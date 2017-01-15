Новости Украины и Новороссии 15 января 2017

ДНР. Русские своих не бросают





Видео от пресс-службы УНМ ДНР.



Военнослужащими ВС Донецкой Народной Республики совместно с представителями Крымского и Севастопольского приходов 13 января 2017 года раздали гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Спартак, Крутая Балка, Гольмовский и Зайцево.



Всего передано 4,5 тонны гуманитарной помощи — продукты питания, вещи, средства личной гигиены.

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Стратегический проект бюджета

PS. Если кто сразу не понял, это стеб над фантазиями на тему репараций вроде http://republic.com.ua/article/44574-Kak-b udut-dobivat-RF.html https://lenta.ru/news/2015/02/15/gimmeyo urmoney/ и т.п.

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Грузинские солдаты под Дебальцево жалуются на то, что ополченцы “делают им плохо”

Они пытаются нанести нам урон в эти праздничные дни, чтобы нам было плохо, но они этого не дождутся! Нам не будет плохо!

Грузинам на фронте действительно не плохо, к ним приезжают волонтеры, играют на гитаре, поют украинский гимн и грузинские песни

На видео на 2:17 сек.

Украинские корреспонденты побывали на позициях ВСУ под Дебальцево на Старый Новый год и посетили бойцов “грузинского легиона” воюющих на стороне Украины. Грузинские солдаты рассказали, что на передовой им “не дают покоя” ополченцы, а праздники не удались.- рассказал грузинский участник “АТО” c позывным “Зураб”.Журналисты ТСН отметили, что грузинам на фронте весело, они принимают гостей и поют песни под обстрелами.– рассказала журналист телеканала 1+1 Марьяна Бухан.

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Захарченко распорядился глушить украинское радио (ВИДЕО)

Лидер ДНР Александр Захарченко сообщил, что отдал приказ подготовить решение, которое позволит глушить частоту «Украинского радио». «Да, я знаю об этой проблеме (вещании украинских радиостанций на территории ДНР — РВ). В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио», — сказал Захарченко. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше крови и войны: на Украине запускают военное радио В то же время он заявил, что отдал приказ подготовить решение, которое позволит глушить частоту «Украинского радио». «Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить», — отметил Захарченко.

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Захарченко: В Европе давно знают, что Боинг был сбит украинской стороной





Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.



Фрагмент из пресс-конференции главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«Группа журналистов из Голландии находилась на нашей территории абсолютно легитимно. Они получили разрешение, аккредитацию и занимались независимым расследованием крушения Боинга. Мы заинтересованы в объективном и правдивом расследовании инцидента», — сказал Захарченко.

«Арест голландских журналистов по их возвращению домой говорит о том, что Европа не заинтересована в опубликовании настоящих результатов расследования по делу о крушении Боинга. В Европе все уже давно знают, что Боинг был сбит украинской стороной», — добавил глава ДНР.

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Савченко призналась, что списки пленных сейчас некорректны

Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться.

Об этом заявила Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина»:

«Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче».

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Захарченко об установке в ДНР памятников Арсену Павлову и Елизавете Глинке





Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.



Фрагмент из пресс-конференции главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

«По поводу Арсена я говорил еще на похоронах, что мы собираемся поставить ему памятник. Тогда была названа гора Карачун, но затем на меня вышли представители общественного движения с предложением установить памятник в Донецке. Я абсолютно это поддерживаю», — сказал Захарченко.

«Как только проекты памятников будут готовы, мы их сделаем и установим. Один отдал свою жизнь за нашу землю. Доктор Лиза спасла сотни наших детей. Было бы верхом неблагодарности не поставить им памятники», — добавил глава ДНР.

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Билецкий обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и развале “Азова”

“Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывании офицеров-сепаратистов. Заместитель начальника Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии, полковник Александр Голяков – сепаратист. В феврале 2014 года он под флагами “Партии Регионов” создавал Криворожский Антимайдан и призывал людей записывать в “Криворожскую гвардию”. Подобные гвардейцы убивали участников Революции, а позднее стала ключевой силой в захватах ОГА и расшатывании ситуации в Украине в целом”

“Вспомите батальйон “Донбас” – его не смогли уничтожить в Илловайске, так теперь это завершат через бумажные процедуры. От своих побратимов по АЗОВу, я едва ли не каждый день слышу призывы спасти полк”

“Задерживают не только медсестер, известно, что поездки предпринимают и офицеры. Их не задерживают, они возвращаются с оккупированных территорий и продолжают далее командовать. Действует система договоренностей с врагом. Эта ситуация известна высшему руководству Нацгвардии”

Командир украинского националистического полка “Азов” Андрей Билецкий, опубликовал заявление, в котором он утверждает, что “на руководящих должностях в Нацгвардии находятся откровенные сепаратисты”. Об этом сообщили в пресс-службе “Азова”.– заявил Билецкий.Также, Билецкий обвинил подполковника Юрия Колмика, заместителя командира военной части 3057 в том, что во время событий 2014 года он поддерживал в соцсетях ДНР и присоединение к России. Капитан Нацгвардии Юрий Задерин, по его словам, в соцсетях голосовал на создание Новороссии, поддерживал Путина и действия “Беркута” на Майдане.Лидер “Азова” также заявил о коррупционной составляющей в Нацгвардии и о том, что эта “система ворует каждую третью гривну” и пообещал обнародовать факты.Руководство Нацгвардии, по словам Билецкого “систематически уничтожает добровольческие батальоны”:- сказал он.Билецкий напомнил о задержании в Донецке медсестры Нацгвардии.– утверждает Билецкий.Глава “Азова” сообщил, что “полную ответственность за ситуацию в Нацгвардии несут главнокомандующий президент Украины Петр Порошенко, главный военный прокурор Анатолий Матиос, министр МВД Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак”.

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СИЗО. Ухо. Экшн

Позовите ТСН

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«Дождь» запретили правильно. Неважно, что он против Путина, главное, что он — российский, — украинский журналист

Запрет российского телеканала «Дождь» на Украине — вполне естественный на фоне «гибридной войны против Украины» шаг, но выглядит запоздалым и недостаточным спустя почти три года после ее начала. Такое мнение высказал в своей колонке для сайта украинского телеканала «Еспресо» киевский журналист Александр Голубов. «Даже если вынести за скобки вопрос того, есть ли „Дождь“ вариантом мягкой пропаганды, настоящим оппозиционным телеканалом, самым важным остается то, что этот канал является российским. А потому — зависимым как от формальных, так и неписаных законов страны, которая развязала кровавую войну против Украины, аннексировав и оккупировав огромные куски территорий», — пишет он. По его словам, это решение украинской власти «лишний раз показало, насколько нездоровой является ситуация в информационной сфере страны, которая вроде бы должна была бы противостоять российской агрессии». Читайте также: Журналист «Дождя» «отключил украинский чуб» (ВИДЕО) Тем не менее, по мнению киевского журналиста, «с точки зрения закона и с точки зрения здравого смысла никаких претензий к украинской власти в этом случае быть не может». Также колумнист «Еспресо» посетовал, что с момента начала войны и до запрета трансляции «Дождя» прошло чуть меньше трех лет. «Запрет трансляции других российских каналов, которые были еще менее скрытыми инструментами российской пропаганды, также происходил крайне медленными темпами, а в прифронтовых зонах контролируемой Украиной территории до сих пор можно спокойно смотреть российское ТВ», — утверждает он. Читайте также: Запрет «Дождя» на Украине — подрыв свободы СМИ, — западные правозащитники ПолитНавигатор

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Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области

Инспекция в районе площадью 16 тыс. кв. км пройдет с 16 по 19 января. Украинским инспекторам разрешено посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области в период со 16 по 19 января текущего года, информирует в понедельник министерство обороны РФ. «Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, «определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров». Украина, уточнил С. Рыжков, запросила РФ о проведении на её территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности). В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района. «Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей», — пояснил Рыжков.

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Что означает заявление Главы ДНР об амнистии, — советник Захарченко

Советник Главы ДНР Александр Казаков прокомментировал заявление Александра Захарченко о возможной амнистии участников конфликта в Донбассе. «Важнейшее выступление главы Донецкой Народной Республики. Оно может сыграть важную роль в разрешении конфликта (я специально не пишу «в урегулировании»). Попробуем разобраться, что скрывается за словами Александра Захарченко? 1. Сразу о минском «Комплексе мер». Захарченко точен в оценке. Смотрим пункт 5: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Вы видите слова «Украина должна обеспечить…» Я — нет. И Захарченко, наверное, тоже. Только Захарченко делает вывод. Пункт об амнистии обращён к Донецкой Народной Республике так же, как к Украине. То есть у Донецка есть возможность со своей стороны сдвинуть с мёртвой точки Минский процесс, то есть без участия Украины, с которой западным международным посредникам не очень-то удаётся сладить. Тут я хочу напомнить о том, что говорил Захарченко ещё летом. О преобразовании переговорного формата по формуле «2+3», где 2 — Украина и Донбасс, а 3 — международные посредники, то есть Россия, Германия и Франция. Польша накануне Нового года предложила включить в процесс саму Польшу и США. Почему нет? Тогда получится «2+5». Вполне нормальный формат, при участии ОБСЕ. Факт того, что хотя бы в одном пункте Донецк может сам выполнить Комплекс мер, который Украина не может (и не хочет) выполнять ни в одном пункте. При том, что именно к Украине обращено большинство пунктов. 2. На основании чего Захарченко делает объявление об амнистии? Читаем другие его высказывания (правовые основания признания территорий бывшей Донецкой области временно оккупированными Украиной, например), и приходим к следующему логическому и историческому обоснованию. 11 мая 2014 года на территории всей бывшей Донецкой области бывшей Украины прошёл референдум. После того, как были объявлены его результаты (подавляющее большинство ЗА независимость от Украины), вся территория бывшей Донецкой области стала территорией провозглашённой Донецкой Народной Республики, а — и это признано Александром Захарченко впервые! — все жители бывшей Донецкой области стали жителями Донецкой Народной Республики. Я ничего не забыл? Смотрим дальше. 3. В результате военной агрессии со стороны Украины часть территории Донецкой Народной Республики была оккупирована. При этом на оккупированных территориях активно вёлся набор призывников и контрактников в оккупационную армию — ВСУ, а также в другие военизированные структуры — МВД, СБУ и пр. То есть по факту получается, что в ВСУ служит определённое количество жителей ДНР, которые воюют с оружием в руках против ДНР. По разным причинам, на некоторые из которых указал Захарченко. Вот об этих людях и идёт речь в той законодательной инициативе, с которой выступил Захарченко. На них может быть распространена амнистия, если Народный Совет примет такой закон. На тех из них, кто не совершал военных преступлений и (это моё предположение и одновременно предложение) не служил в карательных батальонах. Последних ожидает расследование и суд. 4. Из сегодняшнего заявления следует много важных вещей. Новая — инициативная — роль Донбасса в Минском процессе. Фактический призыв к тем, кто служит в ВСУ, МВД, СБУ и других такого рода структурах, когда и если закон об амнистии будет принят, сдаваться и в будущем остаться жить и работать на своей земле. Обращение к семьям тех, кто оказался в украинской армии, с тем, чтобы они понимали, что у них и у их сыновей, мужей и отцов есть шанс. И многое другое… Ну, вот несколько мыслей по поводу сегодняшнего заявления главы ДНР Александра Захарченко о возможности принятия Народным Советом закона об амнистии. Знаю, что эта идея вызовет горячие споры и много противников. Однако я призываю всех к реализму. Если не продумать пути выхода из войны для своего противника, то тогда останется только один путь, чтобы победить — уничтожить их всех. Нужна такая нравственная ноша Донбассу? Если есть шанс победить «меньшей кровью»? Уверен, что народ Донбасса — великодушен. Александр Захарченко: «Наши бойцы в один голос спрашивают: а почему мы должны быть амнистированы, если ни в чём не виновны? Моя точка зрения такова. В 2014 году на всей территории Донецкой Народной Республики (бывшей Донецкой области) прошел референдум, по результатам которого мы объявили себя независимыми от Украины. Сегодня часть этой территории находится во временной оккупации. И если я правильно цитирую президента Порошенко: украинская оккупация этих территорий „тимчасова“ (временна). Я согласен с этим утверждением. Я, кстати, рад, что, наконец, дошло. К сожалению, многие, кто стал-де-факто жителем ДНР в мае 2014 года, воюют против нас. Силой их заставили, уговорами, от голода ли они туда пошли? Неважно. Они взяли в руки оружие, служат в МВД Украины, СБУ, ВСУ и воюют против нас. Я намерен выйти с инициативой в Народный Совет, чтобы депутаты приступили к разработке документа об амнистии жителей Донецкой Народной Республики, которые не совершили военных преступлений, но волей или неволей участвовали в конфликте против нас. Они должны быть амнистированы. Тем самым мы не нарушим Минские соглашения, ведь там прописана амнистия для участников, а кто ее будет объявлять и на кого она должна распространяться, не уточняется».

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Сам себе отрезал

Каратели из "Торнадо" http://colonelcassad.livejournal.com/215 2889.html продолжают ураганить даже в местах не столь отдаленных.И все бы было хорошо, тем более что заместитель министра юстиции Украины заявил, что ситуация была контролируемой, но всплыло видео с Глебовым, где уголовники из "Торнадо" во главе с "Абельмасом" держат Глебова, пока ему отрезают ухо http://fakty.ua/228806-poyavilos-video-k ak-tornadovcu-maksimu-glebovu-otrezayut-u ho-v-lukyanovskom-sizo . Так сказать обеспечивают контроль.Причины произошедшего на поверхности. http://obozrevatel.com/crime/92738-onisc henko-prigrozil-opustit-ahillesa-podrobn osti-krovavogo-chp-v-lukyanovke.htm – цинкКак и положено упоротым украинским СМИ, у которых возникла проблема с оправданием таких "героев", на гора выдали версию, что "члены спецроты" держат Глебова, чтобы тот сам себе ухо не отрезал http://gordonua.com/news/localnews/koman dir-tornado-ahilles-na-emociyah-posle-su da-byl-sorvalsya-otrezal-sebe-uho-foto-i ncidenta-i-postradavshego-168683.html Напоминаю, что все это члены легализованной в виде батальона МВД (привет Авакову) бандитской группировки. Собственно, тут нет ничего необычного – они так себя вели до войны, во время войны (где их объявили "героями Украины"), ну и после развенчания липовых "героев" ничего не поменялось. Совсем не удивлюсь, если они и мужиков в СИЗО насилуют http://colonelcassad.livejournal.com/288 3782.html Тот же зам.министра юстиции после просмотра видео заявил, что "было бы логично держать Глебова и Онищенко в разных местах".

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