Мировая гибридная…

Перепады тонусов приводят к неизбежному переделу жизненного пространства, весьма ограниченного у совершенно демографически-неограниченных народов. Народ может вырасти вдвое или вчетверо, а территория просто так не вырастет. Лунная или антарктическая поверхность никому не нужны, даже большая австралийская пустыня не нужна: подавай удобья!

Конечно, пробравшиеся к власти маньяки или аферисты оставляют на процессе свои индивидуальные отпечатки пальцев, придают войнам определённый колорит, но сами войны – не предмет добровольной выдумки тирана и самодура. Не так всё просто, что захотелось деспоту воевать – он встал и пошёл, а не захотелось – так и не пошёл…

На самом деле ветер – это перемещение воздуха из зоны повышенного давления в зону пониженного давления. Чем сильнее перепад давления – тем сильнее ветер. Он дорастет до бури, урагана…

В старину думали, что ветер – это дуновение щекастого толстяка, который дует так, что чуть щёки не лопаются… А ещё в старину считали, что война – это каприз правящих самодуров, афера правящих проходимцев, и что войны можно избежать – если очень сильно её не хотеть. Так ребёнок пытается закрыться от монстра одеялом, а страус – спрятать голову в песок: мол, раз я не вижу хищника, то и он меня не видит…

Когда политики утверждают, что не хотят войны, особенно мировой – они не лгут. Войну такого типа не хотят и не объявляют («маленькую победоносную» ещё могут объявить, эту – нет).

В неё СПОЛЗАЮТ.

Нет дня и тем более часа, в который конкретно многолюдный нищий молодой Юг планеты объявил бы войну вымирающему, богатому, старому Северу. В эту ситуацию ЮЖНОГО НАШЕСТВИЯ, сопоставимого с жуткой эпохой «великого переселения народов»[1] – сползали не просто годами, а десятилетиями.

Это – главный фон и контекст происходящих исторических событий: у планеты и её сокровищ, природных даров есть старые хозяева, на которых ополчились новые претенденты.

Старые Хозяева имеют неоспоримое и безусловное превосходство в технике. У новых претендентов не было бы никаких шансов (как у варваров против Рима), если бы не психические расстройства старых хозяев, деградация человеческого носителя европейской техносферы. Как метко сказал более чем сомнительный автор, М. Веллер – «у Европы сгнил мозг». В этом конкретном пункте со скандальным публицистом нельзя не согласиться…

Конечно, вторжение албанцев в Косово, дудаевцев в некогда-русский Грозный (даже мэр был русским, точнее, украинцем[2]), не говоря уж о действиях бакинской хунты против армян – это старомодно-классическое вторжение азиатской орды в Европу, со всеми «прелестями» ордынского нашествия.

Но старомодно-классические приёмы явно уступают новым методам войны: распылённому проникновению, городской партизанской герилье, накоплению числа на месте и вытеснению числом «демократическими методами» и т.п.

Фронт этой войны растянулся от Норвегии и Швеции до езидского геноцида в Ираке и Сирии. Поскольку у Европы сгнил мозг – она не способна адекватно реагировать на «ЗАХВАТНОЕ ПРАВО» пришельцев, далёких от неё, как инопланетяне. Окончательно растленные и пресыщенные всеми плотскими удовольствиями, бесплодные, как мулы, отупевшие от пережора и перевозбуждения иных центров удовольствия, европейские идиоты не понимают ситуации, и оттого не контролируют её, а, как животные, пытаются каждый лично к ней приспособиться.

Европа с её сгнившим мозгом находится в эпицентре третьей мировой или первой мировой гибридной войны всех стран со всеми странами, всех народов со всеми народами, всех людей со всеми людьми.



По сути это война за европейское наследство – как были войны за испанское наследство, османское наследство…

На западном крыле человечества – планетарный Крым или Тайвань всемирного антикоммунизма, закрытый проливами, целым океаном от эпицентров мировых взрывов, США. Разбогатев на бойнях великих наций друг с другом, этот торгашеский сброд в определённый момент оказался мировым гегемоном.

Гегемон из США вышел хреновый – подобный Н. Хрущёву, но не в масштабах СССР, а в масштабах всего Земного Шара.

Коллективный Хрущёв – американская правящая масонерия – постоянно пускался в какие-то рискованные эксперименты, занимался вопиющим волюнтаризмом (так, что даже Никита-кукурузник, при всём его волюнтаризме, в гробу ворочался). Он устраивал для всего человечества безобразные и бессмысленные кампанейщины, использовал свою всемирную власть для насаждения бреда, безумия и мракобесия.

Чем больше слабел мировой Хрущёв-США, тем больше в его поведении проступали типичные черты ослабевшего диктатора: интриганство, стравливание подданных, «спецоперации», закулисные сговоры, ложь и притворство, лавирование в духе маленького Бонапарта, заигрывание с враждебными силами, опора на чужеродные силы и т.п.

Давно и не нами сказано: сильная и полноценная держава честна, потому что держится на штыке и доблести. Слабая и гнилая держава, чтобы предотвратить свой распад, пускается в разные «разводки», погрязает в заказных убийствах и подставных терактах, устраивает грязные спектакли. И в итоге неизбежно запутывается в паутине своих хитростей, подкупов, посулов, сама травится тем ядом, который готовила для отравления противников, и, погрязнув в бесчестии, становится жертвой собственных интриг.

Есть в этом смраде и кое-что объективное: у слабой и гнилой державы нет силы быть честной, даже если бы ей это очень сильно захотелось бы.

Американская Империя, сверхраздутый пузырь ложной мощи – на самом деле всего лишь деревенский дурень, приехавший в большой город прислуживать, и ставший там главным случайно, потому что городские парни друг друга перестреляли…



Поэтому правление США так похоже на правление Хрущёва, «объявившего войну мертвецу и умудрившего её проиграть» (по образному выражению У. Черчилля).

Подобно тому, что борьба Хрущёва с мёртвым Сталиным лишь подчеркивала всё ничтожество Хрущёва, борьба США с покойным Советским Союзом год от года всё более выпукло показывает ничтожество США. Всё человечество они загнали в партер своего театра, где нет ни сцены, ни труппы, ни представления – один попкорн…

Зрители ропщут. Зрителям надоело жевать попкорн. Зрители хотят действия, динамики. Если, по Шекспиру, весь мир театр, и все люди в нём актёры, то правительства – драматурги. Америка – бездарнейший драматург.

В её версии у человечества нет будущего, а у истории – продолжения. Америка бессильна придумать что-нибудь кроме уже имеющегося в наличии, потому что её фантазия слабее, чем у кошки…

В грозном урагане колоссальных орд, идущих с многолюдного Юга на вымирающий белый Север Американская Империя не придумала ничего лучше, чем встать на сторону… южных орд!

Здесь есть и расчёт уничтожить народы-конкуренты, типа немцев, французов, итальянцев, испанцев, и расчёт упрочить своё влияние на противопоставлении дикарской опасности, и расчёт окончательно вывести Европу из игры, как самостоятельного игрока, поделив с дикарями остатки Европы…

И потому США «неожиданно» оказываются то на стороне албанских головорезов, то на стороне босняков-исламистов, то вообще на стороне ИГИЛ и «Джебхат-Ан-Нусры». Союз США с дегенератами Майданов был предопределён позицией слабого гегемона, согласно которой чем глупее, уродливее, дегенеративнее союзник – тем он ближе и надёжнее.



А союзники полноценные – пугают: сегодня они с тобой, а завтра конкуренты… А дела у гегемона внутри всё хуже, и полноценного конкурента боятся всё сильнее.

Дошло до того, что военная доктрина США официально провозгласила «врагом Америки» любого, кто хотя бы просто сопоставим по своему потенциалу с ней. Именно так в противниках оказались и Россия, и Китай…

Страх за угасающую гегемонию, привычка к «разводкам» и «кидалову» привели лидера Белого Севера к предательству Белого Севера. США оказались на стороне диких орд атакующего Юга…

***

Расчищая дорогу ордам, США собственными руками (и техникой) разрушили модернистские светские режимы на Ближнем Востоке, сдерживавшие варваров, так сказать, «по месту жительства».

Дальнейший ход мировой гибридной войны, как и у любой войны – не предсказуем и не подчиняется штабным картам, стрелочкам, нарисованным карандашами стратегов.

В самих США – крутая измена Белому Северу в пользу Дикого Юга – инородного, иноверного, расово-иного, с иным менталитетом и культурой вызвала разлад в правящей масонерии.



Самодержавная группа раскололась, скандал выплеснулся наружу, выборы вместо привычной формальности стали полны драматизма, как партийные пленумы в СССР в 1989 году…

В итоге имеем победу Дональда Трампа в США, Brexit в Великобритании. Это – проявление внутренней оппозиции политике «разводилова» и беспринципного интриганства слабой Империи.

Всё это, как в феврале 1917 года, происходит на фоне тысячекилометровых фронтов Мировой Войны, позиционно тлеющих от Косово и Приднестровья до Междуречья Тигра и Ефрата и даже до Филиппин.

Конфигурация фронтов сложная, изломанная. Бастионы России, например, остались оборонятся в глубоком тылу варварства – Калининградский, Армяно-Карабахский, Приднестровский, Сербский, они живут и сражаются в окружении головорезов.

При этом ведь никто не отменял вложенные в мировую гибридную войну, как матрёшка, обостряющийся японо-китайский конфликт, вьетнамско-китайский, индо-исламский, арабо-израильский, и т.п.

В Южной Америке – странные процессы, связанные с попытками множества стран вырваться из-под деспотизма США и попытками подавить эти попытки. Африка – давно уже зона чрезвычайного бедствия и горячей классической войны от Средиземного моря до Мыса Доброй Надежды…

И вот на этом фоне побеждает Трамп. Он победил для спасения белого населения Америки.

Опасения из-за «исчезновения белых американцев», голосование небольших провинциальных районов с проживающими там богатыми белыми пенсионерами, которые серьёзно обеспокоены тем, что из-за экспансии мигрантов их комфортному существованию придёт конец – знак отрезвления общества – хотя не будем забывать, что в США от голосования ничего не зависит.

Протрезвела, в первую очередь, сама правящая масонерия, а белые пенсионеры – лишь симптом рефлексии на тему «Кто мы? Где мы?».

***

Необычайной остроты мировая гибридная достигла в Сирии, где конфликт и официально приобрёл мировой характер: сошлись США и Европа, Китай и Иран, арабские освободительные движения, Израиль, Турция со своей игрой (что стоило её президенту попытки переворота подчиняющейся НАТО армии). Потом в этот компот амбиций добавилась и Россия…

По сути, сирийский театр военных действий уже не оставляет сомнений: идёт именно МИРОВАЯ война, потому что если участвуют в боях и канадцы, и китайцы, и русские и турки – значит, это и есть мировая война. Ведь от неё никто в стороне не остался!

Здесь силы порядка и альянс международного права поддерживают законное и законно-избранное правительство несчастной арабской республики. НАТО же изначально сделало ставку на бандитов и головорезов, встало за их спиной, подпитывая их деньгами, оружием и дипломатической поддержкой на всех уровнях.

Интриганство США привело к тому, что они сползли к роли спонсоров и укрывателей боевиков, и уже не могут, не проиграв войны, отказаться от финансирования деятельности самых чёрных дикарей и маньяков.

Оттого как только по экстремистским группировкам наносятся ощутимые удары, в их защиту сразу начинают выступать «международные организации». Примечательно, что большинство из них на местах событий не присутствует.

В итоге нет никакой реакции покорного Америке Запада на полученные Россией доказательства того, что боевики научились производить в полевых условиях и уже готовы применить химическое оружие. Молчанием международных организаций сопровождаются страшные рассказы вышедших из Алеппо мирных жителей о зверствах, которые там творили экстремисты.

Войска Дамаска противостоят хорошо обученным и подготовленным силами НАТО боевикам.

Сирийская армия постепенно приобретает боевой опыт, её отдельные подразделения начинают воевать всё более эффективно, но для победы над полноценной военной машиной, отстроенной НАТО, ещё далеко.

***

Неразрывно связан с Сирией и Турцией в один пучок и украинский театр военных действий, который силы НАТО пытались так же совместить с Приднестровским, совершенно открыто и внятно, но этому помешала победа в Молдавии Додона.

Ещё раз повторю главное: это не локальные конфликты! Это единая система фронтов и ударов!

Киевским майданом США отплатили России за её несомненный успех в Сирии. Когда РФ не дала растерзать Сирию, как Ирак или Ливию перед этим – ей решили показать «кузькину мать» на Украине. США ответили Киевом на Дамаск. Россия ответила Крымом на Майдан. США ответили геноцидом русских на материковой Украине.



Именно в этот момент Молдавию и Румынию активно соблазняли ударить по русским в Приднестровье и сулили им второй фронт со стороны Украины…

Возник украинский фронт мировой гибридной войны, стабилизировавшийся в пригородах Донецка и Луганска.

Тогда НАТО вернулось к ТОМУ, С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ – то есть в Сирию, и начало всё более и более неприкрытое вторжение по ливийскому сценарию.

РФ ответила вводом своих элитных войск в Сирию: своеобразный геополитический кукиш, мол, мы устали отступать, больше мы вам ничего не отдадим.

Все это усугубилось отсутствием продвижения в реализации «Минска-2», который, по существу, является попыткой Европы использовать своё политическое влияние для того, чтобы остановить кровавую бойню на Донбассе.

Всё, что касалось выполнения Киевом обязательств по «Минску-2», являлось лишь имитацией, предусмотренные реформы осуществлены не были, не сделаны и конкретные шаги по изменению конституции.

***

Американская модель управления миром настолько дегенеративна, что обескровливает союзников США быстрее, чем их противников.

Глядишь, противники бодры и крепки, а союзники уже ноги протянули, у них гуманитарная катастрофа…

США ничего давать не умеют, умеют только брать. Покорившиеся им страны США высасывают, как вампиры, до последней капли крови. В этом списке союзников, ставших ветхими мумиями:

вымирающие прибалтийские республики, легшая помирать при Саакашвили Грузия, уже неспособные поднять меч, истощённые до крайности Румыния с Молдавией (а ведь как их в 15-м звал Киев, какие выгоды сулил, с двух сторон долбануть по Тирасполю!). Теперь вот стремительно проваливающаяся в голодомор Украина…

В общем, тенденция ясна: американский союзник боеспособен, только если он недавно записался в союзники. А если давно – то это уже нечто ветхое и распадающееся от дуновения ветерка…

А иногда американский союзник сбегает из коалиции, как будто из плена, и бежит, сломя голову – как Турция и её Эрдоган… Тоже понять можно, с чёртом дружить – в аду оказаться…

***

Мировая гибридная война далеко не закончена, и успехи в ней России – не больше пока, чем «Брусиловский прорыв» или отражение немцев под Москвой. Успокаиваться рано. Агония США неизбежна – но именно она делает США гиперактивными. Ведь все умные люди понимают, что время работает против них, и выторговать у истории сейчас паузу спокойствия (как во времена Столыпина, мечтавшего о 20 годах внутреннего и внешнего покоя) – значит, победить их.

Впереди – «черные ящики» сложных комбинаций по смене власти во Франции и в Германии (слово «выборы» я не употребляю, оно примитивно в этом контексте), впереди – загадки первых 100 дней президентства Дональда Трампа, впереди обнародование совершенно новых результатов расследования катастрофы рейса МН-17 в Донбассе…

Впереди – последние, но оттого самые сильные и коварные удары умирающего гегемона, который, не исключено, попытается утащить за собой в могилу всё человечество!