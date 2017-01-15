Колядинъ Даръ для Андроида: продолжение

Здравия, Други! Когда-то здесь была новость про Колядинъ Даръ для ОС Android. Давненько приложение не обновлялось, причиной чему явилось множество различных событий, случившихся за прошедшее лето. Главным из них я считаю рождение сына, наследника моего Рода! Но разработка Колядина Дара всё же продолжалась, хотя и урывками. Теперь приложение наконец-то приняло тот вид, который задумывался изначально. Настало время поделиться им с вами.

В программе появился календарик на один сороковник, неограниченное количество виджетов с индивидуальными настройками, уведомления о праздниках на сегодня и на завтра, и море полезной информации: описания дней сороковника, дней недели, часов, чертогов, Богов-покровителей, сороковников, лет, а также заповеди.

Календарь можно проматывать вверх-вниз (меняется сороковник) и вправо-влево (меняется лето). Одинарное нажатие перемещает текущую дату на нажатое число в пределах видимых сороковников. Долгое нажатие выводит информацию по нажатой дате. Двойное нажатие перематывает календарь к сегодняшней дате.

Скачать и обсудить его можно здесь. Добра!