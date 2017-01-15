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Колядинъ Даръ для Андроида: продолжение

23:37. 15 января 2017 Просмотров - 232 Один комментарий Опубликовал:

Здравия, Други! Когда-то здесь была новость про Колядинъ Даръ для ОС Android. Давненько приложение не обновлялось, причиной чему явилось множество различных событий, случившихся за прошедшее лето. Главным из них я считаю рождение сына, наследника моего Рода! Но разработка Колядина Дара всё же продолжалась, хотя и урывками. Теперь приложение наконец-то приняло тот вид, который задумывался изначально. Настало время поделиться им с вами.  

В программе появился календарик на один сороковник, неограниченное количество виджетов с индивидуальными настройками, уведомления о праздниках на сегодня и на завтра, и море полезной информации: описания дней сороковника, дней недели, часов, чертогов, Богов-покровителей, сороковников, лет, а также заповеди.  

Календарь можно проматывать вверх-вниз (меняется сороковник) и вправо-влево (меняется лето). Одинарное нажатие перемещает текущую дату на нажатое число в пределах видимых сороковников. Долгое нажатие выводит информацию по нажатой дате. Двойное нажатие перематывает календарь к сегодняшней дате.  

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Скачать и обсудить его можно здесь. Добра!

Метки: android, веды, виджет, знания, календарь, Колядинъ Даръ, Культура, наследие предков
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Один комментарий»

  • 338 200
    Maleos 16 января 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Сколько ещё наивных гоев попадётся на крючок вездесущих евреев?.. Теперь pridurky носятся с “колядиным даром”, который всего лишь очередной “дар” жыдов дебилам, которые вообразили, что “великие славяне” сидят в инете и выкладывают для них “настоящую инфу”, но почему-то и не заикаются о том, чтобы скинуть жыдов со своей шеи…

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