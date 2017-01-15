Как славяне развлекались зимой

Для нас начало каждого года – время шумных праздников. А чем запоминались эти дни нашим предкам? Что они отмечали, чем занимались?

Наши предки отличались особо чутким отношением к природе. Они стремились понять и узнать об окружающем мире как можно больше, чтобы жить с ним в ладу. Даже все праздники славян были напрямую связаны с изменениями в природе. Празднества считались религиозными, имели сакральное значение и посвящались какому-либо божеству или духу-покровителю. Но при этом были приурочены к переменам в окружающем мире: к дням солнцестояний, сменам времён года и так далее. А к каким явлениям были приурочены зимние славянские праздники, каким божествам они были посвящены, и что было принято делать в эти дни?

Зачем нужны празднества?

Этот вопрос кажется странным, но, действительно, почему у славян так много разных поводов для шумных посиделок? Ответ, возможно, кроется в природных условиях той местности, где жили наши предки. Ведь почти половина нашего года – зима и осень – холодная и тоскливая пора, когда славянам приходилось проводить время в доме у печи.

Зима – время холодное, тёмное, время болезней и многих трудностей. День короток, да и тот редко бывает солнечным. Это мы сейчас можем зажечь искусственный свет, а наши предки все долгие зимние вечера проводили под тусклой лучиной. Амбары, курятники, баня находились во дворе, и нашим предкам несколько раз в день за любой надобностью приходилось выходить из дома даже в трескучий мороз. И хотя люди тогда были здоровее нынешнего, наступали болезни – сказывалась нехватка витаминов. Да, зима – время трудное, как не загрустить!

Но наши предки не предавались унынию, а даже справляли разные весёлые праздники. Общая их черта – обильные угощения, шум, ряженье и песни, которые славили дневное светило, тепло и здоровье. Эти празднества должны были разогнать зимнюю скуку и скрепить отношения между близкими. Люди чаще ходили в гости, устраивали долгие посиделки и весёлые гуляния. Как ещё проводить время, как не шумной компанией?

Какие были праздники?

Череда зимних празднеств начиналась с Новолетия 25 декабря – дня зимнего солнцестояния. Эта дата считалась днём умирания «старого» солнца и рождением «нового» дневного светила, а также победы бога Коляды над Тёмнобогом. В этот день было принято жечь костры, навещать знакомых и славить солнце.

1-ого января, когда начиналась пора самых сильных морозов, отмечали день Мороза – сурового духа, способного наслать лютый холод. Чтобы раздобрить и умилостивить его, славяне пекли пироги, жарили блины и выставляли их на подоконники. Эти подношения, предназначавшиеся духу, после праздника раздаривали родным и знакомым. Не правда ли, это напоминает наши современные новогодние традиции?

Со дня Мороза начинались Велесовы (или Страшные) дни – целая неделя гуляний нечисти. Считалось, что в это время обитатели потустороннего мира приходили в наш мир, и всячески старались навредить людям. Чтобы отпугнуть нечистых, славяне сами наряжались в злых и страшных духов, а также устраивали шумные «вечеринки», гурьбой гуляли по улицам селений. А девушки в эти вечера, конечно же, гадали, спрашивая у духов о своей судьбе.

Велесовы дни кончались 6 января, когда отмечался праздник Водокреса. Существовало поверье, что в этот день Велес побеждал нечисть и омывал земли водой, чтобы очистить её от проказ злых духов. 6 января хозяйки старались провести генеральную уборку и стирку и устроить банный день. А их мужья, желая умилостивить Велеса – бога скота, вычищали конюшни, курятники и прочие постройки.

Существовало поверье, что 13 января хозяйка зимы Мара Зимняя обретала свою мощь, и этот день считался самым холодным в году. Конечно, это событие не отмечалось как праздник, но вечером этого дня требовалось оставить на столе угощение для домового, чтобы тот оградил хозяев от злой Мары.

21 января называли Просинец. Считалось, что с этого дня небо чаще просинивало, солнце выглядывало из-за туч, а Мара Зимняя отступала.

Защитника дома от холода злой Мары – Домового – почитали 28 января. В этот же день вспоминали духов-покровителей и духа предков Чура. На ночь им оставляли угощения и просили о помощи в домашних делах.

3 февраля считался днём, когда зима начинает ослабевать, готовя дорогу весне. С этого времени начинали готовить летнюю одежду и обувь, чинить телеги.

16 февраля назывался Именинами Кикиморы. В этот день старались сладкими пряниками умилостивить проказницу Кикимору. Также считалось, что изготовленные накануне вечером обереги будут иметь особую силу.

21 февраля встречали первые весенние ветры, посланные Стрибогом. Этот день назывался Весновей, на него было принято жечь костры, печь блины (символ солнца) и призывать в гости весну.

Большинство праздников отмечалось шумными гуляниями, плясками и песнями. Но, как видно, их цель была не только в том, чтобы повеселиться и собраться вместе. Некоторые из празднеств также давали повод выполнить ту или иную работу, сохранить память о предках и народных традициях. Парни на гуляниях показывали свою удаль, девушки приглядывали женихов. А молодые семейные пары переменяли от старших опыт жизни.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru