История одного фингала

...и фальсифицированного процесса над одним из лучших офицером Армии...спасло Анатолия Квашнина. Уничтожения одного из лучших в мире...ru Преступление полковника Вся эта история с Кунгаевой – крепкая ... должна была спровоцировать, получить фингал под глаз и – всё...