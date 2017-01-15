История одного фингала
12:17. 15 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный исторический материал на тему того, что предшествовало аресту и расстрелу Николая Гумилева.
Откуда фингал на последнем фото Николая Гумилева.
Существует известная фотография Николая Гумилева, приговоренного к расстрелу. На ее основании выводятся утверждения, что озверевшие чекисты побоями выбивали из безобидного поэта нужные показания. Про выбивание показаний вранье – все необходимые показания были получены задолго до. Вот остальное – правда. Гумилев огреб при задержании.
Чекисты были действительно очень и очень злые и принимали его максимально жестко, в лучших традициях "маски-шоу". И понять их очень даже можно – чтобы выйти на него и его "друзей", Петроградская ЧК потеряла 5 (пять) агентов убитыми! Напомните: в какой операции за последние годы, даже на Северном Кавказе, ФСБ несла подобные потери в кадровых офицерах?
За что арестовали и расстреляли Гумилева.
После ликвидации Кронштадтского мятежа, многие его организаторы бежали в Финляндию, где был организован "Временный Ревком". В конце мая 1921 года Петроградская ЧК получила агентурные сведения, что в город по поддельным паспортам направлены боевики этой организации. В июне чекисты напали на след и смогли арестовать матроса М.А. Комарова, исполнявшего во время мятежа обязанности коменданта Кронштадтского Ревкома. Взяли его так аккуратно, что замести следы он не успел – на его квартире нашли динамит, типографский станок, фальшивые деньги и, главное, документы других боевиков. Без пыли и шума взяли остальных.
Группа носила название "Объединенная организация кронштадтских моряков". Каждый ее участник назначался главой районных подпольных ячеек, которые предстояло создать из контрреволюционных элементов.
На допросах быстро выяснилось, что эта группа входит в другую, более крупную – "Петроградскую боевую организацию" (ПБО), целью которой является вооруженный переворот в Петрограде и организация иностранной интервенции. О ПБО в ЧК знали из эмигрантских агентурных донесений, но на след ее выйти не могли. А тут один из задержанных назвал фамилию профессора В.Н. Таганцева
Таганцев проходил ранее по делу ликвидированного "Национального центра", но за отсутствием достаточных улик остался на свободе.
Таганцева тут же арестовали, но давать показания он наотрез отказался. Чекисты его не били, а стали искать другие ниточки через арестованных боевиков. Выяснили, что деньги на организацию пересылаются из Финляндии курьерами. На границе были устроены засады и удвоена бдительность. Вскоре, при пересечении границы, в перестрелке, был убит курьер- служащий разведотдела финского генштаба Герман. При нем найдена крупная сумма денег.
Чекистом стало ясно следующее:
1. В Европе сейчас начнут искать другие пути финансирования.
2. Участники ПБО в Петрограде непременно должны занервничать из-за отсутствия Таганцева и финансирования.
Зарубежным агентам поручили вовсю следить за Врангелем и его организацией "Союз освобождения России". И правда: почти сразу, на одном из заседаний, агенты срисовали бежавшего из Петрограда участника Кронштадтского мятежа, бывшего артиллерийского полковника В.Г. Шведова. Установив за ним слежку выяснили, что он получил бабло, фальшивые паспорта и задание выехать в Петроград для активизации работы "ПБО". Параллельно с ним, для усиления, в Петроград был направлен лично Врангелем поручик П.В. Лебедев.
Петроградская ЧК приготовилась к встрече. Было усиленно наблюдение за всеми подозреваемыми в контактах с белой эмиграцией. На явочных квартирах, указанных арестованными боевиками, были устроены засады.
Первым попался Лебедев. Комиссар эсминца "Азард" не понял, с чего это комендор Золотухин, бывший офицер, будучи с виду здоровым, просит увольнительную по причине болезни и сообщил куда следует. Чекисты навестили его дома, где он бодрый и здоровый чистил револьвер. На квартире устроили засаду. Вечером в дверь постучал сам поручик Лебедев. Золотухин открыл дверь не подав условный сигнал. Поручик стал сразу шмалять в дверной проём во все, что движется. Его скрутили, когда он поднес пистолет к виску, оставив последний патрон для себя. Один чекист был убит на месте. Первый.
На следующий день в засаду на квартире дворянки Т.Н. Арнгольд попал Шведов, который при аресте бросил револьвер на пол, выхватил браунинг и убил двух чекистов, прежде чем потерял сознание. Два и Три.
Вот этих двоих на допросах били. Заодно арестовали владельцев явочных квартир: дочку генерала Рафаиловича Е.Г. Манухину, купца И.Д. Калачева, помещицу О.С. Лунд, дворянку М.В. Карлович, контрабандистов В.П. Матвеева и К.М. Зубер.
Таганцеву устроили очную ставку со всей этой шоблой и популярно объяснили, что ЧК несколько выбешивает терять людей из-за подобных м..даков. Таганцев стал давать показания.
Он сознался, что является главой ПБО. Своими замами назвал задержанного Шведова и убитого Германа (кличка "Голубь"). Стало известно, что ПБО имела два крыла: "профессорское" и "офицерское".
Профессорское крыло готовило воззвания и агитацию, осуществляло шпионаж в госорганах, готовило различные проекты на случай переворота и должно было сформировать первое переходное правительство Петрограда. В него входили: князь Шаховской (смог удрать) и профессор М. Тихвинский – бухгалтерия организации и создание подставных контор для отмыва денег; профессор Н.Лазаревский и бывший сенатор Манухин – идеология, контакты с зарубежьем (они сдадут Гумилева). Кроме них, в крыло входили князья Туманов и Ухтомский, которые хранили и распространяли контрреволюционную литературу, и геолог Козловский, на квартире которого хранился динамит и собирались ручные бомбы.
Офицерское крыло возглавлял сподвижник Юденича П.Иванов и его задачей была подготовка вооруженного восстания и вербовка сторонников из числа бывших офицеров, служивших в Красной Армии. Боевики крыла уже успели потренироваться "на кошках" – взорвали памятник Володарскому и подожгли трибуны на первомайской демонстрации. В Петрограде пошли повальные аресты.
Арестованный бывший офицер Г.Рооп дал показания, что на квартире флотского офицера Г. Дмитриева происходят встречи с агентом английской разведки Старком. На квартиру отправилась группа захвата. Когда группа зашла в квартиру, в ней действительно находился Старк, который застрелил двух чекистов, выпрыгнул в окно и скрылся. Его не поймали! Ушел! Четыре и Пять!
А на следующий день люди из той группы брали Гумилева. Немного по-другому теперь смотрится его фотография из начала поста, правда?
Всего по делу было арестовано 200 человек. Вопреки Википедии, которую петроградские чекисты и ревтрибунал почему-то не читали, расстреляли не всех, только 61 человека. Большинство получили и отбыли различные сроки в исправительно-трудовых лагерях. А некоторые даже были помилованы, прощены и восстановлены на работе. Например Михаил Названов, который свел Таганцева с меньшевиком Богомилом, а через него и с подпольной меньшевистской сетью. Названов написал покаянное письмо, просил прощения у советской власти и обещал честно служить народу. Дзержинский переслал его письмо Ленину. Ленин изучил не только его письмо, но и биографию. В результате Названов был помилован и взят на работу в Госплан.
Расстреливали только за конкретные дела с отягчающими. Конкретно Гумилева приговорили к расстрелу за сочинение и изготовления лозунгов и воззваний кронштадстких мятежников ("За Советы без большевиков!" – это его) и прокламаций будущего восстания. Все листовки и черновики были найдены на его квартире.
Более подробно про дело ПБО можно почитать у следователя по особо важным делам Прокуратуры СССР Д.Л. Голинкова в книге "Крушение антисоветского подполья в СССР" М., 1975, где он разбирает следственные дела. Конкретно про ПБО – с.499 "Раскрытие "Петроградской боевой организации". Кроме того, есть серия его статей в "Вопросах истории" #12 за 1967 и ##1-2 за 1968-й. Про Гумилева в #1.
http://d-clarence.livejournal.com/131413.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com