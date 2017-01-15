Для чего на Первом канале дали сюжет по… Тартарии?

А действительно, какие цели преследуются подобным показом?Выгодополучателей, как это обычно бывает при рассмотрении крупномасштабных социальных событий или процессов, несколько.Это и бывший президент Татарстана, которого зачаровывает слово „тартар”. И власть РФ, отвлекающая часть патриотических сил от столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.Это и желание другой властной группировки переписать историю России с большей пользой для страны. Т.е. одновременно показ сюжета служит и предупреждением для некоторых „учёных”-историков РАН: там грядут качественные изменения.Обнародование в РФ сюжетов по Тартарии служит и целям ГП: третий полюс многополярного мира, Россия, должна иметь здоровую историко-идеологическую базу в создании легитимности применения своей военной мощи. Одновременно это и сильнейший удар по Европе: час вашего цивилизационного лидерства истекает.Конечно, перечисленным выгодополучатели не исчерпываются. А далее следует ожидать… звёздного часа Девятова с его материалами по этическим принципам организации жизни общества, некогда бытовавшими именно во времена Тартарии. Помните, „общее выше личного” и т.д.?!!