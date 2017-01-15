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Для чего на Первом канале дали сюжет по… Тартарии?

19:33. 15 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

А действительно, какие цели преследуются подобным показом?

Выгодополучателей, как это обычно бывает при рассмотрении крупномасштабных социальных событий или процессов, несколько.

Это и бывший президент Татарстана, которого зачаровывает слово „тартар”. И власть РФ, отвлекающая часть патриотических сил от столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.

Это и желание другой властной группировки переписать историю России с большей пользой для страны. Т.е. одновременно показ сюжета служит и предупреждением для некоторых „учёных”-историков РАН: там грядут качественные изменения.

Обнародование в РФ сюжетов по Тартарии служит и целям ГП: третий полюс многополярного мира, Россия, должна иметь здоровую историко-идеологическую базу в создании легитимности применения своей военной мощи. Одновременно это и сильнейший удар по Европе: час вашего цивилизационного лидерства истекает.

Конечно, перечисленным выгодополучатели не исчерпываются. А далее следует ожидать… звёздного часа Девятова с его материалами по этическим принципам организации жизни общества, некогда бытовавшими именно во времена Тартарии. Помните, „общее выше личного” и т.д.?!!



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, Европа, история, Россия, Скифы, СМИ, Тартария, управление, цивилизация, этруски
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