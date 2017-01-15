Что происходит, когда мы смотрим фильм, слушаем песню?

Мы наслаждаемся художественным произведением. Но это не всё. Подсознательно усваивается намного больше информации: стиль поведения героев, модели человеческих взаимоотношений, ценности, и всё это просачивается через отдельные фразы, действия, сцены, не всегда связанные с сюжетом.

История знает примеры использования искусства как во благо, так и во вред. С помощью него можно формировать характер, вырабатывать поведенческие установки, воспитывать целые поколения (или развращать их).

Например, практически во всех фильмах (и не только про любовь) герои без особых размышлений вступают в близкие отношения. Раньше в фильмах и песнях такого не было. А теперь сравните стиль отношений ваших бабушек и дедушек, потом родителей, а потом – ровесников. Чувствуете тенденцию?

Наверняка вы видели множество телешоу, где участники должны сами выгонять одного из игроков. Вы скажете, что в этом вся интрига. Но задумайтесь: с таким подходом у нас в подсознании откладывается, что «съедать» кого-то в коллективе – нормально, а идея общего дела заменяется идеей «каждый за себя» и ожиданием ножа в спину. А вы обращали внимание, что выкидывают часто самого достойного, потому что он сильный конкурент? Так у нас подрывается вера в справедливость и возможность добиться чего-то собственными силами.

А сколько попсовых песен о том, что «любовь прошла» и вариаций на эту тему! Молодёжи прививается мысль о том, что любовь – штука непостоянная и что нормально со временем менять партнёров. На самом же деле происходит подмена понятия любви понятием симпатии и влечения. Это, действительно, может пройти, а вот настоящая любовь – нет.

Сознательно это действительно многие понимают, а вот подсознательно? Поскольку мало кто задумывается над текстом попсовых песен, их смысл, минуя сознание, воздействует именно на подсознательную часть психики.

Ещё один пример, совершенно банальный – во всех фильмах герои употребляют алкоголь: будь то праздник, или горе, или просто персонажи ведут беседу за столом. Мы смотрим и ПРИВЫКАЕМ считать это нормой …

В чем же хитрость? А в том, что идеи разврата, нездоровой конкуренции и т.п. чаще всего приводятся в культуре не как основные, а как фоновые, т.е. мелочи, вплетённые в интересный сюжет. Они подаются как сами собой разумеющиеся правила поведения: на экранах, на страницах книг так все живут! Поэтому всё это воспринимается нами как должное, мы над этим даже не задумываемся, а потом бессознательно копируем определённый стиль поведения.

Осознание этого механизма и вдумчивое отношение к фильмам, книгам, песням позволит блокировать такой способ внушения. А теперь проанализируйте то, что показывают.

Источник: Planet Today

Источник: feedproxy.google.com