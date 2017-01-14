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Уткин и Ко

11:04. 14 января 2017 Просмотров - 616 Нет комментариев Опубликовал:


Путин и руководство ЧВК "Вагнер" на приеме в Кремле 9 декабря 2016.
Фото появилось вот здесь https://vk.com/soldiers_of_fortune?z=photo-46943161_456245400%2Falbum-46943161_00%2Frev
В Кремле подтвердили http://www.mk.ru/politics/2017/01/13/kreml-podtverdil-fotografirovanie-putina-s-rukovodstvom-chvk-vagnera.html

Собственно, во всей этой истории с "частниками" на Донбассе и в Сирии, вызывает интерес вопрос, почему до сих пор дело не дошло до принятия закона о частных военных кампаниях, тем более что этот вопрос не раз поднимался в около-армейских экспертных кругах http://colonelcassad.livejournal.com/2829183.html. Одно время появлялись заявления, что закон о ЧВК будет рассмотрен Государственной Думой до конца 2016 года http://soldat.pro/2016/10/07/zakon-o-chvk-mozhet-byt-rassmotren-gosdumoj-do-konca-2016-goda/, но потом уже речь пошла про новый состав Думы и 2017-й год http://chvk.info/chvk/zakon-o-rossijskih-chvk-primet-sleduyushij-sostav-/
Можно лишь предположить, что на данном этапе, нахождение подобного инструмента ведения гибридных войн, более выгодно в рамках неопределенного статуса, нежели в режиме полноценной правовой регламентации деятельности частных военных кампаний. Пока не ясно, как эта история с развиртуализацией Уткина повлияет на сроки рассмотрения вопроса с законом о ЧВК.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Кремль, Путин, уткин, ЧВК
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