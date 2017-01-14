Уткин и Ко
11:04. 14 января 2017 Просмотров - 616 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Путин и руководство ЧВК "Вагнер" на приеме в Кремле 9 декабря 2016.
Фото появилось вот здесь https://vk.com/soldiers_of_fortune?z=pho
В Кремле подтвердили http://www.mk.ru/politics/2017/01/13/kre
Собственно, во всей этой истории с "частниками" на Донбассе и в Сирии, вызывает интерес вопрос, почему до сих пор дело не дошло до принятия закона о частных военных кампаниях, тем более что этот вопрос не раз поднимался в около-армейских экспертных кругах http://colonelcassad.livejournal.com/282
Можно лишь предположить, что на данном этапе, нахождение подобного инструмента ведения гибридных войн, более выгодно в рамках неопределенного статуса, нежели в режиме полноценной правовой регламентации деятельности частных военных кампаний. Пока не ясно, как эта история с развиртуализацией Уткина повлияет на сроки рассмотрения вопроса с законом о ЧВК.
Источник: colonelcassad.livejournal.com