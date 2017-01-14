Удар из глубин океана. Морские баллистические ракеты России

Сегодня более половины стратегических ядерных сил России составляют морские баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных крейсерах. Всего лишь одна новейшая ракета «Синева», например, способна полностью уничтожить мегаполисы, подобный Нью-Йорку. Большая часть морских стратегических ракет создана на одном предприятии - Государственном ракетном центре им. академика Виктора Макеева. Ученик и сподвижник Сергея Королева, он работал на Урале, и долгие годы, как и конструктор космических кораблей, был совершено неизвестен широкой публике. Из нашего фильма зрители узнают об этом удивительном конструкторе, его последователях и, прежде всего, об уникальных ракетах, которые позволили России достигнуть и сохранить ядерный паритет.