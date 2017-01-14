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Удар из глубин океана. Морские баллистические ракеты России

17:13. 14 января 2017 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

Сегодня более половины стратегических ядерных сил России составляют морские баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных крейсерах. Всего лишь одна новейшая ракета «Синева», например, способна полностью уничтожить мегаполисы, подобный Нью-Йорку. Большая часть морских стратегических ракет создана на одном предприятии - Государственном ракетном центре им. академика Виктора Макеева. Ученик и сподвижник Сергея Королева, он работал на Урале, и долгие годы, как и конструктор космических кораблей, был совершено неизвестен широкой публике. Из нашего фильма зрители узнают об этом удивительном конструкторе, его последователях и, прежде всего, об уникальных ракетах, которые позволили России достигнуть и сохранить ядерный паритет.

Метки: баллистические ракеты, Вооружённые силы России, подводные лодки
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