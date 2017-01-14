Так отчего вымерли мамонты?

Считайте всё, что вы прочтёте далее — взглядом и мнением дилетанта. Я не учёный, чтобы отвечать на этот вопрос по учёному, просто я человек, которого мудрые люди научили когда-то умению научаться и думать логически. И у меня есть свой, неучёный, ответ на этот вопрос.

Итак, если кого-то и вправду интересует, отчего вымерли мамонты, я предлагаю не просто узнать от меня готовый ответ, а с пользой для дела пройти мастер-класс по умению думать логически. Этого умения сейчас очень не хватает многим людям.

Прежде всего скажу, что всякое рассуждение строится не на пустом месте, а вокруг фактов, которые попали в наше распоряжение. А факты таковы: территория России некогда была буквально обителью мамонтов! Эти слоноподобные крупногабаритные животные в массовом количестве жили на обширной территории, которую сегодня мы называем Сибирью и Якутией.

Причём мамонты жили на этой территории относительно недавно, каких-то 9-10 тысяч лет назад. А на острове Врангеля, как свидетельствуют недавние находки и открытия археологов, живого мамонта можно было встретить всего 3700 лет назад!

От слов "про факты" давайте перейдём к самим фактам, которые предоставили в ВИДЕОЗАПИСЯХ в наше распоряжение учёные и любители археологии, сделавшие сенсационные находки.

Итак, из этого материала мы узнали, что мамонты (точнее их останки) – такое же эксклюзивное богатство Якутии, как золото и алмазы. В Якутске при республиканской Академии наук работает единственный в мире Музей мамонта!

Что резануло лично мой слух при просмотре и прослушивании этого видео, так это то, что человек с лицом якута, работник "Музея мамонта", сообщил журналистке из Москвы очевидную глупость, которую та спокойно проглотила.

Из сказанного в этом видео Семёном Григорьевым, работником "Музея мамонта":

"Мамонты — это вымершие животные отряда хоботных, которые появились, когда климат на земле начал холодать, около 1 миллиона лет назад. Они были очень хорошо приспособлены к холодам, а холода были тогда очень серьёзные. Средняя зимняя температура, как пишут климатологи, достигала тогда минус 60 градусов по шкале Цельсия!

Это было нормально? — спросила журналистка.

Это было нормально, но сейчас даже для Якутии минус 60 — это экстремально низкая температура".

Почему я считаю эту информацию глупостью и дезинформацией?

Потому что вымершие мамонты, ближайшие родственники слонов, были травоядными животными! Травоядными, понимаете?! Они питались листьями и плодами кустарников и деревьев. Причём хобот помогал им снимать плоды с высоты 3-6 метров минимум!

Как это стыкуется с тем, что в климатической зоне, где средняя зимняя температура составляет минус 60 градусов по Цельсию, напрочь отсутствуют плодовые деревья? И как это стыкуется с утверждением, что "мамонты были очень хорошо приспособлены к холодам"? Чего же они тогда вымерли, если были "хорошо приспособлены"???

Чтобы найти ответы на эти вопросы и подтвердить свои предчувствия, что товарищ учёный ввёл журналистку и всю зрительскую аудиторию в заблуждение, я решил поинтересоваться, что известно о рационе питания мамонтов.

Потратив целый час на поиски информации в Интернете и не найдя конкретики, я решил поинтересоваться, что едят слоны? Ведь они самые близкие родственники якутских мамонтов.

Вот что нашёл:

"В рацион слонов входят листья, кора и плоды различных деревьев, трава, которая удовлетворяет их потребность в минералах. Основной пищей для слонов в неволе служат трава и сено. Любимым лакомством слонов служат различные сладкие плоды, такие как яблоки и бананы. Из овощей слоны любят морковь. За один день слон потребляет около 300 кг листьев и травы, содержащих высокий процент влаги. В зависимости от температуры воздуха, слон выпивает от 100 до 300 литров воды за один день". Источник.

А мамонт крупнее слона! Значит растительной пищи ему надо было гораздо больше!

Вы можете представить себе, какой объём занимают 300-500 кг листьев и травы? Вот здесь в этом рулоне 250 кг сена. Это ровно половина суточного рациона взрослого мамонта.

Где же травоядному мамонту было брать зимой такое количество пищи, когда землю покрывал снег, а на деревьях отсутствовали листья?

Как говорится, большой вопрос!

Оставляем поиски ответа на него на потом, а сейчас смотрим ещё один фильм про находку археологов 1993 года на острове Врангеля.

И... Какие у вас мысли? Отчего вымерли мамонты?

Вот мнение на этот счёт из Интернета, Максима Выгнанского: "На севере Сибири нередки находки свежезамороженных мамонтов. Проблема вымирания мамонтов заключается в том, что сейчас на севере Сибири нет того огромного количества пищи, которое необходимо для жизни мамонта — мамонту нужно пищи больше, чем слону. И на севере Сибири такой сильный мороз (от –40C до –60C зимой), что ни мамонты, ни слоны приспособиться к таким низким температурам не смогут. При очень коротком лете и малой солнечной радиации возможность вырасти растениям, пригодным в пищу для таких гигантов, просто ничтожно мала. Предположения, что мамонты смогли приспособиться ко мху, лишайникам и карликовым растениям также сомнительны. К тому же вымерших пра-слонов находят во рту с цветами, которые сейчас там просто не растут. Итак, поскольку сейчас в арктических регионах не живут мамонты и пища для них отсутствует, то можно предположить, что когда-то в ранней Арктике царил тёплый климат с обилием пищи для мамонтов.

Самое интересное, что мамонтов находят «свежезамороженными», причём иногда с цветами гладиолуса во рту, как, например, мамонт из Березовки (Якутск). Гладиолус в Якутске сейчас не растёт. Смеем утверждать, что в том же Якутске мамонты погибли молниеносно в результате какого-то природного катаклизма". Источник.

Из сказанного во втором фильме: "Радиоуглеродный анализ показал, что мамонты на острове Врангеля вымерли всего 3700 лет назад". А из первого фильма мы узнали, что на полуострове Таймыр мамонты погибли как минимум 9000 лет назад.

Какие мысли имеются у вас, читатель, на этот счёт?

У меня лично ответ уже нарисовался. Сейчас я поделюсь им с вами.

Вот спутниковый снимок нашей планеты со стороны Северного географического полюса:

Эта карта, составленная из снимка земли со стороны Северного полюса, хоть в какой-то мере объясняет, что, во-первых, полуостров Таймыр ближе к полюсу земли, чем остров Врангель. И, во-вторых, климат на острове Врангеля зимой чуть мягче, чем на Таймыре и во всей Якутии.

Это график погоды на позавчера, вчера и сегодня по регионам:

Архив погоды на полуострове Таймыр:

Архив погоды в центральной Якутии, посёлок Оймякон:

Понятно, что мамонты жить в таком климате не могли. А тот факт, что в Якутии, в районе Березовки были обнаружены останки мамонта "с цветами гладиолуса во рту", говорит о том, что когда-то в тех краях был тёплый климат. И тот факт, что мамонтов находят в Якутии «свежезамороженными», тоже говорит красноречиво о том, что их погубил внезапный холод, к которому они были непривычны.

Итак, мы имеет ребус:

— мамонты вымерли в одном месте 9 тысяч лет назад, в другом 3700 лет назад;

— климат в Якутии и на острове Врангеля, где обитали мамонты, был тёплым. Там росли плодовые деревья и было много растительности, что позволяло каждому мамонту съедать по 300-500 килограммов растительной пищи в сутки.

— мамонтов находят в Якутии «свежезамороженными», что говорит о том, что похоронившая их «вечная мерзлота» не была вечной, она пришла однажды и стала «вечной» лишь в какой-то исторический момент.

Правда, не подумайте, что слово «свежезамороженными» означает мгновенную заморозку, как в криогенной установке. Заморозка животного могла происходить в течение суток, двух, трёх, к примеру. Было, допустим, плюс 20 по Цельсию, через день стало минус 20 по Цельсию, а ещё через день минус 40 по Цельсию и это привело к гибели всех мамонтов в регионе.

Этот ребус с тремя вводными решается только одним способом: если мы согласимся с мыслью, что у планеты Земля в силу каких-то причин может смещаться ось вращения и, соответственно, могут смещаться точки Северного и Южного географических полюсов.

Для примера на карте показаны "Полюс холода" в Якутии (Оймякон), нынешний Северный полюс и точка предполагаемого допотопного Северного полюса на острове Гренландия. Удивительно то, что они находятся на одной параллели.

В силу каких причин возможна такая "переполюсовка" Земли? — это уже другой вопрос. Например, из-за падения на Землю большого астероида. Но именно "переполюсовка" земли может ответить на два вопроса: "отчего вымерли мамонты в Якутии и на Чукотке?" и "почему остров Гренландия покрыт ледяным щитом, толщина которого в одном месте превышает 3 километра!"

"Гренландский ледяной щит — второй по размеру (!) ледяной щит мира после Антарктического! Площадь щита — 1,71 млн км², он занимает около 80 % территории Гренландии, протяжённость с севера на юг почти 2,4 тыс. км, а ширина на севере достигает 1100 км. Средняя толщина льда — 2135 м. Наибольшая толщина щита превышает 3000 м. Возраст льдов оценивается приблизительно в 110 тыс. лет". Источник.

Если толщина льда на острове Гренландия чётко указывает на точку, в которой прежде располагался "допотопный" Северный географический полюс Земли, то вырисовывается очень интересная картина:

Место, где сегодня в Якутии находится "Полюс холода" (посёлок Оймякон, там тоже найдены останки мамонтов), было удалено от Северного полюса на 5000 км.

Замечу, что ровно на таком же удалении (5000 км) от нынешнего Северного полюса находится курортный полуостров Крым, известный своей жаркой погодой в летний период и умеренной погодой в зимний период.

На этом основании можно сделать вывод, что лучшим объяснением, почему вдруг сначала в Якутии, а потом и на Чукотке стремительно вымерзли все травоядные мамонты, является смещение точки Северного полюса Земли с центра Гренландии в точку нынешнего расположения географического Северного полюса, произошедшее около 9-10 тысяч лет назад.

Причём, если это смещение произошло скачкообразно, то этим можно объяснить не только тот факт, что останки мамонтов находят "свежезамороженными", но и причину появления древней легенды о "всемирном потопе". Если имело место резкое смещение точек географических полюсов, то имело место и образование гигантской волны-цунами. Это уже чистая физика.

13 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин