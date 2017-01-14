Сводный полк НКВД в боях за Сталинград

Сводный 272 полк НКВД иркутской и бурятской милиции в Сталинграде

…24 сентября фашисты (до роты автоматчиков и 6 танков) прорвались в район Комсомольского сада, захватили здание Сталинградского театра им.

Горького

и окружили командный пункт полка.

В боях на Волге смертью храбрых практически полностью погиб сводный полк иркутской и бурятской милиции. Говоря по-современному – транспортной полиции. 272 полк 10 дивизии НКВД был сформирован в на базе 67 иркутского и 68 улан-удэнского полков по охране железнодорожного транспорта.

Штаб 272 полка до вечера держал оборону в окружении. Около 18:00 танки противника подошли вплотную к командному пункту. Выстрелами из пушек надстройка над КП была разрушена, и через пробитые двери внутрь были пущены отравляющие вещества (по определению военного фельдшера 272 полка Ефросининой, был применен хлорпикрин).







Когда наступила ночь, оставшиеся в живых с боем прорвались на улицу Краснознаменную. И оттуда отдельными группами вышли в расположение 92 бригады. Раненых на катерах вывезли на левый берег Волги. Но эвакуировать удалось не всех. Тяжело раненный комиссар полка Иван Щербина умер от ран и похоронен в сквере на Октябрьской улице. Из полутора тысяч бойцов полка 25 сентября на левый берег переправлено не более 27 человек…



«За период оборонительных боев в Сталинграде 272-м полком истреблено 6270 солдат и офицеров противника, уничтожено 32 танка, 7 бронемашин, 12 автомашин и 18 повозок с боеприпасами, один самолёт, цистерна с горючим, 56 станковых и ручных пулеметов, большое количество другого оружия.

«3 сентября началось активное наступление немцев. Наши солдаты отбивали по 10-12 атак в сутки. Это был кромешный ад. Огромное количество раненых и на поле боя, и в овраге. Нередко целыми сутками бойцы сражались без воды и пищи…», – вспоминала военфельдшер полка Е. Г.Коленская.

Большинство атак и контратак завершались рукопашной, в ходе которой в дело шли штык, приклад винтовки, сапёрная лопатка, нож…



Фронтовая хроника забытого полка: «Отстоять Сталинград!»

Утро 23 августа 1942 г.

Моторизованные части 6-й армии Паулюса с захваченного плацдарма на Дону нанесли стремительный удар на Сталинград, стремясь сходу овладеть городом. К исходу дня 14-й танковый корпус немцев вышел к Волге и занял господствующие высоты севернее Сталинграда. В это время 62-я армия, прикрывавшая город, продолжала вести напряжённые бои на восточном берегу Дона, и помочь городу ничем не могли.

Единственными боеспособными частями гарнизона были: 10-я стрелковая дивизия НКВД, 178-й, 91-й, 249-й полки НКВД, сводный отряд курсантов военно-политического училища, подразделение двух учебных танковых батальонов, отряд морской пехоты, 73-й бронепоезд НКВД. Нужно было выиграть время до подхода основных сил.

10-я дивизия НКВД, которая составляла костяк обороны, с 23 августа 1942 г. заняла позиции на ближайших подступах к городу.



1-7 сентября

Прорвав оборону 64-й армии, 1сентября 1942 г. противник вышел на передовые рубежи 271-го и 272-го полков. Проутюжив их позиции с воздуха и артиллеристским огнем, немцы 3 сентября бросили в бой два румынских полка и 30 танков. Непрерывная бомбардировка и атаки продолжились 4-6 сентября. В результате этих боев 272 полк уничтожил около 700 вражеских солдат и офицеров, 17 танков, 8 станковых пулеметов.

13 -14 сентября

По замыслу командования 272 полк должен был пойти в наступление во взаимодействии с 38 бригадой, одним полком 399 стрелковой дивизии и 6 танковой бригадой. Однако, контратака, предпринятая в ночь с 13 на 14 сентября, успеха не имела и свелась только к наступлению 272 полка, вышедшего на южный склон высоты 112,5 и перешедшего там к обороне.

15 сентября

Полк в окружении. За это время уничтожены около 600 солдат и офицеров, 1 танк и самолёт Ю-88.

16 сентября

Немцы в центре Сталинграда. Полк вышел из окружения занял оборону по рубежу: вокзал, ж/д мост через р. Царица и по этой реке до Волги, улица Ленина, площадь Павших Борцов. В полку оставалось 115 бойцов. Его пополнил батальон сталинградцев.

16-25 сентября

272-ой ведет непрерывные бои с немцами, пытавшимися прорваться к переправам через Волгу. Противник бросил в атаку дивизию. Бойцы контратаками отбрасывали вражескую пехоту, уничтожали танки гранатами и бутылками с зажигательной смесью. 24 сентября противник прорвался в район Комсомольского сада и окружил командный пункт полка…

Они служили в разведке…

Не стоит удивляться ни отчаянной стойкости, ни числу уничтоженных врагов. Части НКВД были хорошо обучены и готовы к действиям в условиях города. В конце концов, это ежедневная работа милиции…

Как же сложились судьбы тех, кто выжил? Знамя 10 дивизии НКВД с поля боя вынесли.

За особо выдающиеся заслуги в обороне Сталинграда дивизия была награждена орденом Ленина, высшей наградой Родины.

После переформирования соединение получило наименование 181-я стрелковая дивизия, которая пройдёт славный боевой путь и будет награждена впоследствии орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени. 20 военнослужащих этой прославленной части станут Героями Советского Союза, пять – полными кавалерами ордена Славы.

Но рядовые бойцы и сержанты – сибирские милиционеры –будут после госпиталей воевать в других частях. Часть из них попадет в разведку. Это они будут первыми входить на занятую врагом территорию Украины, Белоруссии и Восточной Пруссии. Вот судьба одного из солдат, с портала «Бессмертный полк».

«Жидких Александр Фатеевич. До войны – Читинская область, ж\д войска НКВД, 68 полк. С 20.12.41 по 14.09.42 – 10 дивизия войск НКВД, 272 полк, 2 батальон, 6 стрелковая рота. Ранен, попал в госпиталь. Январь 1943 – обучение в разведполке, Москва. С февраля 1943 – разведполк, Северо-Западный фронт. В марте 1944 г. под Старой Руссой ранен в ногу, попал в госпиталь. После ампутации комиссован в звании сержанта. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».



ИМЕНА ГЕРОЕВ

(Из наградных листов иркутян…)

Лейтенант Бурмантов Василий Павлович (убит)

Замначштаба полка по разведке

«…3.9. 42 по 6.9 42 благодаря правильно поставленной разведке, полк одержал победу и разбил части 71 пехотной дивизии, занял высоту 146,1. С 16 сентября лично проводил разведку при переходе полка на новые рубежи. Задание выполнил, но был смертельно ранен…»

Щербина Иван Мефодиевич, замполит полка (убит)

«…20 сентября т. Щербина принял командование полком и руководил боем в окружении. 24 сентября при выводе полка из окружения геройски погиб…»

Яковлев Александр Павлович, замкомполка(ранен)

«…3.9. 42 г., когда на левом фланге немцы сосредоточили до 80 танков и до полка пехоты, т. Яковлев лично возглавил управление боем 3-го батальона, в результате чего было уничтожено 5 танков, до батальона пехоты и более роты автоматчиков. Лично Яковлев в бою уничтожил 11 фрицев. 19.9.42 г. в горсаде враг прорвал левый фланг обороны. Т. Яковлев с группой автоматчиков выбил противника. Сам уничтожил 2 офицеров и 5 солдат. Враги в этом бою потеряли 70 солдат и офицеров, оставили на поле боя 2 ручных и 1 станковый пулемет….В контратаке был ранен в голову и плечо. »

Захарычев Александр Павлович,замполит батальона, (ранен)

«…16.09 батальон наступал на врага в районе села Купоросное. Тов. Захарычев поднял в атаку 3 роту и выбил врага из села. При этом уничтожено до 2 взводов автоматчиков и захвачено 2 станковых пулетемета. 19.9. противник стремился вернуться в село, тов. Захарычев поднял роту в контратаку и отбросил немцев.»

Партугимов Владимир Михайлович, политрук 2 батальона (убит)

«..С 3.09., находясь на высоте 146,1 удерживал район при наступлении 71 пехотной дивизии, его батальон уничтожил до полка пехоты и 13 танков. 2 раза с бойцами ходил в контратаку. 14. 9. 42 г. при наступлении на высоту 125, 3 совместно с комбатом личным примером увлекал за собой бойцов. Пал смертью храбрых…»

Комполка Григорий Петрович Савчук (ранен)

«…272 полк в течение 4 дней вел упорные бои с основной группировкой превосходящих сил противника, прорвавшихся юго-западнее Сталинграда. В этих боях, в условиях окружения, личный состав полка показал стойкость и мужество, в результате наступление было сорвано. Полк 6 сентября занял ряд господствующих высот, захватил трофеи – 6 станковых, 4 ручных пулемета, 11 автоматов, 4 миномета. Сожжено 11 танков. Майор Савчук Григорий Петрович лично 6 раз ходил с батальонами в контратаку. Полк одержал победу. 9 сентября он был переброшен на другой участок фронта в район высоты 112,5, где восстановил позиции, потерянные соседом слева. В результате боев выведены из строя 2 минометных батареи, 4 противотанковых орудия, подбиты 4 танка, уничтожены 100 гитлеровцев, захвачены документы штаба дивизии…

19 сентября т. Савчук ранен, но поле боя не оставил и только по приказу комдива сдал командование военкому…»\





КОНКРЕТНО

Путаница с 272 полком НКВД обусловлена и секретностью ведомства, к которому он принадлежал. До передачи после Сталинградской битвы в состав действующей армии, ни в каких документах РККА дивизия не значилась и воевала в Сталинграде, согласуя действия с Чуйковым, но достаточно обособленно.

Что сегодня достоверно известно о составе полка? Итак, он сформирован на базе 67 и 68 полков войск НКВД СССР по охране железных дорог.

67 (иркутский) полк сформирован приказом ОГПУ СССР № 39/с от 14.01.1932 на базе Управления ВОХР и военизированной охраны Забайкальской ж.д. С 1938 года это 67 Восточно-Сибирский железнодорожный полк внутренних войск НКВД. На 22 июня 1941 года заместитель командира полка по политической части батальонный комиссар Щербина Иван Мефодьевич, начальник штаба полка капитан Яковлев Василий Федорович, начальник связи полка ст. лейтенант Чуфистов Петр Яковлевич. В полном составе эти кадровые офицеры ( Яковлев воевал еще с Юденичем) возглавят 272 полк. Рядовых и сержантов набирали по железнодорожным станциям, где они служили.

Районы дислокации 67 полка

Штаб полка – г. Иркутск

1 батальон

штаб – ж.д.ст. Зима

1 рота – ж.д.ст. Нижнеудинск

2 рота – ж.д.ст. Зима

3 рота – ж.д.ст. Байкал

группа катеров ж.д.ст. Байкал

взвод охраны – г. Иркутск

2 батальон

штаб – ж.д.ст. Маритуй

4 рота – ж.д.ст. Маритуй

5 рота – ж.д.ст. Шарыжалгай

6 рота – ж.д.ст. Култук

резервная рота – г. Иркутск

полковая школа – ж.д.ст. Иркутск-2

бронепоезд № 67 – ж.д. ст. Слюдянка

Районы дислокации 68 полка

Штаб полка – г. Чита

1 батальон – ж.д.ст. Улан-Удэ

1 рота – ж.д.ст. Утулик

2 рота – ж.д.ст. Танхой

3 рота – ж.д.ст. Улан-Удэ

6 рота – мост р. Темник

2 батальон – г. Чита

4 рота – ж.д.ст. Хилок

5 рота – г. Чита

резервная рота – г. Чита

полковая школа – г. Чита

бронепоезд № 68 – ж.д. ст. Оловянная

Использованы материалы:

книга «Прописаны в Волгограде навечно», Волгоград.

Материалы сайта «Улицы Волгограда»

«10-я стрелковая дивизия войск НКВД в Сталинградском сражении» Р.Л. БЕСПАЛОВ, полковник ВВ МВД РФ в отставке, газета «Новая университетская жизнь», СФУ, Красноярск



Источник



http://dambiev.livejournal.com/670027.ht ml – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com