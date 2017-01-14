Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 января 2017

Венгерскую журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года

Венгерская журналистка, ударившая сирийского беженца с ребенком на руках на границе с Сербией осенью 2015 года, приговорена к трем годам лишения свободы условно, сообщает агентство Франс Пресс.

Видеозапись, на которой оператор телеканала N1 Петра Ласло ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, разошлась по социальным сетям и вызвала сильную волну осуждения со стороны общественности.

Ласло была уволена с работы, а в сентябре прошлого года, прокуратура предъявила ей обвинение в хулиганстве. По данным прокуратуры, Ласло ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках — по колену.Как сообщает агентство, судья в городе Сегед, где рассматривалось дело, постановил, что действия подсудимой нарушали общественный порядок, спровоцировав "негодование и возмущение". Он отверг заявление адвокатов, утверждавших, что журналистка защищала себя.

Беженец из Сирии, которого ударила осужденная, позднее получил работу в одной из футбольных школ Испании.

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СМИ: команду Трампа пригласили на переговоры в Астане по Сирии

Представитель переходной команды Дональда Трампа заявил, что Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа на предстоящие переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, приглашение было получено в ходе телефонного разговора советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ в США Сергея Кисляка, который состоялся, как указывает газета, 28 декабря.

«На данный момент у меня нет дополнительной информации касательно присутствия США (на переговорах в Астане — ред.)», — цитирует газета слова источника в переходной команде Трампа, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, окончательное решение в ходе разговора не было принято.

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Иракские военные освободили главное правительственное здание в Мосуле

Иракские силы освободили от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) главное правительственное здание в Мосуле — административном центре провинции Найнава (иначе известной как провинция Ниневия), заявила журналистам и. о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

«Я только что получила короткое сообщение, что иракские силы безопасности проследовали к административному зданию по управлению провинцией Найнава. Над главным административным зданием провинции развевается иракский флаг», — заявила Слоткин, по словам которой, речь идет о важной символической победе и крупном успехе операции по освобождению Мосула.

Позже коалиция под руководством США уточнила, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула: резиденция губернатора, совет по управлению провинцией, а также Университет Мосула.

«Мы поздравляем иракские силы безопасности с тем, что они добились прогресса в восточном Мосуле. Еще осталось сделать немало работы, но дни ИГ в Мосуле подходят к концу», — заявил представитель коалиции американский полковник Джон Дорриан.

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Пентагон поддержал идею расширить сотрудничество с Россией по Сирии

Пентагон поддерживает идею расширения меморандума о взаимопонимании с российскими военными по Сирии, заявила в пятницу и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии, подписанный военными ведомствами России и США, вступил в силу 20 октября 2015 года.

«Я полностью поддерживаю расширение этого документа», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, есть ли возможности для такого шага.

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Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место «неуязвимых» немецких танков

Немецкие танки «Леопард 2A4» не выдержали проверки боем: рядом с сирийским городом Аль-Баб боевикам ИГ (запрещена в России) удалось подбить 10 боевых машин, принадлежащих турецкой армии, сообщает Die Welt.

Журналисты Die Welt полагают, что причиной такого «провала» могла стать неопытность турецких экипажей или ошибки высшего командования турецкой армии.

Как отмечает издание, террористы атаковали «Леопарды» с ясным пониманием того, какие части боевой машины наиболее уязвимы для противотанковых ракет. Die Welt пишет: танк предназначен для фронтальных дуэлей, при этом с тыльной стороны он недостаточно бронирован.

Кроме того, некоторые эксперты заявили, что 60-тонная боевая машина просто не подходит для уличного боя. Так, с «Леопардов» турецкой армии были сняты дополнительные блоки динамической защиты, поскольку в черте города от их детонации могли пострадать солдаты. По мнению журналистов, демонтаж динамической защиты сделал боевые машины уязвимыми для ПТУРов.

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Наступление сирийской армии под Дамаском в долине Вади-Барада

Сирийские правительственные войска продолжают операцию по возвращению контроля над водным источником в долине Вади-Барада, они выбили боевиков из населенного пункта Басима, расположенного в юго-восточных окрестностях Дамаска.

Военные Сирии подошли вплотную к роднику Айн-эль-Фиджи – крупнейшему резервуару питьевой воды в данном районе.

Сирийской армии на этом участке фронта противостоят формирования террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).

24 декабря террористы взорвали магистральный водопровод и загрязнили его дизельным топливом, лишив сирийскую столицу 80% источников питьевой воды

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Иракская армия освобождает Мосул от террористов

Вооружённые силы Ирака взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле — административный центр провинции Ниневия, ранее занятый экстремистской группировкой «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России и ряде стран.

Исламистов также вытеснили сразу из нескольких важных зданий на востоке города: освобождены резиденция губернатора, совет по управлению провинцией и Университет Мосула.

Мосул с 2014 года занят группировкой «Исламское государство». Массированное наступление на город официально началось 17 октября​. Его штурмуют иракские военные, шиитское ополчение и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с Соединенными Штатами.

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В МИД заявили о намерении России и Ирана поддерживать плотный диалог по Сирии

Москва и Тегеран подчеркнули важность поддержания диалога по проблеме Сирии во время очередного раунда российско-иранских консультаций. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«13 января в Москве состоялся очередной раунд российско-иранских консультаций по ближневосточной проблематике с участием специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и заместителя министра иностранных дел Ирана Хосейна Джабери Ансари», — говорится в сообщении. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, сделав акцент на активизации международных усилий по разрешению кризиса в Сирии. «Констатирована важность дальнейшего поддержания плотного диалога между Москвой и Тегераном по сирийской проблематике, а также другим актуальным вопросам региональной повестки дня», — отмечается в заявлении.

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