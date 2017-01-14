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Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

10:04. 14 января 2017 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

За годы войн на Ближнем Востоке, развязанных при непосредственном, либо опосредованном участии США, американские вояки потеряли немало различной техники – от джипов до самолётов, но более всего, пожалуй, интересны потери танков.

Известно, что янки подают свой «Абрамс» как лучший в мире танк – самый защищённый, мощный, меткий. Само собой, что продавать «Абрамсы» с такой-то маркетинговой поддержкой и статусом «неубиваемого» удалось весьма удачно. Впрочем, янки и тут грели руки без лишнего изящества: толкали по миру устаревшие и/или дефектные танки.

В результате, правительственные войска стран Ближнего Востока, подписавших договор о военно-техническом сотрудничестве, оказались в незавидном положении. Мало того, что «стихийно» возникшие исламистские группировки действовали на удивление толково, не уступая, а то и превосходя легитимные армии, так ещё и «надёжные Абрамсы», на которые чуть ли не молились рядовые и генералы, начали лопаться от попаданий даже устаревших РПГ (имеются ввиду ручные противотанковые гранатомёты в целом) и ПТРК (противотанковый ракетный комплекс).

Ниже представлена подборка самых интересных поражений американских танков в пустынях и городах Арабского мира.

• На первой паре снимков «Абрамс» получает попадание в башню, и уже через долю секунд полыхает как спичка. Экипаж, очевидно, не выжил.

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

• На второй паре снимков танк, с натянутым над ним полотнищем, получает пробитие в борт, и также полыхает боеукладкой.

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

• Третья пара – одна из самых интересных. С весьма дальнего расстояния ракета попадает в верхнюю плоскость башни танка, либо корпуса. Итог весьма закономерен – детонирует боеукладка, разбрызгивая вокруг танка брызги раскалённого металла.

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

• Четвёртая пара фото – одна и самых знаменитых. Это одни из первых кадров поражения «Абрамса», и на них «генерал» стоит к противнику менее защищённой частью, и предсказуемо вздымается факелом к небесам.

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

• И, наконец, пятая пара. Самые, пожалуй, зрелищные кадры из подборки. «Абрамс», судя по всему оставленный прежними хозяевами, подрывают управляемым фугасом. Хотя, впрочем, не исключено, что экипаж внутри, и «особенности» арабских экипажей вновь сделали своё дело.

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Прокомментировать данный факт согласился Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, аналитик, обозреватель «Военно-Промышленного Курьера».

Пылающий ТОП-5: самые яркие моменты подрывов танков «Абрамс»

Дружественные штатам войска продолжают нести потери, не только в живой силе, но и в бронетехнике. Как вы можете прокомментировать то, что по сообщениям с полей американские танки показывают себя не лучшим образом?

Начнём с того, что вопрос в том, как их использовать. Например, мы знаем, что когда американцы вели бои против Ирака, то Т-72, которые сейчас демонстрируют очень высокую эффективность в боях с террористами, достаточно серьёзно уступали американцам. Дело в том, что американские танки предназначены для европейского Театра Военных Действий, с газотурбинной двигательной установкой, которая требовательна к окружающей среде. Также они оптимизированы для боя с танками – советскими и российскими. В частности, у них нет классических осколочно-фугасных снарядов, таких как у нас. У них есть универсальные снаряды, которые в зависимости от типа установки взрывателя могут использоваться как ОФ или кумулятивные — ББ. При этом данные снаряды довольно эффективны против танков, а когда он используется как ОФ, против живой силы, он эффективен ограниченно.

Танки, которые американцы поставляли в Ирак – не прошли модификацию. Это первые модели, не получившие дополнительного оборудования для ведения боя в городе. Иракские военные не лучшим образом подготовлены для ведения городского боя, более того, они не очень жаждут воевать. Там ситуация такая, что танки горят под ударами ИГИЛовских ПТО, в том числе американских, ручные противотанковые гранатомёты также эффективны в ближнем бою. Поэтому устаревшие танки «Абрамс» демонстрируют низкую эффективность.

Что касается потерь – городской бой это ближний бой. В таком бою поддержка авиации и полевой артиллерии невозможна, в силу того, что рассеивание боеприпасов измеряется десятками метров. Зона поражения боеприпаса массой 220, 250 или 500 кг достигает сотни метров. Т. е. если идёт ближний бой, и наносится удар по дому, за который сражаются свои и вражеские войска, то уничтожены будут и те и те. Стрелять из артиллерии, когда идёт ближний бой, и расстояние между войсками измеряется десятком или двумя метров, попросту невозможно. А в ближнем бою ИГИЛовцы превосходят иракские войска значительно, и по уровню своей боевой подготовки сопоставимы с американским спецназом, и потому потери там большие. Они буквально вгрызаются в каждый дом.

Следовательно, иракская армия, как бы её ни обучали инструктора, так и не смогла наладить взаимодействие уровня танк-пехота?

Иракские солдаты чисто психологически рассматривают нынешнюю власть как американских ставленников, как власть марионеточную, и они не рвутся складывать за эту власть голову. Стоит заметить, что в составе ИГИЛ воюет много офицеров и генералов, которые пришли из разгромленной Саддамовской армии, и они там демонстрируют хорошую выучку. Почему ИГИЛ отличается сейчас достаточно высоким уровнем оперативного руководства? Потому, что там сейчас реально руководят боевыми действиями люди, получившие подготовку в советских военных учебных заведениях.

То есть на данный момент полевое командование ИГИЛ – наследники советско-иракского сотрудничества?

Да, и надо отметить, что наша, советская военно-научная школа демонстрирует более высокий уровень, чем может предложить сейчас современная американская.

Источник: nnm.me

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