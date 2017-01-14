Птичья мафия

Среди птиц самый известный гнездовой паразит – то есть тот, кто подкидывает свои яйца в чужие гнёзда – это кукушка. Точнее, кукушки – потому что гнездовым паразитизмом занимаются все представители рода. Но не только кукушки перекладывают на чужие плечи заботу о собственном потомстве, точно так же поступают, например, обитающие в Новом свете коровьи трупиалы.

Подкинуть яйцо в чужое гнездо, на самом деле, не такая уж простая задача: если оно появится там слишком рано, то будет слишком выделяться в пустом гнезде, и хозяева, чего доброго, вообще бросят его вместе с гнездом; если же яйцо появится в хозяйской кладке слишком поздно, то птенец из него вылупится поздновато, и велик риск, что приёмные родители не будут обращать на него достаточно внимания.

Довольно долго биологи подозревали, что гнездовые паразиты склонны изучать гнездо для своего подкидыша, высчитывая правильное время для того, чтобы отложить яйцо. И вот теперь эту гипотезу удалось подтвердить достаточным количеством данных. В статье в Behavioral Ecology and Sociobiology орнитологи из Университета Буэнос-Айреса и Оксфорда, наблюдавшие в Аргентине за разными коровьими трупиалами, пишут, что они действительно довольно долго наведываются к выбранному гнезду, прежде чем решаются отложить в него яйца: так, крикливый коровий трупиал (Molothrus rufoaxillaris) в течение нескольких дней несколько дней прилетает к гнезду-«мишени» в среднем около двадцати семи раз; блестящий коровий трупиал (Molothrus bonariensis) наносит таких визитов в два раза меньше. Исследователи объясняют большее усердие крикливого трупиала тем, что его обычные жертвы стали со временем более осторожными и стараются откладывать яйца в непредсказуемое время.

Отложив яйцо, крикливый коровий трупиал потом неоднократно – до 39 раз – возвращается на «место преступления». А вот блестящий коровий трупиал в дальнейшем избегает приближаться к тем гнёздам, где он оставил своего подкидыша. Дело в том, что блестящий трупиал протыкает клювом другие яйца в гнёздах, и, если бы ему пришло в голову прилететь на прежнее место, то он с большой вероятностью, не удержавшись, проткнул бы и своё яйцо, которое сам же отложил.

Считается, что из-за склонности блестящего трупиала портить чужие яйца число некоторых видов птиц на территории Аргентины сильно уменьшилось. Такие повадки отчасти сродни мафиозному поведению североамериканского буроголового коровьего трупиала, которого можно назвать, пожалуй, самым безжалостным среди пернатых гнездовых паразитов: если хозяин гнезда уничтожил яйцо буроголового трупиала, то тот «мстит» тем, что разрушает чужое гнездо, причём делает это снова и снова.

Впрочем, слово «месть» тут вряд ли подходит – очевидно, разрушая гнёзда, трупиалы тем самым способствуют тому, что в популяции потенциальных приёмных родителей останутся либо невнимательные, либо не такие строптивые особи, с которыми легко будет иметь дело.



http://www.nkj.ru/news/30293/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru