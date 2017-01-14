Превосходство русских сложных луков

Лук – это не просто оружие, это целый механизм. Устройство его говорит о том, что человек уже в эпоху мезолита познает некоторые законы механики. При раскопках мезолитовых стоянок найдены луки в высоту человеческого роста. Сделаны они из вяза – лучшего дерева для этих целей.

Когда речь заходит об искусстве стрельбы из лука, почему-то всегда вспоминают так называемых английских лучников. Считалось, что они лучшие. Ну как же, нам с детства навязывалась эта мысль. В учебниках истории прославлялся герой-лучник Робин Гуд, другие английские асы стрельбы. Жаль развенчивать мифы, но все это, как говорится, притянуто за уши. Господа забугорники грешат против истины.

Археологические раскопки и сохранившиеся письменные источники свидетельствуют: луки, бывшие в употреблении у славян, а также у арабов, персов, турок, монголо-татар и других народов Востока, значительно превосходили западноевропейские – скандинавские, немецкие, английские и иные – как по уровню своего технического совершенства, так и по боевой эффективности. Вот пример для тех, кто, возможно, сомневается. Предельное зафиксированное расстояние для бесприцельного (то есть просто на дальность) выстрела из английского лука составляло 557 метров. Стрела же турецкого султана Мурата-гази IV, увлекавшегося стрельбой из лука, улетела однажды на 878,5 метра.



Различались, соответственно, и дальности прицельной стрельбы. Отдельные английские рекордсмены (например, английский король Генрих VIII) поражали цель на расстоянии до 220 метров, но для рядовых стрелков предельная дистанция на поражение составляла, согласно подсчету, 92 метра. А на арабском Востоке расстояние прицельной стрельбы для ничем не выдающихся стрелков было около 150 метров! Таким образом, многие результаты, которые для “несравненных англицких” стрелков были рекордными, для их восточных и славянских современников были близки к рядовым, ординарным. Например, на Руси бытовала своеобразная мера длины – стрелище, или перестрел, – около 225 метров. “Яка муж дострелит” – определяли ее в XII веке, причем речь шла о стрельбе на поражение. “Перестрелить” означало также “прострелить, пробить выстрелом”. Судя по всему, наши пращуры не видели ничего особенного в том, чтобы “дострелить” и “перестрелять” на расстояние, рекордное для англичан. И дело здесь было прежде всего в конструкции лука. В Западной Европе использовался лук, который ученые-оружиеведы справедливо называют простым. Делался он из одного куска должным образом выдержанного и обработанного дерева определенной породы – вяза, тиса, ясеня, орешника. На Востоке и в Древней Руси использовали другой тип лука – сложный.



Устройство сложного русского лука



Конфигурацию – внешний вид сложного лука можно видеть на всех древнерусских изображениях, сохранившихся до нашего времени. Она имеет форму буквы “М” с плавными перегибами. Сложным лук назывался из-за того, что изготавливался из нескольких кусков древесины разных пород. Древнерусский сложный лук состоял из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой. С внутренней стороны лука (обращенной к стрелку) находилась хорошо отшлифованная можжевеловая планка. Там, где она прилегала к внешней планке (березовой или ильмовой), делались три узких продольных желобка для заполнения рыбьим клеем, чтобы соединение было более прочным. О прочности соединения говорит тот факт, что уже пролежавший в земле восемь веков лук не разваливался, клей крепко держал планки.



Начиная с XIV века русские луки стали усиливать еще и роговыми полосами – подзорами. С XV века появились стальные подзоры, однако широкого распространения на Руси они не получили.

Рукоять лука выкладывалась гладкими костяными пластинами. Длина охвата рукояти составляла около 13см, точно по руке взрослого мужчины. Она имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.



Костяные накладки прикреплялись и на концах лука, там, где надевалась петля тетивы. Ими древние мастера старались укрепить те места лука (их называли узлами), где находились стыки его основных частей – рукояти, плеч (рогов) и концов. После наклейки на деревянную основу костяных накладок их концы приматывались жилками сухожилий, пропитанными рыбьим клеем.

Лук, изготовленный из природных органических материалов, реагировал на изменение влажности, на жару и мороз. Древние мастера в совершенстве владели искусством и технологией изготовления сложных луков: предварительно вываренная береста, которой оклеивали лук, защищала его от сырости. Русские мастера делали “всепогодные” луки. На Руси мастеров называли лучниками, а стрелков из лука – стрельцами. Когда лютой зимой 1444 года произошла битва русских дружин с татарами, последние из-за сильного мороза не смогли стрелять, наши же воины успешно поражали врага. “От великого мраза… луки их и стрелы ни во что биша”.

Боевые и охотничьи луки древности обладали значительной силой. Удар тетивы такого лука, “щелкнувшей” по левой руке стрельца в суматохе сражения или охоты, мог причинить серьезные неприятности – разорвать одежду, а то и кожу. Поэтому стрельцы старались прикрыть левую руку особым предохранительным приспособлением – щитком. Делался он из кости или лосиного рога, имел форму овала величиной с ладонь. Надевался на запястье.







ДРЕВНЕРУССКИЙ СЛОЖНЫЙ ЛУК



1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку):

а – концы с вырезом тетивы,

б – сухожилия,

в – березовая планка,

г – можжевеловая планка,

д – концевые накладки с вырезом для тетивы,

е – боковые накладки рукояти ж – нижние накладки рукояти с внутренней стороны лука,

з, и – узел, или место соединения концов, планок и сухожилий,

к – узел, или место соединения сухожилий и костяных накладок рукояти лука.

4. Закрепление стыков деталей лука. 5. Лук с тетивой после оклейки. 6. Разрез лука:

а – берестяная оклейка,

б – сухожилия, в – березовая планка,

г – можжевеловая планка.



Тетива



Тетива сложного древнерусского лука была не просто веревкой, а материалом, к качеству которого предъявлялось не меньше требований, чем к самому луку. Основное требование к тетиве – ее прочность на разрыв, кроме того, она не должна была менять своих свойств под воздействием погодных условий: разбухать, скручиваться, усыхать в жару.

Из истории Западной Европы известны случаи, когда проигрывались сражения из-за того, что тетива на луках размокла от воздействия влаги. Разгадка здесь проста: там использовали пеньковую тетиву, которая не позволяла вести стрельбу под дождем.



Древние русские лучники применяли тетиву из хорошего шелка и сухожилий, которые отлично подходили для влажного и холодного климата. Имелась также тетива из “кишечной струны” – особым способом обработанных кишок животных. Она была хороша для теплой и сухой погоды, но в сырость сильно вытягивалась. Использовалась тетива и из сыромятной кожи. После тщательной обработки она не боялась никакой непогоды. Для ее изготовления шкуру молодого тощего верблюда замачивали в холодной пресной воде, затем из спинной части, где кожа толще и прочнее, нарезали полоски несколько шире будущей тетивы, а если резали с боков, то полоски делались значительно шире. Развешивали эти полоски в темном помещении, исключая доступ свежего воздуха. На концах полосок проделывали отверстия и вставляли деревянные палочки. С их помощью полоски кожи осторожно вытягивали и скручивали одновременно, обрабатывая наждачным камнем. Эту операцию проводили до тех пор, пока полоска кожи не переставала вытягиваться и скручиваться, становилась совершенно ровной и круглой в сечении. Но для того чтобы свежая тетива не вытягивалась в холодную и сырую погоду, а в жаркую и сухую, наоборот, не сокращалась, ее несколько раз размачивали и выдерживали под сильным напряжением, осторожно шлифуя при этом мягким камнем. Затем пропитывали смесью жира и желтого воска. После этого тетива не боялась ни жары, ни холода, ни сырости. Такой лук можно было без особого вреда окунуть в реку. Чтобы не напрягать лук, тетиву снимали. В костяной обкладке конца лука делались тщательные пропилы. Во время стрельбы петли тетивы двигались туда-сюда в выемках и постепенно перетирались. Дорогую тетиву терять никому не хотелось, поэтому петли делали съемными, т.е. не составляющими одного целого с тетивой. Они изготавливались из ремешков, завязанных особыми узлами. Русские узлы считались наилучшими.







ВИДЫ УЗЛОВ И ПЕТЕЛЬ ТЕТИВЫ



1, 2 – вид (сбоку и спереди) узла петли на шелковой тетиве русского лука (XVII век): узел среднеазиатский (хорасамский),

3 – морской узел,

4 – затяжной или мертвый узел,

5 – конец шелковой тетивы с ушком для крепления кожаной петли,

6 – та же тетива с кожаной петлей,

7, 8 – вид (сбоку и сверху) на конец упомянутого лука (XVII век) с надетой тетивой

Налучье



На Руси и в странах Востока использовался специальный чехол дня лука – налучье. Западная Европа налучий не знала вообще. Налучье было лишь немного короче “завязанного” лука, а то и равно ему по длине, иначе лук вывалился бы из него, а длина древнерусского лука с надетой на него тетивой составляла около 1,3 метра.



Налучья были очень удобны для конных стрельцов, которые должны были одновременно со стрельбой из лука управлять конем. Пешим же воинам оно также было необходимо: они не могли держать все время в руках лук – в бою часто приходилось менять его на другое оружие: копье, меч, боевой топор. Кроме того, лук был тяжел, а потереть его никто не хотел.



Стрела



Стрелы наших далеких предков были под стать мощным лукам. За долгий период, исчисляемый веками, мастера выработали целую науку о подборе и пропорциях составных частей стрелы: древка, наконечника, оперения и ушка (пяточки). Древко стрелы должно было быть идеально прямым, прочным и не слишком тяжелым. Для древка использовали прямослойные породы: березу, ель, сосну. Так было до XVI – XVII веков. Потом стали использовать яблоню, тростник, кипарис, кедр. Другим требованием была исключительная гладкость после обработки: малейший заусенец на древке с большой скоростью скольжения вдоль руки стрелка мог нанести серьезную травму. Древесину для стрел заготавливали глубокой осенью и зимой, когда в ней меньше всего влаги. Предпочтение отдавалось старым деревьям – их древесина плотнее, крепче. Комель распиливали на чурки нужных размеров, по длине стрел. Ошкуривали и просушивали несколько месяцев, затем кололи на заготовки, которые были значительно толще будущих стрел. Строгали ножом, придавая нужную форму – 8-10 мм в диаметре. Скоблили и полировали до необходимой гладкости. Использовали специальные “ножевые струги”, чтобы придать стреле одинаковый диаметр по всей длине. Длина стрел была 75-90 см, вес около 50 граммов.



Наконечники укрепляли на комлевом конце древка, который у живого дерева был обращен к корню. Это объяснялось тем, что древесина к комелю прочнее. Чтобы придать стреле в полете устойчивость, на нее крепили оперение. Перьев на стрелах бывало от двух до шести, но в основном использовалось два-три пера, симметрично расположенных по окружности древка. Перья должны были быть ровными, упругими, прямыми, среднежесткими. Лучше других подходили перья орла, грифа, сокола и морских птиц. Все лопасти оперения должны были быть одинаковыми по длине, ширине и весу и притом нагибаться в одну сторону: это закручивало летящую стрелу. Чем тяжелее была стрела, тем длиннее и шире делалось оперение. В среднем длина оперения колебалась между 6 и 10 см.







Ушко (пяточка) стрелы, куда вкладывалась тетива, имело размеры: глубина 5-8 мм, ширина 4-6 мм. Вырез для тетивы протачивали иногда в самом древке, но чаше ушко изготовлялось из кости и насаживалось на древко заподлицо на рыбьем клею. Княжеские стрелы имели ушки, изготовленные из самоцветов.







Для стрел в разные времена использовали железные наконечники 106 типов и 8 типов костяных. Такое разнообразие объясняется не буйством фантазии наших пращуров, а чисто практическими нуждами. На охоте и в бою возникали разные ситуации, когда требовалась стрела определенного типа. Чтобы найти нужную, ушко или древко окрашивали в определенный цвет. Очень часто использовались наконечники, которые сейчас называются срезнями. Срезни – от слова резать. Их признак – широкое режущее лезвие, применялись они против крупного зверя или незащищенного противника. Против лат и кольчуг использовались узкие, граненые “бронебойные” наконечники. Делали их из качественной стали. Существовали и тупые наконечники, их называли “томары стрельные”. Они использовались на охоте на лесных пушных зверей. Пробивая шкурку, они не пачкали кровью ценный мех, кроме того, не вонзались в ствол дерева и не застревали.

Двушипные стрелы использовались как зажигательные, которые, упав на излете на крышу, не должны были соскальзывать вниз. Вес наконечника должен был составлять одну седьмую общего веса стрелы. Средний вес наконечника равнялся 8-12 граммам, но были и до 40 граммов – это особо крупные срезни.



Тул



Начиная с 1589 года в русском языке (в письменных источниках) появляется тюркское слово “колчан”, который сейчас каждому известен как футляр для ношения стрел. В Древней Руси футляр носил имя “тул”. Древнеславянский тул имел цилиндрическую форму. Корпус изготовляли из одного-двух слоев плотной бересты и часто обтягивали кожей.



Дно делалось из дерева толщиной около одного сантиметра. В длину тул достигал 60 – 70 см. Стрелы укладывались наконечниками вниз. Для предохранения оперения стрел от непогоды и повреждения тулы имели плотные крышки.



Возле днища тул расширялся до 12-15 см в поперечнике, посередине корпуса его диаметр составлял 8-10 см, а у горловины тул вновь несколько расширялся. В таком футляре стрелы держались плотно, и в то же время оперение их не сжималось, наконечники при вытаскивании не цеплялись.



Начиная с XII века появляются плоские тулы. Их длина около 65 см, а толщина – 2 см. Тул вмешал около двадцати стрел. Идя на битву, воины брали с собой несколько тулов со стрелами.



Боевое использование лука



Спортсмены-лучники соревнуются в стрельбе из спортивного лука на дистанции до 90 метров. Это весьма скромно по сравнению с дистанциями наших далеких предков. Усилие при стрельбе из спортивного лука равно 20 кг. А вот натяжение тетивы древних славянских луков, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, равнялось 80 кг! Причем это натяжение нормального боевого лука. Но лучники выполняли “штучный товар”. Для богатырей изготавливали луки столь мощные, что обычный тренированный воин-дружинник был не способен его натянуть. Пробивную и убойную силу стрелы, пущенной из такого лука, современному человеку порой трудно даже вообразить.

Летописи донесли до нас свидетельства, что стрелой, выпущенной из боевого лука, пробивали насквозь боевых коней, а всадник оказывался не только пробитым насквозь стрелой, но и пригвожденным к лошади. Древние охотники из своих луков свободно пробивали насквозь лосей и медведей. Стрелы, пущенные с расстояния около 250 метров, легко пробивали дубовые доски толщиной более 5 см. С дистанции 100 метров закованные в стальные доспехи рыцари прошивались насквозь.



При стрельбе на расстоянии до 60 метров из мощного лука били “прямой наводкой”, т.е. целились точно в центр цели, и даже на дистанции в 150 метров превышение бралось очень незначительное. Скорострельность была высокой и доходила до 20 выстрелов в минуту.

В Западной Европе получили широкое распространение самострелы-арбалеты, особенно после крестовых походов в XII-XV веках. На Руси самострел был тоже известен, но широкого боевого применения не получил, так как не выдержал конкуренции с мощным сложным луком ни по эффективности стрельбы, ни по скорострельности.



В 1252 году в столкновении с войсками Миндовга Литовского, у которого были немецкие наемники с арбалетами, наши стрельцы из луков не только разогнали немцев-арбалетчиков, но, согласно летописи, играючи их перестреляли, гоняя по полю.



Превосходство славянских сложных луков над арбалетами признают и западные хронисты средневековья.



Одним словом, в умелых и сильных руках русский сложный лук был страшным оружием.

…С тех пор утекло много воды. Огнестрельное оружие безраздельно завоевало все позиции. На смену устаревшим, потерявшим свою эффективность приходят новые, более совершенные системы оружия. Но легендарный лук – первое метательное оружие человека – не ушел в небытие. Есть еще места, где люди используют лук и стрелы не только на охоте, но и в бою.