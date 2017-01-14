Ну, сколько же можно, Россия?!
Ей Богу, не угомониться никак российским хакерам, естественно, «работающим на Кремль» и лично на Владимира Владимировича. Да это самый настоящий троллинг восьмидесятого уровня. Только поглядите, как это все выбешивает и выводит из себя Америку. Ах, на это можно смотреть вечно, словно на огонь, воду и чужую работу…
Сначала президентские выборы, затем сбой в эфире американского канала C-SPAN (напомню, на днях зрители были вынуждены вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотреть передачу российского RT). Да, конечно, в последнем инциденте Россию открыто не обвинили, сослались американские представители на проблему маршрутизации, но сам инцидент заставил их изрядно понервничать, ведь все это случилось именно в тот момент, когда выступала член палаты представителей Максин Уортес от Калифорнии. А эта дама, к слову, пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах президента США и победы Дональда Трампа, обосновывая свои заявления «вмешательством России».
Не успел Вашингтон «отойти» от пережитого, как тут же ему кто-то наносит еще один удар. Нокаут?
Атаке подвергся американский телеканал MSNBC, зрители которого стали свидетелями очередного внезапного технического сбоя. На этот раз никаких внедрений «не тех» передач, нет. Все намного проще.
Колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс как раз выступал в передаче, давая свой комментарий на ситуацию с хакерскими атаками, теми самыми, в которых, по мнению США, замешана именно российская сторона.
И вот, вроде бы все шло как по маслу, но в самом конце что-то все-таки пошло не так…
«Вы слышали генерала Маттиса сегодня, Майка Помпео, директора ЦРУ, все они практически клялись в том, что будут придерживаться жесткого подхода по отношению к России <…>».
…к России…
В этот самый момент запись зависла и Игнейшс, получается, порядка 30 раз повторил последнее слово.
России… России… России…
В общем, случайности не случайны.
Смех смехом, конечно, а все это уже начинает попахивать полнейшим идиотизмом Вашингтона. Пока что по этой новости никто ничего не высказал, но, думаю, еще немного и завопят, мол, снова Москва, снова Кремль, снова-снова-снова…
Заклинило, вот точно!
Ева Лисовская
Источник: nnm.me
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http://www.divinecosmosunion.net/t996-topic#10166
“На поверхности планеты эта инфильтрация еще сильнее. Всякий раз, когда дела идут не по плану, это явный признак внедренности. Все позитивные группы на планете страдают от проникновения Химеры или её приспешников. Многие геополитические события подтверждают это.
Реальная причина, почему ИГИЛ смогла вернуть себе Пальмиру, заключается в инфильтрации Химеры на очень высоких уровнях Российского военного командования. Растерянные российские аналитики дали свое собственное объяснение, почему это произошло:
https://sputniknews.com/middleeast/201612141048542487-syria-palmyra-daesh/
Они забыли о том, что простой компьютерный, векторный анализ фотографий с мощных российских спутников-шпионов позволил бы легко обнаружить группу, сходящуюся в одной точке.”
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Русофил, если я сказал, в Генштабе враги – надо слушать, и вычислять их, а не спорить! Да некому…
Потому что я – вижу следы, а вы – не можете.
Если интересует реальность – найди инфу группы КГБ “Мангуст”, которую физически истребляли в 1992-м.
А то, что ты сейчас анализируешь – пустое.
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Ликви, а что за событие ожидает группа Кобры и кто он такой, это Кобра?