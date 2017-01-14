Ну, сколько же можно, Россия?!

Ей Богу, не угомониться никак российским хакерам, естественно, «работающим на Кремль» и лично на Владимира Владимировича. Да это самый настоящий троллинг восьмидесятого уровня. Только поглядите, как это все выбешивает и выводит из себя Америку. Ах, на это можно смотреть вечно, словно на огонь, воду и чужую работу…

Сначала президентские выборы, затем сбой в эфире американского канала C-SPAN (напомню, на днях зрители были вынуждены вместо прямого включения из конгресса 10 минут смотреть передачу российского RT). Да, конечно, в последнем инциденте Россию открыто не обвинили, сослались американские представители на проблему маршрутизации, но сам инцидент заставил их изрядно понервничать, ведь все это случилось именно в тот момент, когда выступала член палаты представителей Максин Уортес от Калифорнии. А эта дама, к слову, пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах президента США и победы Дональда Трампа, обосновывая свои заявления «вмешательством России».

Не успел Вашингтон «отойти» от пережитого, как тут же ему кто-то наносит еще один удар. Нокаут?

Атаке подвергся американский телеканал MSNBC, зрители которого стали свидетелями очередного внезапного технического сбоя. На этот раз никаких внедрений «не тех» передач, нет. Все намного проще.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс как раз выступал в передаче, давая свой комментарий на ситуацию с хакерскими атаками, теми самыми, в которых, по мнению США, замешана именно российская сторона.

И вот, вроде бы все шло как по маслу, но в самом конце что-то все-таки пошло не так…

«Вы слышали генерала Маттиса сегодня, Майка Помпео, директора ЦРУ, все они практически клялись в том, что будут придерживаться жесткого подхода по отношению к России <…>».

…к России…

В этот самый момент запись зависла и Игнейшс, получается, порядка 30 раз повторил последнее слово.

России… России… России…

Сбой, естественно, устранили (трансляцию прервали на некоторое время). Но тут же портал Mediaite, который, собственно, и заметил это зловещее повторяющееся слово в эфире, припомнил недавний случай на слушаниях по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост главы ЦРУ. Тогда внезапно погас свет. Только зашла речь о России и тут же – бац, света нет.

В общем, случайности не случайны.

Смех смехом, конечно, а все это уже начинает попахивать полнейшим идиотизмом Вашингтона. Пока что по этой новости никто ничего не высказал, но, думаю, еще немного и завопят, мол, снова Москва, снова Кремль, снова-снова-снова…

Заклинило, вот точно!

Ева Лисовская

Источник: nnm.me