Новости Украины и Новороссии 14 января 2017
- 10:38 Я дам вам «Парабеллум»: Аваков раздарил политикам и «волонтерам» тысячу боевых стволов.
- 09:18 Ефремова конвоировали из Киева в Старобельское СИЗО — судить за «создание ЛНР».
- 09:03 Украинские депутаты решили выяснить, за что МВД Украины раздало наградное оружие чиновникам.
- 07:38 Новости Украины: Порошенко заработал на падении гривны.
- 07:25 Обама продлил на год антироссийские санкции из-за Украины.
- 05:30 Братья vs Кличко: Киев восстал против наркоторговли, но полицейские автоматчики защищают дельцов (ФОТО).
- 02:53 Это не 1+1?.
- 02:49 Глава ЛНР объявил о конкурсе для журналистов Республики.
- 02:30 На Украине хотят исключить из обязательной школьной программы точные науки.
- 01:05 Комитет защиты журналистов требует от украинских властей разрешить вещание «Дождя».
- Вчера 22:34 Украина провела военные учения возле Крыма (+ФОТО).
- Вчера 21:35 Порошенко приказал замалчивать в СМИ информацию о госизмене.
- Вчера 21:27 Нацбанк Украины продал $10 млн для остановки падения гривны.
Я дам вам «Парабеллум»: Аваков раздарил политикам и «волонтерам» тысячу боевых стволов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за 2014–2015 годы подарил 1085 единиц оружия чиновникам, депутатам, прокурорам, представителям силовых ведомств и «волонтерам АТО».
Эта новость, появившаяся в украинских СМИ, спровоцировала в «незалежной» скандал. Критики Авакова возмущаются, что он раздает боевое оружие своим друзьям и соратникам.
Благодаря источникам в правоохранительных органах, журналистам удалось узнать 400 фамилий лиц, которые получили оружие от министра. Уже известно, что чаще всего он презентовал пистолеты Форт 17 и его модификации (185 единиц).
Например, глава правительства Владимир Гройсман имеет от главы МВД арсенал из четырех единиц: пистолеты Форт 17–05, Форт-224, JERICHO 941 FBL, а также пистолет-пулемет МР5 КА4 немецкой компании Heckler & Koch.
Также четыре единицы оружия получил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк. У него пистолеты Glock 19, Форт 224, JERICHO 941 FBL и пулемет Максима.
Что касается нардепа Сергея Пашинского, который попал в скандальную историю со стрельбой под Киевом, то у него есть два наградных пистолета от Авакова — Glock 19 и Форт 224.
Президенту Петру Порошенко министр МВД подарил только один пистолет — Сabot Gun Jones 1911.
Но больше всего наградного оружия собрал народный депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий, который близок к Арсену Авакову. Украинская правда называет его «кошельком министра». Три «ствола» — Форт 21.03, Форт 9 и Glock 17 — он получил в 2014 году в качестве советника Авакова, еще три — АПС, Маузер и Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt — уже будучи депутатом.
Сам скандальный министр самоуверенно заявил журналистам: «Наградное оружие я вручал и буду вручать, это полномочия министра и это доброе дело».
Однако в Верховной раде нашлись люди, которые усомнились в полномочиях министра вооружать своих знакомых чиновников.
Так, народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин предложил создать временную комиссию для расследования фактов возможной коррупции в МВД при награждении оружием.
Каплин инициировал рассмотрение в Верховной раде проекта Постановления о создании «Временной следственной комиссии по вопросам возможных коррупционных действий руководства МВД при награждении ведомственным отличием «Огнестрельное оружие» (см. документ ниже). Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, разместив сканы Постановления.
«Кому и за какие заслуги, за какие суммы глава МВД раздает наградное оружие? Провели ли хоть день в АТО депутаты, премьеры и чиновники и какие боевые подвиги совершили с „подаренными“ 2,5 тысячами штурмовых винтовок, автоматов и пистолетов?
По какой схеме магазины оружия получали и передавали десятки тысяч долларов, за которые продавались ведомственные отличия?» — обозначил он для парламентской комиссии ряд вопросов «украинцев, которые уже боятся выходить на улицу, чтобы не попасть под пулю награжденного депутата».
В то же время в МВД отрицают, что Аваков выдавал наградное оружие. По заявлению советника министра Илья Кивы, информация о выдаче Аваковым оружия является «недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел».
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Ефремова конвоировали из Киева в Старобельское СИЗО — судить за «создание ЛНР»
Бывшего народного депутата от Партии Регионов Александра Ефремова конвоировали из киевского СИЗО СБУ в Старобельский СИЗО №2 (временно оккупированная Украиной территория ЛНР).
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«Да, Ефремова конвоировали в Старобельское СИЗО», — отметила она.
Чиновница также сообщила, что в понедельник, 16 января в 10:00 состоится подготовительное судебное заседание Старобельского районного суда Луганской области по делу Ефремова.
Напомним, дело Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд. Нынешние украинские власти обвиняют экс-регионала в государственной измене, организации захвата здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года, «содействии созданию и деятельности ЛНР», а также «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины».
Сам Ефремов свою вину отрицает и называет обвинения политически мотивированными преследованиями. Его адвокат добивается рассмотрения дела подзащитного в Евросуде по правам человека.
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Украинские депутаты решили выяснить, за что МВД Украины раздало наградное оружие чиновникам
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин инициировал 13 января рассмотрение в Верховной раде Украины проекта Постановления о создании «Временной следственной комиссии по вопросам возможных коррупционных действий руководства МВД при награждении ведомственным отличием «Огнестрельное оружие».
«Кому и за какие заслуги, за какие суммы глава МВД раздает наградное оружие? Провели ли хоть день в «АТО» депутаты, премьеры и чиновники и какие боевые подвиги совершили с «подаренными» 2,5 тысяч штурмовых винтовок, автоматов и пистолетов? По какой схеме магазины оружия получали и передавали десятки тысяч долларов, за которые продавались ведомственные отличия? Требую создать парламентскую ВСК, чтобы дать ответ на эти вопросы украинцев, которые уже боятся выходить на улицу, чтобы не попасть под пулю награжденного депутата НФ», − написал Каплин в Facebook.
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Новости Украины: Порошенко заработал на падении гривны
Президент Украины Петр Порошенко заработал 47 млн гривен на девальвации национальной валюты.
Об этом сообщает Realist.
«Вот график курса доллара с 2014-го по 2016 год. Обратите внимание на катастрофический скачок курса. Он произошел в феврале 2015 года. До сих пор никто не может внятно сказать, что же тогда произошло. Все указывает на то, что на валютном рынке происходили игры с курсом. Вполне возможно, что кто-то покупал крупные объемы долларов, а кто-то в этот момент продавал», — говорится в статье о резком «финансовом подъеме» президента.
Автор материала отмечает, «что накануне парламентских выборов в октябре 2014 года НБУ слишком «пережал» валютный рынок. Но уже в феврале 2015 года — отпустил. Возникло мощное ответное движение. Даже официальный курс «выстрелил» с 16 до 30 грн за доллар, а на межбанке и «черном рынке» — выше 33 грн за доллар».
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Обама продлил на год антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.
Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.
«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в распоряжении уходящего главы государства.
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Братья vs Кличко: Киев восстал против наркоторговли, но полицейские автоматчики защищают дельцов (ФОТО)
В Киеве защищать наркоторговцев от разгневанных киевлян приехала… национальная полиция, вооруженная автоматами. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе организаторов протеста против наркопреступности.
В пятницу, 13-го, на жилмассиве «Радужный» в Киеве состоялся митинг ненависти общественности Днепровского района против разгула наркопреступности, который проводился по инициативе Общественного Объединения «Гражданская Солидарность „Братья”». Лидер ОО «Гражданская солидарность „Братья”» Александр Сухарский.
Разгневанные многолетними издевательствами со стороны наркоманов и их покровителей во власти, местные жители пикетировали один из легальных наркопритонов, орудующий под вывеской «Центра аддиктологической медицины», где наркоманам вместо героина врачи-убийцы вкалывают его заменитель — метадон.
Очевидно, что никто лечить страждущих от наркозависимости не собирается. Врачевать наркомана при помощи вкалывания ему ухудшенного высококсичного заменителя героина — все равно, что попытаться вылечить элитного коньячного алкоголика, путем замещения ему коньяка на ежедневную дозу денатурата.
Наркоманы же, в знак благодарности, выкладывают докторам за каждый укол зелья по 10 долларов. Кроме того, получив дозу у продажных эскулапов, наркоманы расползаются по соседним микрорайонам и занимаются воровством, проституцией и грабежами, добывая себе деньги на следующую инъекцию. А в свободное время, наркозависимый контингент активно общается с местными школьниками и вербует их в свои ряды — ряды потребителей наркоты.
Провокации наркоторговцев и их поддержка из полиции «Нового порядка»
Наркоторговцы в белых халатах попытались воспрепятствовать мирной акции граждан, и даже попробовали спровоцировать насилие. Когда этого им сделать не удалось собственными силами, теневые владельцы Центра-наркопритона выслали на разгон митинга вооруженных автоматчиков из государственной службы охраны, которых приехала поддержать полиция «Нового порядка».
Но у наркосиндиката на этот раз не выгорело.
Общественность была полна решимости покончить с царящим вокруг криминалом, а Братья, выстроившись в шеренги, не позволили секьюрити и продажным копам применить насилие против населения.
В результате, сообразив, что, если они продолжат в том же духе, то не смогут работать вообще, владельцы «Центра аддиктологической медицины» вступили в переговоры с лидерами Братьев, и по их итогам подписали юридически обязывающий документ.
На его страницах руководство Центра обязалось в течение ближайших недель привести принадлежащее им «гнездо наркоторговли и разврата» к тем самым «европейским стандартам», которые были заявлены при его создании и получении лицензии у мэра Киева. Кроме того, Центр обязался своими силами пресекать преступную деятельность наркоманов в близлежащих микрорайонах, а к тому же, еще и построить для детей «Радужного» несколько спортивных сооружений.
Если же наркосиндикат не выполнит своих обязательств, то граждане готовы, при помощи акций прямого действия, самостоятельно пресекать любую незаконную деятельность драгдилеров в белых халатах, торгующих наркотой, а с нею в придачу еще и своей врачебной совестью, оптом и в розницу.
На случай, если владельцы наркопритона надумают жульничать Да, можно сказать, что общественность Днепровского района, которую возглавили Братья, выиграла эту локальную битву, принудив владельцев наркопритона признать преступные грани своего бизнеса, и начать их исправление. Но, впереди еще много сражений, и не только в Днепровском районе. Эта акция, проведенная под эгидой ОО «Гражданская
Солидарность „Братья”» высветила ужасающую картину разложения государственной власти в Киеве, отражающую фактически коллаптоидное состояние политических институтов Украины:
1. Не за безопасность и права десятков тысяч жителей Радужного, а за право кучки наркоманов и врачей-наркоторговцев потреблять и продавать отравленное зелье, как по команде, встала вся полиция «Нового порядка».
2. Не за интересы десятков тысяч жителей Радужного, а за шкурный интерес кучки наркоманов и врачей-наркоторговцев, как по команде, встала вся бюрократия Киевской мэрии.
3. Не на защиту здоровья десятков тысяч жителей Радужного и их детей, а за комфорт наркоманов и черную кассу врачей-убийц всталоМинистерство здравоохранения «Нового порядка», которое всемисилами пропагандирует легализацию продажи наркотиков молодежи и даже беременным женщинам.
Осознавая трагизм ситуации, и понимая, что представители действующей власти всех уровней не борются с наркоторговлей и наркоманией, а поощряют эти пороки и участвуют в дележе прибылей, ОО «Гражданская
Солидарность „Братья”» считает важным донести до жителей Столицы такие мысли:
1. Поразить Спрута силами общественности и «гражданского общества», невозможно, так как существование наркосиндиката всей своей мощью оберегают руководители Киевской городской администрации и полиция «Нового порядка».
2. Адекватный ответ преступной власти может дать лишь власть законная и неподкупная. Но на сегодняшний день все существующие политические институты насквозь прогнили, участвуют в коррупции и сотрудничают с организованной наркопреступностью.
3. Мы требует от Киевской городской администрации объявить выборы в районные советы Столицы, чтобы жители имели возможность выбрать себе такую местную власть, которая самостоятельно примет правовые решения по отмене лицензий у всех легальных наркопритонов, с последующей их ликвидацией.
4. Если же городской голова Виталий Кличко откажется выполнить это конституционное требование жителей Днепровского района, то ОО «Гражданская Солидарность „Братья”» поставит перед Президентом Украины, Верховной Радой и общественностью Киева вопрос о необходимости снятия мэра Столицы с занимаемой должности, как неспособного выполнять обязанности, возложенные на него Конституцией Украины.
Роман Василишин, Координатор информационной политики ОО «Гражданская Солидарность «Братья».
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Это не 1+1?
Самая крутая схема отмывания или “входит и выходит”.
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Глава ЛНР объявил о конкурсе для журналистов Республики
Во время пресс-конференции Глава Республики Игорь Плотницкий объявил о начале проведения республиканского ежемесячного конкурса для журналистов, который будет проводиться в 5 номинациях.
Размер премии в каждой номинации — 10 000 рублей.
Подробности «Русской Весне» рассказали в Минкомсвязи ЛНР со ссылкой на пресс-службу Главы Республики.
— Выполняя новогоднее обещание, объявляю об учреждении конкурса для лучших журналистов. Разработано положение, оно находится на утверждении в Министерстве юстиции, — отметил Глава государства.
Игорь Плотницкий подчеркнул, что заслуги журналистов должны оценивать коллеги-профессионалы из республиканских средств массовой информации, в связи с чем необходимо в ближайшее время создать Союз журналистов Луганской Народной Республики:
— Когда будет создана такая организация, вы сможете четко определять самых достойных в своей работе и стоять на страже своих интересов.
Вместе с тем Глава республики оставил за представителями власти право премировать журналистов, которые являются лучшими с их точки зрения.
Первой премии была удостоена журналист газеты «XXI век» Ника Кузьмина, которая в своих репортажах освещает социальные проблемы общества.
— Читал Ваши материалы и рад личному знакомству. Вот маленькое поощрение за профессионализм, — заключил Игорь Плотницкий, вручая денежное вознаграждение журналисту.
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На Украине хотят исключить из обязательной школьной программы точные науки
Министерство образования и науки Украины представило на общественное обсуждение проект типового учебного плана для 10–11 классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы (инвариантной составляющей) точных и естественных наук.
Проект опубликован на сайте министерства Украины.
Стоит отметить, что документ предполагает прежде всего существенное сокращение инвариантной (т. е. обязательной для всех учебных заведений) составляющей учебного плана и увеличение вариативной.
Если раньше на инвариантную составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вариативную — 8,5 часов, то теперь инвариантная составляющая для 10 класса будет насчитывать 20,5 часов, а вариативная — 17,5. По идее, это должно позволить учебным заведениям более гибко подходить к конструированию учебной программы.
Бросается в глаза, что из инвариантной части исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика: все эти предметы вынесены в вариативную составляющую учебного плана.
Что же касается алгебры и геометрии, на которые раньше в учебных планах выделялось 4 часа в неделю в 10-м классе и 5 часов — в 11-м, то теперь вместо них будет объединённый курс «Математика», на изучение которого в инвариативной части программы отводится 3 часа в неделю.
Основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединённого курса «Человек и природа», на изучение которого отводится 3 часа в неделю.
Также объединяют в один курс историю Украины и всемирную историю (в сумме — 2 часа в неделю против 2,5 часов на два предмета в сумме ранее), а также украинскую и мировую литературу (тоже два часа в сумме против четырёх часов ранее). Зато увеличивается время на занятия физкультурой: 3 часа в неделю вместо двух.
Можно отменить, что реформа не создаст особых проблем в изучении точных и естественных наук в школах и классах с углублённым изучением этих предметов. Однако при этом изучение предметов естественнонаучного цикла в классах и школах гуманитарной направленности будет сведено к абсолютному минимуму.
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Комитет защиты журналистов требует от украинских властей разрешить вещание «Дождя»
Власти Украины должны «немедленно пересмотреть указ о запрете вещания в стране независимого российского телеканала «Дождь», говорится в распространенном в пятницу заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ).
Как указывается в документе, «накануне «Дождь» сообщил, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию отдал распоряжение украинскому партнеру телеканала — компании «Воля» прекратить вещание к середине февраля».
Региональный координатор КЗЖ Нина Огнянова назвала это «грубой цензурой», которая, по ее словам, «лишит русскоговорящих телезрителей на Украине «противовеса» подконтрольным государству российским СМИ».
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Ранее украинский профильный сайт о средствах массовой информации «Детектор медиа» со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщил, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал «Дождь» из-за позиции по Крыму.
Отмечается, что «Дождь» был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту ситуацию «продолжением деструктивной линии украинской стороны».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина провела военные учения возле Крыма (+ФОТО)
Подразделения ПВО Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, на границе с Крымом.
Об этом сообщила пресс-служба украинского минобороны.
«Подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки „Юг” совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», — говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, во время занятий военнослужащие вооруженных сил Украины отработали аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений противовоздушной обороны, а также совместное движение колонны на дальнее расстояние.
В минобороны Украины подчеркнули, что особенностью учений является выполнение поставленных задач подразделениями противовоздушной обороны как в дневное, так и в ночное время суток.
Также отмечается, что учения проводились в напряженном режиме с интенсивным использованием имитационных воздушных целей.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко приказал замалчивать в СМИ информацию о госизмене
Автор поста в «Фейсбуке» о возбуждении дела о госизмене против президента Украины заявил, что Пётр Порошенко уже отдал министру информации указание игнорировать призыв.
Ранее стало известно, что бывший замглавы Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в «Фейсбуке» призвал возбудить дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко. С такой просьбой Кузьмин обратился к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.
Лайф узнал подробности происходящего. Так, Ренат Кузьмин рассказал, что кум президента (министр информации Украины Юрий Стець) уже получил указание администрации Порошенко замалчивать информацию о госизмене.
Кроме того, по словам Кузьмина, генеральный прокурор Украины получил указание арестовать его «по какому-нибудь придуманному им поводу».
При этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что рассмотрит заявление Кузьмина в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
«Я обязательно буду обращаться к депутатам Европейского парламента, к послам Евросоюза, Совета Европы с соответствующими заявлениями. Мировое сообщество должно наконец дать оценку действиям Порошенко как президента и политика, публично призывающего мир к противостоянию с Россией, а на самом деле финансирующего федеральный бюджет и российскую армию», — заявил Лайфу Ренат Кузьмин.
Экс-чиновник надеется, что его мнение будет услышано.
«Мою страницу на «Фейсбуке» читают не только украинские спецслужбы, так что эта информация не останется незамеченной. В интересах всей системы европейской безопасности не скрывать это, а, наоборот, довести до сведения своих правительств», — пояснил Кузьмин.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Нацбанк Украины продал $10 млн для остановки падения гривны
Национальный банк Украины для приостановки падения курса гривны продал $10 млн. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
- проинформировали в пресс-службе, уточнив, что один доллар при этом обошелся в 27,687 гривны.
НБУ утверждает, что после продажи валюты “гривна на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривен за доллар”.
Регулятор заявил, что планирует и в дальнейшем таким способом удерживать национальную валюту.
- заверили в Нацбанке.
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