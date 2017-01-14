Новости Украины и Новороссии 14 января 2017

В Киеве защищать наркоторговцев от разгневанных киевлян приехала… национальная полиция, вооруженная автоматами. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе организаторов протеста против наркопреступности.

В пятницу, 13-го, на жилмассиве «Радужный» в Киеве состоялся митинг ненависти общественности Днепровского района против разгула наркопреступности, который проводился по инициативе Общественного Объединения «Гражданская Солидарность „Братья”». Лидер ОО «Гражданская солидарность „Братья”» Александр Сухарский.

Разгневанные многолетними издевательствами со стороны наркоманов и их покровителей во власти, местные жители пикетировали один из легальных наркопритонов, орудующий под вывеской «Центра аддиктологической медицины», где наркоманам вместо героина врачи-убийцы вкалывают его заменитель — метадон.

Очевидно, что никто лечить страждущих от наркозависимости не собирается. Врачевать наркомана при помощи вкалывания ему ухудшенного высококсичного заменителя героина — все равно, что попытаться вылечить элитного коньячного алкоголика, путем замещения ему коньяка на ежедневную дозу денатурата.

Наркоманы же, в знак благодарности, выкладывают докторам за каждый укол зелья по 10 долларов. Кроме того, получив дозу у продажных эскулапов, наркоманы расползаются по соседним микрорайонам и занимаются воровством, проституцией и грабежами, добывая себе деньги на следующую инъекцию. А в свободное время, наркозависимый контингент активно общается с местными школьниками и вербует их в свои ряды — ряды потребителей наркоты.

Провокации наркоторговцев и их поддержка из полиции «Нового порядка»

Наркоторговцы в белых халатах попытались воспрепятствовать мирной акции граждан, и даже попробовали спровоцировать насилие. Когда этого им сделать не удалось собственными силами, теневые владельцы Центра-наркопритона выслали на разгон митинга вооруженных автоматчиков из государственной службы охраны, которых приехала поддержать полиция «Нового порядка».

Но у наркосиндиката на этот раз не выгорело.

Общественность была полна решимости покончить с царящим вокруг криминалом, а Братья, выстроившись в шеренги, не позволили секьюрити и продажным копам применить насилие против населения.

В результате, сообразив, что, если они продолжат в том же духе, то не смогут работать вообще, владельцы «Центра аддиктологической медицины» вступили в переговоры с лидерами Братьев, и по их итогам подписали юридически обязывающий документ.

На его страницах руководство Центра обязалось в течение ближайших недель привести принадлежащее им «гнездо наркоторговли и разврата» к тем самым «европейским стандартам», которые были заявлены при его создании и получении лицензии у мэра Киева. Кроме того, Центр обязался своими силами пресекать преступную деятельность наркоманов в близлежащих микрорайонах, а к тому же, еще и построить для детей «Радужного» несколько спортивных сооружений.

Если же наркосиндикат не выполнит своих обязательств, то граждане готовы, при помощи акций прямого действия, самостоятельно пресекать любую незаконную деятельность драгдилеров в белых халатах, торгующих наркотой, а с нею в придачу еще и своей врачебной совестью, оптом и в розницу.

На случай, если владельцы наркопритона надумают жульничать Да, можно сказать, что общественность Днепровского района, которую возглавили Братья, выиграла эту локальную битву, принудив владельцев наркопритона признать преступные грани своего бизнеса, и начать их исправление. Но, впереди еще много сражений, и не только в Днепровском районе. Эта акция, проведенная под эгидой ОО «Гражданская

Солидарность „Братья”» высветила ужасающую картину разложения государственной власти в Киеве, отражающую фактически коллаптоидное состояние политических институтов Украины:

1. Не за безопасность и права десятков тысяч жителей Радужного, а за право кучки наркоманов и врачей-наркоторговцев потреблять и продавать отравленное зелье, как по команде, встала вся полиция «Нового порядка».

2. Не за интересы десятков тысяч жителей Радужного, а за шкурный интерес кучки наркоманов и врачей-наркоторговцев, как по команде, встала вся бюрократия Киевской мэрии.

3. Не на защиту здоровья десятков тысяч жителей Радужного и их детей, а за комфорт наркоманов и черную кассу врачей-убийц всталоМинистерство здравоохранения «Нового порядка», которое всемисилами пропагандирует легализацию продажи наркотиков молодежи и даже беременным женщинам.

Осознавая трагизм ситуации, и понимая, что представители действующей власти всех уровней не борются с наркоторговлей и наркоманией, а поощряют эти пороки и участвуют в дележе прибылей, ОО «Гражданская

Солидарность „Братья”» считает важным донести до жителей Столицы такие мысли:

1. Поразить Спрута силами общественности и «гражданского общества», невозможно, так как существование наркосиндиката всей своей мощью оберегают руководители Киевской городской администрации и полиция «Нового порядка».

2. Адекватный ответ преступной власти может дать лишь власть законная и неподкупная. Но на сегодняшний день все существующие политические институты насквозь прогнили, участвуют в коррупции и сотрудничают с организованной наркопреступностью.

3. Мы требует от Киевской городской администрации объявить выборы в районные советы Столицы, чтобы жители имели возможность выбрать себе такую местную власть, которая самостоятельно примет правовые решения по отмене лицензий у всех легальных наркопритонов, с последующей их ликвидацией.

4. Если же городской голова Виталий Кличко откажется выполнить это конституционное требование жителей Днепровского района, то ОО «Гражданская Солидарность „Братья”» поставит перед Президентом Украины, Верховной Радой и общественностью Киева вопрос о необходимости снятия мэра Столицы с занимаемой должности, как неспособного выполнять обязанности, возложенные на него Конституцией Украины.

Роман Василишин, Координатор информационной политики ОО «Гражданская Солидарность «Братья».