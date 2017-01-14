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На чем держатся японские синкансэны: гайки Hard Lock Industry

22:03. 14 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Конструкция надёжных стопорных гаек компании Hard Lock была навеяна видом ворот-тории синтоистского храма в Осаке. Изобретённые 40 лет назад, сейчас они продаются по всему миру. Воодушевлённый хорошими отзывами покупателей, основатель фирмы продолжает изобретать.

Высокоскоростная железная дорога синкансэн — гордость Японии. В поезде из 16 вагонов используется около 20 000 болтов. Если гайки, фиксирующие эти болты, открутятся, то при движении со скоростью 250 километров в час это может привести к поломке оборудования и крупной аварии. Чтобы этого избежать, необходимы изнурительные проверки и большие затраты. Президент компании Hard Lock Industry Вакабаяси Кацухико (78 лет) изобрёл надёжную стопорную гайку, которая при низкой себестоимости способна обеспечить безопасность движения синкансэнов.

Двусоставная клинящаяся гайка

Идея гайки Hard Lock очень проста — вбить клин между винтом и гайкой, чтобы предотвратить вращение. Тем не менее, в реальном производстве это неэффективно, да зачастую и невозможно. Вакабаяси Кацухико долго придумывал, каким образом можно заклинить гайку.

В конце концов он решил использовать на одном болте две гайки — одну с выпуклым торцом, а другую с вогнутым. Выпуклая часть нижней гайки делается со смещённой осью вращения и выполняет роль клина. Ось вращения вогнутого торца верхней гайки совпадает с осью вращения резьбы, и гайка как бы заменяет молоток. Если обе гайки туго затянуты, они не раскручиваются самопроизвольно.

На чем держатся японские синкансэны: гайки Hard Lock Industry

Идея, изменившая жизнь

С проблемой гайки Вакабаяси столкнулся на международной выставке в Осаке в 1961 году, когда он ещё работал в другой компании. В качестве образца он привёз с выставки «фиксирующуюся гайку». Она была сложносоставной, для стопорения гайки в неё была вставлена проволочная деталь из нержавеющей стали, и поэтому стоила она дорого. Тогда Вакабаяси задумался, нет ли более простых и дешёвых способов сделать такую гайку.

Он придумал пружинный зажим для резьбы, и опытный образец работал, как нужно. Он назвал его U-nut (U-образная гайка) и вместе с двумя своими братьями основал компанию по изготовлению и продаже таких гаек. В последующие десять лет дела у фирмы шли на подъём, но тут они столкнулись с новой проблемой.

Надёжные в обычных условиях гайки их компании при использовании в отбойных молотках и сваебойных машинах испытывали ударные нагрузки и иногда отвинчивались. Чем шире был представлен на рынке их товар, тем больше рекламаций они получали. Вакабаяси стал задаваться вопросом, как изготовить гайку, которая бы не отвинчивалась.

На чем держатся японские синкансэны: гайки Hard Lock Industry

В конце 1973 года он как-то зашёл в святилище Сумиёси, расположенное неподалёку от его дома, в осакском районе Сумиёси. Когда он посмотрел на ворота-тории перед святилищем, его осенила мысль. «Если так заклинить гайку, она не отвинтится!» — подумал он. Он тут же опробовал эту идею, и она сработала. Об этом озарении, посетившем его, когда он зашёл в храм, в котором бывал много раз, он говорит: «Может быть, это божество надоумило».

Создание компании Hard Lock Industry

Вакабаяси верил в успех гайки Hard Lock Nut и решил сделать ставку только на неё, основав в 1974 году новую компанию. Долю в компании, производившей «U-nut», он почти безвозмездно уступил партнёрам, и эти гайки до сих пор продаются, составляя конкуренцию его продукции.

Эти гайки используются на железных дорогах Австралии, Великобритании, Польши, Китая, Южной Кореи. На скоростном поезде на Тайване, открытом в 2007 году, ни разу не было серьёзных аварий, и в этом часть заслуги принадлежит гайке Hard Lock Nut. После того, как в 2006 году Би-би-си показала документальную передачу о железнодорожных авариях и представила гайку Hard Lock Nut как очень надёжную, британские железнодорожные компании тут же перешли на эти гайки.

На чем держатся японские синкансэны: гайки Hard Lock Industry

Гайка «Hard Lock Nut» используется в самых разных сферах промышленности во всём мире

Помимо железных дорог, эти гайки используются в конструкциях самого длинного в мире подвесного моста Акаси-Кайкё и самой высокой в мире телебашни Небесное дерево Токио.

Морские экскаваторы, пусковые столы американских космических кораблей — гайки Hard Lock Nut используют в разных областях по всему миру.
Кроме того, этими гайками заинтересовались крупнейший мировой производитель самолётов Боинг и европейская компания Роллс-Ройс. Сейчас ведутся работы по созданию облегчённых гаек для использования их в авиационной технике.

Неутомимый изобретатель

Изобретатель Вакабаяси, создавший всемирно известную гайку Hard Lock Nut, не устаёт придумывать новые усовершенствования. Один за другим он создаёт новые продукты — однокомпонентную гайку Space Hard Lock, подшипниковую гайку Hard Lock Bearing Nut и другие.
Вакабаяси коллекционирует модели железных дорог. Он говорит, что когда возится с ними, ему в голову приходят новые идеи. На втором этаже здания завода оборудована комната, в которой выставлена его коллекция. Минипоезд, объезжающий стометровый маршрут, может вместить до 10 взрослых людей.

На чем держатся японские синкансэны: гайки Hard Lock Industry

Посетители завода радуются, как дети, когда ездят на нём. Вакабаяси говорит, что и в бизнесе, и в увлечениях для него «самое главное — чтобы люди радовались». Само собой, на креплениях рельсов этой железной дороги безопасность пассажиров оберегают гайки Hard Lock Nut.

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Источник: www.kramola.info

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