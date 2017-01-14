Год опасного пузыря. Владислав Жуковский [2017, РОЙ ТВ]

Экономист и практический финансист Владислав Жуковский беседует с членом Федерального совета Партии Дела Максимом Калашниковым о том, что несет нам 2017 год. Где мы попали в цель в старых своих прогнозах, а где – промахнулись? Зачем надувается «нефтяной пузырь»? Загадки carry trade и укрепления рубля. Ждать ли нам «нарисованного» роста экономики? Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:

первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова