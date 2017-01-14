Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

Год опасного пузыря. Владислав Жуковский [2017, РОЙ ТВ]

14:01. 14 января 2017 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

ppprrrr

Экономист и практический финансист Владислав Жуковский беседует с членом Федерального совета Партии Дела Максимом Калашниковым о том, что несет нам 2017 год. Где мы попали в цель в старых своих прогнозах, а где – промахнулись? Зачем надувается «нефтяной пузырь»? Загадки carry trade и укрепления рубля. Ждать ли нам «нарисованного» роста экономики? Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Меркушкин, на ознакомление, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, стрелков, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, Хазин, хозяйство, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто задумал расправиться с Ладой-Русь? [Политический заказ]
...Кем-то старательно долгие годы создавался смутный пугающий образ...А если еще добавить определения «опасная секта», «тоталитарная секта», «...но не закрывалось почти год. За этот год Центр «Э» (...время президентских выборов 2012 года, когда Пеунова принесла честно...
В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский [Прогноз на 2016 г]
Экономист Владислав Жуковский: Сегодня в России из 140 ... текущих темпов обнищания, в 2016 году за чертой бедности окажется 85...» и другие предприятия. Последние четыре года представляет интересы российских машиностроительных компаний...
Ругать можете всех. Кроме Путина. Это почему?
... Профсоюзов [Москва, 2 декабря 2011 года] 2 декабря в Москве был...
Ростовщики убивают население Планеты? Светлана Пеунова [Финансовое рабство]
Светлана Пеунова рассказывает о положении Граждан, в котором они оказались благодаря ростовщикам, благодаря существующей банковской системе. Искусство поставить всех в зависимость от себя — древнейшее ремесло ростовщиков. Но в средневековье их презирали за...
Светлана Пеунова. Россия - марионеточное государство?
...по России за август 2015 года: «Исполнительные директора МВФ призвали... что и переворот 1993 года проходил с применением такой спецаппаратуры...за время после госпереворота 1993 года, Россия, по сути, ... что на ноябрь этого года запланирован такой переворот со ...
Мать-одиночку обвиняют в экстремизме [Политические репрессии]
... России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Подробнее: http://za...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>