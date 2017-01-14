Газета правительства Китая предупредила США о скорой войне

Источник: ПолитОнлайн

Газета Global Times, входящая в холдинг Компартии КНР «Женьминь жибао» официально предупредили США о возможной скорой войне между государствами. Об этом, в частности, говорится в редакционной. статье издания.

Китай объяснил, что такая реакция возникла после выступления вероятного госсекретаря С,ША Рекса Тиллерсона во время утверждения Сенатом — он заявил, что «в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море»

«Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий. Похоже, он просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение», — пишут журналисты Компартии Китая

Напомним, что Международный суд в Гааге постановил, что «Китай не имеет «исторического права» на острова в ЮКМ и фактически нарушает права Филиппин».

В ответ Пекин, в свою очередь, пояснил — «ни при каких обстоятельствах не примут разрешение территориальных споров и делимитации морских границ третьими сторонами». И добавил, что «Вооруженные силы КНР будут защищать национальный суверенитет и морские права и интересы страны».

Как пишет Week, ранее доминирование армии С,ША поддерживалось благодаря мощному флоту, авиации и информационным сетям. Но теперь, при правильном подходе, миф о непобедимости американской армии может быть развенчан — теми, «кто подойдёт к этой задаче с умом и будет достаточно бесстрашен для этого».

“Своими противокорабельными баллистическими ракетами Китай мог бы потопить половину американского флота ещё до того, как он приблизился бы к тому же Тайваню. В авиации наблюдается та же картина. Каждая военная победа США после холодной войны была обеспечена абсолютным доминированием в небе, во многом благодаря технологии «стелс». Но противники США уже разработали новые технологии, включая разные типы радаров, которые отлично справляются с обнаружением так называемых «невидимок»,- делятс.я экс.перты.

«По сути, сеть США может обрушиться в самый неподходящий момент во время столкновения с Китаем по поводу Тайваня или с Россией в районе Балтийского моря», — предупредили они.

Государственное издание КНР The Global Times, чьи публикации всего согласовываются с властями Китая, уже пригрозило США и новому президенту Трампу «местью» в случае поддержки Тайваня.

«Требование придерживаться принципа „одного Китая“ — не каприз КНР. Каждый президент США должен уважать этот принцип, если он хочет поддерживать китайско-американские отношения на должном уровне и с уважением относится к порядку, сложившемуся в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,- звучит в редакционной статье.

«Если Трамп, вступив в должность, откажется от политики „одного Китая“, наш народ потребует от правительства мести. Это не тема для переговоров»,- пишут журналисты, связанный с руководством КНР.

Кстати, в 2016 году министр обороны КНР Чан Ваньцюань официально призвал более миллиарда китайцев готовиться к «народной войне на море для защиты суверенитета страны». Информагентство «Синьхуа» заявило, что он сообщил Китаю «о существующих угрозах на морских просторах».

«Армия, полиция и народ должны готовится к мобилизации на защиту суверенитета и территориальной целостности страны»,- потребовал глава минобороны Китая, приказав «продвигать в массах занятия по гражданской обороне».

Более того, власти Китая опубликовали очередную «Белую книгу» — фактически, новую военную доктрину, в которой четко расписаны все изменения оборонной стратегии государства. Ее суть — «мы не нападем на вас, если вы не тронете нас».

При этом ключевая позиция, изложенная в «Белой книге» остается неизменной — третья мировая война будет. Не важно — когда, неизвестно, кто её начнет, но она обязательно случиться, поэтому надо быть к ней готовыми. И, скорее всего, война будет именно с США — именно это утверждение звучит в китайской «Белой книге».

Кстати, адмирал ВМС КНР Ву Шэнли уже предупредил ВМС США, заявив «если Соединенные Штаты по-прежнему будут продолжать эти опасные, провокационные действия, это вполне может спровоцировать напряженные ситуации между прифронтовыми силами с обеих сторон — на море и в воздухе, или даже незначительный инцидент, который начнет войну».

«Россию и Китай объединяет и стремление к подрыву позиций США — главного конкурента. Пекин и Москва стали союзниками в Совете Безопасности ООН, где уже неоднократно блокировали инициативы Вашингтона»,- напоминал журнал Atlantic.

«Кроме того, Россия и Китай стремятся нивелировать гегемонию США и через формирование новых многонациональных институтов, включая Евразийский экономический союз, во главе которого стоит Москва»,- добавляли эксперты.Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном может начаться случайно, утверждают авторы нового исследования авторитетной американской аналитической и исследовательской организации RAND Corp.

По данным экспертов, известно место потенциального военного конфликта — Южно-Китайское море (ЮКМ), по которому пролегают важнейшие торговые маршруты и по которому ежегодно перевозится товаров на 5 трлн долларов.

Война может начаться по причине стать территориальных споров, которые в буквальном смысле этого слово кипят в ЮКМ между Китаем с одной стороны и остальными государствами этого региона: Филиппинами, Вьетнамом, Тайванем, Брунеем и Индонезией.

Конфликт может вспыхнуть моментально, как спичка, предупреждают авторы исследования.

Источник: nstarikov.ru