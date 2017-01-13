Узорочье браного ткачества рукодельниц Сольвычегодского уезда Вологодской губернии

Проживаю я в небольшой деревушке на берегу Северной Двины. Мой интерес к излагаемой теме обусловлен тем, что я занимаюсь северновеликорусским браным ткачеством, где всё пространство узорочья пронизано древними знаками.

На протяжении нескольких лет я снимала для своей работы вещи ткачества, как в частных собраниях, так и в музеях старинных сёл по Северной Двине. К примеру, о селе Черевково первое упоминание встречается в летописи 1516 года. Село Верхняя Тойма письменные источники знают с 1137 года. Снимки предметов браного ткачества с этих селений и других я бы хотела представить всем тем, кому интересно наше узорное искусство, передававшееся из поколения в поколение (рис. 1 – рис. 32).

Каждый даже самый маленький предмет с узорами браного ткачества – это драгоценное наследие рукодельниц ушедшего времени, это труд наших прабабушек, ещё совсем недавно живших на этой земле, но в ином измерении и по иному воспринимавших смыслы нашего бытия. Возникает огромный интерес понять суть и смысл драгоценного наследия, доставшегося нам от наших матерей и бабушек. Вот, например, маленькая тряпочка, всего с вершок убористого мелкого узора, но глаз не оторвать – притягивает, за душу берёт глубинным смыслом важного посланья. И как его прочесть? Где труды наших академиков и профессоров? Почему до настоящего времени наука не в состоянии прочитать то, что умели толковать наши бабушки?

Мне выпало редкое счастье осваивать браное ткачество за настоящим старинным ткацким станом, осмыслить суть названий и образность его частей.

Рис.1 Ткацкий стан, конец 18 века. Дерево, резьба. Деревня Федьков Починок Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Филипповой Г.Н. в д.Федьков Починок, 2016 г.

На первый взгляд не хитрое устройство, но поработав, понимаешь – насколько точно просчитаны все размеры, а части станка объединяет не только само его построение, но также вселенская знаковость смыслов названий всех его частей, идущих из глубочайшей древности.

Кросна – крепления осно, то есть станины для осей с нитями основы вырублены из цельного древа с корнем, объединив в себе подземный и надземный мир. Они несут идею Древа жизни, Древа рода.

Нить, спрядённая из первозданного «безпорядка» кудели, на заправленном стане преобразуется в длинный и широкий упорядоченный поток нитей основы. Нить, включаясь в пояс, полотенце становится нитью судьбы для будущих детей девы-пряхи, матери-пряхи.

Лицевая часть станка – набилка, вырублена в образе утиц с тремя знаками Солнца на выгнутой спине.

Два Утка – красный и белый – цвета Жизни и Смерти, челноками ныряют между нитями Основы и ткут узор Жизни на белом поле Земли. Два Утка – два ут-ЁН-ка, как два Демиурга, один из которых ЁН, достают из первозданного потока Основы Горы и Древа, Солнце и Землю. При этом набилка-утица прибивает, уплотняет уточные нити и создаётся ткань, так слово «у-тка» даёт начало слову «тка-нь». Ткань – материя, матерь. Сразу вспоминается образ Утицы – Праматери давшей начало ткани Мироздания, птенцы которой, ныряя в первозданный океан, достали с его дна горы, древа, Солнце и землю, на которой зародился причудливый узор осмысленной жизни.

Рассуждая так, невольно приходишь к мысли о том, что в этом ткацком стане отражены два мира бытия, два уровня творения – человеческий и Божественный. Женщина ткёт свою материю, многократно повторяя действо творения священной ткани мироздания совместно с Утицей-праматерью.

Рисунок 2. Конец полотенца. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Ткачество. 19 в. Собрание музея с. Верхняя Тойма вход. № 707-5. Снимок Г.Н. Филипповой, 2014 г.

В русском языке слова «ткань» и «текст» на первый взгляд не имеют прямого родства, но вот словом «материал» мы можем назвать как ткань, так и печатный текст. Слово «текстиль» обозначает ткань, а начинается со слова «текст». Эта взаимосвязь заставляет задуматься о том, какой же смысл вложен в тексты узоров?

Интересно многочастное узорочье конца полотенца из Черевковской волости, оно разделено желтыми полосами:

Рисунок 3. Конец полотенца. Браное ткачество. Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. 19 в. Музей с. Черевково Красноборского района Архангельской области, вход.№1099. Снимок Г.Н. Филипповой, 2010 г.



Срединная широкая праставка состоит из четырёх вертикальных полос текста на непривычном глазу древнем языке узора. В этом узоре все четыре полосы различны. Сравнивая их с известным куфическим письмом ираноариев, видишь единые глубинные истоки индоевропейских народов, индославянскую или индорусскую общность наших предков.

Некоторые из тех узорных предметов, что представлены на снимках – есть прямое наследие моих прабабушек, но как они называли знаки узоров и что за мысль вложили, спросить сегодня уже не у кого. Но можно отметить, что браные узоры нам встретились на обрядовых праздничных полотенцах, столешницах, подзорах, на подолах и оплечьях женских рубах и поясе.

В 20 веке, сохраняя эти предметы, наши бабушки рисковали жизнью и свободой, но не только сохранили, ещё и передали из рук в руки, от матери к дочери, из глубины веков до наших дней и саму исконь браного ткачества. И нами – великорусами 21 века, и после нас, эта священная исконь должна быть осмыслена и продолжена, и Нить Времён должна быть сохранена и передана будущим поколениям, и главный Знак наших узоров, называемый в разных местностях по-разному, – чертогон, заяц, огонь, вращун, ярга, –должен быть отмыт и возвращён на прежнее почётное место нашего жизнестроя и всей знаковости народной культуры.

Рисунок 4. Конец полотенца. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Браное ткачество. 19 в. д. Федьков Починок. Снимок Г.Н. Филипповой, 2016 г.

Рисунок 5. Часть конца полотенца. Бранное ткачество. 19 в. Город Усть-Сысольск Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в деревне Тюринская Верхнетоемского района Архангельской области, 2016 г.

Рисунок 6. Обрядовое полотенце. Первый конец – изнанка, второй – лицо. Деревня Вершина Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Браное ткачество. Кружева, – вязание крючком. Лён. 19 в.

Снимок А.А. Арнаутовой в д. Вершина Верхнетоемского района Архангельской области, 2015 г.

Рисунок 7. Конец полотенца. Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Браное ткачество. Музей с. Черевково Красноборского района Архангельской области, вход. №1092.. Снимок Г.Н. Филипповой, 2010 г.





Рисунок 8. Конец полотенца. Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Браное ткачество. Лён. 19 в. Музей с. Черевково, вход. № 1092. Снимок Г.Н. Филипповой, 2010 г.

Рисунок 9. Конец полотенца. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Браное ткачество. Лён. 19 в. Музей с. Верхняя Тойма вход. № 1326-1. Снимок Г.Н. Филипповой, 2014 г.

Рисунок 10. Конец полотенца. Браное ткачество. Лён. 19 в. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой, Архангельская область, село Верхняя Тойма, 2014.

Рисунок 11. Узор по краю столешницы. Браное ткачество. Лён. 19 в. Кайма, – вязание крючком.

Ляховская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой, 2016 г.

Рисунок 12. Узор по краю столешницы. Бранное ткачество. Лён. Кайма, – вязание крючком. 19 в.

Деревня Петушиха Ляховской волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой, 2015 г.

Рисунок 13. Узор конца по краю столешницы. Браное ткачество. Лён. 19 в. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок, 2016 г.

Рисунок 14. Узор конца по краю столешницы. Лён. Браное ткачество.19 в.

Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок Верхнетоемского района Архангельской области, 2016 г.

а

б

Рисунок 15. Узоры на полотне столешницы (а) и её конце (б). Лён. Браное и закладное ткачество. 19 в. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Музей с. Верхняя Тойма, вход. №1641-1. Снимок Г.Н. Филипповой, 2014 г.

Рисунок 16. Заготовка для оплечья женской рубахи. Лён. 19 в.

Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Браное ткачество.

Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок, 2016 г.

Рисунок 17. Заготовки для оплечья женских рубах. Лён. Браное ткачество. 19 в. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок, 2016 г.

Рисунок 18. Узор по краю подола женской рубахи. Лён. Браное ткачество. Деревня Новгородская Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок сделан в пос. Авнюгский Верхнетоемского района Архангельской области Филипповой Г.Н. 2016 г.

Рисунок 19. Узор по краю подола женской рубахи. Лён. Браное ткачество. 19 в. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок, 2016 г.

Рисунок 20. Узор по краю подола женской рубахи. Лён. Браное ткачество. 19 в. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в с. Верхняя Тойма, 2014 г.

Рисунок 21. Узор по краю подола женской рубахи. Лён. Браное ткачество. 19 в.

Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Музей с. Черевково Красноборского района Архангельской области, вход.№1729.. Снимок Г.Н. Филипповой, 2010 г.

Рисунок 22. Узор по краю подола женской рубахи. Лён. Браное ткачество. 19 в. Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Музей с. Черевково Красноборского района Архангельской области вход.№ 1723.. Снимок Г.Н. Филипповой, 2010 г.

Рисунок 23. Узор по краю подола женской рубахи. Лён. Браное ткачество. 19 в.

Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Музей с. Черевково Красноборского района Архангельской области, вход № 1090.. Снимок Г.Н. Филипповой 2010 г.

Рисунок 24. Часть подзора. Лён. Браное ткачество. 19 в. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок, 2016 г.

Рисунок 25. Конец полотенца. Лён. Браное ткачество. 19 в. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федьков Починок Верхнетоемского района Архангельской области, 2016 г.

Рисунок 26. Конец полотенца. Лён. Вышивка крестом. 19 в. Федьковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в пос. Авнюгский Верхнетоемского района Архангельской области, 2014 г.

Рисунок 27. Конец полотенца. Лён. Браное ткачество. 19 в. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Музей с. Верхняя Тойма, вход № 1721-80. Снимок Г.Н. Филипповой, 2014 г.

Рисунок 28. Конец полотенца. Лён. Браное ткачество. 19 в. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Частное собрание. Снимок Г.Н. Филипповой, 2014 г.

Рисунок 29. Заготовка для подзора. Лён, ткачество. 19 в.

Черевковская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Музей с. Черевково Красноборского района Архангельской области, вход. №1100. Снимок Г.Н. Филипповой, 2010 г.

Рисунок 30. Конец полотенца. Лён, ткачество. 19 в. Верхнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в с. Верхняя Тойма, 2014 г.

Рисунок 31. Часть подзора. Лён, Ткачество. 19 в. Ляховская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в Красноборском районе Архангельской области, 2015 г.

Рисунок 32. Оплечье, заготовка для рукава рубахи. Лён. Браное ткачество. 19 в. Федьковская вол. Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Снимок Г.Н. Филипповой в д. Федков Починок.

Рис. 33 Часть пояса. Закладное многоцветное тканьё. Вехнетоемская волость Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, 19 век. Снимок Филипповой Г.Н. в музее с. Верхняя Тойма, вход.№ 700-62, 2010 г.

Должна сказать, что северная русская деревня – этот родник живой воды, из которого последние сто лет пополнялись собрания музеев, который веками питал духовную и материальную культуру городов, в настоящее время находится в печальном положении родника, заваленного ядовитым мусором и в прямом и переносном смыслах, и нужно признать, что он почти иссяк.

Пришло время возвращать многотысячелетнюю народную культуру в деревни. В наших школьных и краеведческих музеях есть огромная необходимость в научных исследованиях, сделанных на основе собранных у нас музейных фондов, и даже просто в живом общении с учёными исследователями в виде бесед и различного рода открытых занятий.

От всех женщин Русского Севера, которые трудятся, продолжая исконь узорного тканья, выражаю благодарность и великое уважение всем добросовестным исследователям наших узоров, всем тем, кто пишет книги и осмеливается озвучить свои мысли о глубинной сути нашей исконной культуры. Ваши поиски истины, ваши книги и труды в заснеженных деревнях на севере изучают с лупой в руках ваши самые благодарные читатели.

Г.Н. Филиппова

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