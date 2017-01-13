Сводки от ополчения Новороссии 13 января 2017

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 12.01.2017

— ВСУ начали набирать добровольцев в спецназ

— В РФ из Сирии перебазировали шесть бомбардировщиков СУ-24

— Украинская армия с вечера выпустила по ДНР 270 снарядов и мин

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Жизнь на линии фронта: жители пригорода Донецка показали последствия обстрелов ВСУ (ВИДЕО)

Жители поселка Старомихайловка на западе Донецка показали последствия обстрелов со стороны ВСУ. Видео предоставлено «Русской весне» Народной милицией ДНР.

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ВСУ обстреляли из «Градов» пригород Донецка

Украинские войска сегодня вечером открыли огонь из РСЗО «Град» в направлении Донецка, снаряды попали в район оккупированной Марьинки. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР. «По данным разведки ДНР, сегодня в районе 19 часов произошел обстрел подразделениями ВСУ с применением РСЗО БМ-21 „Град” из района Песок в направлении Марьинки, — сказал собеседник агентства. — По предварительной информации, снаряды до нашей территории не долетели». По словам представителя командования, согласно разведданным, огонь велся с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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ВСУ готовятся к новому продвижению вглубь ЛДНР

фото:Depo.ua

Из Донецкой Народной Республики приходит информация о том, что украинские силовики с новой силой возобновили обстрелы окраин Донецка. По сообщениям командования ВС ДНР, украинские войска ведут обстрел посёлка Старомихайловка, используя для этого миномёты калибра 120 мм. В течение нескольких часов по посёлку было выпущено свыше десятка мин. Помимо этого ВСУ применяли танковые орудия, а также гранатомёты.



Напомним, что сегодня Минобороны Украины признало, что ВСУ оккупировали новые территории в Донбассе, нарушая букву Минских соглашений, пишет “Военное обозрение”. На занятых территориях оборудованы боевые позиции, к ним подводятся коммуникации и перебрасывается тяжёлая техника.



Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сообщает о том, что после захвата территории в районе населённого пункта Дебальцево ВСУ проводят перегруппировку сил с целью осуществления дальнейшего продвижения вглубь территории народных республик.



Из заявления:

Украинское командование продолжает проводить перегруппировку подразделений вдоль линии соприкосновения. Установлено, что в район населённого пункта Троицкое противник перебросил 63 националистически настроенных бойцов. Также в этом районе зафиксировано присутствие иностранных наёмников из Грузии.



При этом отмечаются проблемы ВСУ со снабжением. Эта информация фактически подтверждается так называемыми украинскими волонтёрами, которые в Интернете объявили сбор средств на прокладку кабеля к захваченным на днях позициям в районе Светлодарской дуги.



Из сообщения майора Марочко (цитата

В основном бойцы Вооруженных сил Украины обеспечиваются всем необходимым благодаря волонтерским организациям. Данный факт указывает на бездушие со стороны командования и некомпетентность служб тыла Вооруженных сил Украины.

Из сообщения майора Марочко (цитата ЛИЦ ):В основном бойцы Вооруженных сил Украины обеспечиваются всем необходимым благодаря волонтерским организациям. Данный факт указывает на бездушие со стороны командования и некомпетентность служб тыла Вооруженных сил Украины.

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