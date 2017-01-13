Сказочные превращения
Природа — это особенный мир, наполненный удивительными существами и яркими красками. В нем живут самые разные существа: пугающие, красивые, непонятные. Зачастую даже самый скептически настроенный человек, остановившись и оглядевшись вокруг, сможет увидеть в окружающих его созданиях что-то сказочное.
Взять, например, насекомых. Многие любят бабочек с их цветными узорами на крыльях. Словно крошечные полотна искусного художника, они перелетают с цветка на цветок. А вот стадии, предшествующие появлению такого чуда, у многих вызывают не самые восторженные эмоции. Между прочим, зря! Мы решили показать, что гусеницы бывают очень красивыми и тоже достойны восхищения. Смотрите фото «до» и «после» и удивляйтесь.
Attacus Atlas
Automeris io
Cecropia
Acraga coa
Polyura sempronius
Papilio polyxenes
Papilio troilus
Acharia Stimulea
Phobetron pithecium
Isochaetes Beutenmuelleri
Syssphinx hubbardi
Morpho menelaus
Megalopyge opercularis
Cerura vinula
Greta oto
Isa textula
Battus philenor
Apatelodes torrefacta
Источник: nashaplaneta.su