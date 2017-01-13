Сказочные превращения

Природа — это особенный мир, наполненный удивительными существами и яркими красками. В нем живут самые разные существа: пугающие, красивые, непонятные. Зачастую даже самый скептически настроенный человек, остановившись и оглядевшись вокруг, сможет увидеть в окружающих его созданиях что-то сказочное.

Взять, например, насекомых. Многие любят бабочек с их цветными узорами на крыльях. Словно крошечные полотна искусного художника, они перелетают с цветка на цветок. А вот стадии, предшествующие появлению такого чуда, у многих вызывают не самые восторженные эмоции. Между прочим, зря! Мы решили показать, что гусеницы бывают очень красивыми и тоже достойны восхищения. Смотрите фото «до» и «после» и удивляйтесь.

Attacus Atlas

Automeris io

Cecropia

Acraga coa

Polyura sempronius

Papilio polyxenes

Papilio troilus

Acharia Stimulea

Phobetron pithecium

Isochaetes Beutenmuelleri

Syssphinx hubbardi

Morpho menelaus

Megalopyge opercularis

Cerura vinula

Greta oto

Isa textula

Battus philenor

Apatelodes torrefacta





Источник: nashaplaneta.su