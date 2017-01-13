Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 января 2017
- 07:18 В Госдепе не считают действия ВКС РФ в Сирии «военными преступлениями».
- 04:09 СРОЧНО: ВВС Израиля разбомбили военный аэродром в Дамаске, Армия Сирии обещает отомстить (ФОТО).
- 00:09 Визуальный переводчик.
- Вчера 23:43 Не менее шести человек погибли при взрыве в Дамаске.
В Госдепе не считают действия ВКС РФ в Сирии «военными преступлениями»
Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что администрация президента США Барака Обамы не готова утверждать, что Россия несёт ответственность за военные преступления в Сирии.
«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», — заявил Тонер.
Вместе с тем он отметил, что США осуждают действия России в Сирии, особенно в районе Алеппо, передает RT.
К оглавлению | Источник: news-front.info
СРОЧНО: ВВС Израиля разбомбили военный аэродром в Дамаске, Армия Сирии обещает отомстить (ФОТО)
Израильская авиация в ночь с четверга на пятницу нанесла авиаудары по военному аэропорту Эль-Мезза (Мазза) на западной окраине Дамаска.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
«F-15 ВВС Израиля впервые совершили авианалет, вторгнувшись в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана и атаковали военный аэродром Мазза», — рассказал собеседник «Русской Весны».
Арабские СМИ сообщают, что в результате ракетной атаки был уничтожен склад боеприпасов и прогремела серия взрывов.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и экстренные службы.
Командование Вооруженных сил САР предупредило Израиль о последствиях вероломного нападения на военный аэропорт.
Сирийские военные сделали заявлении, в котором предупредили Тель-Авив, что отомстят за эту «вопиющюю» атаку.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Визуальный переводчик
В сеть утекли 2 брошюры для российских военных в Сирии.
Один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (более известного как батальон «Север» и входящего ныне в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ), переслал «Новой газете» две брошюры. По свидетельству источника, эти брошюры распространяются среди военнослужащих батальона «Север» сотрудниками отделения по работе с личным составом 46-й ОБРОН ФСВНГ.
Опубликованы они лишь частично, причем в достаточно мутном ресурсе https://www.novayagazeta.ru/articles/201
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Не менее шести человек погибли при взрыве в Дамаске
«По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые», — заявил сотрудник полиции.
По основной версии, взрыв совершил смертник.
К оглавлению | Источник: news-front.info
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интересно,а что будет если расстрелять из ракет изральскую базу.Конечно ,сирийцы просспали и очень ослаблены и ,изариль этим пользуется..спонсируя терорристов и ведет себя как терорист.