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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 января 2017

08:55. 13 января 2017 Просмотров - 264 Один комментарий Опубликовал:

В Госдепе не считают действия ВКС РФ в Сирии «военными преступлениями»

В Госдепе не считают действия ВКС РФ в Сирии «военными преступлениями»

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что администрация президента США Барака Обамы не готова утверждать, что Россия несёт ответственность за военные преступления в Сирии.

«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», — заявил Тонер.

Вместе с тем он отметил, что США осуждают действия России в Сирии, особенно в районе Алеппо, передает RT.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

СРОЧНО: ВВС Израиля разбомбили военный аэродром в Дамаске, Армия Сирии обещает отомстить (ФОТО)

СРОЧНО: ВВС Израиля разбомбили военный аэродром в Дамаске, Армия Сирии обещает отомстить (ФОТО) | Русская весна

Израильская авиация в ночь с четверга на пятницу нанесла авиаудары по военному аэропорту Эль-Мезза (Мазза) на западной окраине Дамаска.

Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.

«F-15 ВВС Израиля впервые совершили авианалет, вторгнувшись в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана и атаковали военный аэродром Мазза», — рассказал собеседник «Русской Весны».

Арабские СМИ сообщают, что в результате ракетной атаки был уничтожен склад боеприпасов и прогремела серия взрывов.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и экстренные службы.

Командование Вооруженных сил САР предупредило Израиль о последствиях вероломного нападения на военный аэропорт.

Сирийские военные сделали заявлении, в котором предупредили Тель-Авив, что отомстят за эту «вопиющюю» атаку.

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СРОЧНО: ВВС Израиля разбомбили военный аэродром в Дамаске, Армия Сирии обещает отомстить (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Визуальный переводчик



В сеть утекли 2 брошюры для российских военных в Сирии.

Один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (более известного как батальон «Север» и входящего ныне в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБРОН) Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ), переслал «Новой газете» две брошюры. По свидетельству источника, эти брошюры распространяются среди военнослужащих батальона «Север» сотрудниками отделения по работе с личным составом 46-й ОБРОН ФСВНГ.













Опубликованы они лишь частично, причем в достаточно мутном ресурсе https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/12/71115-siriyskiy-desant, хотя по сути ничего криминального в этих брошюрах нет – краткие рекомендации плюс простейший список фраз необходимых для пребывания на территории другой страны. Стоит отметить, что человек, который по словам "Новой газеты" переслал эту брошюру, фактически нарушил существующий режим военной цензуры, который в том числе отражен в рекомендациях по безопасности.

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Не менее шести человек погибли при взрыве в Дамаске

В районе Кафрсус в Дамаске рядом со спорткомплексом произошёл взрыв, погибли не менее шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

«По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые», — заявил сотрудник полиции.

По основной версии, взрыв совершил смертник.

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Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

  • 2321 1603
    serjoza 13 января 2017 в 10:04 Ссылка Пометить
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    интересно,а что будет если расстрелять из ракет изральскую базу.Конечно ,сирийцы просспали и очень ослаблены и ,изариль этим пользуется..спонсируя терорристов и ведет себя как терорист.

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