Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 января 2017

В Госдепе не считают действия ВКС РФ в Сирии «военными преступлениями»

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что администрация президента США Барака Обамы не готова утверждать, что Россия несёт ответственность за военные преступления в Сирии.

«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», — заявил Тонер.

Вместе с тем он отметил, что США осуждают действия России в Сирии, особенно в районе Алеппо, передает RT.

К оглавлению | Источник: news-front.info

СРОЧНО: ВВС Израиля разбомбили военный аэродром в Дамаске, Армия Сирии обещает отомстить (ФОТО)

Израильская авиация в ночь с четверга на пятницу нанесла авиаудары по военному аэропорту Эль-Мезза (Мазза) на западной окраине Дамаска. Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник. «F-15 ВВС Израиля впервые совершили авианалет, вторгнувшись в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана и атаковали военный аэродром Мазза», — рассказал собеседник «Русской Весны». Арабские СМИ сообщают, что в результате ракетной атаки был уничтожен склад боеприпасов и прогремела серия взрывов. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и экстренные службы. Командование Вооруженных сил САР предупредило Израиль о последствиях вероломного нападения на военный аэропорт. Сирийские военные сделали заявлении, в котором предупредили Тель-Авив, что отомстят за эту «вопиющюю» атаку. Читайте также: Сражение в долине под Дамаском: кадры боев и прорыв спецназа сквозь оборону банд (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Визуальный переводчик

В сеть утекли 2 брошюры для российских военных в Сирии.Опубликованы они лишь частично, причем в достаточно мутном ресурсе https://www.novayagazeta.ru/articles/201 7/01/12/71115-siriyskiy-desant , хотя по сути ничего криминального в этих брошюрах нет – краткие рекомендации плюс простейший список фраз необходимых для пребывания на территории другой страны. Стоит отметить, что человек, который по словам "Новой газеты" переслал эту брошюру, фактически нарушил существующий режим военной цензуры, который в том числе отражен в рекомендациях по безопасности.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Не менее шести человек погибли при взрыве в Дамаске

В районе Кафрсус в Дамаске рядом со спорткомплексом произошёл взрыв, погибли не менее шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

«По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые», — заявил сотрудник полиции. По основной версии, взрыв совершил смертник. Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info