Русский традиционный орнамент как знаковая система. П. В. Макагонов

Вышивальщицы образно в организованных по определенным правилам знаках и символах отображали древнюю мифологию и законы мироздания. Мы же, нисколько не отрицая эти утверждения, считаем, что русский геометрический орнамент имеет не только сюжетный, мифологический аспект, но и включает в себя фоноидеографическое письмо.

Многие ученые: историки, этнографы – указывали на то, что русский геометрический орнамент – это текст. Определим для себя это понятие. Само слово «текст» происходит от латинского textus – сплетение, структура, ткань, связь, связное изложение. Определение текста звучит следующим образом: «последовательность предложений, слов (в семиотике – знаков), построенная согласно правилам данного языка, данной знаковой системы и образующая сообщение». Другими словами, текст – это связная и полная последовательность знаков.

Еще в XIX веке русский музыкальный и художественный критик В.В. Стасов писал: «Имеют ли какое-нибудь значение изображения наших вышивок? Не просто ли это продукт фантазии и произвольная игра в линии? Никогда. Орнаменты всех вообще новых народов идут из глубокой древности, а у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментистики – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства». В начале XIX века вышивальщицы еще помнили смысловое значение узоров, был также и обряд их прочтения. Понятие «писать» в древности имело значение «украшать» и «изображать», а «строчить письмо» значило вышивать строкой. На санскрите, языке древнеарийской культуры, северорусское диалектное слово «прастава» (означающее орнаментальную полосу, украшающую одежду, полотенца, скатерти, свадебные простыни), значит «священный гимн, мудрая речь». О близости санскрита и русского языка на сегодняшний день написано немало научных трудов. Эта близость обусловлена лучшей сохранностью архаизмов в русском языке, а в особенности в диалектах Русского Севера.

Отдельные символы на вышивке имели в разных областях часто отличающиеся названия. В большинстве случаев наименование узора у вышивальщиц происходило от визуального сходства с чем-либо. Например, «гребень», «грабли», «ошейник», «кошачья лапа», «ползвезды», «зрачок», «узор крючками» (Прилузский р-н, респ. Коми); «лягушки», «гребенки», «круги», «утья лапа», «солнца», «лежачие лягушки» (Калужская обл.). Узоры, вышитые на одежде, вместе с мифологическими образами и охранной функцией несли в себе и социальную информацию. Так, в ряде районов Калужской области рисунок «лягушки», который является семейным оберегом, пожеланием приплода и благополучия, на подолах рубах молодых женщин располагался вертикально, а у женщин в возрасте – горизонтально. Девочка-подросток надевала рубаху с рисунком «петушки», а невеста – с «солнцами». В Ветковском районе Гомельской области к свадьбе ткали рушники с изображением ромбов, раскрещенных косым крестом и знаками семян внутри, что, как предполагают, символизировало вспаханное поле и сев-зачатие. Одни ромбы изображались с короткими отростками, что символизировало всходы, а на других отростки продлевались и загибались внутрь, означая зрелые колосья. Вся символика рушника была призвана обеспечить будущее «плодородие» семьи.

Про мифологические образы и социальное значение узоров в русском орнаменте было написано немало книг и статей, приводились варианты трактовок символов и целых сюжетов, анализировался сюжетно-символический язык орнамента. Считается, что символы, составляющие орнаментальные комплексы являются идеограммами, то есть знаками, отображающими некую идею, какой-то образ. Что орнамент является своего рода идеографическим письмом, посредством которого вышивальщицы образно в организованных по определенным правилам знаках и символах отображали древнюю мифологию и законы мироздания. Мы же, нисколько не отрицая эти утверждения, считаем, что русский геометрический орнамент имеет не только сюжетный, мифологический аспект, но и включает в себя фоноидеографическое письмо. В таком письме отдельный знак привязан не только к образу, но и к звучанию. Как правило, такие знаки составные. Например, китайские иероглифы фоноидеографической категории состоят из двух частей. Одна часть называется «фонетик» и отвечает за звуковое воспроизведение, а другая – «детерминатив» определяет область, к которой относится конкретное значение данного иероглифа.

Геометризированная арабская вязь XIVв. Стиль «квадратный куфи»

Русский геометрический орнамент является своего рода иконографией. Когда-то бывшие священными образы божеств и космогонические картины, изображенные на орнаментальных комплексах, по нашему мнению, могут включать в себя или полностью состоять из более простых знаков, которые, возможно, являются фонетической частью. Таким образом, исследуемые геометрические узоры представляют собой вязь, то есть тип письма, в котором знаки сближаются или соединяются друг с другом и связываются в непрерывный равномерный орнамент. В таких видах письма знаки, соединяясь друг с другом достаточно разнообразными способами, могут образовывать более сложные отдельные знаки – лигатуры. Практика объединения нескольких знаков в один всегда была достаточно распространенной. Она могла применяться как для экономии места, тайнописи, колдовских практик, так и в декоративном плане.

Многократно повторенное слово «аллах» в виде орнамента. Стиль «квадратный куфи»

В Средние века арабы украшали свои мечети геометрическим орнаментом из надписей, выполненных вариацией куфического письма «квадратным куфи». Куфическое письмо – один из старейших видов арабского письма, созданный в конце VIII века и получивший свое название от иракского города Эль-Куфа. Стиль этого вида письма – «квадратный куфи» – отличался сильной, порой до неузнаваемости, стилизацией букв. Надписи подобным стилем выполняли, как правило, скручивая их по спирали. Можно отметить, что куфический стиль напоминает знаки русской вышивки. Некоторые исследователи даже утверждали, что русский геометрический орнамент – это подражание куфическому письму. Однако при наличии современных исторических и этнографических данных это утверждение, конечно же, не выдерживает никакой критики.

Элемент русской вышивки

Использование лигатур различных видов было широко распространено в древних видах письма, таких как сирийское письмо, деванагари и др. Традиции орнаментальной вязи с XI века существовали в Византии, с XIII века фиксируются у южных славян, а в русской книге кириллическая вязь появилась в конце XIV века. Сохранились памятники поморской вязи. В ее стиле отсутствуют окружности, это позволяет образовывать более сложные лигатуры, напоминающие паутину. Широко была распространена глаголическая вязь. Кроме того, еще в XVIII веке полагали, что глаголица содержит в себе первобытные славянские «рунические» письмена, которые служили для обозначения не отдельных звуков, а целых понятий, таких, как божества, времена года, месяцы, явления природы и т.д. Такие факты действительно встречаются в культурах многих народов.

Поморская вязь

Подобная традиция объединения рун в связки существовала и у древних исландцев. В исландской рукописи XVII века упоминается: «Они притом, таким образом, устраивали сии лечебные искусства, что все руны одного слова были собраны и нарисованы как один рисунок. Так целое слово было превращено в один рисунок и было столько подобных ставо-рисунков, сколько требовалось для их ведовства. Например, одному такому связанному ставу дано имя «Гапальдюр», а другому – «Могучая грива». И думают некоторые, что эти картинки содержат сжатые и собранные вместе имена асов».

Глаголические лигатуры

«Ставы» – знаки, состоящие из группы рун, могли заключать в себе не только имена скандинавских верховных богов – асов, но и разного рода заговоры и личные монограммы. Такие связки рун должны были быть настолько ясны, чтоб их нельзя было прочесть по иному, чем с самого начала предполагалось. Таким ставам часто приписывались магические свойства. Считалось, чем больше рун в себя включает став и чем симметричнее он получился, тем сильнее магия. В одной из рукописей упоминается: «По словам некоторых людей, один став, составленный из множества ставов из этих рунических книг, весьма часто видели написанным на пергаменте, и был сей став настолько сильным, что не горел в огне».

Став, заключающий в себе имена пяти скандинавских богов: Локи, Фрей, Ньёрд, Хёнир, Тор

В разное время у разных народов для усиления графических заклинательных формул часто использовался прием многократного повторения одного знака или их последовательности. Нередко повторенный определенное количество раз знак связывался в одну общую лигатуру. Из повторений одного знака составляли замкнутые и незамкнутые цепочки с различными приемами соединений. Это было достаточно распространенной практикой с древних времен. Учитывая заклинательный аспект русского геометрического орнамента, отметим, что и при его составлении данная практика, безусловно, применялась.

Повторяющиеся связки знаков на орнаментальной полосе

Полосы узоров в геометрическом орнаменте в подавляющем большинстве цикличны. Знак или связки знаков, как правило, повторяются на протяжении всей изображенной полосы орнамента, а в некоторых случаях, в пределах одной ограниченной зоны.

Пример перехода одного цикличного ряда знаков в другой

Встречаются случаи, когда один цикличный ряд знаков переходит в другой или несколько изменяется на законцовках орнаментальной полосы. Это чаще всего происходит в орнаменте традиционных поясов, что связано с их охранной функцией. В архаичном геометрическом орнаменте кроме «позитивного» изображения на переднем плане существует и бытующее неразрывно с ним «негативное» в фоне, то есть изнанка. Эти два изображения, по сути, являются одним. Очертания знаков в «позитиве» полностью зависят от знаков в «негативе» и наоборот.

Повторяющиеся знаки в ограниченных зонах

Достаточно большой процент фигур и непрерывных бордюров в русском геометрическом орнаменте имеет четырехстороннюю симметрию, что связано с заклинательной и обрядовой практикой. В народном искусстве мы видим стремление обезопасить себя магическим рисунком со всех четырех сторон, в заговорах предписывается обращаться «на все четыре стороны», в сказках враги могут грозить герою «со всех четырех сторон» и т. п. Принцип четырехсторонности соблюдался в организации внутреннего пространства жилища, а также при строительстве святилищ. Иногда может показаться что на вышивках фигурируют только узоры построенные четырехсторонним зеркальным отображением какого-то определенного мотива. Но это не так. Геометрический орнамент строился не только исключительно на принципах симметрии, он включает в себя достаточно разнообразный арсенал способов построения сложных конструкций.

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Итак, нами рассмотрены минимальные знаки русской орнаментальной системы, а также способы их соединения. Итоговый общий их ряд изображен на рисунке в более привычном «прямом» ракурсе.

Эти знаки являются своего рода алфавитом системы, из которого могут строиться целые повествования, заключенные в сложные орнаментальные конструкции. Хотим обратить внимание что ряд, представленный на рисунке 60, вероятнее всего не полный, и со временем, конечно же, будут обнаружены дополнительные знаки. Тем не менее имеющийся арсенал простых и основных сегментов позволяет нам реконструировать русскую орнаментальную систему в значительном объеме.

Пётр Макагонов, фрагменты книги “Русский традиционный орнамент как знаковая система”

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