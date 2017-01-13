Раскопанная крепость Каменца-Подольского, засыпанный город
12:37. 13 января 2017 Просмотров - 283 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у i_mar_a в Раскопанная крепость Каменца-Подольского, засыпанный город
Оригинал взят у tar_s в Раскопанная крепость Каменца-Подольского, засыпанный город
В комментариях у Сибведа haazzaar рассказал о древней крепости и городских строениях, занесенных грунтом, включая внутренние помещения.
Посмотрел фотографии крепости, ратуши. Хороший объект. Стоит высоко на горе. Никаких наводнений там быть не могло, чтобы так занесло грунтом. Крепость, очевидно, на скальной основе, так что и в грунт сама не могла уйти. В то же время, внутренняя часть крепости заполнена очень сильно, а наружная, с южной стороны относительно недавно раскопана, отчего южная сторона носит характерный след долгого пребывания под землей.
Чертеж, названия
"Рекламный" вид, с севера:
Южная раскопанная сторона:
Крепость на старинной открытке. Хорошо видны отвалы грунта под стенами и скальная основа:
Вид сверху. Хорошо видна заполненность грунтом внутреннего двора и предполья, или как оно там называется, пристроенная стена:
Крупнее южная стена:
Много фотографий крупным планом из крепости.
Комментарий hazzara:
Прекрасный пример и иллюстрация того, что официальная история соткана из домыслов и лжи, и что в этой истории с занесением грунтом подвалов, цокольных этажей, первых этажей никто не знает откуда тот грунт взялся, при том в таких колосальных объёмах. Ведь наполненость грунтами, зачастую, и с снаружи и внутри. Объяснение что люди сами то всё закопали, потому-что сыро и грибок, достойно разве что снисходительной улыбки.
Я живу на Подольской возвышенности в древнем городе Каменец Подольский ( Украина ), рядышком в большущем каньёне протекает маленькая речушка Смотрич, которая гдето через километров 20 впадает в р.Днестр. Так вот, старая часть города в сплошных подобных засыпах. Я уже у сибведа писал о Ратуше и о том что под ней. Тоже самое с любым строением, куда не копни, всюду засыпка нижних строений. Прикиньте кучность застройки, на куске 2 Х 1,5 км (приблизительно), Старый город, отделённый каньйоном от нового, в нём 7 церквей (4 действующих, три в руинах,стен нет ) и 2 костёла (действующих), так вот, все ихние подвалы (несколько уровневые)в своё время вычищали от грунта. Как тот грунт туда попал, помещения заполнены были полностью, об этом никто НЕ ЗНАЕТ. То что грунт нанесен в следствии выхода реки из берегов – исключёно, потому что, из за расположения города на возвышенности, наводнения в нём небыло никогда.
И ещё, интересное дополнение по Ратуше, в которой были откопаны четыре нижних этажа, при том что то был не предел. Посмотрел в Википедии про нашу Ратушу, и с огромным для себя удивлением узнал что под ней всего лишь два этажа (по оф версии то старые пивные погреба -, ага, в Ратуше, в здании где было местное управление, пивные погреба,…. это в 90ые там на первом этаже предприниматель(армянин) разместил кафе, что и по сей день работает), а за советов там тока музей был. Куда делось два этажа? ведь я лично, в теже 90тые, был в тех подвалах на экскурсии, водил приехавших ко мне в гости знакомых, спукался до самого низа откопанного 4го и видел неоткопаные ступеньки визуально ведущие ещё ниже. А сейчас, оказывается, нижних этажа только два. Чудеса.
Современные иследователи, учитывая новые данные обнаруженные при раскопках, установили что крепость существовала ещё до князей Кориатовичей (литовские князья), но тогда она имела совсем другой вид, а князья её достроили, потом приложили руку поляки, и даже турки (всё-таки почти тридцать лет владели ).
Ратуша, о которой шла речь:
Пандус сделан для входа сразу под конек, выглядит абсурдно:
Подземелье ратуши:
Посмотрел фотографии крепости, ратуши. Хороший объект. Стоит высоко на горе. Никаких наводнений там быть не могло, чтобы так занесло грунтом. Крепость, очевидно, на скальной основе, так что и в грунт сама не могла уйти. В то же время, внутренняя часть крепости заполнена очень сильно, а наружная, с южной стороны относительно недавно раскопана, отчего южная сторона носит характерный след долгого пребывания под землей.
Чертеж, названия
"Рекламный" вид, с севера:
Южная раскопанная сторона:
Крепость на старинной открытке. Хорошо видны отвалы грунта под стенами и скальная основа:
Вид сверху. Хорошо видна заполненность грунтом внутреннего двора и предполья, или как оно там называется, пристроенная стена:
Крупнее южная стена:
Много фотографий крупным планом из крепости.
Комментарий hazzara:
Прекрасный пример и иллюстрация того, что официальная история соткана из домыслов и лжи, и что в этой истории с занесением грунтом подвалов, цокольных этажей, первых этажей никто не знает откуда тот грунт взялся, при том в таких колосальных объёмах. Ведь наполненость грунтами, зачастую, и с снаружи и внутри. Объяснение что люди сами то всё закопали, потому-что сыро и грибок, достойно разве что снисходительной улыбки.
Я живу на Подольской возвышенности в древнем городе Каменец Подольский ( Украина ), рядышком в большущем каньёне протекает маленькая речушка Смотрич, которая гдето через километров 20 впадает в р.Днестр. Так вот, старая часть города в сплошных подобных засыпах. Я уже у сибведа писал о Ратуше и о том что под ней. Тоже самое с любым строением, куда не копни, всюду засыпка нижних строений. Прикиньте кучность застройки, на куске 2 Х 1,5 км (приблизительно), Старый город, отделённый каньйоном от нового, в нём 7 церквей (4 действующих, три в руинах,стен нет ) и 2 костёла (действующих), так вот, все ихние подвалы (несколько уровневые)в своё время вычищали от грунта. Как тот грунт туда попал, помещения заполнены были полностью, об этом никто НЕ ЗНАЕТ. То что грунт нанесен в следствии выхода реки из берегов – исключёно, потому что, из за расположения города на возвышенности, наводнения в нём небыло никогда.
И ещё, интересное дополнение по Ратуше, в которой были откопаны четыре нижних этажа, при том что то был не предел. Посмотрел в Википедии про нашу Ратушу, и с огромным для себя удивлением узнал что под ней всего лишь два этажа (по оф версии то старые пивные погреба -, ага, в Ратуше, в здании где было местное управление, пивные погреба,…. это в 90ые там на первом этаже предприниматель(армянин) разместил кафе, что и по сей день работает), а за советов там тока музей был. Куда делось два этажа? ведь я лично, в теже 90тые, был в тех подвалах на экскурсии, водил приехавших ко мне в гости знакомых, спукался до самого низа откопанного 4го и видел неоткопаные ступеньки визуально ведущие ещё ниже. А сейчас, оказывается, нижних этажа только два. Чудеса.
Современные иследователи, учитывая новые данные обнаруженные при раскопках, установили что крепость существовала ещё до князей Кориатовичей (литовские князья), но тогда она имела совсем другой вид, а князья её достроили, потом приложили руку поляки, и даже турки (всё-таки почти тридцать лет владели ).
Ратуша, о которой шла речь:
Пандус сделан для входа сразу под конек, выглядит абсурдно:
Подземелье ратуши:
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Всё это доказывает что произошла катастрофа.
Но каков характер и масштаб этой катастрофы?
и какова причина катастрофы?
Много не понятного