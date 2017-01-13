Раскопанная крепость Каменца-Подольского, засыпанный город

Вот уже полтора десятка лет в России идёт крещение в новую религию. Самоназвания она не имеет, но её вполне можно именовать именем новой мессии, придуманной писателем В. Мегре, сестры Христа, Будды и Магомеда – Анастасии... Цели анастасийства, как и ...