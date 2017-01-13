о качателях лодок

Джованни Франческо Родари

«Приключения Чиполлино»

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Добродушный и непосредственный мальчуган-луковка Чиполлино, обитает в Лимонном царстве, живя в нищете со своими родителями «в деревянной лачуге». Однажды отец Чиполлино наступает на ногу грубому и жестокому принцу Лимону. За этот поступок, совершенный без какого-либо злого умысла, его отца подвергают тюремному заточению на многие годы, количество которых превышает жизнь бедного отца Чиполлино.

Отправившись в путешествие по стране, юный Чиполлино мужественно сражается с несправедливыми угнетателями народа. На его пути встречаются ужасная нищета и полное бесправие. Кум Тыковка желая обзавестись собственным домиком, решает меньше кушать и побольше работать. Построить собственный дом ему удается лишь к старости. Дом получился маленьким, жить в нем можно было только сидя. Кум Черника тоже бедствует, владея имуществом, состоящем из одной половинки ножниц, старой бритвы, иголки с ниткой и маленькой корочки сыра.



Для обеспечения продовольствием барона Апельсина, крестьяне ежедневно направляли обозы с различными продуктами в замок графини Вишенки. Оставаясь без продуктов, крестьяне должны были платить за воздух, принадлежавший этой графине. Эта ненасытная натура потребовала, чтобы суд утвердил взимание платы за осадки, посылаемые небом.

Смелый Чиполлино со своими друзьями встают на борьбу с несправедливостью, а именно, с ненавистным и злым кавалером Помидором, ненасытным бароном Апельсином, жадным принцем Лимоном и другими, приведшими народ к нищете. Славные герои побеждают. Теперь на башне замка развивается знамя Свободы, которое повесил туда Чиполлино. Прежние хозяева покидают свои владения. Замок превращается во дворец для детей, с комнатой для рисования, кукольным театром, кинозалом, залами для различных игр, и конечно, школой.

В конце сказки Джанни Родари выразил свою мысль о том, что на белом свете остается еще много замков владельцев, похожих на злобного и жадного принца Лимона и сеньора Помидора. Но придет время, и они обязательно будут вынуждены покинуть их. Отдать свои сады и парки простым детишкам.

Источник: nnm.me