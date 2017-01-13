Популярное противовирусное еще и стерилизует?!
Предупреждая вопросы в комментах, мол, что ты знаешь о препаратах, скажу, что имею высшее фармацевтическое образование и работаю в сфере производства лекарств. В общем, вот вам мое скромное мнение.
Кагоцел – один из самых продаваемых препаратов в России для лечения ОРВИ и гриппа.
По заверению производителя, оказывает противовирусный эффект, эффективен в отношении ОРВИ и гриппа (тяжелых форм вроде свиного и птичьего).
Итак, разберем действующее вещество. Кагоцел представляет собой молекулу пигмента хлопчатника, связанную с карбоксиметилцеллюлозой в виде полимера. Пигмент этот называется госсипол. Что нужно знать о госсиполе? Он оказывает разнообразное действие на организм. Из “хорошего” можно выделить противовирусный и противоопухолевый эффекты, из “плохого” – серьезную токсичность. Госсипол способен вызывать обратимое и необратимое бесплодие как у мужчин, так и у женщин.
Но кагоцел же содержит связанную форму госсипола, скажете вы, значит он безопасен. Производитель утверждает то же самое. Увы, смею сказать, что с доказательством безопасности все очень и очень печально.
Производитель утверждает, что госсипол не высвобождается из препарата в организме, но допускает, что такое может произойти “в особых условиях”. В патенте же на кагоцел указано, что он является растворимым соединением, действует в кишечнике. Дальше смотрим инструкцию – попадает в кровоток и распределяется по всему организму. Вспомним школьный курс биологии. Для того, чтобы попасть в кровь, крупные молекулы расщепляются до более мелких (кагоцел как раз и является такой вот крупной молекулой). В инструкции же о метаболизме скромно умолчали. Также, нигде не указано, что препарат выводится в неизменном виде. Странно, не правда ли?
Далее еще более интересный момент. В ответ на вышеописанную критику, производитель утверждает, что даже если госсипол и высвобождается, то его все равно будет слишком мало, чтобы вызвать негативный эффект. Мол, в таблетке по массе его всего лишь 3%. Но, в тексте патента на препарат прямым текстом написано о 10-20% госсипола (для лиги детективов патент №2238122, гуглится моментально). Минимальная доза для угнетения сперматогенеза – 0,1 мг/кг.
Теперь берем калькулятор и решаем простую задачку:
Максимальная суточная доза кагоцела для взрослого 6 таблеток по 12 мг. Это 72 мг кагоцела. Там будет от 7,2 мг до 14,4 мг госсипола (содержание 10-20%). Теперь посчитайте свою массу тела и сделайте выводы. Если весите больше 145 кг, можете пить его без опасений, всем остальным же советую сто раз подумать, стоит ли игра свеч.
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Источник: www.kramola.info
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Редкий голос правды о препаратах из рекламы в СМИ.Аптеки через шаг,почему?Живём в ХХI веке,такой технократический прогресс,обещают вот-вот и создание искусственного мозга,а организм человека необратимо дегенерирует,сколько людей с бесплодием,почти не рождается здоровых детей,инвалидов всё больше,болезни всё сложнее.И для чего тогда весь этот прогресс?Ответ-всё ради выгоды в этом “цивилизованном” мире,куда так активно двинулись и мы с верой в западный комфорт,ведь даже не с 80-х годов,а и раньше многие вздыхали по вещичкам “из-за бугра”.Когда нет вдохновляющей массы идеи,это место тут же занимается идеями врагов человечества в красивой упаковке.Читайте книгу профессионала,борца за здоровье людей Луи Броуэра “Фармацевтическая и продовольственная мафия”,а действительно полезный природный препарат для человека приготовили наши учёные в специально построенном посёлке городского типа Кольцово,в советское время самом крупном в мире Центре микробиологии,под Новосибирском.Это сегодня препарат организации-производителя ООО НПФ “Исследовательский центр”,называется Ветом,есть препарат для кожи-Биосептин,для носоглотки-Ноздрин и другие.На рынок не пускают,конкурент,продают в магазинах типа “Сила природы”,слушайте одного из авторов препарата учёного А.И.Леляка
https://www.youtube.com/watch?v=hL-BiObpvPI
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Люся, вам и автору статьи я скажу даже больше!Масспектрометрический анализ показал, что никакого госсипола когоцел не содержит,кроме карбоксиметилцеллюлозы(КМЦ)- вообще ничего не содержит!Когоцел-типичный “фуфломицин”.Если его просто развести в воде и клеить этим клеем обои в квартире-толку будет больше.