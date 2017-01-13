Под давлением общества отменяется „закон о шлепках”
08:40. 13 января 2017 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал: brahman
Государственная Дума сегодня начала процедуру отмены антинародного ювенального закона об уголовной ответственности за причинение боли родителями и другими близкими людьми (см. «закон о запрете воспитания» или «закон о шлепках»).
Законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной и несколькими депутатами—единороссами, фактически не содержит ничего нового—кроме отмены скандального положения об особой усиленной ответственности «близких людей.
Принятие «закона о шлепках» вызвало настоящий взрыв негодования по всей стране. Тысячи митингов, пикетов, сотни тысяч обращений к Президенту (одних писем в поддержку законопроекта об отмене этого закона было сдано в администрацию Президентаболее 200 тысяч — все это в конце концов дало свой результат.
О необходимости отмены, после Павла Астахова и Елены Мизулиной, заговорили представители высшего руководства страны. Сначала Валентина Матвиенко, затем лидер думской фракции «Единой России», наконец, сам Президент на пресс-конференции прямо сказал что в вопросах регулирования семейной политики не должно быть перегибов.
Ювенальное лобби сопротивлялось до последнего, срок отмены скандального закона неоднократно переносили. И вот, сегодня процесс пошел.
Представлять в Думе законопроект «О проекте федерального закона № 26 265-7 «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за побои) доверили Елене Мизулиной.
Елена Борисовна, как всегда, выступала красноречиво и последовательно, камня на камне не оставив от аргументов ювенальщиков. Докладчик назвала «закон о шлепках» «вопиющей несправедливостью», направленной на разрушение традиционных основ российского общества. По ее словам, действующий закон в редакции Павла Крашенинникова нарушает фундаментальные принципа права: справедливости и соразмерности наказаний, равенства граждан перед законом и судом, определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы и др. Елена Мизулина также совершенно справедливо заявила что общество восприняло этот закон как открытое введение ювенальной юстиции, дав новое определение этому явлению:
«Ювенальная юстиция — это не просто термин. Это — идеология недоверия к институту семьи. Это система органов, заменяющих, подменяющих, контролирующих семью».
По словам Елены Мизулиной, «Принятие рассматриваемого закона не снижает уровень защиты детей и семей от насилия. Он восстанавливает справедливость, исключает необоснованное вторжение во внутренние дела семьи. Наконец-возвращает доверие родительской общественности к власти».
Обращаясь к депутатам, сенатор заявила: От вашего голосования зависит судьбы миллионов россиян. Они следят за действиями Думы. Прошу учесть голоса родителей России, которые собрали 213 тысяч подписей за отмену “закона о шлепках”. Ими проведено более 600 пикетов по всей России. И последнее. Я восхищена мужественной и консолидированной позицией родительской общественности по этому вопросу. Их профессионализмом, самоотдачей и верой в Россию. На наших глазах в России формируется настоящее гражданское общество. Это люди, которые последовательно отстаивают интересы наших семей, являются истинными патриотами России и защитниками традиционных семейных ценностей».
После речи Мизулиной в заседании был объявлен перерыв на «правительственный час», а после перерыва началась дискуссия.
Дебаты выдались бурными. Больше всех удивили представители КПРФ. Депутат Юрий Синельщиков, в духе открытого Крашенинникова, сначала занимался откровенным передергиванием, рассказав об избиениях 7-месячного младенца отцом (это другая статья УК!), а затем заявил что его фракция не будет поддерживать просемейный закон (судя по итогам голосования, коммунисты просто отказались голосовать) Причина, по словам депутата, в то, что КПРФ разработала свои поправки вроде сохранения уголовной ответственности за побои совершенные близкими лицами в отношении беременных женщин, и, если их учтут, они–де готовы поддержать закон.
Учитывая что в прошлый раз, при принятии Думой Крашенниниковского закона о шлепках, фракция КПРФ выступила против этого закона, подержав семью, а теперь придумала вот эти поправки, есть все основания говорить о том, что коммунисты просто обиделись что их не взяли в число разработчиков нынешнего закона. Видимо, участие в политическом цирке для них гораздо важнее чем реальные интересы страны. На это, кстати, обратила внимание и Елена Мизулина призвавшая в ответном слове прекратить манипулировать цифрами о «семейном насилии», взятыми из отчетов прозападных НКО—а заодно напомнив коммунистам, как их предки, устами Бухарина, 100 лет назад положили начало разрушению семьи, заявив что родители хуже воспитывают детей чем советские детдома.
Итог голосования был предсказуемым: закон об отмене «закона о шлепках» был принят подавляющим большинством голосов 368 из 370 голосовавших.
Источник.
Законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной и несколькими депутатами—единороссами, фактически не содержит ничего нового—кроме отмены скандального положения об особой усиленной ответственности «близких людей.
Принятие «закона о шлепках» вызвало настоящий взрыв негодования по всей стране. Тысячи митингов, пикетов, сотни тысяч обращений к Президенту (одних писем в поддержку законопроекта об отмене этого закона было сдано в администрацию Президентаболее 200 тысяч — все это в конце концов дало свой результат.
О необходимости отмены, после Павла Астахова и Елены Мизулиной, заговорили представители высшего руководства страны. Сначала Валентина Матвиенко, затем лидер думской фракции «Единой России», наконец, сам Президент на пресс-конференции прямо сказал что в вопросах регулирования семейной политики не должно быть перегибов.
Ювенальное лобби сопротивлялось до последнего, срок отмены скандального закона неоднократно переносили. И вот, сегодня процесс пошел.
Представлять в Думе законопроект «О проекте федерального закона № 26 265-7 «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за побои) доверили Елене Мизулиной.
Елена Борисовна, как всегда, выступала красноречиво и последовательно, камня на камне не оставив от аргументов ювенальщиков. Докладчик назвала «закон о шлепках» «вопиющей несправедливостью», направленной на разрушение традиционных основ российского общества. По ее словам, действующий закон в редакции Павла Крашенинникова нарушает фундаментальные принципа права: справедливости и соразмерности наказаний, равенства граждан перед законом и судом, определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы и др. Елена Мизулина также совершенно справедливо заявила что общество восприняло этот закон как открытое введение ювенальной юстиции, дав новое определение этому явлению:
«Ювенальная юстиция — это не просто термин. Это — идеология недоверия к институту семьи. Это система органов, заменяющих, подменяющих, контролирующих семью».
По словам Елены Мизулиной, «Принятие рассматриваемого закона не снижает уровень защиты детей и семей от насилия. Он восстанавливает справедливость, исключает необоснованное вторжение во внутренние дела семьи. Наконец-возвращает доверие родительской общественности к власти».
Обращаясь к депутатам, сенатор заявила: От вашего голосования зависит судьбы миллионов россиян. Они следят за действиями Думы. Прошу учесть голоса родителей России, которые собрали 213 тысяч подписей за отмену “закона о шлепках”. Ими проведено более 600 пикетов по всей России. И последнее. Я восхищена мужественной и консолидированной позицией родительской общественности по этому вопросу. Их профессионализмом, самоотдачей и верой в Россию. На наших глазах в России формируется настоящее гражданское общество. Это люди, которые последовательно отстаивают интересы наших семей, являются истинными патриотами России и защитниками традиционных семейных ценностей».
После речи Мизулиной в заседании был объявлен перерыв на «правительственный час», а после перерыва началась дискуссия.
Дебаты выдались бурными. Больше всех удивили представители КПРФ. Депутат Юрий Синельщиков, в духе открытого Крашенинникова, сначала занимался откровенным передергиванием, рассказав об избиениях 7-месячного младенца отцом (это другая статья УК!), а затем заявил что его фракция не будет поддерживать просемейный закон (судя по итогам голосования, коммунисты просто отказались голосовать) Причина, по словам депутата, в то, что КПРФ разработала свои поправки вроде сохранения уголовной ответственности за побои совершенные близкими лицами в отношении беременных женщин, и, если их учтут, они–де готовы поддержать закон.
Учитывая что в прошлый раз, при принятии Думой Крашенниниковского закона о шлепках, фракция КПРФ выступила против этого закона, подержав семью, а теперь придумала вот эти поправки, есть все основания говорить о том, что коммунисты просто обиделись что их не взяли в число разработчиков нынешнего закона. Видимо, участие в политическом цирке для них гораздо важнее чем реальные интересы страны. На это, кстати, обратила внимание и Елена Мизулина призвавшая в ответном слове прекратить манипулировать цифрами о «семейном насилии», взятыми из отчетов прозападных НКО—а заодно напомнив коммунистам, как их предки, устами Бухарина, 100 лет назад положили начало разрушению семьи, заявив что родители хуже воспитывают детей чем советские детдома.
Итог голосования был предсказуемым: закон об отмене «закона о шлепках» был принят подавляющим большинством голосов 368 из 370 голосовавших.
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Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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“бездельники”сидят и штампют законы,которые частенько ни кто не выполняет.И ещё требуют повышения зарплаты..наглецы…Сами наворотили теперь справляют-вот чем занимается не только Российское демокартическое ведомство.На западе упырыи ещё хуже,так что просим не сравнивать.