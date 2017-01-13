Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева (ВИДЕО)

Каждый год вторая неделя января проходит с именем Королёва, советского учёного, Главного конструктора ракетно-космической техники.

Он родился 12 января 1907 года, 110 лет назад.

Ракетной техникой увлекся еще в 30-х годах. Уже после войны, в 1946-м был назначен Главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 и за двадцать лет создал космонавтику страны.

Главная мечта Королёва — полёт к Марсу. По его замыслу к середине 70-х советские космонавты должны были ступить на поверхность Красной планеты.