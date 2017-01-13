Главная » История, Наука

Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева (ВИДЕО)

02:30. 13 января 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:
Первые на Марсе. Мечта Сергея Королева (ВИДЕО) | Русская весна

Каждый год вторая неделя января проходит с именем Королёва, советского учёного, Главного конструктора ракетно-космической техники.

Он родился 12 января 1907 года, 110 лет назад.

Ракетной техникой увлекся еще в 30-х годах. Уже после войны, в 1946-м был назначен Главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 и за двадцать лет создал космонавтику страны.

Главная мечта Королёва — полёт к Марсу. По его замыслу к середине 70-х советские космонавты должны были ступить на поверхность Красной планеты.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
... лепят «национальных лидеров» первой величины, типа Удальцова и...Вершинин хорошо знаком с Сергеем Васильевичем, потому что ... океан. Полеты на марс из смелого предвидения Беляевской...друга. Потому молодые люди мечтали стать практическими делателями будущего ...
Бэкграунд, выпуск-272 за 1 сентября 2012
..., чтобы искать воду на Марсе. Поневоле задумаешься, а есть...проекта 11661к «Дагестан». Это первый корабль российского ВМФ, вооруженный ... но все наверно бы мечтали жить в таком доме»... принял единогласное решение поддержать Сергея Кивалова на предстоящих выборах...
МШПИ. «План Немировской» или «кузница кадров глобальной номенклатуры»
...- директор «Левада-центра»; - Марсия Леви (Великобритания) - судья; ...Алексей Макаркин (РФ) – первый вице-президент Центра политических...Ильковского (эксперт Школы)  Сергея Петрова (эксперт Школы, ... председатель фракции «Грузинская мечта-республиканцы», один из...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 декабря 2015
...чтобы умереть в сражении за мечту». В настоящий момент неизвестно,...Сирийского Красного Полумесяца договорённости, первая группа боевиков вышла из ...умеренные» будут жить, на Марсе? Это значит, части территорий ...с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. При этом он...
Десять лучших, но малоизвестных детских фильмов
...морских границ стала мечтой миллионов мальчишек. Евгений...которой – пьеса бессмертного Сергея Михалкова), уникальная режиссерская (...Большое космическое путешествие» - первого фильма-предупреждения о том... трансляцию" с далекого Марса... Сейчас такое кино ...
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
...ситуации в стране, занимал первый украинский национальный канал. Но...Евросоюзу – куда мы так мечтаем записаться, намного выше и... по инициативе мэра города Сергея Собянина, примут участие шестьдесят...молдаванку делегации жителей планеты марс. Это как же такое...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>