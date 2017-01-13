Открытым текстом 13.01.2017

Через неделю сильно изменится весь мир! В том числе и взаимоотношения между РФ и СГА. А вслед за этим и наши связи с Европейским Союзом. Это будет мир жёсткой прагматики. Но зато понятной и открытой: если бить, то не в спину. Правда, на прощание пресловутая англичанка пытается снова нам нагадить. Из последних, к счастью, сил Барак Хусейнович и его командос делают всё, чтобы забаррикадировать пути между Москвой и Вашингтоном на долгие годы.

Скандальный сайт BuzzFeed опубликовал, а телеканал CNN распространил якобы секретный доклад, где сказано, что спецслужбы Российской Федерации собирали компромат на Трампа ещё задолго до его избрания президентом. На своей первой масштабной пресс-конференции он отказался отвечать на вопрос об этом, заданный журналистом СNN, объяснив это тем, что канал перевирает всё, связанное с его личностью.

В докладе множество фактологических ошибок. Составил его то ли отставной офицер британской разведки по заказу избирательного штаба демократической партии, то ли и вовсе интернет-шутники. Даже сами сиэнэновцы понимают, что доклад крайне спорный. Но в пиар-войне все средства хороши. Признания собственной некомпетентности быстро забудут, а вот неприятный ореол вокруг Трампа останется. Понятно, кто и зачем заказал кампанию. Стоит Трампу сделать хоть шаг навстречу нам — его тут же обвинят в страхе перед «русской разведкой». Ему заранее приписывают образ «тайного агента Путина». А делают это потому, что от мироустройства Обамы Трамп не собирается оставить камня на камне. Не может же хромающая в далёкую историю утка — уходящий президент — признать, что всё (!), что он делал последние восемь лет, — одна большая ошибка. Вот и гадит на прощание. Не зря же по каналам, контролируемым демократами, о погоде и пробках говорят реже, чем о русских ВСЕМОГУЩИХ хакерах.

Вот, кстати, и они…

Помните кадр из фильма «Брат 2», где Сухоруков прилетает в США на компьютерную конференцию?

— Какова цель Вашего визита в США?

— Участие в конференции…

Не удивлюсь, если завтра эти кадры из нашего фильма продемонстрируют по CNN как документальные. Им не впервой. И самое смешное, что явный бред про то, как Путин взломал все серверы и победил на американских выборах, повторяют абсолютно всерьёз. Даже плохую игру Обама доигрывает до конца. Обвиняет в компьютерном шпионаже десятки российских дипломатов. А на этой неделе за мифический взлом мифических серверов СГА даже увеличили санкционный список. Сделано всё, чтобы обамовская «липа» пахла дубом.

Министерство финансов СГА включило в санкционный «список Магнитского» ещё пять граждан Российской Федерации. Среди них — Луговой и Ковтун, десятилетие назад обвинённые Великобританией в убийстве перебежчика Литвиненко. Обвинение по сей день не рассмотрено в суде.

Это очень смешно! Литвиненко и Магнитский — это точно из мантр американских «политических аналитиков». Фамилии для зрителя знакомые, но связи между ними нет и не было. Открытым текстом напоминаю: Литвиненко некоторое время проработал на вспомогательной должности в ФСБ, а затем оглашал антироссийские фантазии, сочинённые Березовским. И отравился полонием, скорее всего, при его передаче террористам. А Магнитский — погибший бухгалтер, обвинённый в изобретении не совсем честных финансовых схем для спекулянта Браудера, человека с очень мутной репутаций. О смерти обоих сделаны тысячи репортажей. Но где здесь русские хакеры? И почему Лугового и Ковтуна внесли в санкционный список за якобы «нарушения прав человека»? Впрочем, в политике Обамы логика никогда не была сильной стороной. Вспомним, как «миротворец» начал арабскую весну, как прямо и косвенно помогал запрещённому — в том числе и им самим — ИГИЛ. И всё встанет на свои места…

Одиннадцатого января Обама выступил с прощальным обращением к стране. В часовой речи он прослезился при упоминании собственной семьи, объявил, что за восемь лет его президентства положение СГА существенно улучшилось, и пообещал, что СГА останутся во главе мира, если не поддадутся давлению агрессивных больших стран, нападающих на соседей, а будут и впредь защищать демократию.

Открытым текстом напоминаю: после окончания Второй мировой войны СГА ежегодно учиняют где-нибудь государственный переворот или прямо вторгаются в другие страны. Как говорится, демократия — строй, где правит Главный Демократ. Последствия американской версии демократии видны и в Сирии, где обнаруживаются всё новые доказательства прямой американской поддержки открытых террористов, и у нас под боком — на черноморской окраине Руси. Однажды Обама назвал американцев «исключительной нацией». За неделю до инаугурации Трампа настало время признать, что последние годы у СГА был «исключительно неэффективный президент».

В среду Трамп дал первую пресс-конференцию после избрания. О взаимоотношениях с Российской Федерацией он сказал: «Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет. Я надеюсь, что поладим, может, нет, это тоже возможно, но… Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях».

Открытым текстом надеюсь на исполнение этого обещания. Ведь уважение рождается в переговорах на равных. Об этом, по сути, говорил и предложенный Трампом на роль главного по внешней политике Тиллерсон.

На собеседовании в сенате Тиллерсон утвердительно ответил на вопрос, считает ли он воссоединение Крыма с Российской Федерацией незаконной оккупацией и аннексией. Он также сказал, что СГА могут признать воссоединение, только если будет выработано широкое соглашение, удовлетворяющее народ Украины.

Открытым текстом объясняю: Тиллерсон сказал максимум того, что может себе позволить американское официальное лицо. Он перевалил ответственность за решение на Украину и отказался быть святее папы римского. Впрочем, украинские политики продолжают выступать, будто в Вашингтоне ничего не поменялось. Готовят к новому исполнению старую схему — украсть и во всём обвинить Москву.

В связи с морозами Украина отбирает из своих подземных газохранилищ по крайней мере вдвое больше, чем в предыдущие аномально тёплые зимы. По оценкам специалистов, запас кончится уже к февралю.

Открытым текстом предупреждаю: в прошлые холодные зимы Украина использовала на собственные нужды газ, предназначенный Европейскому Союзу. А ведь тогда она аккуратно покупала летом наш газ для заполнения своих хранилищ. Теперь же она покупает тот же газ не напрямую, а у европейских посредников, чтобы уверять своих граждан, что не зависит от Москвы. Цена получается куда больше, а денег у Киева несравненно меньше, чем было даже при Ющенко, не говоря уж о Януковиче.

Открытым текстом напоминаю: чтобы исключить незатейливое украинское воровство, Газпром собирался строить «Южный поток», но Европейская комиссия заблокировала проект и по сей день требует сохранения транзита газа через Украину. То есть прикрывает преступника… Замерзая… Назло бабушке отморожу уши…

Такая логика всё меньше нравится сильно загрустившим от холода европейским жителям. Брюссель не может им ответить на вопрос «почему мы должны замерзать ради увеличения счетов новых украинцев»… В мире уходящей обамовской политики, где любая гадость прикрывалась высокими словами «о демократии», говорить правду и заботиться сначала об интересах своих граждан, а потом уже о заокеанских, было не принято…

Что ж, надеюсь, скоро мы увидим, как на смену американскому миру приходит мир всечеловеческий. Значит, и русский.

Источник — http://ren.tv/blog/156825

Источник: vassermans.ru