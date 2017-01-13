О любви и оценках Запада

«Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно». Можно по разному относиться к И.В.Сталину, но с этими его словами сложно не согласиться. А если наши противники хвалят кого-то, что тогда? На этот счет есть другая цитата. «Если тебя хвалит враг — значит ты совершил глупость», — сказал один из германских социал-демократов Ф.А. Бебель. По мне, так очень мягко сказал. Реальность куда прозаичнее — противник будет тебя хвалить, когда действия идут в его пользу.

Почему мы сегодня вспомнили об этом? Потому что сегодня Запад весьма высоко оценивает работу главы Банка России Э.С.Набиуллиной. Вчера также высоко оценивал «лучшего министра финансов» Кудрина. При этом С.К. Шойгу «лучшим министром обороны» на Западе признавать не собираются. «Лучшим президентом» В.В. Путина не признают ни за что, наоборот, всячески стараются демонизировать и замазать грязью. Что касается министра иностранных дел С.В.Лаврова, то тут ситуация ещё нагляднее. Один из лучших, если не лучший глава МИДа в нашей истории? Так и есть. Тут ключевое слово «в нашей», у нас. А лучший глава МИДа для России — это далеко не лучший вариант для наших «партнеров». Им нужен а-ля Козырев, мистер «да», сдающий всё, со всем соглашающийся.

Предлагаю второй выпуск новой рубрики «Реплика для раздумий» на эту тему.

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Источник: nstarikov.ru