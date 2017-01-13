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О любви и оценках Запада

08:30. 13 января 2017 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал:

«Если наши враги нас ругаютзначит мы все делаем правильно». Можно по разному относиться к И.В.Сталину, но с этими его словами сложно не согласиться. А если наши противники хвалят кого-то, что тогда? На этот счет есть другая цитата. «Если тебя хвалит враг — значит ты совершил глупость», — сказал один из германских социал-демократов Ф.А. Бебель. По мне, так очень мягко сказал. Реальность куда прозаичнее — противник будет тебя хвалить, когда действия идут в его пользу.

Почему мы сегодня вспомнили об этом? Потому что  сегодня Запад весьма высоко оценивает работу главы Банка России Э.С.Набиуллиной. Вчера также высоко оценивал «лучшего министра финансов» Кудрина. При этом С.К. Шойгу «лучшим министром обороны» на Западе признавать не собираются. «Лучшим президентом» В.В. Путина не признают ни за что, наоборот, всячески стараются демонизировать и замазать грязью. Что касается министра иностранных дел С.В.Лаврова, то тут ситуация ещё нагляднее. Один из лучших, если не лучший глава МИДа в нашей истории? Так и есть. Тут ключевое слово «в нашей», у нас. А лучший глава МИДа для России — это далеко не лучший вариант для наших «партнеров». Им нужен а-ля Козырев, мистер «да», сдающий всё, со всем соглашающийся. 

Предлагаю второй выпуск новой рубрики «Реплика для раздумий» на эту тему.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, реплика для раздумий
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Один комментарий»

  • 5638 184
    Русофил 13 января 2017 в 10:21 Ссылка Пометить
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    Путина признают на Западе ЛУЧШИМ и Шойгу ТОЖЕ.
    Шойгу награжден многими орденами ЗАПАДА .
    Мальтийским к примеру
    А еще даже ФАШИСТЫ с почестями иногда хоронили советских солдат стоявших НАСМЕРТЬ.
    Шариковым это не понять

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