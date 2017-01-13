Новости Украины и Новороссии 13 января 2017

В последнее время в чём только не винят Россию. В контроле над американскими выборами и политиками. В хакерских атаках по всему миру. Даже в военных преступлениях в Сирии.

Просоветские и пророссийские граждане Украины более скромны и более практичны, чем западный мир. В последнее время довольно часто с территории бывшей республики Советского Союза, а ныне вот уже 25 лет, как независимого, самостоятельного государства Украина, доносится коллективное бессознательное: «Россия нас предала и бросила».

И это вызывает у меня искреннее удивление. Так совпало, что мне, к сожалению, пришлось более двадцати лет изучать психологию украинского обывателя — и проевропейского, и пророссийского, и просоветского — в его естественной среде обитания. И меня всегда удивляла способность граждан Украины обвинять кого угодно в своих бедах, но только не самих себя.

Просоветские, пророссийские и даже проевропейские граждане Украины периодически поднимают тему, что Россия их предала. И ладно бы только последние — им по роли европопрошайки положено. Но в последние несколько месяцев эта тема снова обрела актуальность в украинском обществе. Что можно понять. 2016 год оказался совсем не таким сияющим, сытым и европейскозарплатным, как ожидали украинцы в 2013 году.

Европа глуха — и по-русски, а тем более по-украински не понимает. Зато всегда можно надавить на историческую память тех, с кем когда-то жили в одном государства. Очень давно, кстати. 25 лет назад. Для политики это весомый срок. За это время многие государства становились успешными и самостоятельными. Но не «украинская Франция».

Когда я слышу претензии украинских граждан к России, в такие минуты мне хочется воскликнуть: «Люди разумные, разве вам что-то обещали? С каждым из вас подписывали межгосударственное соглашение, что Россия обязуется решать внутренние дела вашего независимого государства в любой ситуации, невзирая на потери, издержки и реакцию мирового сообщества? Разве не вы выбрали в 1991 году иной путь?»

Откуда у вас возникло ощущение, что вы живете в Центре Мира, там, где сходятся два полюса, экватор, нулевой меридиан и ось Галактики? Почему вы решили, что Украина является центром геополитического противостояния США, Европы и России? Откуда у вас возникло заблуждение, что Украина вообще представляет хоть какую-то ценность, хоть для кого-то?

И потому, как в классической повести Гоголя, вы нависли над пустой миской, грозно вращаете глазами и ждёте — что там появятся галушки и сметана, затем галушки сами будут залетать в рот.

Просоветские граждане Украины по непонятной причине периодически срываются на крик, что Россия их бросила. А что вы сами сделали в 1991 году? Напомнить вам, кто выплачивал долг СССР? Почему-то это была не Украина и не просоветские, и не пророссийские граждане Украины. По итогам, за весь Союз платили граждане Российской Федерации. Что, «курочку из борща грызть в одиночку слаще»?

25 января 2010 года Минфин РФ объявил об окончательном урегулировании задолженности перед Лондонским клубом кредиторов, доставшейся России в наследство от бывшего Советского Союза. Обязательства перед Лондонским клубом представляли собой задолженность перед 600 частными коммерческими банками Западной Европы, США и Японии по кредитам, привлеченным Внешэкономбанком СССР до 31 декабря 1991 года.

И почему до 2010 года не было желания у просоветских граждан Украины и пророссийских украинских элит наравне с Россией оплачивать долг Советского Союза? Тогда и внешние активы можно было бы разделить по-братски.

Но сейчас, и просоветские граждане Украины, и пророссийские украинские элиты вдруг вспомнили, что они «все родились в Советском Союзе» и вообще «Россия должна позаботиться о братском народе». Так почему же украинцы не хотели честно разделить с братским русским народом долг СССР? Долги все выплачивает Россия, а прибыль давайте делить по-братски с украинцами, так что ли?

Если вы считаете, что Референдум 1991 года был предательством народа, то почему вы не призываете к ответу человека, который участвовал в разделе?

Леонид Кравчук 22 августа 2016 года заявил: «Украина может гордиться тем, что она в 1991 году стала страной, которая развалила СССР, последнюю империю». Гордитесь, просоветские, пророссийские, проевропейские украинцы. По мнению вашего первого президента Леонида Кравчука вы убили СССР.

И знаете, что интересно? Леонид Кравчук во многом прав. Достаточно сравнить декларации о независимости Украины и России. Принципиальное отличие заключалось в том, что Россия провозглашала независимость в составе обновлённого Союза, а вот Украина по «осэлэдце»- хитрованскому обычаю — независимость безоговорочно, не обещая поддерживать старые связи.

«Первый Съезд народных депутатов РСФСР, — сознавая историческую ответственность за судьбу России, — свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик, — выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР».

Как ни странно, Украина даже умудрилась фактически влезть в СНГ, но при этом юридически не зафиксировала вступление. То есть никаких обязанностей, одни только права. Так что в погоне за «украинской Францией» именно Украина сделала контрольный выстрел в Советский Союз.

Украина ради Европы всегда была готова пойти на любые преступления и на любую подлость.

Стоит ли удивляться, что через двадцать пять лет бумеранг хуторской хитрости вернулся обратно к гражданам Украины, весело посвистывая в воздухе?

Так о каком предательстве можно говорить? Как Россия могла вас предать, если вы живёте в другом независимом государстве. И выбор этот сделали вы сами. Самостоятельно. Без принуждения. И без подтасовок. Или вы хотите сказать, что высокие проценты от 80 до 90 на референдуме о «нэзалэжности» подрисовали, а вы даже не стали по этому поводу возмущаться? Значит, вам было всё равно? Значит, вас такой результат устроил?

И почему вы обвиняете Россию, но не обвиняете Леонида Кравчука? Он же ходит рядом с вами, ездит по вашим улицам. Именно он с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем подписали Беловежских соглашения.

И если Борис Ельцин уже находится в поясе Антенора IX круга Ада. То Леонид Кравчук спокойно ходит по земле вашего государства и радуется тому, что уничтожил СССР сообща с его любимой петлюровской Украиной.

Что, Леонида Кравчука не считаете предателем? Или вам страшновато отстаивать свои убеждения и подавать в суд на Кравчука?

У вас они вообще есть эти убеждения? Хоть какие-то. Уже понятно, что вам в целом всё равно, что ваша армия убивает на Донбассе детей. Два последних года это доказали. То есть ваши гуманистические убеждения проверку временем и делами не прошли. А советский человек, русский человек не сможет спокойно наблюдать, как убивают детей.

Скажите, дорогие украинские обыватели, почему вы не протестовали против того, что украинские националисты едут в Чечню убивать русских парней? Почему вы не требовали, чтобы их посадили за наёмничество? А ведь тогда был типа «пророссийский» Кучма. А затем, с 2010 года даже был «пророссийский» Янукович. И не было нацистов во власти. И не было «Азова», и не было «Правого Сектора»*.

Почему не организовали общественное движение, не нашли адвокатов для общественного иска? Сейчас на российских каналах в политических ток-шоу полно пророссийских активистов из Украины, учредителей и соучредителей общественных движений и пророссийских партий. Просто глаза разбегаются. И почему-то ни один из них не проявил инициативу и не поднял за 20 лет вопрос о том, что боевики УНА-УНСО, которые убивали русских, а затем хвалились этим, должны понести наказание.

Сейчас именно Россия восстанавливает справедливость, раз уж Украина за 20 лет не удосужилась. Осужденного в России украинского боевика Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск. Там украинский боевик из УНА-УНСО, который убивал русских парней в Чечне, проведёт следующие 20 лет. Николая Карпюка, соучастника военных преступлений против Российской Федерации и преступлений против человечности, этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания.

Интервью украинского боевика Музычко в Чечне в 1995 году (См.видео)

Россия восстанавливает справедливость. За всех тех русских пацанов, которых убили украинские националисты в Чечне. И ещё одна интересная особенность. Воевать против России поехали сотни украинских националистов. А кто поехал из Украины воевать в защиту России?

Совсем недавно президент Украины Пётр Порошенко признал Станислава Клыха и Николая Карпюка политзаключёнными и потребовал их обменять на основе Минских соглашений.

Пётр Порошенко, 19 мая 2016 года: «Делал и буду делать все для освобождения Николая Карпюка и Станислава Клиха, которых считаем украинскими политзаключенными в России. По Минским соглашениям все заключенные должны быть освобождены. Дал соответствующие поручения МИД и СБУ»

Получается, украинская власть официально одобрила действия националистов УНА-УНСО. Тем самым признала, что в Чеченской войне Украина проявила агрессию, как государство, против Российской Федерации. Вероломную, без объявления войны.

В итоге к военным преступлениям Украины на Донбассе добавляются военные преступления Украины в Чечне.

Для россиян было жутко и непонятно слышать в 1995 году, что в Чечню едут украинские добровольцы и патриоты, чтобы поддержать ичкерийских боевиков. Что плохого сделала Россия Украине в 1995 году? Всего пять лет прошло с Советского Союза, и вот украинские националисты едут убивать русских парней-срочников.

И не просто украинские националисты. Но даже целые депутаты. Народный депутат Украины Ратушний Михайло Ярославович радостно посетил вождей боевиков, и в дни штурма Грозного находился в бункере у Зелимхана Яндарбиева. Тот, к слову, в книге воспоминаний отдельно выделяет украинских побратимов: «105 депутатов Верховного Совета Украины обратились в Совет Безопасности ООН с требованием рассмотреть на чрезвычайной сессии вопрос о российской агрессии против Чечении. Верховный Совет Украины не заклеймил себя позором, как некоторые „сильные мира”, избежав в своём заявлении гнусного определения войны в ЧРИ как „внутреннего дела России”. По инициативе народных депутатов Украины формировался межпарламентский комитет по защите ЧРИ, куда вошли, кроме украинских, парламентарии Литвы, Азербайджана, Эстонии и других стран».

В итоге украинский патриот Михайло ЯрославовичРатушний ценим и любим Украиной. Орден «За заслуги» III степени. Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016).

Беспокоил ли украинского обывателя вопрос участия в Чеченской войне украинских боевиков и народных депутатов в течение 20 лет? Да особо нет. Какое дело до убитых украинскими националистами русских мальчишек, когда жизнь хороша, когда Украина, как «ласковое тэля» и к Европе, и к России. А потом только к Европе, так как пообещали «царские черевички», «самопрыгающие галушки», европейские зарплаты и «безвиз». Так рванули вперёд, что аж пыль столбом. Правда в итоге расшибли лоб о закрытую европейскую дверь.

Кто-то поднял за двадцать лет вопрос о том, что украинские националисты УНА-УНСО* в Чечне были откровенной агрессией против братского государства и эти военные преступники должны понести суровое наказание?

Никто.

Так какие же вы тогда просоветские? И какие же вы пророссийские? Если кроме слов в сети и на кухнях, нет никаких действий. И не было за двадцать пять лет.

Будущее формируется делами. Нет дел — нет будущего. Нет дел — вас всё устраивает.

Если вас всё устраивает, то к чему все ваши разговоры?

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Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»