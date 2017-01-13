Новости Украины и Новороссии 13 января 2017
- 07:00 Ну вот и всё: Украина исчерпала квоты на экспорт мёда и мяса птицы в ЕС на 2017-й год.
- 05:30 Россия виновата во всём: Украинцы воевали за чеченских боевиков, а Москва выплачивала долги Западу за весь СССР.
- 01:09 Дождь. А теперь пошел отсюда.
- 00:12 Зачем ЛНР создает собственные украинские учебники? – поясняет Глеб Бобров.
- Вчера 22:45 Российские хакеры правят миром: блэкаут в Киеве.
- Вчера 22:31 Новости Украины: Порошенко попросил Раду пустить иностранные войска на Украину.
Ну вот и всё: Украина исчерпала квоты на экспорт мёда и мяса птицы в ЕС на 2017-й год
Не успели мы ощутить, что 2017-й начался, а Украина уже исчерпала предусмотренную соглашением об ассоциации квоту на поставки мёда в страны ЕС.
Кроме того, по состоянию на 11 января 2017-го года практически исчерпаны квоты на экспорт сахара и соков.
Об этом говорит замминистра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева. По её словам, квоты на экспорт сахара исчерпаны уже 64%, соков — на 78%.
Также за две недели января выбрана квота на беспошлинные поставки в ЕС мяса птицы за первый квартал 2017-го года.
Таким образом, квоты на традиционные для Украины продукты экспорта исчерпаны ещё до наступления середины первого месяца года. Впереди 11,5 месяцев выживания для украинских сельхозпроизводителей.
Напомним, Украина имеет право без пошлин поставить в ЕС всего 5 тысяч тонн мёда (из примерно 70 тысяч тонн, производимых в стране ежегодно), 12 тысяч литров сока, 16,8 тысячи тонн мяса птицы и 20 тысяч тонн сахара (из примерно 1,5 тонн, производимых в Украине).
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Россия виновата во всём: Украинцы воевали за чеченских боевиков, а Москва выплачивала долги Западу за весь СССР
В последнее время в чём только не винят Россию. В контроле над американскими выборами и политиками. В хакерских атаках по всему миру. Даже в военных преступлениях в Сирии.
Просоветские и пророссийские граждане Украины более скромны и более практичны, чем западный мир. В последнее время довольно часто с территории бывшей республики Советского Союза, а ныне вот уже 25 лет, как независимого, самостоятельного государства Украина, доносится коллективное бессознательное: «Россия нас предала и бросила».
И это вызывает у меня искреннее удивление. Так совпало, что мне, к сожалению, пришлось более двадцати лет изучать психологию украинского обывателя — и проевропейского, и пророссийского, и просоветского — в его естественной среде обитания. И меня всегда удивляла способность граждан Украины обвинять кого угодно в своих бедах, но только не самих себя.
Просоветские, пророссийские и даже проевропейские граждане Украины периодически поднимают тему, что Россия их предала. И ладно бы только последние — им по роли европопрошайки положено. Но в последние несколько месяцев эта тема снова обрела актуальность в украинском обществе. Что можно понять. 2016 год оказался совсем не таким сияющим, сытым и европейскозарплатным, как ожидали украинцы в 2013 году.
Европа глуха — и по-русски, а тем более по-украински не понимает. Зато всегда можно надавить на историческую память тех, с кем когда-то жили в одном государства. Очень давно, кстати. 25 лет назад. Для политики это весомый срок. За это время многие государства становились успешными и самостоятельными. Но не «украинская Франция».
Когда я слышу претензии украинских граждан к России, в такие минуты мне хочется воскликнуть: «Люди разумные, разве вам что-то обещали? С каждым из вас подписывали межгосударственное соглашение, что Россия обязуется решать внутренние дела вашего независимого государства в любой ситуации, невзирая на потери, издержки и реакцию мирового сообщества? Разве не вы выбрали в 1991 году иной путь?»
Откуда у вас возникло ощущение, что вы живете в Центре Мира, там, где сходятся два полюса, экватор, нулевой меридиан и ось Галактики? Почему вы решили, что Украина является центром геополитического противостояния США, Европы и России? Откуда у вас возникло заблуждение, что Украина вообще представляет хоть какую-то ценность, хоть для кого-то?
И потому, как в классической повести Гоголя, вы нависли над пустой миской, грозно вращаете глазами и ждёте — что там появятся галушки и сметана, затем галушки сами будут залетать в рот.
Просоветские граждане Украины по непонятной причине периодически срываются на крик, что Россия их бросила. А что вы сами сделали в 1991 году? Напомнить вам, кто выплачивал долг СССР? Почему-то это была не Украина и не просоветские, и не пророссийские граждане Украины. По итогам, за весь Союз платили граждане Российской Федерации. Что, «курочку из борща грызть в одиночку слаще»?
25 января 2010 года Минфин РФ объявил об окончательном урегулировании задолженности перед Лондонским клубом кредиторов, доставшейся России в наследство от бывшего Советского Союза. Обязательства перед Лондонским клубом представляли собой задолженность перед 600 частными коммерческими банками Западной Европы, США и Японии по кредитам, привлеченным Внешэкономбанком СССР до 31 декабря 1991 года.
И почему до 2010 года не было желания у просоветских граждан Украины и пророссийских украинских элит наравне с Россией оплачивать долг Советского Союза? Тогда и внешние активы можно было бы разделить по-братски.
Но сейчас, и просоветские граждане Украины, и пророссийские украинские элиты вдруг вспомнили, что они «все родились в Советском Союзе» и вообще «Россия должна позаботиться о братском народе». Так почему же украинцы не хотели честно разделить с братским русским народом долг СССР? Долги все выплачивает Россия, а прибыль давайте делить по-братски с украинцами, так что ли?
Если вы считаете, что Референдум 1991 года был предательством народа, то почему вы не призываете к ответу человека, который участвовал в разделе?
Леонид Кравчук 22 августа 2016 года заявил: «Украина может гордиться тем, что она в 1991 году стала страной, которая развалила СССР, последнюю империю». Гордитесь, просоветские, пророссийские, проевропейские украинцы. По мнению вашего первого президента Леонида Кравчука вы убили СССР.
И знаете, что интересно? Леонид Кравчук во многом прав. Достаточно сравнить декларации о независимости Украины и России. Принципиальное отличие заключалось в том, что Россия провозглашала независимость в составе обновлённого Союза, а вот Украина по «осэлэдце»- хитрованскому обычаю — независимость безоговорочно, не обещая поддерживать старые связи.
«Первый Съезд народных депутатов РСФСР, — сознавая историческую ответственность за судьбу России, — свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик, — выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР».
Как ни странно, Украина даже умудрилась фактически влезть в СНГ, но при этом юридически не зафиксировала вступление. То есть никаких обязанностей, одни только права. Так что в погоне за «украинской Францией» именно Украина сделала контрольный выстрел в Советский Союз.
Украина ради Европы всегда была готова пойти на любые преступления и на любую подлость.
Стоит ли удивляться, что через двадцать пять лет бумеранг хуторской хитрости вернулся обратно к гражданам Украины, весело посвистывая в воздухе?
Так о каком предательстве можно говорить? Как Россия могла вас предать, если вы живёте в другом независимом государстве. И выбор этот сделали вы сами. Самостоятельно. Без принуждения. И без подтасовок. Или вы хотите сказать, что высокие проценты от 80 до 90 на референдуме о «нэзалэжности» подрисовали, а вы даже не стали по этому поводу возмущаться? Значит, вам было всё равно? Значит, вас такой результат устроил?
И почему вы обвиняете Россию, но не обвиняете Леонида Кравчука? Он же ходит рядом с вами, ездит по вашим улицам. Именно он с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем подписали Беловежских соглашения.
И если Борис Ельцин уже находится в поясе Антенора IX круга Ада. То Леонид Кравчук спокойно ходит по земле вашего государства и радуется тому, что уничтожил СССР сообща с его любимой петлюровской Украиной.
Что, Леонида Кравчука не считаете предателем? Или вам страшновато отстаивать свои убеждения и подавать в суд на Кравчука?
У вас они вообще есть эти убеждения? Хоть какие-то. Уже понятно, что вам в целом всё равно, что ваша армия убивает на Донбассе детей. Два последних года это доказали. То есть ваши гуманистические убеждения проверку временем и делами не прошли. А советский человек, русский человек не сможет спокойно наблюдать, как убивают детей.
Скажите, дорогие украинские обыватели, почему вы не протестовали против того, что украинские националисты едут в Чечню убивать русских парней? Почему вы не требовали, чтобы их посадили за наёмничество? А ведь тогда был типа «пророссийский» Кучма. А затем, с 2010 года даже был «пророссийский» Янукович. И не было нацистов во власти. И не было «Азова», и не было «Правого Сектора»*.
Почему не организовали общественное движение, не нашли адвокатов для общественного иска? Сейчас на российских каналах в политических ток-шоу полно пророссийских активистов из Украины, учредителей и соучредителей общественных движений и пророссийских партий. Просто глаза разбегаются. И почему-то ни один из них не проявил инициативу и не поднял за 20 лет вопрос о том, что боевики УНА-УНСО, которые убивали русских, а затем хвалились этим, должны понести наказание.
Сейчас именно Россия восстанавливает справедливость, раз уж Украина за 20 лет не удосужилась. Осужденного в России украинского боевика Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск. Там украинский боевик из УНА-УНСО, который убивал русских парней в Чечне, проведёт следующие 20 лет. Николая Карпюка, соучастника военных преступлений против Российской Федерации и преступлений против человечности, этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания.
Интервью украинского боевика Музычко в Чечне в 1995 году (См.видео)
Россия восстанавливает справедливость. За всех тех русских пацанов, которых убили украинские националисты в Чечне. И ещё одна интересная особенность. Воевать против России поехали сотни украинских националистов. А кто поехал из Украины воевать в защиту России?
Совсем недавно президент Украины Пётр Порошенко признал Станислава Клыха и Николая Карпюка политзаключёнными и потребовал их обменять на основе Минских соглашений.
Пётр Порошенко, 19 мая 2016 года: «Делал и буду делать все для освобождения Николая Карпюка и Станислава Клиха, которых считаем украинскими политзаключенными в России. По Минским соглашениям все заключенные должны быть освобождены. Дал соответствующие поручения МИД и СБУ»
Получается, украинская власть официально одобрила действия националистов УНА-УНСО. Тем самым признала, что в Чеченской войне Украина проявила агрессию, как государство, против Российской Федерации. Вероломную, без объявления войны.
В итоге к военным преступлениям Украины на Донбассе добавляются военные преступления Украины в Чечне.
Для россиян было жутко и непонятно слышать в 1995 году, что в Чечню едут украинские добровольцы и патриоты, чтобы поддержать ичкерийских боевиков. Что плохого сделала Россия Украине в 1995 году? Всего пять лет прошло с Советского Союза, и вот украинские националисты едут убивать русских парней-срочников.
И не просто украинские националисты. Но даже целые депутаты. Народный депутат Украины Ратушний Михайло Ярославович радостно посетил вождей боевиков, и в дни штурма Грозного находился в бункере у Зелимхана Яндарбиева. Тот, к слову, в книге воспоминаний отдельно выделяет украинских побратимов: «105 депутатов Верховного Совета Украины обратились в Совет Безопасности ООН с требованием рассмотреть на чрезвычайной сессии вопрос о российской агрессии против Чечении. Верховный Совет Украины не заклеймил себя позором, как некоторые „сильные мира”, избежав в своём заявлении гнусного определения войны в ЧРИ как „внутреннего дела России”. По инициативе народных депутатов Украины формировался межпарламентский комитет по защите ЧРИ, куда вошли, кроме украинских, парламентарии Литвы, Азербайджана, Эстонии и других стран».
В итоге украинский патриот Михайло ЯрославовичРатушний ценим и любим Украиной. Орден «За заслуги» III степени. Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (2016).
Беспокоил ли украинского обывателя вопрос участия в Чеченской войне украинских боевиков и народных депутатов в течение 20 лет? Да особо нет. Какое дело до убитых украинскими националистами русских мальчишек, когда жизнь хороша, когда Украина, как «ласковое тэля» и к Европе, и к России. А потом только к Европе, так как пообещали «царские черевички», «самопрыгающие галушки», европейские зарплаты и «безвиз». Так рванули вперёд, что аж пыль столбом. Правда в итоге расшибли лоб о закрытую европейскую дверь.
Кто-то поднял за двадцать лет вопрос о том, что украинские националисты УНА-УНСО* в Чечне были откровенной агрессией против братского государства и эти военные преступники должны понести суровое наказание?
Никто.
Так какие же вы тогда просоветские? И какие же вы пророссийские? Если кроме слов в сети и на кухнях, нет никаких действий. И не было за двадцать пять лет.
Будущее формируется делами. Нет дел — нет будущего. Нет дел — вас всё устраивает.
Если вас всё устраивает, то к чему все ваши разговоры?
Читайте также: Вторжение в Украину — тайное желание украинцевДзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Дождь. А теперь пошел отсюда
Тримайтеся, браття.
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Зачем ЛНР создает собственные украинские учебники? – поясняет Глеб Бобров
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
Писатель Глеб Бобров, фактически предсказавший в романе «Эпоха мертворожденных» противостояние на Украине, пояснил зачем Луганская Народная Республика издает собственные украинские учебники.
«Эта мера необходимая и обязательная. Как мы видим по событиям сегодняшнего дня, 3 года мы эти события видим в активной фазе, 25 лет Украина промывала мозги и ломала мировоззрение детей», — сказал он.
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Российские хакеры правят миром: блэкаут в Киеве
Специалисты по кибербезопасности из ISSP объявили, что причиной декабрьского блэкаута в Киеве стал не технический сбой, а хакерская атака. Что удивительно, эту новость пресса и правящие круги Украины почему-то предпочли не заметить. Сами сотрудники ISSP признались газете ВЗГЛЯД, что полностью защитить украинские объекты инфраструктуры от хакерских атак пока невозможно.
Специалисты по кибербезопасности из киевской фирмы Information Systems Security Partners (ISSP) завершили предварительное расследование инцидента, в ходе которого в ночь на 18 декабря несколько кварталов на севере и северо-западе столицы Украины оказались без света. Об этом написала в четверг русская служба Би-би-си.
Причиной блэкаута стала остановка работы подстанции «Северная» селе Новые Петровцы (Киевская гидроаккумулирующая электростанция). Специалисты из ISSP, работавшие по заказу Укрэнерго, сочли, что подстанцию вывели их строя неизвестные хакеры. Причем атака была аналогична совершенной в 2015 году на западе страны – в Ивано-Франковской области, в результате которой без света оказались 225 тысяч человек. Министерство внутренней безопасности США тогда возложило вину за блэкаут на хакеров, предположив, что следы атаки ведут в Россию.
По утверждению ISSP, нападения также связаны с аналогичными нападениями в том же месяце на другие объекты инфраструктуры, в том числе и на управление железных дорог, некоторые министерства и национальный пенсионный фонд.
Алексей Ясинский, директор по информационной безопасности ISSP, говорит, что кибератаки 2015 и 2016 годов мало отличались друг от друга. Единственная разница, по его словам, в том, что нападение 2016 года было более сложным и гораздо лучше организованным. По его словам, судя по всему, в данных случаях несколько преступных группировок сотрудничали друг с другом и тестировали методы, которые можно было бы применить в других странах мира.
Газете ВЗГЛЯД Ясинский заявил, что даже не пытался определить, из России или какой-то другой страны действовали злоумышленники. В самой системе, по его словам, не осталось конкретных следов. «Другим способом выяснить? Это будут всего лишь домыслы, а я оперирую только фактами», – сказал он.
По словам Ясинского, за минувший месяц власти частично укрепили защиту от новых атак. «Первоочередные меры, конечно, предприняты, как после обычных взломов. Возможно, их недостаточно. Многое зависит от результатов расследования, которое еще продолжается», – говорит украинский эксперт.
Ясинский признал, что защититься от подобных взломов нельзя, но есть возможность сократить незаметное нахождение злоумышленника в инфраструктуре. «Нужно четко изучить свою инфраструктуру, расставить систему мониторинга в нужных местах и отслеживать. Злоумышленники проникают в инфраструктуру и в первую очередь начинают ее изучать. Вот на этих этапах их видно, они еще «шумят». Но как только изучили, они стараются действовать под учетными записями администраторов и тогда выявить их присутствие достаточно сложно. Тезис простой – защититься от подобных атак невозможно, но можно сократить незаметное время пребывания злоумышленников», – подытожил Ясинский.
«Контроль целостности контура»
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко полагает, что путем взлома информационных систем вполне можно обесточить на Украине один или несколько объектов, и даже вывести из строя всю инфраструктуру. «Это уже ни для кого не секрет. Гипотетически это возможно. Но насколько заявление украинских специалистов соответствует действительности, не могу судить», – сообщил он газете ВЗГЛЯД. По его мнению, предстоит ответить на три вопроса: во-первых, был ли это взлом, во-вторых, откуда этот взлом производился, и наконец, стоит ли за этим Россия. «Установить факт взлома легко, отследить хакера сложно, а доказать связь взломщиков с российскими спецслужбами еще сложнее», – считает Плуготаренко.
Издатель журнала Information Security, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что установить факт киберпроникновения в сеть того или иного предприятия легко, но только по горячим следам. «Существуют определенные алгоритмы контроля целостности информационной сети, контроля целостности контура, контроля прохождения пакетов связи по сетям. Поэтому, если в вашу информационную систему осуществлен несанкционированный вход, это тут же регистрируется в том случае, если сама система достаточно хорошо защищена», – пояснил он.
Власов не находит странным, что заключение о кибератаке прозвучало только через месяц. «В большинстве стран, где хорошо развиты системы информационной безопасности, на все процедуры внутренних расследований несанкционированных проникновений уходит от месяца до полугода. Надо установить факт вмешательства, во-вторых, было оно изнутри или снаружи, и, наконец, установить цепочку – через какие серверы и IP проникли», – сообщил эксперт.
Однако, по мнению Власова, установить, откуда был совершен взлом, можно только в первые часы после атаки. «Впоследствии хакеры все стирают и удаляют. Поэтому, если кто-то хочет заявить о «русских хакерах», он должен предъявить всю цепочку доказательств, либо это будет расценено как очередной блеф и политическая пропаганда», – полагает он.
Московских окон негасимый свет
В целом же эксперт оценил уровень защиты от кибератак на Украине как достаточно слабый. «Традиционно лучшие школы информационной безопасности в СССР были в России и в Белоруссии. За прошедшие 25 лет и в Белоруссии, и в России несмотря ни на что сохранились собственные школы криптографии и математики. А на Украине занимались, мягко говоря, другими делами. А если нет школы, значит, и уровень кибербезапасности низок. Что-то наверняка делается, но, скорее всего, не хватает специалистов и технологий», – резюмировал Власов.
Марина Кротофил из Honeywell Industrial Cyber Security Lab, которая также участвовала в расследовании блэкаута в Киеве, говорит, что нападение 18 декабря не было нацелено на долгосрочный эффект или серьезный ущерб. «Они могли бы сделать больше, но, очевидно, это не входило в их замыслы. Это была скорее демонстрация того, на что они способны», – сказала она.
В декабре президент Петр Порошенко жаловался, что за последние два месяца 2016 года хакеры организовали 6500 кибератак на государственные ресурсы Украины. По словам украинского лидера, это свидетельствует о том, что Россия развязала кибервойну против его страны. «Расследование целого ряда инцидентов указывает на прямое или косвенное участие в них российских спецслужб», – говорил президент.
Примечательно, что сообщение Би-би-си киевская печать в большинстве своем обошла молчанием. Его растиражировали всего лишь несколько новостных ресурсов, телеканалы проигнориовали и упомянули мимоходом, хотя тема вездесущих «русских хакеров» сейчас, казалось бы, актуальна как никогда.
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий счел это странным. «Если даже украинские СМИ не распространяют эту новость, я могу найти этому только одно объяснение: это означает, что они сами не уверены в выводах», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. По его словам, обычно украинские СМИ готовы распространять все что угодно – касательно российской агрессии. «А тут целая новость про хакерскую атаку на украинскую энергосистему, да еще и наверняка со стороны России. Странно», – недоумевает Шарий. Также эксперт находит странным, что новость о кибератаке на Киев не подхватили в правительстве и в Раде. «По своему характеру она вполне заслуживает того, чтобы стать главной темой для обсуждения как минимум на неделю», – полагает Шарий.
Андрей Резчиков, ВЗГЛЯД
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Новости Украины: Порошенко попросил Раду пустить иностранные войска на Украину
Об этом говорится в проекте закона №5636, зарегистрированном на официальном сайте Рады.
В названии проекта отмечается, что его принятие необходимо для допуска на территорию Украины подразделений вооружённых сил других государств в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
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