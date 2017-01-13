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Настоящие чудеса и возможности Разума

01:34. 13 января 2017 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

nlИгорь Лаутар, 05 января 2017

То, что Николай Левашов показал на своём семинаре в 2010 году было не просто удивительным и неповторимым, это было неожиданным и уникальным действом. Сделать из людей волшебников прямо на сцене, это нужно хорошо знать и уметь...

 

Настоящие чудеса в мире всё же случаются, только их не все замечают, потому что в действительности они весьма сильно отличаются от тех «чудес», к которым нас приучили по телевизору – самому большому обманщику в нашей  цивилизации.

В качестве примера, я расскажу об удивительных событиях, происходивших в течение трёх дней во время  Семинара, проводившегося академиком Николаем Левашовым в марте 2010 года в Москве.

Он впервые показал, как можно искусственно усовершенствовать мозг обыкновенного человека, скачкообразно повысив уровень его эволюционного развития. Добровольцам-везунчикам, отобранным из зрителей, были добавлены некоторые недостающие элементы мозга, отсутствовавшие у них, в силу текущего уровня эволюционного развития, и эти люди прямо на сцене превращались в «волшебников». Внешне они не менялись, но обретали т.н. экстрасенсорные способности, пока недоступные абсолютному большинству людей. Демонстрация этих новых способностей вчера ещё обычных людей является уникальной. Такого никто, кроме Н.В. Левашова, никогда и нигде больше не делал и не показывал…

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Я все три дня также присутствовал на этом семинаре, а после смог взять интервью у нескольких участников, побывавших на сцене. И на основе уже отснятого материала с самого семинара и моих интервью, только теперь смог смонтировать весьма интересный и познавательный фильм. Целью создания этого фильма является попытка показать возможности Разума человека с высоким уровнем эволюционного развития, показать, что любые чудеса – это либо природные процессы, которые мы ещё не изучили, либо действия высокоразвитых разумных существ, о которых мы пока ещё не знаем.

Этот фильм добавляет ещё несколько штрихов к подлинному портрету великого русского учёного, непревзойдённого целителя, Светлого Иерарха – Николая Викторовича Левашова. Высокий уровень его эволюционного развития позволял ему творить прямо на сцене такое, что мы пока ещё вынуждены называть чудесами.

Некоторые свои умения делать «чудеса» Николай Левашов продемонстрировал на этом семинаре. Изложив теорию мироздания в своих книгах и статьях, Николай Левашов неоднократно доказывал изложенное на практике в своей целительской деятельности, в работе с природными процессами на нашей планете (более подробно см. в статьях автора), в нескольких публичных мероприятиях.

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За свою жизнь Николай Левашов провёл два практических семинара, первый в Архангельске в 1991 году, второй в Москве в 2010 году. Также Левашов в течение 10 лет вёл школу-семинар в Америке, куда вынужден был уехать вместе со своей женой Светланой.

Проведением этих практических мероприятий он ставил цель показать, чего может достичь человек при правильном развитии, показать, что психика человека имеет безграничные возможности и то, что мы знаем о гипнозе и других подобных видах воздействия на человека, является на самом деле примитивнейшими видами воздействия, кроме того, очень заметными для других.

Он разобрался, как можно создать у любого человека новые качества (умения) и наделить удивительными возможностями его Разум. Этот процесс Николай Левашов назвал «Перестройка мозга». Это уникальнейшее открытие Левашова в области психики человека позволяет некоторым людям за считанные минуты с помощью Н.В. Левашова стать настоящими волшебниками.

Однако, жизнь показала, что стать волшебником – это только полдела. Если человек не дозрел эволюционно, чтобы правильно распорядиться полученными новыми уникальными возможностями, это ни к чему хорошему не приведёт. Во-первых, мало кто понимает, что с этим добром делать, а, во-вторых, без правильного понимания ответственности за применение новых возможностей, такой человек может сильно навредить не только себе, но и другим людям.

Николай Викторович надеялся на то, что, стоит только показать людям правильный путь развития, подкрепив его реальными доказательствами, и все тут же сбросят шелуху паразитизма и начнут очень быстро развиваться. Но действительность оказалась иной.

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На московском семинаре в 2010 году Николай Левашов в очередной раз смог показать присутствующим небольшую часть того, на что способен наш Разум и наша психика. Для демонстрации он за считанные минуты осуществил нескольким десяткам «счастливчиков» «Перестройку мозга», наделив их качествами, которых у них никогда не было.

Некоторые участники тех событий смогли поделиться с нами своими ощущениями и впечатлениями о происходившем с ними на сцене, немного приоткрыв завесу тайны и объяснив некоторые непонятные с первого взгляда моменты. Очень ценными оказались описания их ощущений и восприятия того, что с ними происходило, т.к. это позволило понять, насколько по-разному мы реагируем на одни и те же события и как воспринимаем окружающий нас мир.

На этом трёхдневном семинаре академик Николай Левашов в очередной раз продемонстрировал для всех интересующихся удивительные возможности Разума человека, достигшего высокого уровня развития. И не только продемонстрировал, но объяснил и на конкретных примерах показал, что скачкообразное повышение уровня эволюционного развития достижимо для очень многих людей. С его помощью это происходило за несколько минут прямо на сцене. А для всех остальных это тоже возможно при постоянном и целеустремлённом занятии «сознательной эволюцией», но, конечно, за более длительный срок.

Вся необходимая для этого теоретическая база – алфавит и грамматика Новых знаний – изложена в книгах и статьях Николая Викторовича Левашова. Стоит только захотеть, приложить необходимые усилия, и каждый в своё время сможет добиться очень многого, если конечно будет направлять свой потенциал и знания на созидание и развитие.

Николай Викторович несколько раз повторял, что, занимаясь «сознательной эволюцией», можно за одно воплощение в физическое тело достичь такого же уровня развития, как за сотню обычных воплощений. Но без правильного понимания, сделать это практически невозможно…

Книги и статьи автора выложены для безплатного чтения или копирования на его сайте

 

В разделе Семинары сайта Николая Левашова собрано множество фото и видео

 

Скачать фильм в высоком качестве можно по следующей ссылке

http://archive.levashov.name/video/Seminar_perestrojka_mozga.zip

Смотреть фильм «Возможности Разума. Перестройка мозга»

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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