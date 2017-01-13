Мифические карлики Севера

Альфары норвежцев, эльвы датчан и шведов, гномы и эльфы англосаксонцев, альбы германских племен… Сколько их, мудрецов и чародеев, величайших мастеров в обработке металлов и создании уникальных магических артефактов, имена которых прошли сквозь пыль времен и осели в легендах Северной Европы? Наверное, по всему миру можно встретить упоминания о неких карликах-аборигенах, которые некогда населяли эту область, но с приходом людей уступали и уходили, бесследно исчезая под землей. По российскому Северу до сих пор гуляют предания о “чуди белоглазой”, ушедшей под землю. Почему такое внимание неизвестным карликам, и почему именно Север, омываемый Ледовитым океаном, стал средоточием связанных с ними легенд?

Европейские карлики

До наших дней сохранились удивительной красоты кельтские легенды о народе с северных островов, Туату де Даннан — племенах богини Дану. Считается, что они пришли с островов, находящихся севернее Скандинавии — из страны Ируат. Смертные никогда не бывали там — для простого люда это место недостижимо. Древняя сага гласит, что племена богини Дану гораздо лучше владели волшебством и наукой, чем ирландские мудрецы. Когда последователи богини прибыли в Ирландию, это событие сопровождалось необычным катаклизмом: место их высадки на несколько дней окутали гарь и дым, застилавшие все окрестности и поднимавшиеся до самых небес. Более поздние легенды внесли свои коррективы, и согласно их сведениям сиды — именно так прозвали Туату де Даннан — попросту сожгли корабли, на которых приплыли в Ирландию. Но легенда с их появлением из дыма, несомненно, занимательнее.

Кем они были? Век их правления считался Золотым. Невысокие, вечно молодые и неизменно прекрасные, сиды правили как волшбой, так и науками. Но с моря пришел другой народ: новоприбывшие изгнали сидов, и те ушли в подземелья, “в счастливые холмы, чтобы жить вечно”. До сих пор ирландцы стараются не нарушать покой курганов: там живет древний “народ холмов”. Правда, с течением времени красавцы-сиды превратились в “маленьких человечков”, неизменно селящихся в глухих уголках страны.

Вообще, жители Британских островов ухитрились соединить в своих легендах несколько культур, тем самым создав свою, “обитатели” которой обладают уникальными чертами и характером. Не так давно была весьма популярна баллада Р.Л.Стивенсона “Вересковый мед” — напиток, упоминаемый в названии, варили “малютки-медовары в пещерах под землей”, они же пикты.

Пришел король шотландский,

Безжалостный к врагам,

Погнал он бедных пиктов

К скалистым берегам.

Собственно, строки из баллады и повествуют о судьбе пиктов — они были истреблены шотландцами. Но кто эти карлики?

С латинского “picti” переводится как “расписанные, татуированные”. С III века нашей эры так называли большую часть обитателей Оркнейских и Гебридских островов, а также племена с севера Британии. Удивительный народ, который в ученом мире считают не относящимся к индоевропейской группе, с уникальным огамическим письмом, бывшим в употреблении только у кельтов и пиктов… Особо в легендах отмечается одно из племен, обитавшее на севере Шотландии. Эти пикты были карликами, предпочитали селиться в пещерах и умели колдовать.

По всей Британии существуют легенды о карликах — взять хотя бы Уэльс. Там знаменит Эйденс — карлик, сумевший вызвать невероятной силы потоп, затопивший всю землю. Там же существует деление карликов на “черных” и “ белых”, гномов и эльфов соответственно. Эльфы в британских мифах умеют изменять свой облик, в предзакатную пору пляшут на лесных полянах и поют чудесные песни. Покровители деревьев, они особо выделяют дубы и липы. Дуб вообще у многих народов считался священным деревом — эльфы тоже не обошли его своим вниманием. Обладающий невероятной мудростью народец берег ее, как зеницу ока, но если смертный человек каким-то чудом ухитрялся заполучить хоть мельчайшую ее часть, то становился мудрейшим в своем роде.

Гномы же, в отличие от эльфов, не селились в лесах, и не брали шефство над деревьями. Их вотчиной был подземный мир, в котором возводились дворцы и хранились несметные сокровища. Согласно британским легендам, гномьи подземелья напоминали своим обитателям о первозданной Ночи, властвовавшей на земле до того, как появились звезды.

Если в Ирландию карлики прибыли из страны Ируат, то в скандинавском эпосе они жили на земле еще до появления людей. Вместе с великанами они населяли этот мир, считалось, что dvergar, или гномы, или альвы — кому как привычнее — были созданы “из Бримира крови и кости Блаина”. По еще одной версии они “появились из камня земли, пришли через топь на поле песчаное”. Именно эти карлики ковали волшебное оружие для богов: для Одина — копье Гунгнир и кольцо Драупнир, для Тора — молот Мьелльнир. Золотые локоны богини Сив, корабль Скидбладнир, вепрь с золотой щетиной — все это было творениями низкорослых умельцев. Большая часть скандинавского эпоса основана на борьбе за обладанием магическими предметами, созданными руками гномов.

Секреты древних мастеров не удалось выведать никому. Людям они показывались нечасто, на поверхность выбирались только ночью, чтобы не попасть под губительные для гномов солнечные лучи. Рудокопы считали, что редкая встреча с бородачом-долгожителем в шахте непременно принесет удачу.

Жили карлики и в домах. Их называли кобольдами — “владыками помещения”. В германской мифологии их относят к особому виду эльфов, и считают родственниками гномов. По большей части добродушные, кобольды всегда старались помогать рачительным хозяевам. Их лесные собратья, такие же неуклюжие и лохматые, считались отличными целителями.

Сквозь новейшие посты германского эпоса, носящего, скорее, черты рыцарского романа, нежели древней саги, отчетливо проступают старинные легенды. Одной из них является знаменитое предание о сокровищах нибелунгов.

Изначально нибелунгами называли карликов с севера — альбов, которые обитали в пещерах и стояли на страже горных сокровищ. Лишь позднее, когда Зигфрид отнял у них эти сокровища — после его смерти они достались другим людям, которые присвоили не только драгоценности, но и само имя. С этого момента Нибелунги — уже не пещерные карлики, но могучие воины. Однако альбы тоже не лыком шиты — по легенде, они носят плащи, скрывающие своих владельцев от посторонних взглядов и защищающие от любых уколов и ударов, и, кроме того, увеличивающие силу своих владельцев. Сложно победить того, кого невозможно увидеть и ранить, но Зигфрид каким-то чудом справился, и поставил седобородого Альбриха сторожить сокровища. Время размыло облик истинных нибелунгов: ясно только то, что они были невысокого роста, владели тайными знаниями и жили в пещерах или под землей.

Такое “обилие” карликов в эпосах Северной Европы указывает на то, что ее обитатели в давние времена действительно сталкивались с низкорослым народцем. Он был недостаточно силен, чтобы оставить отчетливый след в истории, но и не настолько слаб, чтобы исчезнуть без следа.

Чудь белоглазая

Но это все Северная Европа. А как же русский Север? И там тоже существует множество легенд, связанных именно с карликами. Фольклор, народная память, бережно сохранил эти предания. Еще Н.М.Карамзин говорил, что“не только в Скандинавии, но и в России финны и чудь славились волшебством”.

Финские народы действительно всегда были убеждены, что всеми своими колдовскими знаниями их чародеи обязаны духам-карликам, живущим под землей. Подобные предания жили и у лапландцев. Саамы хранят легенду о карликах-ульдрах, обитающих в Лапландии и зимующих под землей. Лопари — кочевники, и, если они слышат, что на новой стоянке под землей забеспокоились ульдры (для меня это осталось загадкой), то обязательно переносят жилье на другое место. Беспокойство подземных малышей свидетельствует о том, что людское жилище закрыло вход в обитель ульдров. В противном случае можно обидеть карликов, и тогда они будут мстить: порвут оленьи шкуры, а то и хуже — украдут ребенка из колыбели, и оставят вместо румяного малыша своего, уродливого. С ним следовало обращаться как можно аккуратнее — тогда мать-ульдр могла смилостивиться и вернуть настоящего младенца. Днем они не показываются — как и прочие, ульдры слепнут от дневного света, поэтому их время — ночь. В любом случае, встретившись с ульдром, нужно вести себя осторожно: могущественные карлики прекрасно владеют волшебными знаниями.

В Беломорье, Приуралье, Приладожье до сей поры вспоминают о чуди белоглазой. Не нужно путать ее с заволочской чудью, одним из финно-угорских народов.

В “Словаре областного Онежского наречия” Г.Куликовский пишет о “действительной чуди” и “чуди загадочной”. Действительная как раз относится к финно-угорским народам, а вот загадочная…

Она пришла с севера, но с началом русской колонизации “чудь в землю ушла, под землей пропала”. По свидетельствам очевидцев, представители племени выкапывали глубокие ямы, ставили по их углам высокие столбы, а на них укладывали большие щиты. На эту “крышу” укладывались камни и сыпалась земля, и, когда все было готово, чудь белоглазая вместе с пожитками сходила в яму и… подрубала столбы, на которых все держалось. Щит падал, и придавливал людей, и их пожитки. Для чего это делалось? Считалось, что это какой-то массовый способ самоубийства, но, когда впоследствии поднимали щиты и раскапывали ямы, никаких следов чуди и их имущества не обнаружилось. Скорее всего, они просто закрывали “крышей” вход в подземелье, которое сооружали специально для этой цели. Если это предположение верно, то все встает на свои места: такой завал прекрасно скрывает подземный ход, в который ушла чудь. Кроме того, интересен факт, что после чуди оставались не только ямы, но и холмы, под которые она якобы уходила и где нашла “вечное упокоение”. Невольно приходят на ум сиды, о которых я упоминала ранее — ирландские “карлики” тоже ушли в холмы. Чудские курганы не менее загадочны — поговаривают, что из них по ночам часто слышен гул, приглушенный стук, и помимо того — от холмов иногда исходит голубоватое свечение. То, что чудь не просто “ушла в землю”, а именно через подземные ходы, косвенно подтверждают и некоторые сказания. Например, есть такая цитата: “когда слух о святых Пахомии Кенском и Антонии Сийском достиг чуди, то они убоялись и убежали в непроходимые леса. В лесах они понаделали себе, особенно в песчаном грунте, подземных ходов”.

Особый интерес вызывает даже не то, как и куда ушла чудь, а облик этого народа. Помимо характерного только для “загадочной чуди” невысокого роста, она была еще и белоглазой. Иногда ее представителей называли просто “белоглазыми”, “белоглазым народом”. Что это значит? Какими были глаза чуди на самом деле? Вряд ли это удастся когда-нибудь точно выяснить. А в поморских легендах, считающих, что “чудь был народ краснокожий”, утверждается, будто он перебрался за море и скрывается от посторонних глаз на Новой Земле. Это им удается легко: чудь умеет становиться невидимой. В последний раз рыбаки видели представителей этого народа примерно в 1920 году. Эта поморская легенда открывает целый цикл других, подобных ей. Чудинцы старались прятаться от людей, но нет-нет — да промелькнет в доброй сказке отсылка к этому народу. Невысокий старичок-лесовичок, дарящий царевичу шапку-невидимку и сразу исчезающий под землей — чем не представитель древнего народа?

О таких же карликах говорят и в народе коми, называя их чудами, или “чудь-дез”, веря, что это могущественные колдуны, способные видеть будущее. Одна из зырянских легенд рассказывает о Корт-Айке, которого еще называли Железным Свекром. Он единственный, кто у коми умел ковать железо и … колдовать. Корт-Айк пришел с севера, поначалу “он не понимал по-нашему, но потом выучился”. Кроме роста, он полностью подходит под описание северных карликов, но легенда — на то и легенда, чтобы малое в ней становилось большим.

Уральские и сибирские предания тоже не обошли чудь белоглазую своим вниманием. Они гласят, что этот народ обитал здесь еще до прихода русских, занимаясь добычей серебра и золота, обрабатывая металлы. Спустя много лет их опустевшие рудники назвали “чудскими копями”. Сами же рудокопы, прислушавшись к совету своих шаманов, “ушли в землю” еще до прибытия русских первопроходцев.

Кроме того, на Урале часто упоминались “дивьи люди”. Легенду записал на Урале в 1927 году Николай Евгеньевич Ончуков:

Дивьи люди живут в Уральских горах, выходы в мир имеют через пещеры. В заводе Каслях, по Луньевской железнодорожной ветке, они выходят из гор и ходят между людьми, но люди их не видят. Культура у них величайшая, и свет у них в горах не хуже солнца. Дивьи люди небольшого роста, очень красивы и с приятным голосом, но слышать их могут только избранные. Они предвещают людям разные события. Рассказывают, что в селах Белослудском, Зайковском и Строгановке в полночь слышится звон; слышали его только люди хорошей жизни, с чистой совестью…

В конце XVIII века И.Лепехин писал после своего путешествия по северу европейской части России: “У самоедов и других северных народов существуют предания о живущих под землей людях. Самоеды называют их Сиртье и говорят, что это народ, занимавший их страну раньше них, и который после их прихода ушел под землю и живет еще там”.

У ненцев есть свой вариант: “Давно-давно, когда наших людей здесь не было, тут жили сиртя — маленького роста люди. Когда людей много стало, они насквозь в землю ушли”. Сиртя населяли землю от Канина Носа до Енисея. Предки ненцев еще несколько тысяч лет назад пришли в Западную Сибирь, и встретились там со всеми народами, которые населяют эту землю и сейчас. Все они знакомы ученым, кроме сиртя. Если о стычках ненцев с другими народами сохранились хотя бы отрывочные сведения, то о столкновениях с сиртя нет ни единого упоминания. В итоге маленький народец “ушел в сопки”, откуда выходил только по ночам. Считается, что эти подземные жители — весьма богатый народец, они добывают серебро и золото, медь, железо и прочие металлы. Заметить их можно только издалека — при попытке приблизиться сиртя скрывается, словно проваливается сквозь землю.

Европейцы поначалу считали северными карликами ненцев и лопарей, и далеко не сразу поняли, что ошибались. Их сбивали с толку рассказы путешественников, согласно которым по ту сторону Гиперборейских гор живут пигмеи ростом не больше мальчика трех лет. В итоге на одной из норвежских карт севернее Лапландии появилась Scriclinia, в которой обитали карлики.

Существовали смелые предположения, что весь “карликовый” мифический народец, включая ирландских сидов, шотландских пиктов, скандинавских гномов, чудь белоглазую, сиртя и десятки других, неназванных, — что все они являются представителями древней цивилизации, исчезнувшей с северных земель еще 8 тысяч лет назад. По какой-то причине пигмеям пришлось расселиться с привычных мест, рассеявшись по значительной территории. Обитают ли они и сейчас в подземных убежищах, скрытых в глухих местах? Экспедиция Александра Барченко, которая и выдвинула в 1922 году теорию о единой цивилизации, не предоставила существенных доказательств. Как знать, может, найдутся еще смельчаки, способные разгадать тайну маленького народца?

Источник: slavyanskaya-kultura.ru