Грядёт глобальный кризис водных ресурсов

Пограничная напряжённость

Сообщества против корпорации

Загрязнение

Чрезмерное орошение

Изношенная инфраструктура

Засуха

Решения

Вода — это политика

Решения

Опреснение

Китай

Решения

Некоторые сравнивают воду с нефтью по значимости. Но в отличие от нефти, вода необходима для выживания.Глубокое погружение в ситуацию с водой на планете показывает, что в ближайшие десятилетия каждая страна должна выработать отношение к воде, как к экономическому благу, праву человека и истощающемуся ресурсу.Взгляд на три региона — Соединённые Штаты Америки, Ближний Восток и Китай — показывает ряд проблем.К 2025 году, по оценкам, две трети населения мира будет жить в районах с истощёнными водными ресурсами: на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Западной Азии, по данным Института мировых ресурсов. Дефицит воды в настоящее время признаётся в качестве одной из главных причин войны в Сирии и наверняка будет создавать больше конфликтов и увеличит число беженцев.Китай, самая населённая страна в мире, также является крупнейшим в мире загрязнителем воды. После десятилетий правления под маоистским лозунгом «сделать так, чтобы высокие горы склонили свои головы, а реки изменили русло», гигантская нация испытывает острый недостаток питьевой воды и не видит выхода из этой ситуации.Признавая, что пресная вода не может больше считаться возобновляемым ресурсом, Организация Объединённых Наций в 2010 году установила доступ к чистой воде и санитарию как права человека и включила их в цели устойчивого развития ООН с согласия всех 193 государств-членов. Для обеспечения всеобщего доступа к безопасной питьевой воде к 2030 году, по оценкам Всемирного банка, потребуется более $1,7 трлн.Соединённые Штаты являются регионом «высокого стресса», в соответствии с Институтом мировых ресурсов, в то время как Канада является областью «низкого стресса».В Канаде, которая имеет 20% мировых запасов пресной воды, даже намёк на экспорт воды — это табу для политиков.Тем не менее нестрогие ограничения на внутреннюю торговлю водой в Канаде могут дать повод для обвинений в нарушении правил Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое не позволяет странам-участницам предоставлять отечественным компаниям более выгодные условия, чем иностранным. Канада может быть, таким образом, вовлечена в глобальный экспорт воды, по мере того, как глобальная ситуация становится всё более отчаянной, особенно в Америке.Ниагарский водопад, Нью-Йорк на левой стороне, Канада справа, 23 апреля 2013 года.Гэри Дуер, бывший канадский посол в Соединённых Штатах, предсказал в 2014 году, что в ближайшие пару лет спор США и Канады из-за воды станет настолько острым, что столкновения по поводу трубопровода Keystone XL будут «выглядеть глупо».Два основных водных ресурса — реки Колорадо и Рио-Гранде — разделяют Соединённые Штаты и Мексику. Специальные договоры определяют, сколько воды отводится для каждой страны из этих источников. Но снижение поставок из Мексики в последние годы разозлило американские заинтересованные круги, которые утверждают, что Мексика отдаёт приоритет собственному потреблению воды, в то время как Соединённые Штаты приоритезируют согласованные поставки в Мексику.Река Колорадо в Мраморном Каньоне, штат Аризона., 18 мая 2015 годаС другой стороны, мексиканские заинтересованные стороны были возмущены низким качеством поставляемой из США воды, которая была непригодной для питья или использования в сельском хозяйстве. Вода находилась в резервуарах и её использование было ограничено.Предложение о строительстве заводов по производству бутилированной воды столкнулось с сопротивлением общин по всей Северной Америке. Макклауд в Калифорнии — один из примеров небольшого городка с нетронутым источником воды, который жаждет заполучить Nestlé, крупная компания по розливу, владеющая 56 брендами.Nestlé в 2003 году предложила построить крупнейший в стране завод по розливу, который извлекал бы огромное количество воды из водосборного бассейна Макклауда в течение 50 лет. При этом сотни грузовиков, перевозящих воду, курсировали бы по городу ежедневно, загрязняя воздух и производя много шума. Компания вынуждена была отказаться от своего плана в 2009 году, после шести лет сопротивления местной общественности.Ассоциация бутилированной воды отмечает, что вода в бутылках составляет только небольшую часть использования воды в Америке и лишь 0,02% от всей воды, используемой ежегодно в Калифорнии.Жители Флинта с бутылками загрязнённой воды и комком волос во время слушаний на Капитолийском холме 3 февраля.Загрязнение воды не ограничивается только Флинтом, штат Мичиган. Это является общенациональной проблемой. В то время как водопроводная вода, содержащая свинец, доминировала в заголовках СМИ, исследование показало, что в образцах водопроводной воды, собранной в течение пяти лет, обнаружено более 300 загрязняющих веществ, две трети из которых являются «неконтролируемыми химическими веществами». Водные пути подвергаются воздействию химических веществ из сельскохозяйственных стоков и утечек в системе, поэтому 40% рек и 46% озёр в Америке слишком загрязнены для рыбной ловли, плавания или водной флоры и фауны.Сельское хозяйство забирает около 80% от всей потребляемой в Америке воды и более 90% в западных штатах.Воду для орошения берут из водоносного слоя Огаллала, который находится на территории восьми штатов — от Южной Дакоты до Техаса — и питает более четверти всех орошаемых земель в Соединённых Штатах. Вода используется для выращивания крупного рогатого скота, кукурузы, хлопка и пшеницы.Ферма в Эль-Сентро, Калифорния, орошается водой из реки Колорадо.Но Огаллала является ярким примером источника воды, о котором думали когда-то, что он неисчерпаемый, но теперь он показывает признаки исчерпания из-за неустойчивого дренажа. В 1960 году запасы воды в нём снизились на 3%; к 2010 году — на 30%. Ещё через 50 лет они могут сократиться на 69%, если нынешние тенденции сохранятся, говорят учёные из Университета штата Канзас.Усилия по сохранению водоносного слоя предпринимаются, но ситуацию невозможно быстро исправить. «После того как истощится водоносный горизонт, понадобится в среднем от 500 до 1300 лет для его пополнения», указано в их докладе.Износ водопроводной инфраструктуры является проблемой по всей стране. По данным Агентства по охране окружающей среды США, около 240 000 прорывов водопроводных магистралей и теплотрасс происходят каждый год. Примерно 75 000 канализационных коллекторов переполняются и сбрасывают миллиарды галлонов неочищенных сточных вод, в результате чего происходит загрязнение рекреационных вод, вызывая около 5500 случаев заболеваний. Для того чтобы обеспечить население питьевой водой, понадобится более $384 млрд в течение 20 лет.В Калифорнии шестой год продолжается сильная засуха. В апреле 2015 года губернатор Джерри Браун впервые в истории штата объявил об ограничениях на питьевую воду на 25%.Засуха также влияет на юго-восток и северо-восточные районы, таким образом, она затронула почти 47% территории страны, при этом ожидается сухая зима.Калифорния является одним из наиболее пострадавших от засухи штатов, но Лос-Анджелес назван вторым наиболее водоэффективным городом в мире (после Копенгагена), в соответствии с индексом устойчивого развития городов 2016 года консалтинговой фирмы Arcadis. Сан-Франциско также занимает высокое место в рейтинге. Оба города могут похвастаться высоким уровнем повторного использования воды.Сохранение воды также является важным решением. Правила и методы учёта потребления воды в Калифорнии позволяют точно определить потери.Переработка сточных вод зачастую — наиболее экономически эффективное решение в случае водного кризиса.Синтия Лейн, директор отдела инженерно-технических услуг Ассоциации American Water, является активным сторонником утилизации сточных вод для питьевой воды, хотя она отметила, что «широкая общественность совсем не очарована перспективой пить очищенную сточную воду».Опреснение сталкивается с большими осложнениями, так как это надо делать на побережье, и стоимость утилизации остаточного солевого раствора также может быть высокой, пояснила Лейн. Массовый импорт — ещё одно решение. Каждый регион должен определить для себя, что является более выгодным с точки зрения экономических, социальных и экологических издержек, сказала она.С точки зрения многих, проблемы Ближнего Востока — это война, нефть и права человека. Вода, как известно, тоже ключ к стабильности и процветанию. Восемь из десяти стран мира, наиболее «испытывающих дефицит воды», находятся на Ближнем Востоке. Они подвержены опустыниванию, падению уровня грунтовых вод, многолетним засухам, межнациональным спорам по поводу прав на водные ресурсы, а также нерациональному использованию водных ресурсов — всё это усиливает нестабильность в и без того напряжённом регионе.На Ближнем Востоке политика и вода тесно связаны. Типичные соглашения о трансграничной очистке рассматривают воду в качестве делимого ресурса. Но по словам экономиста в области природных ресурсов Дэвида Б. Брукса, соглашения могут помочь предотвратить конфликт в краткосрочной перспективе, но не гарантируют устойчивого и справедливого управления водными ресурсами в долгосрочной перспективе.Человек держит бутылку с водой, непригодной для питья. Город Газа, 14 июня 2012 года.Показательным примером является израильско-палестинский конфликт. Во время жаркого лета 2016 года около 2,8 миллиона арабских жителей Западного берега и местные лидеры неоднократно жаловались на отказ в доступе к пресной воде. Израиль обвиняет палестинцев в том, что они не хотят сесть за переговоры, чтобы решить, как обновить устаревшую инфраструктуру. В соответствии с договорённостями в Осло, Израиль контролирует водные ресурсы. Совместный израильско-палестинский комитет, призванный решать эти вопросы, не созывался ни разу в течение пяти лет.Такое сложное перекрытие политики и основных потребностей человека наблюдается в большинстве стран Ближнего Востока.Река Иордан, которая протекает через Ливан, Сирию, Израиль, Западный берег и Иорданию, находится в центре одного из нескольких постоянных межгосударственных конфликтов, связанных с водой. Она является источником напряжённости между Израилем и арабскими государствами на протяжении 60 с лишним лет.В 1953 году Израиль инициировал проект по строительству 130-километрового трубопровода для переброски воды из Галилейского моря на севере до пустыни Негев на юге. Десять лет спустя, когда мегапроект был завершён, Сирия попыталась блокировать доступ Израиля к большим объёмам этой воды путём создания отводного канала, который забрал бы 60% воды из реки Иордан. Это стало причиной Шестидневной войны в 1967 году.Всемирная организация здравоохранения установила базовый минимум для ежедневного потребления воды на человека — около двух литров в день.Халид Сухейль моется снаружи палатки, в которой он живёт вместе с семьёй из девяти членов, Багдад, 20 марта 2005 года.В чрезвычайных ситуациях, таких как война, воды нужно в два раза больше. Для поддержания личной гигиены и правильной обработки пищи необходимо ещё больше — около 5,3 литра в день. Гораздо больше нужно для стирки одежды и купания.Столица Йемена Сана и другие города находятся в непосредственной опасности острой нехватки воды. Это произойдёт, по разным оценкам, через 1–10 лет, если ничего не будет сделано.Большая часть воды в Йемене поступает из подземных водоносных горизонтов. Растущее городское население и предпочтение более водоёмких товарных культур (особенно кат, мягкий наркотик) являются причиной падения уровня грунтовых вод примерно на 2 метра в год.Девочка отдыхает после получения воды из открытых кранов в Сане, Йемен, 20 июня 2011 г. 70-80% конфликтов в сельской местности связаны с водой.Проблемы с водой в стране усугубляются продолжающейся гражданской войной и гуманитарной катастрофой. Три четверти населения, примерно 20 миллионов человек, лишены доступа к чистой питьевой воде и/или надлежащей санитарии.2,9 миллиона жителей столичного города могут стать беженцами из-за нехватки воды, если ситуация не изменится.Ближнему Востоку ещё предстоит пережить войну за воду, но нехватка воды уже привела к обострению других факторов, вызвавших конфликт.В то время как разрушительная война в Сирии в настоящее время является глобальной проблемой, связь между конфликтом и засухой только недавно вошла в общественное сознание.С 2006 по 2010 год Сирия страдала от засухи, сильнейшей за последние 900 лет. Из-за засухи вымер скот, подскочили цены на продукты питания и около 1,5 миллиона фермеров перебрались со своих выжженных земель в города. Приток беженцев, а также высокий уровень безработицы и другие факторы вызвали гражданские волнения, что в итоге привело к гражданской войне.Девочка несёт канистры для воды в лагере для беженцев в провинции Сирии Хасака, 25 октября.Кризис был частично вызван непродуманной политикой 30 лет назад. В 1970-е годы президент Хафез аль-Асад (отец нынешнего президента Башара аль-Асада) постановил, что Сирия должна стать самодостаточной в отношении сельского хозяйства. Фермеры копали скважины всё глубже и глубже, забирая воду из грунтовых вод страны, пока в конце концов скважины не пересохли.Неудовлетворительное управление водными ресурсами создало много проблем в регионе. Многие эксперты сходятся в том, что более умные подходы могли бы предотвратить некоторые из них. Например, необходимы исследования, чтобы определить количество скота, которое земля может поддерживать. Сохранение водных ресурсов можно поощрять за счёт использования цен на воду. В Сирии быстро прижился экспериментальный проект капельного орошения, после того как фермеры увидели, что они могли бы использовать на 30% меньше воды для увеличения производства на 60%.Использование технологии капельного орошения полей — один из способов уменьшить расход воды.Опреснение — вариант предотвращения или решения водного кризиса, над которым работают в течение 50 с лишним лет на Ближнем Востоке. Учитывая, что 97% воды на планете — солёная вода, это привлекательный вариант, но у него есть недостатки. С одной стороны, это очень энергоёмкий процесс, таким образом, большинство опреснительных заводов построены в богатых нефтью странах, таких как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. С другой стороны, оставшуюся соль часто сбрасывали обратно в океан, нанося вред морской жизни.Израильские исследователи недавно разработали более эффективную систему — обессоливание методом обратного осмоса, использующую мембраны с микроскопическими порами, через которые проходит только вода, но не более крупные молекулы соли. Эта система в настоящее время обеспечивает 55% воды стране.Китайские власти подсчитали, что около 80% грунтовых вод в Китае непригодны для питья, и 90% подземных вод в городских районах загрязнены. По официальным оценкам, воды двух пятых рек Китая непригодны для сельскохозяйственного или промышленного использования.Китаец плавает в море, заросшем водорослями, скорее всего, из-за загрязнения окружающей среды, на пляже в Циндао, провинция Шаньдун Китая, 15 июля 2015 года.Более 360 миллионов человек, или около четверти населения Китая, не имеют доступа к чистой воде.Начиная с 1997 года, водные споры приводят к десяткам тысяч протестов ежегодно.Основными источниками загрязнения воды в Китае являются предприятия по производству химических удобрений, бумаги и одежды.Согласно официальному отчёту, 70% рек и озёр Китая настолько загрязнены, что не могут поддерживать морскую жизнь. Загрязнение Янцзы, самой длинной реки Китая, привело к исчезновению дельфина Байджи, который обитал только в этой реке.Вторая по величине река Хуанхэ известна как колыбель китайской цивилизации, её также называют рекой печали из-за разрушительных наводнений. Сегодня 4000 нефтехимических заводов на её берегах загрязнили воды без возможности восстановления.Сельские жители разбирают воду в бутылках в Цинлун провинции Юньнань, 4 апреля 2010 года.Китай является одной из многих стран, испытывающих дефицит воды. В Китае проживает пятая часть населения земного шара, но имеется менее 7% пресной воды.Большая часть этой воды, около 80%, находится на юге страны. Однако в Северном Китае более развито сельское хозяйство и промышленность, а также расположены крупные города, такие как Пекин.В то время как на карте показаны сотни рек и ручьёв, протекающих по Пекину, на самом деле они практически все высохли. Совсем недавно, в 1980-е годы, подземные воды Пекина считались неисчерпаемыми, но они заканчиваются быстрее, чем могут быть восполнены, опустившись почти на 300 метров за последние 40 лет.В 2005 году Ван Шучэн, бывший министр водных ресурсов, предсказал, что Пекин останется без воды через 15 лет.Пытаясь исправить ситуацию с нехваткой воды на севере Китая, китайские власти разработали проект по переброске воды с Юга на Север, намереваясь прорыть канал длиной 4 345 км.Проект, считающийся престижным техническим достижением режима, был широко раскритикован за его высокую стоимость ($81 млрд в настоящее время) и принудительное переселение сотен тысяч людей, живущих на пути строительства.Строительство водозабора на окраине Пекина, 19 февраля 2008 года.В 2010 году тысячи насильно выселенных практически без уведомления людей в провинции Хубэй выступили с протестом. Те, кто сопротивлялся, были арестованы.Экологи говорят, что транспортировка загрязнённой воды с юга не решит проблем Севера в любом случае. Один китайский чиновник даже отметил, что проект создаст новые экологические проблемы и «не может устроить всех».Большинство водных проблем Китая рассматриваются как последствия политики коммунистической партии.«Сделать так, чтобы высокие горы склонили свои головы, а реки изменили русло» — гласил популярный пропагандистский лозунг во время правления Мао Цзэдуна (1949–1976 гг.). С этой целью были построены дамбы на реке Хуанхэ, а также водоотводные коллекторы вверх по течению. Число плотин в Китае выросло с 22 в 1949 году до 87 000 сегодня.Правительство Мао стремилось «выжать последнюю каплю воды из Северо-китайской равнины», — говорит Дэвид Пиетц, профессор китайской истории в Университете штата Аризона.В период массовой индустриализации, во время «Большого скачка» (1957–1962 гг.) Мао, образовалось огромное количество сточных вод и отходов, и все эти загрязняющие вещества сливались не переработанными в реки.Например, в реку Хай, которая соединяет провинцию Тяньцзинь и Пекин, из 674 водостоков выливалось 1 162 галлона загрязнённой воды в секунду, в результате чего вода в реке стала мутной, солёной, чёрный и вонючей.В результате попыток реформирования экономики и сельского хозяйства после Мао обострились водные проблемы Китая.С развитием промышленности по всей стране быстро росло потребление воды. Из-за отсутствия экологического регулирования промышленные отходы обычно сбрасываются неочищенными в реки и другие водоёмы.Рост населения Китая и повышение уровня жизни оказывают давление и на китайских фермеров. Селяне ссорятся по поводу доступа к ирригационным каналам и даже совершают диверсионные акты.В 1997 году река Хуанхэ пересохла от устья в море Бохай на 643 километра вглубь страны.В докладе 2008 г. университета Сунь Ятсена отмечается, что 13 000 из 21 000 нефтехимических заводов, расположенных на Янцзы и Хуанхэ, сбрасывали в реки миллиарды тонн сточных вод в год.Женщина берёт пробу воды из «кровавой реки» в Лоян провинции Хэнань, 13 декабря 2011 года.Количество химических удобрений, неочищенных сточных вод, тяжёлых металлов и других канцерогенных веществ, сбрасываемых в водные объекты Китая, привели к возникновению феномена «раковых деревень». Проведённое в 2005 году расследование показало, что заболеваемость раком в некоторых раковых деревнях в 19–30 раз выше, чем в среднем по стране.Хотя сообщения о раковых деревнях впервые появились в 1990-х годах, китайские власти признали их существование только в 2013 г. Государственное агентство «Синьхуа» сообщило, что насчитывается более 400 раковых деревень.Одним из примеров является деревня Сетан в провинции Гуандун, где уровень смертности от рака увеличивался с угрожающей скоростью: с 20% с 1991 по 1995 год; до 34% с 1996 по 2000 год; до 55,6% с 2001 по 2002 г. Время подъёма заболеваемости раком совпало с началом работы фармацевтического завода недалеко от деревни.Река Меконг является источником жизненной силы Юго-Восточной Азии, она берёт начало на тибетском плато и потом течёт вниз, по территории Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, Таиланда и Вьетнама.Благодаря большому количеству дамб, построенных в верховьях реки Меконг, Китай устанавливает жёсткие ограничения на использование водных ресурсов региона. Страну обвиняют в обострении последствий засухи.Фермер и его сын на пересохшем рисовом поле на берегу реки Меконг, Лаос, 27 марта 2010 года. Из-за сильной засухи уровень воды в Меконге упал до 50-летнего минимума.Напряжённость вокруг воды остаётся высокой, этому способствуют общий недостаток прозрачности (Китай — не единственная страна, строящая дамбы), нерациональный подход к управлению водными ресурсами, а также отсутствие эффективного координационного механизма.Обсуждение решений для Китая может быть бесконечным, учитывая масштаб проблем.Однако недавнее исследование, проведённое The Nature Conservancy, показало, что менее 6% суши Китая обеспечивает 69% воды. В связи с этим предлагается сосредоточить усилия на небольших водосборах, которые снабжают городские районы. Меры для улучшения качества воды в этих водосборных бассейнах включают восстановление лесов, более эффективные методы ведения сельского хозяйства и другой природоохранный передовой опыт.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com