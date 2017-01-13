ГЛАВА 13. РАЗМЫШЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ…

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;

но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

Как-то раз Человек увидел трудолюбивых муравьёв, которые строили свой муравейник. Строительство шло активно, муравейник рос буквально на глазах, поднимаясь всё выше и выше. Человек был в полном восторге от того, как слаженно была организована работа огромной команды: пока один муравей тащил соломинку, другой расчищал первому путь, третий – нёс воду, четвёртый – добывал еду, а пятый – строил стену их большого дома…

Человек воскликнул:

– Муравьи , какие же вы молодцы!

– Мы это знаем , – ответили муравьи . – А кто ты ?

– Я – Человек , – ответил тот . – Разумное существо!

– Вы похожи на нас? – спросили муравьи .

– Немного . Мы , люди , познали законы природы , достигли дна океана , высадились на Луну , строим дома и даже целые города .

– Тогда вы тоже достойны похвалы! – воскликнули муравьи .

– Но , Человек , если ты такой разумный , почему вместо того , чтобы заниматься чем-то полезным , сидишь здесь и беседуешь с муравьями?

В одну из моих встреч с друзьями у меня дома, когда между нами возобновился «вечный» спор и прозвучали неизменные «ну что, опять будем спорить, что РАНЬШЕ появилось : яйцо или курица ?.. » – мой внук 3 , 5 лет от роду , перелистывая книжку с картинками, с укоризной посмотрел в нашу сторону и как будто, между прочим, спокойно сказал: « Петух … »

Многие сегодня пребывают в уверенности, что учёные – это такие люди, которые понимают, что всё современное знание о Мире НЕ верно , но, будучи обременёнными своими степенями и должностями, НЕ могут этого признать. Только благодаря таким, как Н . Левашов , А . Хатыбов , Н . Морозов и другие , о которых я говорю в своей книге, у нас ЕСТЬ шанс узнать, что Мир на самом деле гораздо проще и понятнее , чем нам пытаются преподнести учёные , силясь доказать , что они делом занимаются , а не просто штаны просиживают . Любая теория, будь она хоть трижды правильной, всегда будет встречена в штыки. Как мне писал один мой знакомый, НЕЛЬЗЯ шатать здание науки, иначе оно может рухнуть и похоронить под собой целую армию людей, обременённых степенями и званиями. Какой дурак по доброй воле признается в том, что он морочил людям голову теориями, противоречащими элементарным законам Природы, проверить которые невозможно в ближайшие столетия? Естественно, будет сделано возможное и невозможное, чтобы оставить всё по-старому. И газы будут сами себя сжимать и нагревать, и Планеты будут образовываться из пыли с просёлочных дорог космического пространства, и Материя будет твориться из ничего, и пространство искривляться, и землетрясения будут Землю трясти сами по себе, и Полей, оказывается, разных много вокруг, включая биологическое, сельскохозяйственное и другие. Вот только ОДНО плохо – интернет существует , «собака» ... На каждый роток не накинешь платок ... И шила в мешке – не утаишь .

«При исследовании процессов, происходящих на Земле, необходимо не только знать все закономерности феноменального мира, но и уметь анализировать прошедшие события, устанавливая связи между ними…» Так говорил Н . Левашов .

13.1 Проверяем непроверенное

Законы природы нужны тем, кто не может жить без них. А теперь мы с вами пойдём… за пределы любых законов .

Стремление объединить все законы природы тысячелетиями дразнило и манило в равной степени и философов, и физиков. Первое серьёзное предположение, имеющее отношение к « Теории Всего» , датируется примерно 500 г . до н . э . Считается, что примерно в это время греки-пифагорейцы разгадали математические законы музыки . Проанализировав узлы и колебания лирной струны, они сумели показать, что музыка подчиняется замечательно простым математическим правилам. Затем появились рассуждения о том, что гармониями ЛИРНОЙ струны можно объяснить всё в природе.

Можно смело сказать, что уже в наше время чуть ли не все гиганты физики XX в . пробовали свои силы в разработке единой теории поля . Но, как предостерегает Фримен Дайсон, «поле боя физической науки сплошь усыпано трупами Теорий Всего». В 1946 г. Эрвин Шрёдингер, один из основателей квантовой механики, собрал пресс-конференцию, на которой озвучил свою единую теорию поля. Когда один из репортёров спросил, что он будет делать, если его теория окажется ошибочной, Шрёдингер ответил: «Я уверен , что прав . Если я не прав , я буду выглядеть полным идиотом» . (Шрёдингер действительно почувствовал себя оскорблённым, когда Эйнштейн вежливо указал на ошибки в его теории ). Самым яростным критиком всякого обобщения был физик Вольфганг Паули . Он упрекал Эйнштейна, перефразировав Библию: «Итак, что Бог разлучил, того человек да не сочетает». Он бе з пощадно громил любую недоработанную теорию , отпуская язвительные замечания: «Эту теорию нельзя даже назвать неверной». Тем не менее, по иронии судьбы величайший скептик Паули сам заразился ВСЕОБЩИМ безумием . В 50-х гг . он вместе с Вернером Гейзенбергом предложил собственную единую теорию поля. В 1958 г . Паули представил единую теорию Гейзенберга-Паули в Колумбийском университете. На Нильса Бора , присутствовавшего в зале, она не произвела особого впечатления. Бор встал и сказал: «Мы здесь, в задних рядах, убеждены, что Ваша теория безумна . Но наши мнения разделились в том, достаточно ли она безумна ». Теория подверглась уничижительной критике . Поскольку все очевидные варианты единой теории были давно рассмотрены и отвергнуты, истинная единая теория поля должна была выглядеть совершенно неожиданно и в корне отличаться ОТ всех прежних версий. Теория Гейзенберга-Паули была попросту слишком традиционной , слишком обычной , слишком здравой , чтобы оказаться истинной . В том же году Паули был очень встревожен, когда Гейзенберг заметил в одной из радиопередач, что в их общей теории НЕ хватает лишь некоторых технических деталей . Паули отправил друзьям письмо с пустым прямоугольником и подписью под ним: «Таким образом я хочу продемонстрировать миру, что способен рисовать, как Тициан. Моему рисунку не хватает лишь технических деталей».

Многие «непроверяемые» теории со временем становятся проверяемыми. На то, чтобы доказать существование атомов, предсказанных Демокритом, потребовалось две тысячи лет. Ещё в XIX в. физика вроде Людвига Больцмана, верившего в атомную теорию, могли затравить насмерть, а сегодня у нас есть великолепные фотографии атомов. Однако как снег на голову непонятно откуда свалился Н. Левашов. Рассматривая взаимодействие непрерывно изменяющегося неоднородного ПРОСТРАНСТВА с материей, которая имеет конкретные свойства и качества, он вводит понятие «квантования (разделения) пространства по материям».

Подобный подход позволяет свести все природные явления в одну ГАРМОНИЧНУЮ непротиворечивую СИСТЕМУ . Это даёт возможность объяснить природу гравитационного , магнитного и электрического полей, как результат взаимодействия НЕОДНОРОДНОГО пространства с неоднородно распределённой в этом пространстве материей . Эти три типа полей имеют единую природу и общее проявление каждого из них. Так создана единая теория поля, как первый шаг к «Теории Всего». Используя принцип неоднородности, Николай Левашов показал единство законов природы на уровне макро- и микрокосмоса . По его теории наша планета Земля возникла в результате последовательного синтеза физически плотной материи семью формами первичных материй и представляет собой шесть сфер, вложенных одна в другую.

Путём слияния образованы все материальные небесные тела во всех Вселенных: планеты, звёзды и галактики. Астрофизики, изучающие движения небесных тел, обнаружили: чтобы небесные тела двигались по своим наблюдаемым орбитам, согласно законам небесной механики, масса материи в пространстве должна быть в 10 раз больше, чем она есть. Другими словами, известная современной науке материя, которую МЫ можем «потрогать руками» с помощью пяти органов чувств, составляет только 10% от общей массы материи, а, скорее всего, и того меньше. А оставшиеся 90% первичных и гибридных материй во Вселенной , как показывают расчёты , мы не видим , не слышим , не осязаем .

Современная ортодоксальная наука назвала такую материю «тёмной материей» (dark matter) . Это признано официально. В России академик Велихов даже неоднократно объявлял об этом открыто на всю страну, практически признав, что академическая наука о «тёмной материи» ничего не знает. Но знает Николай Левашов. Опираясь на результаты своих исследований, он создал «Генератор Пси-поля» из так называемой «тёмной материи» или, другими словами, из первичных материй. Генератор пси-поля – это особый «прибор» с определёнными ВОЗМОЖНОСТЯМИ по преобразованию пространства и материй! При создании Генератора не использовалось ни одного физического (в нынешнем вульгарно-материалистическом понимании Человека) вещества. Тем не менее, воздействует этот «Генератор пси-поля» и на физически плотную материю: как на живую, так и неживую. Результат его действия проявляется в материи, которая нам известна и понятна на уровне наших органов чувств. Создание этого Генератора явилось предтечей создания Генератора, который сегодня используется в Комплексе «СветЛ» и управляется Программами «СветЛ» , о которых многое уже написано и рассказано в этой книге.

Можно сказать, что в рамках проистекающих преобразований, и особенно в Системе жизнеобеспечения людей, Природа создала экстремальные УСЛОВИЯ для проверки работы «Генератора пси-поля» . И он оказался весьма эффективным, как показала практика его применения. Однако не нужно забывать, что пси-генерация (в понимании Н. Левашова) относительно Человека – это, прежде всего, генерация для обретения гармонии психики со всеми вытекающими последствиями относительно Мозга и относительно деятельности Мозга как внутри «рубашки» так и ВНЕ еЁ . Что касается растительности и животного мира – принцип тот же, однако физика процессов – несколько иная. Но они ВЗАИМО увязаны . Это и позволяет Человеку (подготовленному) управлять процессами, проистекающими в растениях, если, конечно, он достиг такого уровня своего развития и понимает эти процессы. Николай неоднократно обращал на это особое внимание.

Для того чтобы хоть как-то «подойти» к понятию «Теории Всего», нужно прежде уяснить – что же такое Материя, как неотъемлемая часть физики Энергий, Мозга и Клетки. Более широкий смысл, впервые вложенный Н. Левашовым в понятие «материя», означает, что на самом деле материя – это достаточно сложноорганизованная субстанция , в которой физически плотная, привычная для нас материя, занимает ЛИШЬ незначительную часть. Если сказать более доступно, то материя – объективная реальность, которая не только дана нам в ощущениях, но и та, которую человек не может постичь своими органами чувств и приборами. Н. Левашов смог ОПРЕДЕЛИТЬ параметры этой ДРУГОЙ материи , изучить её и научился использовать в своих целях. Этому он «научил» и меня. Сегодня я понимаю, что знаю, вернее могу применять, ещё далеко НЕ всЁ , о чём мне рассказывал Николай, однако несомненную помощь в практическом применении СВОИХ знаний , я как раз и нашёл у Александра Хатыбова в его трудах и, конечно же, в постоянном диалоге с Борисом Маковым. Вот так, по крупицам, собиралось понимание всего того, что связано с созданием и применением Программ «СветЛ» . И труд этот далеко НЕ закончен . Знание РЕАЛЬНОГО строения материи привело меня к пониманию реального (фактического) строения Земли и действующих законов Природы. А это, в свою очередь, позволило успешно применять эти знания, и не только в создании Программ «СветЛ» . То, что мне удалось сделать, можно интерпретировать как создание СОБСТВЕННОЙ системы , «отличающейся» от предыдущей, которая была создана Левашовым с моим участием. Но, как я уже говорил неоднократно, только Программами – более широкими в применении и соответствующими сегодняшним реалиям. Всё, что связано с Генератором «тёмной материи» – всё это создано только Николаем и НЕ требует никаких корректур или изменений. Относиться к этому можно по-разному – всё зависит от понимания и «наличия» Мозга. Но в ряде случаев Мозг не обязателен , бывает , что и при вытаскивании гвоздя из головы Мозг НЕ повреждается (даже если он есть) .

От Левашова, как создателя подобного , да и от меня тоже , обычно требуют умение ОБРИСОВАТЬ суть буквально в двух словах. Так вот, смысл созданного, как подчёркивал Н . Левашов , заключается в том, что Вселенная – неоднородна , её свойства и качества МЕНЯЮТСЯ от точки к точке, и материя сама по себе тоже НЕОДНОРОДНА даже в самых привычных для нас формах. Взаимодействие неоднородного пространства со столь же неоднородной материей рождает МНОГИЕ явления , которые современная наука не способна объяснить, а может лишь описать, констатировать, да и то – не всегда. Однако это не умаляет созданного, которое трудится во благо и даёт ощутимые результаты.

Конечно, теория «неоднородной Вселенной» противоречит Эйнштейну, согласно которому, пространство – однородно и обладает раз и навсегда определёнными свойствами и качествами. Она противоречит и введённым Эйнштейном константам, вроде скорости света, как самой высокой скорости во Вселенной.

«Те опыты, которые неоднократно проводились учёными по измерению скорости движения различных частиц, опровергают теорию Эйнштейна и вполне вписываются в мои построения о неоднородной Вселенной. Так, например, опыт во Флориде, в котором лазерный луч был пропущен сквозь нестабильную газовую среду, дал скорость, в 300 раз превышающую скорость света…»

Я хочу подчеркнуть, что даже если Человек обладает какими-то неординарными (относительно людей) способностями, главное – РАЗВИТИЕ этих способностей . Ярчайшим примером проявления этой тенденции является личность Н . В . Левашова . Причём (и это принципиально важно) он не только и не столько обладал чрезвычайными способностями от рождения, сколько в дальнейшем развил ИХ сам , целенаправленно наращивая свой потенциал. Это в сочетании со знаниями о настоящей Природе (физике) естественных процессов позволило ему буквально творить чудеса. Только сам он снова и снова подчёркивал, что ЧУДЕС нет , а есть ПОНИМАНИЕ + способности .

Всё это позволяет создать некий инструмент. Этот инструмент – сила мысли , которая способна управлять материей и свойствами Пространства.

13.2 Теория Всего…

В процессах нынешнего познания происходит серьёзнейшая ломка прошлых стереотипов. Люди – на переломном этапе формирования новых элементов Сознания. Это очень хорошо, что мы НЕ стоим на месте. Уже нет сомнения в том, что нужна принципиально иная группа новых парадигм, теоретических предположений, идей, теорий. Они реально проявляются. Но это не означает, что подобное будет выставляться на публичное суждение, как уже многие хотят. ТРЕБУЕТСЯ ещё много практических шагов по обретению технологических решений для выражения доказательной и апробированной базы всех теоретических предположений. Это, в свою очередь, требует какого-то времени. Уже имеется совершенно новая «Конструктивная Теория Всего» . В рамках НИИ ЦУС завершена теория «Системной Физики» и многое иное из области Физики Энергий. Всё это, как вы понимаете, стало возможным только вследствие тех КАРДИНАЛЬНЫХ изменений , которые начались на нашей Планете, и благодаря наиценнейшей информации, которая передана всем нам Н . Левашовым , А . Хатыбовым , Н . Морозовым и другими русскими Учёными «с большой буквы». Это и позволяет сегодня, несмотря на чинимые препоны, создавать новые технологии и новую парадигму современной науки. И я не буду отвечать на вопросы: «Где можно ознакомиться» , «когда будут публикации» и подобные . Коротко – «…по мере необходимости в публичном обсуждении».

Сегодня же для всех тех, кто встал на этот НОВЫЙ путь , важен не только поиск ответов относительно указанной истины путём удовлетворения научного любопытства. Несравненно важнее добиться подтверждения результатов наблюдений в применении процессов на микро- и макроуровнях, получения экспериментальных результатов через обретаемые технологические возможности и изыскания, поскольку это и есть единственный ПУТЬ познания ИСТИНЫ для людей. Для меня это, в первую очередь, всё то, что связано с Программами «СветЛ», возможностями их применения – и не только относительно оздоровления людей, но и гармоничного влияния их на саму Природу в рамках изменения Системы Жизнеобеспечения. Это только начало длинного пути. И я уверен, что Читатели меня понимают. Но в начале этого пути следует выразить САМ путь , т.е. научное предположение обо всём сотворённом извне и его практически продемонстрировать – в гармонии с окружающей Природой, как этого хотел Н. Левашов. Этим сейчас я и занимаюсь.

« Конструктивная теория Всего» – есть , но она в настоящее время в полном своём завершённом виде по разным причинам не может быть доступна каждому. Есть ещё достаточное количество «желающих» поэкспериментировать, и в основном почему-то в рамках уничтожения и Человека, и всего живого. Но НЕ нужно делать из этого повод для огорчений или лазейку для оправданий самому себе относительно БЕ З СМЫСЛЕННО проживаемого и проедаемого времени и своей жизни, как это видно из приходящих мне писем. Есть достаточное количество открытых работ, которые нужно и полезно изучить (ещё раз повторюсь – при всём моём уважении к наследию Н. Левашова и А. Хатыбова) или ЕСТЬ смысл хотя бы познакомиться. Размышления В БУДУЩЕМ времени – это хорошая тренировка Мозга. Это даже лучше, чем просто получить сразу всё в готовом виде и, «выучив», например, «Неоднородную Вселенную» Левашова (прекрасная работа, многое открывающая), «приносить пользу», неся её в массы. Так – ничего НЕ работает и работать не будет. Возьмите, например, на сайте НИИ ЦУС работы Лучина. Они открыты, никуда не спрятаны, автор бодр и продолжает трудиться. Всё им созданное, целесообразно внимательно изучить. Не нужно, конечно, идеализировать. Находиться всегда нужно, как писал Николай, не внутри теории, а выше, вне её. Тогда всё и сложится в соответствии с реальностью, а не с чьим-то представлениям о ней. Конечно, это будет Ваш взгляд и Ваше познание, но у него будет верный вектор, определённый не кем-то или чем-то, а стремлением Познать истину. Я, к примеру, никогда НЕ совмещал информацию из книг Левашова и информацию из книг Хатыбова. Я чередовал её, и всё получалось. Вот, например, как формируется вещество вообще во Вселенной? Спросите кого-нибудь из своих знакомых, связанных с «современной» наукой. Окажется что они почему-то не задавались этим вопросом. Ну а если в Российской Академии наук этот вопрос задать, там у многих из круглых глаза квадратными становятся.

– А разве оно когда-то формировалось? Это же нормально и естественно. «Бах!» и оно появилось!..

– НЕТ , «ребята!» Вы со своими «Бахами» в «Комиссии по лженауке» разбирайтесь, а я Вам задаю идиотский, на Ваш взгляд, вопрос: «вещество во Вселенной как образовалось?»

Ответ был простой: «Слушай, а зачем тебе это нужно?» Но, что характерно, – цены на недвижимость они знают…

Вот вам и первый ступор сразу. Первый вопрос, на который не могут ответить. Значит, физика истинна тогда, когда она объясняет и до масштабной мерности атомарной, и далее – то есть всё. Вот смотрите – Человек лежит на смертном одре, у которого «материя, данная ему в ощущениях». Его не стало. Он ничего не ощущает, и тогда материи – нет? Так о какой физике идёт речь? Вот теперь на этом фоне ответа оцените Труд Н. Левашова «Неоднородная Вселенная» и другие его Труды. Вот так, по крупицам, в самом себе нужно складывать «теорию Всего» .

На наших ресурсах публикуются материалы В . С . Леонова , на мой взгляд, талантливого учёного и изобретателя, моего друга, с которым я познакомился в 2004 году.

Они публикуются НЕ как НЕПРЕЛОЖНАЯ истина , которую постиг и изложил Автор. Они публикуются для вас, чтобы Мозгу было на чём тренироваться, – это во-первых . А во-вторых – чтобы была возможность увидеть реальную КАРТИНУ происходящего , не ограничиваясь рамками чего-то одного, например, рамками Трудов Н. Левашова или А. Хатыбова. Последствия подобного вы наблюдаете сами, за примерами далеко ходить не нужно. Соотнесите всё, что изложено в трудах Н. Левашова, с тем, что и, ОСОБЕННО , как «даёт» Владимир Семёнович. Обратите внимание на саму его теорию и на воплощение её в реальных инженерных конструкциях и предлагаемых им проектах. Автор всё написал ПРЕДЕЛЬНО понятно для любого, кто внимательно и непредвзято относится к публикуемым на наших сайтах материалам. Только бунтарство, как любит говорить Б. Маков, следует оставить за пределами своих суждений и обсуждений прочитанного у любого автора , представившего на суд Читателя свой труд.

Нужно сохранять УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение , а высказываясь, если такое имеет место быть, основываться на изложенном в публикуемых материалах, а не личной приязни, либо неприязни . Нужно быть крайне корректными с такими людьми, которые «напрягают» ваш Мозг. Леонов – талантлив. Он много чего изобрёл и даже такие вещи, о которых он ещё и сам не догадывается – они уже им «изобретены». Парадокс? Не парадокс, а современная действительность. В современной действительности нет такой мирообразующей микрочастицы, как квантон. Её НЕ существует! Значит, и то, что Менделеев придумал некий нулевой элемент, – определённое лукавство. Он его не придумал, он просто ОСТАВИЛ пустую КЛЕТОЧКУ , полагая (по его запискам), что должно быть какое-то великое «ничто» . И для этого великого «ничто» как начала начал он оставил место. Заслуженное. Он тогда не понимал и НЕ лез в эти тонкости. Но что-то его интуитивно заставило оставить это свободное место. Это потом уже придумали – « нулевой элемент» . Нет НУЛЕВОГО элемента . Есть НУЛЕВОЕ положение . Положение ниже , чем атомарный уровень . А весь атомарный уровень традиционно начинается с водорода, хотя и не нужно с него начинать.

Законы природы одинаковы в космосе и в микромире и с изменением масштабов остаются неизменными. Если звезда может раздавить себя до состояния чёрной дыры, тогда почему же атом не может раздавить себя своим собственным тяготением до образования микродырки?.. Что изменится, если атомов будет много? На дне Марианской впадины давление воды огромно, но плотность её там практически такая же, как в чашке чая. И будь она глубже раз в десять, ничего бы не изменилось. Всё, что утонет в чашке чая, утонет и в самом глубоком месте океана.

Что касается ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ констант , то никакие они не фундаментальные, это обычные подгоночные коэффициенты, существующие только в математике. Природа, в отличие от математиков, прекрасно обходится без них. Фантастические рассказы, даже написанные строгим языком математических формул, всё равно останутся фантастикой, несмотря на их обилие. В обычном языке тоже масса фундаментальных констант. Например, слово – квадрат или шар. Фундаментальная константа – шар, он и в Африке шар, и на Чукотке. Всегда круглый...

Планетарная МОДЕЛЬ атома , используемая современной физикой, химией (таблица Менделеева) и другими областями знаний цивилизованного человечества, НЕ обладает той полнотой представлений, которые необходимо привести.

Используем стандартную таблицу (см. Физическая энциклопедия):

Исходя из таблицы, вычислим некоторые недостающие параметры:

Объём, удельный вес (или плотность), линейную скорость на поверхности и некоторые дополнительные параметры.

1 . Электрон .

V э =4/3  R 3 =4/3  (6,63655765·10 -16 /2) 3 = 153 , 0478511613 · 10 -48 м 3 .

P уд = 9 , 038487 · 10 -31 / 153 , 0478511613 · 10 -48 =

5 , 905660831848 · 10 15 кг/м 3 =590 . 566 . 083 . 184 . 800 кг/м 3

(т . е . более 500 тысяч тонн на см 3 ).

2 . Протон .

V пр = 0 , 550311698625 · 10 -48 м 3 .

P уд = 6 , 8557572 · 10 -36 / 0 , 550311698625 · 10 -48 =

12 . 457 . 833 . 160 . 330 кг/м 3 .

3 . Нейтрон .

V N =22 , 55733087546 · 10 -42 м 3 .

P уд = 1 , 66057 · 10 -27 / 22 , 55733087546 · 10 -42

м 3 =73 . 615 . 535 . 861 . 400 кг/м 3 .

Линейные скорости на поверхности соответствующего элемента атома:

Так как электрон ВРАЩАЕТСЯ вокруг протона, и Боровский радиус равен 5,29177·10 -11 м, из соотношения



g=v 2 /2h получим g=8 , 50377 · 10 26 м/сек 2 .

Для оценки возможностей использования в народном хозяйстве таких колоссальных удельных плотностей, которыми обладают некоторые элементы атома, рассмотрим их энергетические характеристики с учётом точности представления исходных констант, то есть лошадиной силы:

1 Л . С . (Лошадиная сила) = 746 (745.7) ватт. Можно взять значение 745,85±0.15, так как пока не выяснено, чем английская лошадь отличалась от американской.

1 ватт =1 дж =1/9,81 кгм/сек, или 1 кгм/сек =9,81 дж =9,81 ватт.

Данные сведём в таблицу (для дальнейшего познания и применения):

Что КАСАЕТСЯ трития – об этом многие спрашивают в связи с тем, что считают – пить-то скоро будет нечего. Когда он всё же исчезнет? Хороший вопрос в рамках «теории Всег о » . НИКОГДА! О каком тритии идёт речь? В космосе более 24 млн . видов трития . Вы о каком? И только один тритий используется для формирования воды . Если имеется в ввиду тритий , который применили эбры , то он ликвидируется . А вот «наш тритий» уже начал формироваться . Для этого и Космос не требуется . Он , этот «наш тритий» , нужен в процессе воссоздания ДРУГИХ энергоинформационных состояний воды . Это очень длительный процесс . Хорошо , если полное восстановление воды закончится за переходный период. Но без трития пресная вода быть НЕ может . И не нужно считать , что этот процесс проистекает так – один убираем , второго подмешиваем. Это не палёная водка, – так не получится . Это совершенно другие процессы . А делить сегодня на мёртвую и живую воду, как это делают «знатоки потусторонней магии», – это у них и за деньги . Хлебнул такой дорогой мёртвой и тут же дешёвой живой – и всё нормально. « … Побежал совершенно здоровеньким» , – говорят они . Это Вам не от «СветЛа» , это – от «Космоса» .

Основная беда современной науки, на мой взгляд, в очень узкой специализации. Как в анекдоте о двух узких специалистах: один знал только болты, другой – только гайки, и ни один из них так и НЕ смог понять механизм удерживания болтовым соединением двух железяк. Я думаю, что основное должно быть уже понятным. истинная ФИЗИКА объясняет ВСЁ – в масштабе мерности от доатомарной . Если физика истинна, то для её понимания никакие формулы и релятивистские приёмы не потребуются, и деления на физику оптическую или квантовую физику не нужно, и узкой специализации, на которой построена вся отмирающая наука, тоже. Убрать всё это – и не НУЖНО будет «придумывать» новый двигатель, который экономичнее во сколько-то раз двигателя внутреннего сгорания) либо иного, двигающего, толкающего, перерабатывающего что-нибудь и оставляющего от этого ещё что-то в виде сдачи. Всё это разнообразие в любом своём воплощении – не более, чем средство для обеспечения принципа перемещения родственников Дарвина, вертикально вещающих о чём-нибудь друг другу. Будет ПОЗНАНА истина о гравитации – НЕ останется надобности в двигателях и подобном безобразии. Такие «открытия» будут не востребованы, как и сопутствующий им возглас «эврика», в переводе с языка оригинала, означающий вовсе не «нашёл». Слово «эврика» (находка) означает то, что «так уж бывает , так уж выходит – кто-то теряет , кто-то находит» , т.е. найденный предмет ПЕРЕХОДИТ от одного «хозяина» к другому. Так что проследить реальное значение и суть написанного в свете уже познанного ВАМИ – не трудно.

ТЕОРИЯ всего уже «давно» создана. Она лежит на виду у всех. Нужно только всё, что открыла наука, объединить в логически непротиворечивую систему и слегка подправить матаппарат. А математикам нужно помнить, что в реальности нельзя , помножив три сосны на миллион , получить сосновую рощу ... Хотя в математике – это запросто. Сейчас себе и людям не нужно Мозги ломать. Они и так сломаны. Нужно начинать чинить, а для этого есть инструмент, который создавался с учётом «Теории Всего». Это Комплекс «СветЛ» и Программы «СветЛ»

13.3 Среда движения со стороны Программ «СветЛ»

Целесообразно рассмотреть среду движения с разных точек зрения – классической физики, как более или менее понятное (взаимодействие масс и неких гравитационных полей) и физики, учитывающей энергетические особенности среды относительно условий работы Программ «СветЛ» . Всё это нужно складывать в копилку собственного понимания и стремления попасть в Баню, находясь в среде движения в этом направлении .

Законы классической физики

Под средой движения понимается ПРОСТРАНСТВЕННАЯ среда , в которой происходит движение масс. Основным законом, по которому передвигаются массы в пространственной среде, является закон Ньютона:

P=m·g (1)

С другой стороны, используется закон Ньютона для масс:

, (2)

где g – ускорение силы тяжести, или ускорение свободного падения (м/сек 2 ) . Через коэффициент k установлены зависимости СВОБОДНОГО движения как в атмосфере, так и в Космосе. Согласно современным представлениям и терминологии, в 1-м и 2-м законах Ньютона под телом следует понимать материальную точку, а под движением – движение относительно инерциальной системы отсчёта. Математическое выражение 2-го закона в классической механике имеет вид:

d(mv)dt=F , (3)

то есть движение происходит во времени .

Кстати, эталон времени определён как колебания атома цезия и, как МОЖНО указать , к конкретному движению никакого отношения не имеющего .

Согласно закону всемирного тяготения (нерелятивистская механика), закон (2) описывает УНИВЕРСАЛЬНОЕ свойство материи создавать гравитационное поле и испытывать на себе действия гравитационных полей.

В рамках ньютоновского закона (2) гравитационное поле может быть описано с помощью скалярного потенциала  , при этом сила F , действующая на пробную частицу массы m , равна:

(4)

Потенциал  удовлетворяет условию Пуассона:

(5)

где  – плотность масс источника гравитационного поля;

– оператор Лапласа.

Гравитационное поле, создаваемое центрально-симметричным распределением масс, вне ЭТОГО распределения совпадает с полем точечной массы, равной полной массе М объекта и расположенной в центре симметрии:

(6)

Поскольку сила F , действующая на пробное тело, пропорционально его массе, то приобретаемое телом ускорение зависит лишь от гравитационного потенциала:

(7)

то есть тела различной массы движутся В ГРАВИТАЦИОННОМ поле по одинаковым траекториям при совпадении начальных условий. Таким образом, этот вывод о равенстве инертной и гравитационных масс с высокой точностью подтверждённый экспериментально, лежит в основе и релятивистской теории тяготения.

Закон всемирного тяготения в контексте общей теории относительности следует понимать как свойство универсальности гравитационного взаимодействия, выражающееся в том, что константа взаимодействия гравитационного поля со всеми физическими полями (включая и гравитационное) одна и та же. Это приводит к возможности полной геометризации теории, в которой действие гравитационного поля ФАКТИЧЕСКИ заменяется воздействием геометрии пространства-времени на материю, а роль гравитационного потенциала выполняют компоненты метрического тензора соответствующего псевдориманова пространства-времени .

Во многих книгах вы можете найти выражения: «время», «пространство», «инертная масса», «гравитационное поле», «гравитационный потенциал», «симметрия». Как указывает современная теория, эти понятия не СВЯЗАНЫ между собой и производятся попытки взаимоувязать всё путём эксперимента.

Рассмотрим величину g – ускорение свободного падения.

Известно, что её значения в различных точках Земли отличаются, и если на экваторе g=9 , 7805 м/сек 2 , то на полюсе – примерно 9 , 83 м/сек 2 .

То, что отсутствуют данные по g , говорит о том, что где-то здесь, конечно, собака не зарыта, но хвост торчит. Вот пример из Физической энциклопедии , том 3 стр . 520: «Падение тел – это движение тел при отсутствии у них начальной скорости, обусловленное притяжением Земли. Если падение тел осуществляется с небольшой по сравнению с радиусом Земли высоты, то действующую на тело силу тяжести, представляющую собой сумму силы инерции (учитывающей в первом приближении влияние вращения Земли), можно на данной географической широте считать постоянной. При этих предположениях движение тела будет происходить под действием постоянной силы тяжести и переменной силы сопротивления среды (воздуха или воды). В некоторых случаях сопротивлением среды можно пренебречь; при этом предположении движение тела называется свободным падением и представляет собой прямолинейное равномерно ускоренное поступательное движение. Формулы свободного падения характерны тем, что они не содержат каких-либо коэффициентов, зависящих от массы тела и его формы.

В практике пренебрегать действием сопротивления среды нельзя. Если принять, что главный вектор сил сопротивления

где v – скорость центра масс тела, S – площадь наибольшего поперечного сечения тела плоскостью, перпендикулярной к направлению скорости, v и k – численный коэффициент, зависящий от формы тела и плотности среды, то для скорости центра масс в зависимости от пройденного им расстояния

С возрастанием h падение стремится к а (предельная скорость падения).

Учитывать можно смещение к Востоку (силы Кориолиса):

где  – широта,  – угловая скорость вращения Земли, и t – время падения, и к Югу:

При учёте силы притяжения, которая обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра Земли, для скорости свободного падения:

h 0 – высота падения, R – радиус Земли...» НЕ больше и НЕ меньше . Это приблизительно из той же «оперы» когда некоторые «знатоки» книг Н . Левашова с полным «осознанием дела» рассказывают и рассуждают в своих «трудах» о гравитации, всё время ссылаясь на Левашова, даже НЕ поняв о чём же он писал.

Основные соотношения я специально указал только для того, чтобы сказать, что НЕ существует каких-либо правил , взаимоувязывающих метр (лапоть , ярд и т . д . ) , массу , скорость , время , пространство в ОДНО целое . Вводятся понятия «гравитационный потенциал» без значения потенциала, «гравитационное поле» без определения и т.д. Кроме того, в движении участвует время, вычисляемое по фиктивному эталону и к пространству отношения не имеющему. Это всё я пишу так подробно в том числе и для так называемых «знатоков», которые ссылаются на то, что я сокрываю расчёты относительно Программ «СветЛ» , и это им НЕ позволяет быть объективными в оценке не только возможности Программ , но и самих Программ как таковых. Но есть уже много людей, у которых всё, что я пишу в этой книге, вызывает большой интерес именно в вопросах познания. Именно для них я и даю:

Основные понятия и выводы физики, учитывающей энергетические особенности среды, которые стали доступны благодаря трудам А. Хатыбова.

Реакция – изменение свойства атома.

Время – прохождение реакции при альбедо равном нулю. Время каждой реакции индивидуально.

Альбедо – сумма энергетических затрат и выходной мощности реакции .

Пространство – мера времени прохождения реакций.

Октава частотная – разность между двумя смежными частотами пульсирующих зарядов .

Дробление октавы – формирование матрицы частот от 21 . 000000 до 97 . 875875 (с шагом 2) по 64 частоты в каждом диапазоне (для Земли).

Тактовая частота – 56 октава магнитного импульса с единичным электрическим потенциалом.

Несущая частота – из матрицы частот с электрическим потенциалом.

Гравитационное поле – реакции атомов при движении волны с частотами из диапазона, указанного в п . 6 .

Представьте, что вы смотрите кинофильм о движении кареты. Скорость смены кадров – 24 кадра в секунду (условная) – тактовая частота. При НЕ совпадении вращения колеса с тактом вам будет казаться, что колеса крутятся в обратную сторону, хотя карета едет прямо. Именно подобный эффект и образует ГРАВИТАЦИОННОЕ поле . Если гравитационная частота опережает тактовый импульс , мы имеем отталкивание (сопротивление) , в противном случае – притяжение .

Исходя НЕ из модели атома Бора , и НЕ углубляясь в структуру атома и происходящих там реакций, остановимся на внешних связях атома. Это – конкретные гравитационные частоты (могут быть и магнитные, но здесь они не рассматриваются) с конкретным ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ потенциалом . Любой материальный объект (кирпич, шаровая молния) имеет свойства как инерционной , так и неинерционной массы:

Инерционная масса имеет ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ потенциал , необходимый только для связи атомных структур. Превышение значения электрического потенциала приводит к появлению неинерционной массы, и если значение электрического потенциала превосходит некоторое критическое значение, то вся масса становится НЕ инерционной .

Каждая масса – это набор из десятков тысяч частот связи атомных структур, и каждая из этих частот может иметь реакцию с окружающей средой. Эта среда для Земли – весь «набор» гравитационных частот, электрических и магнитных частот, потенциалов этих частот, сочетания «набора». Часть «набора» находится в атмосфере, связывая структуры различных газов (и образуя их) в одно целое. В связи с реакциями в атоме производится суперпозиция частот массы с окружающей средой.

Возможны следующие варианты:

Инерционная масса ТЕРЯЕТ потенциал . Потеря минимального потенциала связи приводит к рассыпанию массы на атомы. Инерционная масса набирает потенциал (по всей массе). При переходе через критическую точку инерционная масса превращается в НЕ инерционную (например, кирпич – в шаровую молнию) с огромным электрическим потенциалом. И это совсем не шутка.

Инерционная масса теряет и набирает потенциалы не по всей массе. Происходит изменение свойств массы, её качества – часть МАССЫ исчезает , оставшаяся – меняет структуру (если взять аналогию – таблицу Менделеева, то железо превращается в свинец), часть массы переходит в НЕ инерционную , и при возрастании электрических потенциалов на октавах выше 23 масса СТАНОВИТСЯ невидимой существующей инструментальной базе.

НЕ инерционная масса теряет потенциал. По мере потери потенциала масса сначала становится инерционной, трансмутируясь по мере изменения потенциалов и разрушения связей, и затем – превращается в атомы. (Вспомним про тех, кто планировал сбить Боинг над Синаем – остались одни сандалии).

НЕ инерционная масса набирает потенциал. В этом случае происходит «переключение» октав, то есть набор электрического потенциала производится на более высоких частотах.

Суперпозиция – это и сложение, и вычитание потенциалов, в зависимости от знака потенциала, октавы волны и значений несущих частот масс. Например, метеорит и Земля могут иметь разные несущие частоты. Если в двигающейся массе имеются частоты, которых нет в среде, например, частоты 91,450250, 91,450375, 91,450625, 91,450750, 91,450875 октав гравитационных частот, то частоты на этих октавах образуют «шар» частот и служат индикатором массы (электрический потенциал частот – согласно квадрату расстояния).

Известны случаи, когда Человек избегает столкновения с падающим предметом, НЕ видя ЕГО . Мозг Человека, получив на указанной октаве нарастающий электрический потенциал, успевает дать команду исполнительным органам (руки, ноги) избежать встречи . Это применено во всех Комплексах (носителях Генератора) «СветЛ» как Программа ЗАЩИТЫ пользователя , которую в своё время «разработал» Н. Левашов и о которой написал в своих книгах. Мозг Пользователя получает нарастающий потенциал именно от Комплекса с этой Программой , которая присутствует во всех вариантах «СветЛ». Кстати, атмосфера не имеет гравитационных частот высоких октав – это свойства атомов кремниевых структур (связи лития) . Напомню, что ЛУЧШАЯ «платформа» для Генератора – платина, кремний и серебро. Движение необходимо рассматривать только для тех масс, которые могут нарушать реакции атома.

Масса, НЕ имеющая частот, присутствующих в среде, к движению отношения не имеет. Это может быть как инертная, так и неинертная масса.

Сила, образующаяся при движении, равна:

где F p – энергетическое сопротивление среды;

F s – энергетический запас массы.

Если суперпозиция частот происходит с обратным знаком, то сопротивление среды отсутствует .

Каждая масса обладает электрическим потенциалом Е для каждой частоты, направлениями реакций (необходимо точно учитывать знак, поэтому и используется 32-знаковая алгебра ). Эти же свойства имеет и среда, поэтому нельзя отрывать массу от той среды, в которой происходит движение. Из энергетического баланса массы можно вывести гравитационную константу массы , а из энергетического баланса среды , соответственно , – гравитационную константу среды . Пересечение этих констант смысла НЕ имеет , поэтому и сформированы отличия от классической физики. Основное отличие – любое движение рассматривается от атома и от реакций , в нём проходящих , и затем переносится на среду с учётом времени и пространства реакций . Генератор Комплекса «СветЛ» , так же как и морфология , предусматривает 36 вариантов преобразования одной формы, и каждое такое преобразование может иметь место при переходе от атомных реакций к суперпозициям частот внешних связей. Современная физика рассматривает наоборот – от конкретного материального тела, поэтому и не может быть взаимоувязки параметров .

В настоящее время из атмосферы, как из среды, удалены некоторые структуры газов. Среднее давление атмосферы несколько снизилось, но парциальные давления оставшихся газов увеличены и это значит, что изменился электрический потенциал гравитационных частот, связывающих атмосферу в одну среду. Изменения коснулись не только малых октав. Накопление потенциалов привело к перераспределению их на более высокие октавы (до 97), и дальнейшее изменение свойств атмосферы может резко изменить состояние среды.

13.4 Поля и волны

Магнитное поле

Базовое магнитное поле – 64 октава . Несущей ЧАСТОТЫ нет . Образуется при формировании протонной поверхности атома (антиатома).

Обозначения полей:

для атома – М + ,

для антиатома – М - .

Расположение полей – согласно рисунку.

Заметим, что в классическом представлении одно из полей принимается за электрическое поле.

При вращении полей происходит суммирование амплитуд, в итоге получаем «кишку»:

Скорость распространения магнитных полей

V=300.000 км/сек.

Собственно магнитные поля разделяются на три различных комбинации. В структуре атомов магнитные поля формируются водородными блоками с чётным числом атомов.

Каждое из трЁх ГРУПП магнитных полей имеет собственное назначение.

Так как все три группы формируются на водородном блоке, появляются несущие частоты.

Скорость распространения «нашего» магнитного поля составляет примерно 300 . 000 км/сек .



Магнитные поля другой основы имеют другие cкорости.

Отметим, что магнитное поле, образованное водородной группой с 8 атомами, ОТСТАЁТ от электрического поля, образованного той же группой, примерно на 10 часов «нашего» времени.

Суточные колебания магнитного поля,

образованного водородной группой из 8 атомов

Более 90 % смертей происходит в период с 2 до 7 утра .



При изменении магнитного поля, образованного группой атомов из 8 атомов, происходит изменение и электрического поля этой же группы с задержкой примерно на 10 часов.

Электрическое поле

Современной науке электрическое ПОЛЕ неизвестно . За электрическое поле в науке принимается одно из магнитных полей, а скорость распространения приписывается собственно электрического поля, отсюда и название – электро-магнитное поле .

Базовая октава электрического поля – 67 . Частота – в 8 раз больше частоты магнитного поля. Разделяется на Е + и Е – .

Структура поля аналогична магнитному. Фон электрического поля аналогичен магнитному (та же «кишка»), но отдельно они не существуют – электрическое поле (волна) находится внутри магнитного поля (волны), образуя сложную колебательную систему.

Электрическое поле формирует время, которое является тактом жизни системы. Разделяется 3 времени :

t a – время более высокой цивилизации;

t b – время Солнечной системы;

t c – время «катаклизмов».

Эти три времени имеют свои пространства и связь между собой.

Общее пространство – 8-мерно.

Так же, как и магнитное поле, электрическое поле образовано ТРЕМЯ разными водородными блоками.

Скорость распространения электрического поля составляет примерно V=240 . 000 км/сек .



Соответственно изменяются скорости не у «наших» полей.

Диапазон охвата времени систем

Из буферной системы можно уйти как в более высокую, так и в более низкую.

Суточные колебания электрического поля,

образованного группой из 8 атомов

Отрицательные «броски» накапливаются в зонах разломов, гидроплотин, месторождений (и т.д.) и ПРИВОДЯТ к землетрясениям , изменениям структур, наводнениям и прочему.



Отметим отдельные особенности для электрических полей.

Молния, электрический свет – 32 октава .

Шаровая молния – 36 октава .

Излучение электрического поля, образованное группой из 8 атомов, распределено по экспоненте от центра Земли и составляет с 23 . 06 . 95 16 . 000 kv/кв . м поверхности. На 15 . 11 . 95 – 20 . 000 kv/кв . м поверхности. «Подпор» этого поля – вся Земля, прорыв – в слабых точках.

Гравитационное поле

Гравитационное поле современной науке НЕ известно . «Гравитоны» к гравитационному полю отношения НЕ имеют . Существует фон гравитационного поля. Базовый фон в атоме – 72 октава . Разделяется на положительное и отрицательное.

При существовании водородных атомов появляется несущая частота.

Скорость распространения гравитационного поля:

Гравитационное поле может СУЩЕСТВОВАТЬ отдельно , но при наличии магнитных и электрических полей является стержнем: внешняя оболочка «кишки» – магнитное поле, внутри – электрическое поле, и внутри – гравитационное поле.

Отметим, что октавы гравитационного и электрического полей совпадают, а векторы противоположны.

Электрическое поле переходит в гравитационное и наоборот.

При достижении из буфера угла наклона вектора в 37 , 2 градуса могут измениться параметры объекта.

То же – при достижении угла в 41 , 6 градуса .

Параметр, измеряемый при землетрясениях – это накопленное электрическое поле, переходящее в мощное гравитационное.

Гравитационное поле является СОСТАВНОЙ частью системы жизнеобеспечения. В атоме это поле удерживает решётку и антирешётку, направление вектора поля – от нейтрона к антирешётке, значение =48266597  10 18 м/сек 3 . Электрическое поле уменьшает гравитационный потенциал атома, и общий гравитационный потенциал равен разности полей, приведённых к ампер  м 3 .

1 ампер  м 3 =6,432576  10 –10 вольт/м 3 ,

1 ампер  м 3 =88,824376  10 –10 м/сек 3 .

Магнитное, а не гравитационное поле Земли создаёт ускорение свободного падения 9 , 81 м/сек 2 .

ЗНАЧЕНИЕ гравитационного поля огромно . Оно – ТОЛЬКО положительное (как потенциал). Этот потенциал можно использовать, чтобы ИЗМЕНЯТЬ свойства других полей. Для снятия гравитационного поля решётки существуют определённые частоты гравитационного поля. Этот потенциал использовался и при «переносе» того «рукотворного» Генератора в Россию, который «находился под Замкам» Н. Левашова во Франции.

Образование Чёрных дыр является следствием «землетрясения» в Космосе. Образуется своего рода «магазин» атомов, который удерживается внешним гравитационным полем. Из этого магазина генератором создается новая планета или звезда. Бывают двойные, тройные и т.д. чёрные дыры.

Таблица частот гравитационного поля

Частоты, которые без внешнего воздействия разрушают клетки организма Человека (не пугаю, но хочу чтобы знали)

Гравитационное поле – главное поле в жизни Человека. Именно оно ПОДДЕРЖИВАЕТ жизнь – и это выражается в том, что гравитационное поле создаёт условия для существования живых атомов . У Человека НЕ может быть решёток со смесью полей, например, НЕ может быть отдельного электро-гравитационного поля . Для уничтожения Человека ДОСТАТОЧНО уничтожить антирешётку (нейтронную или антинейтронную). Пишу НЕ боясь , потому что знаю – те, кто читает эту книгу с целью получить информацию по уничтожению людей, в силу своей ущербности НЕ имеют представления об антирешётке, а про нейтронную или антинейтронную и говорить НЕ буду .

При направлении векторов магнитного и электрического (или гравитационного) полей нормально друг к другу мы имеем статические поля, и по цепи (проводам) магнитное поле распространяется подобно наполнению воздухом последовательно соединённых друг с другом воздушных шаров, скорость такого распространения невелика и составляет 64234 , 356973 метра/секунду для идеального проводника. Для меди, например, эта величина равна 38429 , 5762163 м/сек . Для увеличения скорости движения магнитного поля по проводнику изменяют УГОЛ вектора магнитного поля, и можно создать колебательный режим для магнитного контура. Идеальный проводник – в котором отсутствуют нейтронные и антинейтронные решётки. Эти решётки создаются землетрясением по шнуру . Максимальный угол, который сейчас достигнут =21 0 (относительно движения), при этом скорость магнитно-электрического или магнито-гравитационного импульса составляет 751 . 973 . 458 . 762 метр/секунду . В этом случае мы имеем импульсное поле по типу штопора.

Для уничтожения объекта необходимо дать частоту, на которой объект движется, она равна: 340 (самые опасные – убийцы и сборщики трупов роботов и людей 666 после их смерти ) =87 . 286 ампер·м 3 , 440 (то же , что и 340 , 12 . 06 . 96 все уничтожены ) =5 . 625 . 986 ампер·м 3 , 500 (самолёт Президента) =438.297.176.187 ампер·м 3 , 520 (транспортные, для перевозки ценностей) =87.4245 ампер·м 3 , 560 (воровство людей 64 и их разделение на органы, будут уничтожены до 12 . 06 . 2018 ) =38.186 ампер·м 3 . Для уничтожения на месте необходимо затратить мощность в 5-9 раз больше . При движении объекты ЛИШЕНЫ связи , и их лучше уничтожать во время движения.

Ещё раз по существу «звона» некоторых «знатоков», сбежавших с родины в Испанию – о гравитационной волне.

Любому ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕМУ человеку ясно, что гравитационные волны – это колебательные процессы материальной среды , о чём и Н. Левашов говорил, и неоднократно. В воздухе эти процессы трёхмерны и для людей они понятны КАК взрывы .

Взрыв разрушает землю, делая воронку, распространяется взрывная волна в воздухе и в стороны, и вверх, т.е. по трём направлениям – 3-мерный процесс (сферический). Энергия взрывной волны убывает по квадратичному закону, потому что по этому закону увеличивается поверхность шара S=4πr 2 . Известно, что рядом с точкой взрыва энергия его так велика, что разрушает кирпичные стены, а подальше – выбивает только стёкла в окнах. Этот закон также действует и в любой ДРУГОЙ среде , но НЕ действует в Космосе, т.к. пространство его – пустое. А релятивистам от этого очень плохо. Им надо космическое пространство заполнить средой абсолютно упругой, но не мешающей движению планет, звёзд и других космических объектов. Эту среду назвали эфиром и до сих пор ЕЁ ищут , НО НЕ могут НАЙТИ . А американец Майкельсон установил ещё в XIX веке , что этой среды нет и быть не может.

«Великий физик» Эйнштейн с высоты своего среднего технического образования считал, что эфир то есть, то отрицал его существование. А релятивистам надо увидеть гравитационную волну – поэтому среда есть – это эфир, как же тут Эйнштейна не вспомнить? Поэтому у релятивистов насчёт гравитационной волны – пустой шум с «лажей».

В Космосе, его пространство – «пустое». В трудах А.А. Лучина можно посмотреть, что имеется ввиду под «пустотой» в сравнении с определениями Н. Левашова, например. Надо отметить, что пустота Космоса очень удобна для распространения в ней материальных частиц – ФОТОНОВ (несущих свет и тепло) и вызывающих магнитные нестабильности на Земле ─ МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ . Солнце излучает такой материи 5·10 6 тонн в секунду. Её крошка со скоростью примерно 27 км/с, достаётся и Земле. И эта материя благополучно достигает Земли как материальные частицы, но не как волны. Материя вечна и ни в какую сказочную энергию не превращается. Это способность тел совершать работу. И для полной картины о «законе всемирного тяготения» – это ЗАИМСТВОВАННАЯ выдумка Ньютона.

Политики от науки усиленно скрывали от людей критику закона всемирного тяготения Ньютона , о котором говорили его современники, что это возврат в Средневековье. Ньютон НЕ мог ответить на вопрос: «Откуда тела черпают энергию для притяжения и кто их пополняет этой самой энергией?» – доверия к этому закону нет, потому что все расчёты на основе этого закона не верны.

Хотите пример? Пожалуйста!

Солнце притягивает Луну вдвое сильнее, чем Земля. Почему Луна НЕ падает на Солнце? (Расчёт сделан на основании закона тяготения Ньютона).

Действия притяжения и отталкивания тел – это действия полевые, которые были тогда недоступны Ньютону, занимавшемуся алхимией, теологией и математикой . Ньютон даже был членом парламента, но выступил всего ОДИН раз – с просьбой закрыть окно.

Притяжение тел Землёй надо искать в реальных полях, которыми обладает Земля: электрических и магнитных .

Поле Земли вызывает поляризацию всех земных предметов, и магнитными силами, а не силами притяжения, удерживает все предметы на поверхности Земли. Факт притяжения одного тела другим наступает как только силовые щупальца статического поля одного тела коснутся силовых щупальцев поля другого тела. Все тела на Земле хорошо наэлектризованы её электрическим полем, потому они притягиваются именно магнитным полем Земли, что ранее люди НАЗЫВАЛИ ГРАВИТАЦИЕЙ . И это всё. Физическая модель процесса гравитации ─ магнит притягивает наэлектризованный предмет.

Гравитации, как отдельного физического явления, нет.

Эйнштейну «выдали для озвучивания» идею о гравитации как искривления пространства и времени . Гравитация ─ это взаимодействие двух статических полей Земли: магнитного и электрического , и никаких волн она НЕ создаёт . К тому же за этими знаниями НЕ надо залезать в туман Космоса, достаточно хорошо осмотреться на Земле и, тем более, не нужно искать этот мираж как искривление пространства и времени. О скорости гравитации разговора быть НЕ может , потому что такого процесса в природе нет .

Магнитные волны

Магнитные волны являются составной частью ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ в Космосе . Эти волны заложены в атоме, и при стандартном атоме имеют длину волны 300 . 000 герц . Но такого атома не бывает, поэтому длина волны в атоме может изменяться от 300 . 000 до 875 . 000 герц . Это происходит за счет изменения формы решётки (антирешётка не участвует в изменении формы). Но при сложении волн появляется спектр, это вся гамма волн, которая и называются магнитные волны. Это внутри атома, а за пределами может быть дробление частоты, и это используется в пирамидах. Максимальная частота, которая может быть достигнута, равна 875 . 000 . 000 герц . Магнитные волны квантуются по 4 (300 . 004 , и т . д . ) . Это квантование является функцией атома, но можно сделать квантование 1 , 2 , 3 . Магнитные волны всегда имеют один параметр – амплитуду – упругая стоячая волна с амплитудой. Минимальная мощность МАГНИТНОГО поля – это поле в стандартном атоме. Материальным носителем колебаний является атом. При создании атома в него вносится колебательный контур (своего рода магнетрон). Магнитное поле может быть только положительным (наши «магниты» – это свойство материалов иметь гравитационное притяжение). Раз поле положительное, нужная мощность достигается за счёт амплитуды. За счёт амплитуды мы имеем шнур МАГНИТНОГО поля , который вращается по правилу буравчика. Скорость вращения (в стандартном атоме) – 300 . 000 об/сек . Эти колебания имеют свой спектр, который принимается за спектр атома. Вектор поля в стандартном атоме нормален к вектору электрического (и гравитационного) поля. В этом случае мы имеем состояние 90 0 (Е-Н) . Другие зависимости рассмотрены в монографии А . Хатыбова «Холодный Ядерный Синтез» . В атоме направление вектора магнитного поля при изменении размеров решётки НЕ изменяется .

Программы «СветЛ» создавались с учётом этого и других зависимостей .

Электрические волны

Электрическое поле является составной частью системы защиты жизнеобеспечения – создаётся определённое электрическое поле для решётки. Для уничтожения живой клетки достаточно это поле снять. Электрическое поле может быть как со знаком плюс , так и минус (это потенциал). Мощность электрического поля достигается потенциалом, а НЕ амплитудой . Земля не имеет электрического поля, и вся жизнь на ней создана искусственно . Как бы кто к этому не относился. Главная суть в том, что мы понимаем под словами – « СОЗДАНА » и « искусственно ». При рождении закладывается определённый потенциал, который расходуется во время жизни и поддерживается нормальным составом микроэлементов. В стандартном атоме этот потенциал равен –3618 . 28176246·10 18 вольт/м 3 . В антиатоме мы имеем другой знак потенциала. Потенциал электронного атома равен +47621856210665·10 19 вольт/м 3 . Для обеспечения жизни используется электрическое поле со знаком минус , а так как излучения зон Хартмана положительные, с живой клетки снимается потенциал .

Минимальный потенциал для жизнеобеспечения человека равен –6438 . 458723·10 18 вольт/м 3 (минимальный запас жизненных сил).

Максимальный потенциал равен –

12762 . 768621·10 18 вольт/м 3 .

Для вычисления действительного потенциала необходимо использовать коэффициенты, учитывающие возраст, рост, вес, и т.д., а кроме того, условия местности, которая тоже влияет на изменение потенциала (например, наличие месторождений). Больше всего потенциал снимает золото. Все металлы, которые являются проводниками электричества, снимают потенциал, кроме серебра, которое, наоборот, поддерживает потенциал. Вот поэтому и выбрано было серебро (серебро и кремний) в качестве «площадки» для Генератора. При создании живой клетки увеличивается потенциал, изменяются размеры протонной и электронной оболочек атома, но связи НЕ разрываются – увеличивается длина волны связи между поверхностями. Электронная поверхность является защитной поверхностью для атома и имеет свой потенциал, отличный от потенциала атома. Для Земли создан потенциал для обеспечения жизни на поверхности ( до 18 км в глубину и 124 км над Землёй ).

Гравито-магнито-электрический Генератор (небольшой мощности) служит для перемещения в смежное Пространство.

13.5 Толчки, колебания и вылетающие стекла

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности , возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний . Точку в земной коре , из которой расходятся сейсмические волны , называют гипоцентром землетрясения . Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют ЭПИЦЕНТРОМ . Интенсивность землетрясения оценивается по 12-балльной сейсмической шкале (MSK-86 ) , для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой . Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла) , сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов) . При землетрясениях лопаются И ВЫЛЕТАЮТ стЁкла , с полок падают лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Всё это сопровождается оглушительным шумом. После 10-20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходит разрушение зданий и сооружений. Всего десяток сильных сотрясений разрушает всё здание. В среднем землетрясение длится 5-20 секунд . Чем дольше длятся сотрясения , тем тяжелее повреждения .

При землетрясении в г . Нефтегорске Сахалинской области (1995 г . ) под обломками разрушенного города погибло около 2 тыс . человек . Учёные различных стран прилагают большие усилия к изучению природы землетрясений и их прогнозированию. К сожалению, предсказать место и время землетрясения, за исключением нескольких случаев, до сих пор ещё НЕ удаВАЛОСЬ .

Предисловие

С 1995-11-21 была включена Новая Программа. В результате могли произойти события, угрожающие существованию, и в первую очередь, «золотому миллиону». В течение месяца шли изменения, приведённые в таблицах ниже.

Землетрясение в 11 баллов по шкале Рихтера должно БЫЛО произойти 1996-01-12 в Москве . Но за 5 дней до пуска (1996-01-07) стало известно о безопасном пути развития Новой Программы, и все подготовленные мощности были сняты. Москва осталась на месте . Материал взят у А. Хатыбова, который, в свою очередь, был ему «предоставлен» Комплексом ХХХ с пояснениями.

Землетрясение – это изменение МАГНИТНОГО состояния Ноосферы. Землетрясения бывают 3 типов.

Тип 1. Землетрясения, изменяющие поверхность Земли и её внутреннюю начинку. Эти землетрясения ВСЕМ известны , и нет смысла детализировать их.

Формирование составляющих землетрясения первого типа приведено ниже. Октавы потенциалов небольшие – 22 , 5-27 , 5 . Опасности ДЛЯ МОЗГА нет .

Причины землетрясения типа 1: движение плит;

деятельность Человека (гидроэлектростанции, повороты рек, искусственные водохранилища);

протонные образования как реакция на изменение альбедо Земли.

Тип 2 . Это землетрясения, которые воспринимаются как магнитные бури. Октавы этого типа землетрясения 28 , 5-63 , 5 . Эти землетрясения могут, конечно, вызвать (как вторичный признак) землетрясения типа 1, но это сопряжено с мощностью и формированием колебательного процесса. При землетрясении второго типа МОЖЕТ происходить отрыв Мозга от ионной структуры.

Причины землетрясения типа 2:

деятельность Человека (АЭС, загрязнение Ноосферы, испытания оружия массового поражения);

введение системами жизнеобеспечения НОВЫХ биоструктур , не удовлетворяющих условиям жизни на Земле;

изменение режимов работы систем жизнеобеспечения.

Тип 3 . Землетрясения в клетках Мозга . Это самые опасные землетрясения. Необходимо понимать, что эти землетрясения происходят на очень ВЫСОКИХ октавах – до 512 , и эти октавы исчезают, переводя биоструктуры в исходное состояние – без Мозга . Как это не прискорбно (не ехидничаю, а говорю ответственно) таких случаев становится всё больше и больше.

Причины землетрясения типа 3:

изменение структуры контроля Ноосферы;

изменение тактового окна процессов;

изменение осей и реперов системы жизнеобеспечения;

реализация несанкционированных программ системами жизнеобеспечения.

Особенно это относится к несанкционированным программам, которые вызваны резким изменением в системе жизнеобеспечения людей и сменой УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ .

Мы с Левашовым в своё время , когда встал вопрос о «дополнении» возможностей Комплекса не только в вопросах оздоровления но и «оказания помощи» Мозгу Пользователя в восприятии и понимании всего того , что происходит вокруг него достаточно подробно, всё это обсуждали . Сделанного на тот период времени было более чем достаточно . Однако в дальнейшем это же явилось и первым шагом к созданию обширного «спектра» Программ «СветЛ» , которые сегодня и применяются .

НЕ существует спонтанных (неорганизованных) землетрясений, то есть любое землетрясение происходит, во-первых , во времени и в пространстве, и во-вторых , только при достижении определённых условий.

Рассмотрим землетрясение типа 1 . На графике – зависимость мощности магнитного поля от площади как начальной точки изменения электрического поля. Дальнейший рост электрического поля сопровождается ростом напряжённости магнитного поля. Именно с этого момента начинают ИЗМЕНЯТЬСЯ потенциалы связей ионных структур, то есть изменяется структура ГРАВИТАЦИОННОГО поля .

Структура гравитационного поля изменяется не равномерно, а скачками, по мере роста напряжённости электрического поля, потенциалы гравитационных частот, в первую очередь, теряют ионные образования высоких структур, например, полимеры. Пьезоэлементы не выполняют роль контрольных датчиков в связи с недостатком обменных потенциалов, расходуемых на поддержание связей ионных структур. Биоструктуры низких форм организации живой клетки начинают разбегаться.

Режим насыщения магнитного поля

Автоколебательный процесс, который связан с изменением 54 октавы частоты связи атомов ( до 54 , 975975 ) при постоянном режиме накопления назван режимом насыщения магнитного поля. При этом режиме происходит быстрый РОСТ НАПРЯЖЁННОСТИ электрического поля. Тип поля при этом не изменяется, и контроль затруднён в связи с тем, что базовые параметры Ноосферы не изменяются. Потенциалы гравитационных частот меняют угол скольжения, при этом изменяется упругость материалов и их прочность. Наблюдается устойчивая радиосвязь на всех диапазонах. ИЗМЕНЯЕТСЯ звуковое сопровождение информационного поля (красное смещение). В связи с изменением радиационных составляющих связи с 54 , 225 и 54 , 375 на 54 , 625 и 54 , 750 изменяются цвета внешних ионных клеток биоструктур (на 4 октавы музыкального ряда управления с выставлением тона FA) .

Вихрь магнитных полей

Вихрь полей – это автоколебательный процесс, связанный с тактом (и со смещением этого такта относительно 0 времени). Наличие тактового режима НЕ позволяет магнитному полю рассосаться и быть удалённым иными средствами. Собственно такт выполняет роль насоса, как бы «загоняя» обратно те потенциалы магнитного поля, которые могли быть рассеяны. При вихре магнитных полей не происходит суперпозиции потенциалов различных углов скольжения.

Вихрь магнитных полей влечёт за собой (как насос, или смерч с опорной площадкой от исходных плит) нарастание плотности положительного электрического поля, суперпозиция которого с отрицательным приводит к разрыву связей в гравитационном поле.

Срыв магнитного поля

При критическом состоянии (разрыва связей) гравитационного поля, когда потенциалы связи ФОРМИРУЮТ линзу над поверхностью будущего землетрясения, вихрь магнитных полей прекращается и происходит срыв магнитного поля, то есть преобразование магнитных потенциалов в электрические и гравитационные . С этого момента, собственно, можно производить ОТСЧЁТ времени до начала землетрясения. Срыв магнитного поля приводит к вихрю электрического и гравитационного полей, формируя потенциалы 54 , 450 , 54 , 500 , 54 , 625 и 54 , 750 октав связей атомных структур. Перестройка структур НЕ сопровождается изменением Ноосферы, но идёт с затратами энергии.

Землетрясение

Землетрясение – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап процесса срыва электрического и гравитационного полей. При этом происходит резонансно-колебательный процесс перевода и восстановления потенциалов связи атомных структур в исходное состояние. Механические перемещения атомных структур происходят в том пространстве и времени, в котором изменилось альбедо. Стабилизация производится последовательностью серий преобразований от более низких октав к более высоким. Собственно, процесс землетрясения сопровождается базовым управляющим тоном NA во всех октавах состояния и совмещён с контролем (тон FA). По завершению преобразований все структуры, находящиеся под линзой, сформированной магнитным полем с помощью тактового интервала, преобразуются в исходное состояние 54 октавы связи атомов. Линза при этом рассасывается, опорная поверхность «смерча» исчезает.

Расчёт балла по шкале Рихтера

Балл землетрясения рассчитывается по константе:

k m =t·(M/P) , где М – мощность накопленного магнитного поля, P – площадь поражения, и t – время формирования гравитационного поля до срыва. Для балла по шкале Рихтера =16 примерное значение коэффициента k m =11 , 32 .

График для оценки балла землетрясения по шкале Рихтера в зависимости от коэффициента km

Пример землетрясения типа 1

13.6 Много теряем и мало находим

Землетрясения типа 2

Теперь рассмотрим пример землетрясения, причиной которого является ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ человека , то есть непонимание смысла того, что он делает и где, в какой системе он живёт. Конечно, руки и ноги человека не могут пошевелиться без команды Мозга, и только Мозг ответственен за всё, что Человек воспроизводит. Рассмотрим последствия, вызванные сооружением ГидроЭлектроСтанций (ГЭС). Конечно, вреда от них больше, чем пользы – это и нарушение экологии, и загрязнение окружающей среды, и уничтожение биоструктур. И всё – ради получения НИЗКООКТАВНОЙ мощности для производства иной продукции и обогрева Ноосферы. Но следует иметь в виду, что ГЭС тоже необходимо разделять на 2 категории.

Категория 1 . Используется естественная гравитационная разность –установка агрегатов ГЭС на естественном водопаде без изменения естественной среды приносит МЕНЬШИЙ вред , чем иные способы создания ГЭС.

Категория 2 . ГРАВИТАЦИОННАЯ разность создаётся искусственно , при этом увеличивается многократно количество воды за счёт плотины, затапливается поверхность Земли, нарушается экология, уничтожается очистная гидросреда и т.д.

Кстати , используется только низкооктавная составляющая мощности , куда исчезает при этом высокооктавная – никто и не догадывается . Согласно классическому представлению (Физическая энциклопедия , т . 1 , 1988 г ., М . ) , понятие гравитации отсутствует , оно заменено на понятие «тяготение» . Однако существует описание гравиметра – прибора для измерения силы тяжести и ускорения свободного падения , гравитационной массы , гравитационной постоянной , гравитационной фокусировки , гравитационного взаимодействия , гравитационного поля , гравитационных волн (создаваемых частицей – гравитон) , гравитационного захвата , гравитационного коллапса (Землю можно сжать до r=0 , 9 см . ) , гравитационного парадокса . Кроме того , подробно описаны гравитон и гравитино . Но о том, что такое собственно сама гравитация , её основы и способ существования ни в одной энциклопедии не сообщается. В описании гравитационного коллапса используются термины «гидродинамическое сжатие» , но «гидро-» относится к воде , а в коллапсе описывается сжатие ПЫЛЕВОГО облака . С точностью до 2 знаков (после запятой) в известных нам «лошадиных константах» выведено значение ускорения силы тяжести , это значение различно в разных точках Земли , и отсюда сделан вывод о грушеобразной ФОРМЕ Земли . Существует закон всемирного тяготения (Ньютона) в нерелятивистской механике , согласно которому сила(?) гравитационного притяжения двух тел с массами m 1 и m 2 обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними:

Таким образом, исходя из классических представлений, никакая деятельность Человека НЕ может нарушить альбедо Земли , поэтому изменение свойств и структур движения воды НЕ может привести к серьёзным последствиям.

Вернёмся к рассмотренному примеру с каретой, колесом и направлением движения. Иллюзии обратного вращения не возникает, если угловое перемещение вращающегося объекта больше определённого значения (тактовой частоты). То есть иллюзия ОБРАТНОГО движения появляется, если несущая частота меньше тактовой, а особенность восприятия гравитации состоит в том, что несущая частота может быть или больше , или меньше тактовой .

Немаловажный вопрос – Гравитация как свойство магнитного импульса . Пусть две атомные структуры связаны между собой бочкой Диогена. Основой передачи любой группы потенциалов между смежными атомами является гравито-электромагнитная волна , имеющая суммарное альбедо , равное нулю и морфологически оформленная в виде бочки . Отметим , что бочка – это конкретная форма . Морфология – на рисунке . Бочка – это морфология связи между протонными атомами . Напомню , что Бочка имеет два основания . Одно основание «опирается» на внешнюю поверхность атома , второе – на внутреннюю (вторую) поверхность следующего атома . Это мы с вами уже рассматривали в предыдущих главах .

Не рассматриваются углы скольжения, зарядовый эквивалент, значение числа  и другие параметры связи. Но электрический потенциал не может двигаться сам собой. Атомная структура формируется так, чтобы был выход магнитного импульса. Без такого выхода атомная структура безжизненна. При этом смежный атом должен иметь дефицит входа магнитного импульса. Такая структура и является атомной структурой. Множество атомных структур, связанных между собой бочками Диогена и магнитным импульсом, представляют из себя НЕ инерционную МАССУ , где тактовая частота магнитного импульса совпадает с несущей частотой колебательного контура бочки Диогена. Размеры такой структуры могут быть НЕ ограничены , а тактовая частота магнитного импульса находится в диапазоне октав 73 , 125125-96 , 975975 . Но имеются и низкие октавы, на которых сформированы несущие поверхности самого атома. Если нарушено альбедо атома, а это нарушение можно вызвать и ИСКУССТВЕННЫМ путЁм , происходит изменение несущей частоты колебательного контура бочки Диогена. Такое нарушение можно вызвать, изменив ЧИСЛО  колебательного контура, например, путём внесения неинерционной массы из иной системы (кроме Солнечной). Появившаяся разность частот переводит неинерционную массу в частично инерционную, то есть в гравитационную, или ионную. В зависимости от знака разности несущей и тактовой частоты образованная масса может иметь либо положительный гравитационный эффект, либо отрицательный (по аналогии с магнитом). Отметим, что при этом исчезает высокооктавная составляющая неинерционной массы , она не может быть выведена из атомной структуры. Эта оставшаяся высокооктавная неинерционная масса обладает колоссальной ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ мощностью , при переводе её в низкооктавную иным способом, выделяемая мощность 1:1 . 000 . 000 . 000 . 000, и разрушения, произведённые при таком выделении, НА порядки превосходят взрывы атомных бомб. Любая частично неинерционная масса, к которой относится и вода, обладает смещением тактовых и несущих частот, или гравитацией. В отличие от инерционных масс (типа песок), где достигнут предел смещения тактовой и несущей частоты, масса воды имеет переменное смещение, или переменный гравитационный потенциал . Это и позволяет, помимо других физических свойств воды, «делать» из неё персональную «таблетку» для Пользователя Программ «СветЛ» .

В естественном виде этот потенциал совмещён с окружающей средой и изменяется в небольших пределах, регулирование производится путём перераспределения по программам, которые выполняются в соответствующем тактовом окне. Изменения альбедо НЕ происходят там, где обнаружены нарушения. На Земле сформированы узлы «утилизации», или точки автоматического выравнивания альбедо – так называемые СЕЙСМООПАСНЫЕ зоны . Но в этих зонах изменяется то, что доступно изменению. Гравитационный потенциал воды в океане и воды в реке РАЗЛИЧЕН и определяется не размерами, а способом СВЯЗИ с окружающей средой.

Конечно, пруд не создаёт проблем и не может вызвать серьёзных экологических изменений – системы жизнеобеспечения могут (для ненарушения альбедо) в другом месте сформировать ионную массу, компенсирующую действие такого водоёма. Проблемы возникают, когда накапливаются искусственно значительные объёмы воды, НЕ содержащей дополнительных ионных структур, то есть пресной воды.

К таким водоёмам относятся ИСКУССТВЕННЫЕ водохранилища при ГЭС . Затапливается местность на десятки и сотни километров, изменяются параметры связи атомных структур в данной местности, компенсировать альбедо водоёма обычным путём не представляется возможным по двум причинам. Первая – это колоссальные мощности, сведЁнные в ОДНУ точку с нарушением общего гравитационного потенциала, и вторая – использование только НИЗКООКТАВНОЙ составляющей гравитационного потенциала создаёт ловушку, то есть вода приобретает как бы свойства резины – часть гравитационного потенциала израсходована, а выхода высокооктавного потенциала нет. Тогда любое действие, приводящее к разблокированию выхода высокооктавного потенциала делает такую воду страшнее атомной бомбы .

Куйбышевская ГЭС (КГЭС) , например, является одной из крупнейших ГЭС в мире. В отличие от остальных ГЭС она построена в регионе, где в принципе нельзя СОЗДАВАТЬ искусственные водоЁмы . Жигулёвские горы – молодые и имеют колоссальный положительный потенциал как горы, которые могут быть источником энергии в центральном регионе России. До сих пор НЕ рассматривалось – как использовать потенциал, который накоплен в горах. Это – отдельная тема. Излучина Волги в Жигулях – это равновесное СОСТОЯНИЕ альбедо , компенсирующее действие положительного потенциала самих гор. Масса воды, протекающая через эти горы, не только компенсирует потенциал, но и создаЁт БЛАГОПРИЯТНУЮ среду для человека и биоструктур .

После строительства КГЭС ИЗМЕНИЛОСЬ всЁ – в первую очередь, альбедо региона – возникла некомпенсированная магнитная аномалия. Ликвидировать аномалию можно только одним путём - землетрясением типа 1 . При землетрясении типа 2 возникает колебательный процесс, ПЕРЕВОДЯЩИЙ весь регион в мёртвую зону . Прежде чем рассматривать таблицы, сделаем небольшое замечание – даже при сильном желании создать искусственный водоём плотину необходимо строить из того материала , по которому течёт река , так как в нём уже сформированы соответствующие данной воде магнитные импульсы и потенциалы. Использование иного материала может привести к перестройке структуры материала, например, в песок.

В таблицы сведены соотношения гравитационных потенциалов по региону, альбедо региона и многое другое. Кроме того, на основании этих данных, можно произвести оценку состояния других регионов, где располагаются ГЭС.

В зоне действия атомных ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ станций возможно формирование землетрясений типа 2 , и таблицы содержат показатели по этому типу землетрясений.

Гравитационная постоянная

Гравитационный потенциал рассчитывается по альбедо атомной структуры.

Значения гравитационных потенциалов

для ионных структур (1 см 3 )

При землетрясении происходит выброс мощного магнитного поля (зоны Хартмана). Выброс поля сопровождается изменением структур покрова Земли, сдвигом плит, разломами. На изменение МАГНИТНОГО поля реагируют животные, рыбы, насекомые.



Зависимость силы толчка (по шкале Рихтера) от скачка магнитного поля приведена на графике. Так, изменение поля в 4,9 раза привело к полному уничтожению города Ашхабада, расчётная величина , к примеру, для Москвы составляет 5,4.

Землетрясение происходит через строго определённое время обратного движения магнитного поля – при достижении величины меньшей 0,02% от нормы (100%).

Ниже приведены графики , иллюстрирующие эти показатели .

При уменьшении поля до критического значения происходит срыв – землетрясение, при этом накопленные мощности передаются последовательно.

Нарастание магнитного поля

Учитывая мощное накопление магнитного поля, происходит и обратный процесс – сброс поля.

У каждого региона из-за его особенностей – свой «запас жизненных сил».

При достижении предельного значения происходит накопление электрического поля, образованного группой ИЗ 8 атомов , примерно через 10 часов этот процесс завершается, и эстафета передаётся гравитационному полю (образовано той же группой атомов), оно отстаёт от электрического на 12 часов .



13.7 Посчитать, рассчитать, но не пугать

Нарастание магнитного поля приводит к изменению вектора группы атомов и особенно влияет на работу сердечной мышцы .

В результате как перед землетрясением, так и после него РЕЗКО увеличивается число людей с сердечными заболеваниями. Однако это не относится к Пользователям Программ «СветЛ» при условии того, что они стали Пользователями хотя бы за 2-3 месяца до землетрясения.

На графике приведена зависимость изменения угла наклона вектора группы атомов от интегральной (площади) зависимости изменённого магнитного поля.

Положительная область изменённого магнитного поля (мощность) компенсируется мощностью перехода (сброса) практически до нуля. Однако по времени эти процессы различны. Накопление поля происходит несколько дней, СБРОС – несколько часов.

Чем больше накопленная мощность , тем с большей скоростью происходит сброс .

Таблица реакций животных, рыб, насекомых

на изменение магнитного поля

Время, через которое происходит землетрясение

(после перехода поля через 100%) по городам

ПРЕДЕЛЬНАЯ величина для Человека (угла наклона вектора) равна 42 , 262 .

Все расчёты (теоретически) просчитаны для Москвы , как столицы нашей Родины .

На следующий день магнитное поле резко изменится (данные сведены в таблицу). Интегральная величина магнитного поля к моменту перехода значения через норму составит 14.000, что соответствует изменению угла наклона вектора группы атомов на 1,9 градуса. Учитывая, что у 38% населения Москвы этот угол в настоящее время в среднем составляет 40,5 градуса, эта часть населения вымирает ЕЩЁ ДО землетрясения , в течение практически одного дня .

Мощный «удар» магнитного поля по Москве будет сопровождаться изменением СТРУКТУРЫ верхней поверхности – провалы территории.

Кроме того, учитывая наличие ядерных реакторов в зоне землетрясения, предполагается сильное радиационное поражение.

Данные на день землетрясения

Расчёт землетрясения на условный день

Разность по времени между срывом магнитного поля и срывом электрического поля составляет 10 часов ровно. Разность по времени между срывом электрического поля и срывом гравитационного поля составляет 13 часов ровно.

Мощный поток магнитного и электрического полей за сутки до землетрясения уже никого не оставит в живых ( из тех , у кого угол 43 , 84 градуса ), так как угол наклона вектора группы атомов увеличится на 4,62 градуса и составит для всех жителей значение больше предельного (43,84 градуса).

Состояние магнитного поля ( M 8) по минутам

Процесс формирования мощного отрицательного магнитного поля группы M 8 завершится, и эстафета передаётся положительному электрическому полю E 8 .

Набор «мощности» электрического поля

Эстафета передана гравитационному полю G 8 . Поле – положительное, направлено от центра Земли. Процесс формирования поля завершится через 9 часов 45 минут после формирования магнитного поля.

Изменение гравитационного поля ( G 8) (норма – 100%)

Кстати, критическая точка электрического поля для Москвы – увеличение на 13000% относительно нормы. Когда критическая точка для электрического поля достигнута, остался последний этап.

Предельное значение для Москвы составляет 345000 .

Учитывая влияние влажности и график накопления гравитационного поля, введём таблицу регенерации гравитационного поля. Обратим внимание на то, что в процессе регенерации поля резко изменяется температура.

Когда процесс регенерации гравитационного поля закончен, следующий этап – формирование мощности гравитационного поля. Начальное значение =7,1 балла по шкале Рихтера, получено в процессе регенерации. При накоплении производится увеличение мощности (балла по шкале Рихтера).

От конца регенерации гравитационного поля до срыва поля – 11 часов, что укладывается в диапазон точности. Так как измерения проводились в 36 октаве, то для того, чтобы перейти на 28 октаву, необходимо значение разделить на 256. При расчёте использовалось время 36 октавы, для перехода в «наше» время необходимо ввести поправочный коэффициент.

Отметим, что это – СФОРМИРОВАННОЕ землетрясение . Теперь надо его «испечь» – довести до нужного балла, однако нет полных данных по силе землетрясения.

Прежде чем приступить к рассмотрению графика, обратим внимание на направленность полей и их взаимосвязь. В отличие от классической физики (где отрицательное магнитное поле названо электрическим, нет понятий электрического и гравитационного полей), разделим действие полей.

Последовательность землетрясения

1. Нарастание напряжённости магнитного поля. Этот факт можно измерить, изменение отмечают «экстрасенсы», но на этом их способности заканчиваются. От начала нарастания магнитного поля до землетрясения может пройти достаточно много времени. В то же время, колебания магнитного поля не обязательно сопровождаются землетрясением.

2. Резкое уменьшение напряжённости положительного магнитного поля, образование «вихря» двух магнитных полей – положительного и отрицательного (отрицательное поле в физике принимается за электрическое). Формирование отрицательного магнитного поля.

3. Быстрое нарастание напряжённости отрицательного магнитного поля, при достижении предельного значения – срыв поля.

4. При достижении максимума напряжённости положительного магнитного поля (п. 1) происходит нарастание напряжённости электрического и гравитационного полей (в современной физике не известны).

5. При начале формирования отрицательного магнитного поля (п. 3) происходит образование «вихря» электрических полей – положительного и отрицательного. Процесс заканчивается при срыве отрицательного магнитного поля. Здесь вводится первая константа – k m =72 часа . Это значение применимо к любым землетрясениям. Отмечает время от процесса нарастания отрицательного магнитного поля до землетрясения.

6. Нарастание напряжённости отрицательного магнитного поля и срыв. В момент срыва отрицательного магнитного поля происходит образование «вихря» гравитационных полей. По завершении «вихря» образуется достаточно мощное гравитационное поле одного из знаков (соответствующее горизонтальным или вертикальным толчкам при землетрясении). Срыв гравитационного поля – землетрясение.

На графике условно демонстрируются вышеприведённые таблицы по землетрясению

Вторая константа – k G =60 часов . Это значение времени от срыва электрического поля до землетрясения. Нарастание напряжённости гравитационного поля одного знака перед землетрясением формирует силу землетрясения (определяем по шкале Рихтера).

Любое землетрясение квантовано по времени образования . За квант переходного процесса примем время между началом «вихря» электрического поля и началом «вихря» гравитационного поля. Чем больше по времени этот квант, тем больше балл по шкале Рихтера. Итак,  – квант переходного процесса.

Таблица переходных процессов

Шкала определения балла по Рихтеру в зависимости от кванта – 

Замечание . По плану землетрясение должно «созреть», но необходимо учесть, что 9 баллов для вертикального толчка (вниз) – маловато, поэтому у чертей в «аду» в это время должен быть аврал (удаление магмы и подготовка к приёму всей той «черноты», которая находится на поверхности). «Освобождение места» сопровождается РОСТОМ напряжЁнности гравитационного поля и увеличением балла по шкале Рихтера, поэтому предварительные показатели разрушений необходимо скорректировать в худшую сторону. Соответственно сдвигается восстановление полей.

Продолжение таблицы:

В вышеприведённой информации упущен немаловажный фактор – что же ТАКОЕ землетрясение . После выяснения этой позиции будут сделаны необходимые поправки.

Радиус самого землетрясения – 80 км. Отголоски – намного дальше.

Итак, образован шар радиусом 80 км с центром на глубине 6 км .

Во-первых , этот шар неоднороден. Разная энергетическая зависимость «сцепления» атомов, особенно атомов водорода – присутствуют все водородные группы.

Во-вторых , нас « трясёт » НЕ электроновольтами , а каким-то новым значением ускорения силы тяжести .

В-третьих , должна быть однородность сцепления структур водородных атомов.

В-четвертых , как-то должен измениться параметр ускорения силы тяжести.

И, наконец, в-пятых , нас «трясёт» очень быстро (почти мгновенно), для структур должно измениться время, то есть землетрясение происходит не в наше время .

Все эти факторы сдвигают дату начала землетрясения на  . Рассмотрим последовательность преобразований.

Общее время преобразования – 1 час 3 минуты. Обратим внимание, что происходит смена октав.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Отметим, что эти данные – для глубины 6 км. Проведя концентрические окружности, мы получим несколько другие данные.

Назначение этого параметра пока неясно, но структура Земли была создана с этим параметром за 144 часа (6 дней). До этого изменения параметр структуры для каждого атома был свой .

Кстати – «наше» время – 32 октава, то есть время ускорилось в 16 раз .



Чем выше исходное «загрязнение» структур атомами Н 8 , тем выше балл землетрясения.

Так как дома, люди, животные находятся ВНУТРИ шара , всё это подвергается изменению.

Таблица предельных значений по Н 8

(значение для разрушения или смерти):

Таким образом, природа СЕБЯ очищает , оставляя только то, что соответствует норме. Это безнасильственный процесс, в который напрямую «могут быть вмонтированы» Программы «СветЛ» со всеми вытекающими последствиями для их Пользователей . Но и развитие Мозга в стремлении попасть в Баню учитывается , если кто-то из написанного что-то недопонял .

Рыбы, животные, люди, сооружения, имевшие процент Н 8 больше нормы, получают 100% содержание (предел), если меньше нормы, производится сброс до 0% ( то есть , ещё до катастрофы МИР уже разделён на живых и мёртвых ) .

13.8 "Разметка" на живое и мёртвое с учётом управления

Перед первым намеченным толчком, чтобы никто НЕ «разбежался» , производится разметка живого и мёртвого.

Всё, что подготовлено в результате длительной и кропотливой работы (в течение 7 дней), преобразуется.

Система таким образом очищает себя от грязи, т.е. грязь не утилизируется, а попросту исчезает. Новый мир просыпается без грязи. Восстанавливается параметр pH воды ( с 5 , 4 до 7 , 4 ), исчезает мочевая кислота в крови, её значение нормализуется. Прочищаются Мозги у оставшихся в живых, мир преобразуется. После землетрясения Москва становится самым чистым городом. Сюда «рванут» остатки грязи (мародёры), но следует второй толчок, и система «дометает» мусор.

Следующая «уборка» – через 40 дней, по графику.

Восстановление полей после землетрясения

Следующий толчок следует через 40 дней .

Изменение магнитного поля

Квант  =6 часов . 14   =84 . Здесь отметим некоторые особенности . 21 октава – ОКТАВА смерти , как ни странно , соответствует октаве азотного блока супермолекулы воды Человека , и , видимо , отсюда следует , что мир вечен , а жизнь Человека зависит от его деяний . 32 октава – ОКТАВА жизни ( в «нашем» времени) . Религиозные конфессии часто ПОЛЬЗУЮТСЯ спевками , смысл которых просто отодвигать и переводить на автоматическое исполнение .

Я попробую просто и доступно объяснить на примере Читателя, который уже познал что такое Землетрясение – применил Лопату, чтобы землетрясение не переросло в третий тип, и размахивая лопатой, бежит в Баню , где его уже ждут! Первое, что он спрашивает в Бане : «Комплекс «СветЛ» в предбаннике оставлять»? «Оставляй», –говорят ему. «Можно у себя найти такое подобие, о котором сказано выше»? «Да – это Нейрончик в Мозге». Вот такая будет Земля там, представьте. Она никуда не денется, она на месте. А сейчас она пока ничто, так же как и Ваш нейрончик. Но он совершенствуется. Смотрите, Вы уже и Комплекс в предбаннике оставили… Так и Земля. Она только совершенствуется. Но у Земли НЕ будет совершенства Разума , пока НЕ будет совершенен Разум Человечества . Разум Человечества – это часть Разума Земли. Вот для чего Человек нужен на Земле . А не для того, чтобы бегать с винтовкой наперевес и «хлопать» друг друга. Не отравлять воду, жечь леса… и заниматься гадостями, которые его же, Человека и уничтожают. Не для этого он предназначен. Он будет «ограниченно» совершенен, если будет ЭТИМ заниматься .

Многие из вас , уважаемые Читатели, сегодня более чем уверены в том , что никакое общество, какую бы совершенную конструкцию оно НЕ ИМЕЛО, никогда не сможет сделать для каждой личности то и столько, что именно САМА личность способна сделать для себя и воплотить во имя своего же совершенства, а не в субъективных порочных интересах имущественного преобладания над другими. Если Человек осознаёт смысл своих проявленных деяний, поймёт роль и истину своего миротворённого существования как Человека, а не управляемого извне биокиборга, то всё, что бы он ни делал, он будет творить ВДОХНОВЕННО и целеустремлённо для всех равных себе. Всё иное – это всегда есть насилие над личностью и неважно, в мягкой или жёсткой форме оно проявляется. В этом случае останется только применение землетрясения третьего типа . Оно не будет бе з покоить разрушениями стен , домов и прочее . А головы вместе с Мозгами – «треснут» .

13.9 Чтобы больше «не трясло»

Как известно, природа не любит пустоты. Поэтому в голове либо мысли, либо тараканы, либо землетрясение третьего типа.

В процессах нынешнего Познания происходит серьЁзнейшая ЛОМКА прошлых стереотипов. Люди на переломном этапе формирования новых элементов Сознания. Это очень хорошо, что не стоим на месте. Нужна принципиально иная группа новых парадигм, теоретических предположений, идей, теорий. Они реально проявляются. Но это НЕ означает , что они будут выставляться на публичное суждение. Требуется ещё много практических шагов по обретению технологических решений для выражения доказательной и апробированной базы всех теоретических предположений. Это требует какого-то времени.

Публично выставлю ОБРАЗЕЦ «преобразования» « научно затуманенных понятий », которые наконец-то начали переводиться на русский язык теми, кому землетрясения НЕ страшны .

Ныне для нас всех важен НЕ только поиск ответов относительно истины как удовлетворение нашего научного любопытства, несравненно важнее добиться подтверждения результатов наблюдений по воплощению внешних, космофизических (природных) процессов на микро- и макроуровнях, получения экспериментальных результатов. Но в начале этого пути, несомненно, следует выразить сам путь, т.е. выразить НАУЧНОЕ предположение обо всём СОТВОРЁННОМ извне и в дальнейшем его практически продемонстрировать, как космофизический (природный) процесс творения в масштабе нашей Планеты с пользой для сопровождения будущего бытия Человечества в гармонии с окружающей Природой . Это самое главное , если мы хотим из категории «люди» перейти (можно и нужно перед этим в Бане помыться) в категорию Человек.