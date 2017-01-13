Эта ракета до сих пор наводит ужас на США. Защищена от всех видов противоракетной обороны

Ракеты данного типа самыми мощными из существующих межконтинентальных ракет, они способны нанести по противнику сокрушительный ядерный удар. На Западе эти ракету зовут «Сатана». Именно по этому, на переговорах по сокращению наступательных вооружений американские представители добивались их полного сокращения и запрета на модернизацию этих «тяжелых» ракет.РВСН России на 2015 год располагали 75 БРК, которые оснащены ракетами «Сатана» (они имеют 750 ядерных боезарядов). Это составляет примерно половину ядерного потенциала России, насчитывающего суммарно 1677 боезарядов. К середине 2015 года с вооружения России снята еще часть ракет «Сатана», которые заменены более новыми ракетами.