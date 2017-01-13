Елена Гоголь. Шнур – вожак джинсовых зверолюдей
(Познавательное ТВ, Артём Войтенков) 11 янв. 2017 г.
Елена Гоголь. Шнур - вожак джинсовых зверолюдей
Я вам прочитаю одну интересную статью, которую прислала зрительница Познавательного ТВ Елена Гоголь и по ходу вставлю пару своих дополнений.
Итак, название Шнур - вожак джинсовых зверолюдей
Обычный человек, существуя в определённых социально-бытовых условиях, в окружении определённого информационного пространства (я бы сказал искусственно созданного информационного пространства – А.В.) воспринимает себя и всё то, что его окружает, как нечто естественное.
Современная система воспитания и образования прививает в сознании людей мысль о том, что они индивидуальны и неповторимы, и то, что они потребляют: пищу, предметы обихода, ту музыку, которую они слушают, или те книги, которые они читают, это всё дело их личного, индивидуального выбора, и они в этом деле ни с кем не сравнимые индивидуалисты.
Что те джинсы с эластаном, что они носят, это результат только их выбора: футболка с принтом или чёрная нейлоновая куртка, или же чёрная толстовка, которую они выбрали и купили, это дело их личного вкуса.
И действительно это так, хотя на самом деле в эпоху капиталистического перепроизводства товаров массового спроса можно, при желании, отыскать в магазинах самую разную по номиналу и фасону одежду.
НО, подавляющее БОЛЬШИНСТВО – вот загадка века – добровольно, без всякого на то принуждения делают выбор в пользу джинсов и футболки-толстовки, в основном чёрного цвета, причём независимо от материального состояния, ну разве что бренд подороже.
Вот уж воистину странное проявление массового индивидуализма.
Если же вы прилетели с Марса поглазеть на обитателей Земли, вы будете наблюдать весьма странную картину: шныряющих по городам и весям двуногих существ, одетых в человеческую шкуру в виде джинсов с толстовкой-футболкой, украшенной принтом или чёрной курткой в зимних регионах.
Заходишь в Москве в метро, а там все как один в описанной выше униформе, за редким исключением.
И что самое замечательное – независимо от пола.
Половая принадлежность никак не влияет на вид униформы: заходишь в Праге в метро, а там тоже самое.
И не важно, уважаемый марсианин, на каком вы будете континенте, в каком мегаполисе – картина будет о-д-и-н-а-к-о-в-а-я.
Конечно же, температурный режим в весенне-летний период или же мегаполис находится в тёплой стране, вносят свои коррективы в виде белых или каких-то ярких футболок.
Но суть не меняется и эстетика, или скорее её отсутствие, остаётся такая же.
Вы скажете: ну и что, ерунда какая, главное, чтобы человек был хороший..
А я вам скажу: - НЕТ, не всё так просто, Верне, оно всё так просто, что вы даже себе не представляете.
Наши предки говорили: - Человека встречают по одёжке.
Это было в ту эпоху, когда в пределах моды существовало много типов одежды, разнообразия фасонов, изобилия узоров, наличия разноцветных тканей и их многообразных фактур.
Эти забытые слова: плиссэ, гофре, рюши, воланы, жабо, манжеты, похоже, остались в прошлом веке.
По одежде в былые времена можно было определить прежде всего пол, затем социальный статус, затем наличие определённого вкуса и даже определённых черт характера и многое-многое другое.
Но здесь мы не будем заниматься историей моды и её социальными аспектами.
Сейчас тоже встречают по одёжке. Пол, конечно, определить удаётся не сразу, приходится вглядываться во всякие косвенные признаки, а вот суть человека вполне можно угадать по принту.
Если на груди изображён президент, то он или она – путиноид, а если изображён иероглиф, то чайнанец.
Ну а если какие-то загадочные импортные буквы, то просто человек-космополит.
Давайте проанализируем, в чём же сакральный смысл этой повседневной, а в последние годы также уже и праздничной одежды..
А смысл в её крайнем примитивизме.
Что такое джинсы? Это обычная роба для докеров-золотоискателей и прочих разных рабочих, пошитая из плотной синей парусины.
Опять же, не буду вдаваться в историю моды и роль Леви Страусса в брендировании джинсовых штанов. Эту информацию, кому интересно, можно добыть в любом из многочисленных Интернет-источников.
Что такое футболка? Это самая простая рубашка с рукавами, с точки зрения кроя, технологии пошива, ткани и трудозатрат. Нет ничего проще.
Ни тебе косых бейек, ни манжетов, ни тебе планок, ни застёжек – предел примитивизма, пару кругов оверлоков и готово.
Джинсы с футболкой, с точки зрения производителя, это минимум технологических затрат при минимуме эстетики и максимуме практичности.
Человек тем и отличается от животного, что у него есть потребность в эстетике, потребность в украшающих его жизнь излишествах.
Здесь я говорю не только лишь об одежде, но и о поэзии, скульптуре, музыке, архитектуре и других видах искусства.
(Кстати, вот моё дополнение. Вспомните, что бытовые предметы 18-19 веков тоже очень богато украшались, а казалось бы – зачем? – А.В.)
Уменьшая эстетические потребности человека, вы его оставляете один на один с инстинктами.
И массовое переодевание людей в примитивную одежду обеспечивает огромный рывок в сторону упрощения и примитивизации самой человеческой сущности, вплоть до её отрицания.
А теперь скажите мне, мыслящие существа: можете ли вы себе представить романтических барышень в платьях с рюшами, их кавалеров в костюмах с жилетками. сатиновых рубашках с манжетами, которые БЕСнуются в толпе перед мужиком на сцене со спущенными штанами, показывающим пенис и ругающимся матом?
Или ту же самую сценку, но советских девушек в ситцевых цветастых платьях и их парней в тёмных брюках и светлых рубахах на пуговицах, БЕСнующихся перед сценой, на которой стоит небритый, нечесаный мужик и горлопанит под громкую музыку нецензурные вирши, в ожидании, когда тот спустит штаны и покажет..короче, сами знаете что?.
Представили? Вот что-то никак не получается.
А вот если одеть всех этих двуногих в джинсы и футболки, обуть в кеды под названием «кроссовки», независимо от пола, расы и вероисповедания, то тут сия эксцентричная картинка и сложится.
И не говорите, что подобное представление для джинсовых зверолюдей наблюдается только на нашей многострадальной Родине, и что знаменитый Сергей Шнуров, которого в последнее время НЕУСТАННО и НЕУСЫПНО рекламируют многочисленные СМИ по разным поводам и без повода – это некий отечественный эксклюзив или феномен..
Такое положение вещей – это мировая тенденция.
Чего стоят только концерты знаменитой группы «Rammstein» с оголёнными ягодицами и педерастическими сценами?
И примеров можно привести множесто и повсеместно, потому что такое псевдо-творчество обильно финансируется многочисленными продюсерами во многих странах мира.
И похоже, что именно ЗАПАДНАЯ “культура” покровительствует примитивизации мировых культурных течений.
Ведь именно в европейском Нюрбернге Шнуров впервые вышел на сцену голым, а не в родном Питере.
Не догадываетесь почему?
И не странно ли, что после этого голого выхода карьера сомнительного музыканта блатного жанра резко пошла вверх?
Как по мановению волшебной палочки на шнура посыпались самые заманчивые предложения.
Тут же его возлюбили в культурной столице – Лондоне, и известное великобританское трио “Тигровые лилии” немедленно возжелало записать с ним целый альбом.
В родном Питере тоже всполошились: руководство Мариинского театра вдруг решило, что именно Сергей Шнуров с его полунеандертальской внешностью и такими же манерами идеальный кандидат на исполнение главной роли в опере “Бенвенуто Челлини” и нигде-нибудь, а именно в знаменитой Мариинке.
Далее, как из рога изобилия, посыпались предложения записи телепередач, озвучки кинофильмов и много-много всего того, что обычному работнику культурного поприща даже в самых смелых мечтах и не грезилось.
Ведь отныне визитная карточка Шнура – это прилюдно спущенные, как в туалете, джинсы и всё, что к ним прилагается.
(И моё дополнение. Когда читаю новости, то я обычнот пользуюсь каким-то новостным сборщиком-агрегатором, типа Яндекс-новости или Новости Мэйлру..
Так вот, новости про Сергея Шнурова проскакивают почему-то постоянно, по поводу и без повод..
“Группа Ленинград начала снимать новый клип”. “Группа Ленинград закончила снимать новый клип”. “Сергей Шнуров подписалт контракт с тем-то и тем –то”.
“Сергей Шнуров выступит тогда-то и там-то, там-то, там-то”.
Почему это делается? А именно такова технология раскрутки: постоянно надо упоминать, не важно даже, в хорошем ключе или плохом.- А.В.)
И ведь формально никто не отменял статью за мелкое хулиганство кодекса Российской Федерации “Об административных правонарушениях”, под которую прямиком попадает распоясавшийся Сергей Шнуров.
Эксгибиционизм (лат. exhibeo — выставлять, показывать) — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Как правило, эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание отношений..
Различают ложный и истинный эксгибиционизм. При ложном эксгибиционизме обнажение является хулиганским действием. При истинном эксгибиционизме, который является заболеванием, относящимся к расстройствам сексуального предпочтения, эксгибиционист утрачивает контроль над совершаемыми действиями.
https://ru.wikipedia.org/wiki/...
И посадили бы его органы правопорядка в лучшие времена на 15 суток за непристойное поведение, чтобы исполнил он свой человеческий долг в виде принудительной трудовой повинности.
Но, похоже, что те лучшие времена канули в Лету вместе с женскими юбками где-гофре и мужскими элегантными и комфортными брюками не в обтяжку.
В мире джинсового приоритета за непристойное поведение – честь и хвала.
За своё непотребство Шнуров приглашён на Первый канал телевидения и ведёт замечательную передачу “Про любовь”.
Но почему именно матерщинник и нездоровый эксгибиционист?
А потому что такова мировая тенденция, а это уже тема для отдельного разговора.
И вот интересно: чем же эти собирающиеся в стаи джинсовые зверолюди отличаются от стаи обезьян, которые биологи наблюдают в их естественных средах обитания и демонстрируют нам по многочисленным каналам про природу?
А ничем..
И там и там самцы, претендующие на роль вожака, громко рыча, показывая страшные рожи и срамные места. Кого за это не сильно побьют – вот тот и главный.
А у нас в стране, среди джинсовых зверолюдей, видимо, главный вожак – Сергей Шнуров.
Источник
https://www.youtube.com/watch?...
С одиннадцатой минуты видео Артём Войтенков рассуждает о тех, кто проталкивает сие ИСКУСство в массы...
и вот любопытное откровение С.Шнурова на радио:
Набор текста, оформление - В.Лычковский.
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002. Елена Гоголь. Шнур - вожак джинсовых зверолюдей.pdf
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Надо же ” Гоголь”
думал что Шнур по великому Гоголю сочиняет свои “шедевры”
А тут – про тряпьё
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Это БИЗНЕС.
Шнуров был отличником и оч. НЕ глупый чел.
Но согласен кривляться ЗА ДЕНЬГИ.
И кривляется так как требует ТОЛПА.
ТОЛПА первична.
С ней не спорят ,ей ПОДЫГРЫВАЮТ.
ЭТО ВЫГОДНО
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интересно а чьей толпы фекалии где тебя нашли в настоящий день?
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Что-то новое в идеях.По-вашему толпа формирует культуру,это её заказ на потреблятство и животные дёргания со сцены делового человека с умом,отличника школы?И на Украине распад тоже заказ толпы?И распад СССР тоже по заказу толпы?
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Уже лет десять прошло, как пели в Нюрнберге голышом (между прочим, в Германии, а не в России), а всё вспоминают, всё лыко в строку. Смешно. Видно запал в сердце, проказник. Которые, видно, только на это и смотрят…
Залезьте на сцену и спойте лучше. Невозможно слушать других, почти никого, души у них нет.
И что за пурга про джинсовых зверолюдей? Это сколько народу сразу оскорбили, джинсы есть у каждого, это удобно и дёшево, никто на них не молится, а просто носят, пока не порвутся. И майки носят, и что? И я ношу, я зверолюдь? Шнура иногда тоже слушаю, под настроение, совсем первобытная.
Валуева опозорили, таким родился, он виноват?
Чё за дебильный материальчик? Ну не нравится русский Шнуров лондонским промышленникам, финансирующим ПВО, нашли бы повменяемей автора. Да вот беда, видно умные за такой заказ не возьмутся.
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ГОГОЛЬ это не Лондон )))
Погоняло это выбрано НЕ СПРОСТА для статейки заказной.
Это стон исдыхающего.
Покляться за ПРАВДУ
за ЗОЖ.
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джинсы никогда не носил и не буду.
шнурка не слушаю,мне почему то женщины нравятся,а не шнур.
и то что почти вся эстрада жидовская – факт.