(Познавательное ТВ, Артём Войтенков) 11 янв. 2017 г.

Елена Гоголь. Шнур - вожак джинсовых зверолюдей

Я вам прочитаю одну интересную статью, которую прислала зрительница Познавательного ТВ Елена Гоголь и по ходу вставлю пару своих дополнений.

Итак, название Шнур - вожак джинсовых зверолюдей

Обычный человек, существуя в определённых социально-бытовых условиях, в окружении определённого информационного пространства (я бы сказал искусственно созданного информационного пространства – А.В.) воспринимает себя и всё то, что его окружает, как нечто естественное.

Современная система воспитания и образования прививает в сознании людей мысль о том, что они индивидуальны и неповторимы, и то, что они потребляют: пищу, предметы обихода, ту музыку, которую они слушают, или те книги, которые они читают, это всё дело их личного, индивидуального выбора, и они в этом деле ни с кем не сравнимые индивидуалисты.

Что те джинсы с эластаном, что они носят, это результат только их выбора: футболка с принтом или чёрная нейлоновая куртка, или же чёрная толстовка, которую они выбрали и купили, это дело их личного вкуса.

И действительно это так, хотя на самом деле в эпоху капиталистического перепроизводства товаров массового спроса можно, при желании, отыскать в магазинах самую разную по номиналу и фасону одежду.

НО, подавляющее БОЛЬШИНСТВО – вот загадка века – добровольно, без всякого на то принуждения делают выбор в пользу джинсов и футболки-толстовки, в основном чёрного цвета, причём независимо от материального состояния, ну разве что бренд подороже.

Вот уж воистину странное проявление массового индивидуализма.

Если же вы прилетели с Марса поглазеть на обитателей Земли, вы будете наблюдать весьма странную картину: шныряющих по городам и весям двуногих существ, одетых в человеческую шкуру в виде джинсов с толстовкой-футболкой, украшенной принтом или чёрной курткой в зимних регионах.

Заходишь в Москве в метро, а там все как один в описанной выше униформе, за редким исключением.

И что самое замечательное – независимо от пола.

Половая принадлежность никак не влияет на вид униформы: заходишь в Праге в метро, а там тоже самое.

И не важно, уважаемый марсианин, на каком вы будете континенте, в каком мегаполисе – картина будет о-д-и-н-а-к-о-в-а-я.

Конечно же, температурный режим в весенне-летний период или же мегаполис находится в тёплой стране, вносят свои коррективы в виде белых или каких-то ярких футболок.

Но суть не меняется и эстетика, или скорее её отсутствие, остаётся такая же.

Вы скажете: ну и что, ерунда какая, главное, чтобы человек был хороший..

А я вам скажу: - НЕТ, не всё так просто, Верне, оно всё так просто, что вы даже себе не представляете.

Наши предки говорили: - Человека встречают по одёжке.

Это было в ту эпоху, когда в пределах моды существовало много типов одежды, разнообразия фасонов, изобилия узоров, наличия разноцветных тканей и их многообразных фактур.

Эти забытые слова: плиссэ, гофре, рюши, воланы, жабо, манжеты, похоже, остались в прошлом веке.

По одежде в былые времена можно было определить прежде всего пол, затем социальный статус, затем наличие определённого вкуса и даже определённых черт характера и многое-многое другое.

Но здесь мы не будем заниматься историей моды и её социальными аспектами.

Сейчас тоже встречают по одёжке. Пол, конечно, определить удаётся не сразу, приходится вглядываться во всякие косвенные признаки, а вот суть человека вполне можно угадать по принту.

Если на груди изображён президент, то он или она – путиноид, а если изображён иероглиф, то чайнанец.

Ну а если какие-то загадочные импортные буквы, то просто человек-космополит.

Давайте проанализируем, в чём же сакральный смысл этой повседневной, а в последние годы также уже и праздничной одежды..

А смысл в её крайнем примитивизме.

Что такое джинсы? Это обычная роба для докеров-золотоискателей и прочих разных рабочих, пошитая из плотной синей парусины.

Опять же, не буду вдаваться в историю моды и роль Леви Страусса в брендировании джинсовых штанов. Эту информацию, кому интересно, можно добыть в любом из многочисленных Интернет-источников.

Что такое футболка? Это самая простая рубашка с рукавами, с точки зрения кроя, технологии пошива, ткани и трудозатрат. Нет ничего проще.

Ни тебе косых бейек, ни манжетов, ни тебе планок, ни застёжек – предел примитивизма, пару кругов оверлоков и готово.

Джинсы с футболкой, с точки зрения производителя, это минимум технологических затрат при минимуме эстетики и максимуме практичности.

Человек тем и отличается от животного, что у него есть потребность в эстетике, потребность в украшающих его жизнь излишествах.

Здесь я говорю не только лишь об одежде, но и о поэзии, скульптуре, музыке, архитектуре и других видах искусства.

(Кстати, вот моё дополнение. Вспомните, что бытовые предметы 18-19 веков тоже очень богато украшались, а казалось бы – зачем? – А.В.)

Уменьшая эстетические потребности человека, вы его оставляете один на один с инстинктами.

И массовое переодевание людей в примитивную одежду обеспечивает огромный рывок в сторону упрощения и примитивизации самой человеческой сущности, вплоть до её отрицания.

А теперь скажите мне, мыслящие существа: можете ли вы себе представить романтических барышень в платьях с рюшами, их кавалеров в костюмах с жилетками. сатиновых рубашках с манжетами, которые БЕСнуются в толпе перед мужиком на сцене со спущенными штанами, показывающим пенис и ругающимся матом?

Или ту же самую сценку, но советских девушек в ситцевых цветастых платьях и их парней в тёмных брюках и светлых рубахах на пуговицах, БЕСнующихся перед сценой, на которой стоит небритый, нечесаный мужик и горлопанит под громкую музыку нецензурные вирши, в ожидании, когда тот спустит штаны и покажет..короче, сами знаете что?.

Представили? Вот что-то никак не получается.

А вот если одеть всех этих двуногих в джинсы и футболки, обуть в кеды под названием «кроссовки», независимо от пола, расы и вероисповедания, то тут сия эксцентричная картинка и сложится.

И не говорите, что подобное представление для джинсовых зверолюдей наблюдается только на нашей многострадальной Родине, и что знаменитый Сергей Шнуров, которого в последнее время НЕУСТАННО и НЕУСЫПНО рекламируют многочисленные СМИ по разным поводам и без повода – это некий отечественный эксклюзив или феномен..

Такое положение вещей – это мировая тенденция.

Чего стоят только концерты знаменитой группы «Rammstein» с оголёнными ягодицами и педерастическими сценами?

И примеров можно привести множесто и повсеместно, потому что такое псевдо-творчество обильно финансируется многочисленными продюсерами во многих странах мира.

И похоже, что именно ЗАПАДНАЯ “культура” покровительствует примитивизации мировых культурных течений.

Ведь именно в европейском Нюрбернге Шнуров впервые вышел на сцену голым, а не в родном Питере.

Не догадываетесь почему?

И не странно ли, что после этого голого выхода карьера сомнительного музыканта блатного жанра резко пошла вверх?

Как по мановению волшебной палочки на шнура посыпались самые заманчивые предложения.

Тут же его возлюбили в культурной столице – Лондоне, и известное великобританское трио “Тигровые лилии” немедленно возжелало записать с ним целый альбом.

В родном Питере тоже всполошились: руководство Мариинского театра вдруг решило, что именно Сергей Шнуров с его полунеандертальской внешностью и такими же манерами идеальный кандидат на исполнение главной роли в опере “Бенвенуто Челлини” и нигде-нибудь, а именно в знаменитой Мариинке.

Далее, как из рога изобилия, посыпались предложения записи телепередач, озвучки кинофильмов и много-много всего того, что обычному работнику культурного поприща даже в самых смелых мечтах и не грезилось.

Ведь отныне визитная карточка Шнура – это прилюдно спущенные, как в туалете, джинсы и всё, что к ним прилагается.

(И моё дополнение. Когда читаю новости, то я обычнот пользуюсь каким-то новостным сборщиком-агрегатором, типа Яндекс-новости или Новости Мэйлру..

Так вот, новости про Сергея Шнурова проскакивают почему-то постоянно, по поводу и без повод..

“Группа Ленинград начала снимать новый клип”. “Группа Ленинград закончила снимать новый клип”. “Сергей Шнуров подписалт контракт с тем-то и тем –то”.

“Сергей Шнуров выступит тогда-то и там-то, там-то, там-то”.

Почему это делается? А именно такова технология раскрутки: постоянно надо упоминать, не важно даже, в хорошем ключе или плохом.- А.В.)

И ведь формально никто не отменял статью за мелкое хулиганство кодекса Российской Федерации “Об административных правонарушениях”, под которую прямиком попадает распоясавшийся Сергей Шнуров.

Эксгибиционизм (лат. exhibeo — выставлять, показывать) — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Как правило, эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание отношений..

Различают ложный и истинный эксгибиционизм. При ложном эксгибиционизме обнажение является хулиганским действием. При истинном эксгибиционизме, который является заболеванием, относящимся к расстройствам сексуального предпочтения, эксгибиционист утрачивает контроль над совершаемыми действиями.

https://ru.wikipedia.org/wiki/... (лат.) — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Как правило, эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание отношений..Различают ложный и истинный эксгибиционизм.При истинном эксгибиционизме, который является заболеванием, относящимся к расстройствам сексуального предпочтения, эксгибиционист утрачивает контроль над совершаемыми действиями.

И посадили бы его органы правопорядка в лучшие времена на 15 суток за непристойное поведение, чтобы исполнил он свой человеческий долг в виде принудительной трудовой повинности.

Но, похоже, что те лучшие времена канули в Лету вместе с женскими юбками где-гофре и мужскими элегантными и комфортными брюками не в обтяжку.

В мире джинсового приоритета за непристойное поведение – честь и хвала.

За своё непотребство Шнуров приглашён на Первый канал телевидения и ведёт замечательную передачу “Про любовь”.

Но почему именно матерщинник и нездоровый эксгибиционист?

А потому что такова мировая тенденция, а это уже тема для отдельного разговора.

И вот интересно: чем же эти собирающиеся в стаи джинсовые зверолюди отличаются от стаи обезьян, которые биологи наблюдают в их естественных средах обитания и демонстрируют нам по многочисленным каналам про природу?

А ничем..

И там и там самцы, претендующие на роль вожака, громко рыча, показывая страшные рожи и срамные места. Кого за это не сильно побьют – вот тот и главный.

А у нас в стране, среди джинсовых зверолюдей, видимо, главный вожак – Сергей Шнуров.

Источник

https://www.youtube.com/watch?...

С одиннадцатой минуты видео Артём Войтенков рассуждает о тех, кто проталкивает сие ИСКУСство в массы...

и вот любопытное откровение С.Шнурова на радио:

Набор текста, оформление - В.Лычковский.

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