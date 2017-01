Бой у Ко-Чанга

Лёгкий крейсер «Ламотт-Пике»

Адмирал Жан Деку слева.

Броненосец береговой обороны «Тонбури»

Авизо "Марн"



Авизо «Таюр»





Миноносец «Трэд»



Дымы «Тонбури», фото с французского корабля



Палуба «Тонбури»



Колониальный авизо «Амираль Шарнье»



Пожар на «Тонбури»



Церемония празднования победы под Ко-Чанг



«Ламотт-Пике» после возвращения с похода.



Экипаж «Ламотт-Пике»

Интересный и весьма подробный обзор малоизвестного морского сражения у Ко-Чанга между Францией и Таиландом в 1941 году.Столкновение между французским и таиландским флотами 17 января 1941 г. у острова Ко-Чанг в Сиамском заливе нельзя отнести к малоизвестным страницам морской истории, однако вплоть до недавнего времени фактически единственными источниками, на которых строились все описания этого боя в литературе, оставались французские официальные реляции. Сегодня появление сведений с таиландской стороны позволяет не только гораздо яснее реконструировать сам ход сражения, но и уточнить подлинные потери тайского флота, довольно серьезно отличающиеся от заявленных французами успехов.После поражения Франции в Европе летом 1940 года значительно осложнилось положение французских владений в Индокитае. В сентябре 1940 г. Япония добилась размещения своих войск на севере Индокитая. Одновременно, воспользовавшись радикальным ослаблением французской метрополии, военное националистическое правительство Таиланда (как с 1939 года именовался Сиам), руководимое генералом Луангом Пибусонграном, выдвинуло притязания на обширные территории французских Лаоса и Камбоджи. 20 октября вооруженные силы Таиланда были приведены в боевую готовность, а 28 ноября они пересекли границу Французского Индокитая, положив тем самым начало открытым боевым действиям.К началу конфликта Таиланд располагал небольшим, но весьма современным и сбалансированным флотом, в состав которого входили два построенных в Японии малых броненосца береговой обороны с 200-мм орудиями, две броненосные канонерские лодки, один старый эсминец, 12 миноносцев, четыре подводные лодки, три шлюпа, два минных заградителя, до 17 торпедных и трех сторожевых катеров, более десятка транспортных и вспомогательных судов. Номинально довольно значительную силу представляла и таиландская авиация, насчитывавшая до 150 самолетов.С началом боевых действий таиландский флот вел себя пассивно, ограничиваясь высылкой боевых групп из броненосцев и миноносцев на якорную стоянку у расположенного близ таиландско-камбоджийской границы острова Чанг (Ко-Чанг), где была организована передовая маневренная база. Подводные лодки вели безуспешное патрулирование у камбоджийского побережья.ВМС Франции в дальневосточных водах к концу 1940 г. были незначительными. 19 ноября командующий французскими морскими силами в Индокитае контр-адмирал Терро отдал приказ сформировать из находившихся в Сайгоне надводных кораблей оперативное соединение №7 (оно же Groupe Occasionnel) в составе легкого крейсера «Ламотт-Пике», колониальных авизо (шлюпов) «Дюмон д'Юрвиль» и «Амираль Шарнье» и старых авизо «Таюр» и «Марн». Соединение было собрано в бухте Камрань 9 декабря под общим командованием командира крейсера капитана 1 ранга Режи Беранже. Одновременно в ноябре французами была организовано наблюдение за Сиамским заливом с использованием двух перебазированных в Реам летающих лодок «Луар-130» (из восьми, наличествовавших в Индокитае в составе эскадрильи 1/C.B.S) и гидрографических судов «Астроляб», «Лаперуз», «Октан».13 января 1941 года генерал-губернатор Французского Индокитая адмирал Жан Деку после согласования с Адмиралтейством в Виши отдал распоряжение силам Беранже поддержать планируемое на 16 января контрнаступление французских войск на границе с Таиландом. Беранже немедленно выслал из Камрани вперед свои четыре тихоходных авизо, которые к вечеру 14 января достигли якорной стоянки в 20 милях к северу от архипелага Пауло Кондор (ныне Кондао). Сам Беранже принял 13 января в Сайгоне участие в совещании морского и армейского командования, на котором было принято решение перенести начало наступления на 17 января. Крейсер «Ламотт-Пике» вышел в море вечером 14 января, и, приняв следующим утром топливо у мыса Сен-Жак, на высокой скорости к 16.00 15 января совершил переход к месту рандеву со своими силами у Пауло Кондор. Первоначальным замыслом операции предусматривалось предпринять нападение на таиландские прибрежные города от Районга до камбоджийской границы с целью вынудить тайцев оттянуть войска для обороны побережья.В 20.00 на «Ламотт-Пике» был получен приказ генерал-губернатора адмирала Деку: «Атаковать, найти и уничтожить сиамские морские силы в районе между Саттахипом и камбоджийской границы». После краткого совещания с командирами кораблей, в 21.00 15 января Беранже велел сниматься с якоря и его эскадра двинулась на север на предельной для старых авизо скорости 13,5 уз.16 января французское соединение, оставаясь необнаруженным, вошло в Сиамский залив. В тот же день два самолета «Луар-130» из Реама произвели воздушную разведку, установив наличие у Ко-Чанга одного таиландского броненосца и трех миноносцев, а в главной базе таиландского флота Саттахипе — одной броненосной канонерской лодки, четырех миноносцев, двух подводных лодок и двух малых судов. Информация об этом была передана из Сайгона Беранже.Реально к 16 января у Ко-Чанга находились оба таиландских броненосца — «Тонбури» и «Шри Аётха» — в сопровождении миноносцев, однако тем же вечером «Шри Аётха» с тремя миноносцами ушел в Саттахип для пополнения запасов. После этого на якорной стоянке у восточного берега Ко-Чанга в одноименном проливе остались броненосец «Тонбури», минный заградитель «Нонг Сарай» и сторожевой катер «Тео Уток», а всего в 200 м у берега на главном рейде у южной оконечности острова стояли миноносцы «Сонгкла» и «Чантабури». Однако в ночь на 17 января последний миноносец также убыл в Саттахип на ремонт, а на смену ему пришел однотипный «Чонбури», вставший рядом с «Сонгкла». Боеготовность находящихся у острова кораблей была невысока. С целью экономии топлива все корабли стояли на якоре, причем турбинные миноносцы — с погашенными котлами, так что для дачи хода им требовалось не менее часа времени. Заградитель имел полный запас мин, однако минные заграждения не выставлялись.Еще два таиландских миноносца находились 17 января в дозоре — «Трэд» у Саттахипа, а «Районг» — к северу от Ко-Чанга.Перед Беранже встали два возможных варианта действий — нападение непосредственно на Саттахип, или атака кораблей, находящихся у Ко-Чанга. Французский командир выбрал второе, опасаясь, что, будучи связанным тихоходными авизо, он потратит на переход к Саттахи-пу много времени и не сможет остаться незамеченным, а также полагая, что встретит у Саттахипа противодействие со стороны береговой артиллерии.Приняв решение атаковать тайские силы у Ко-Чанга, командующий французским соединением разработал подробный план операции. Нападение предполагалось произвести на рассвете с юго-запада. Так как обширные мелководья препятствовали подходу близко к острову, а главный южный рейд Ко-Чанга был окружен небольшими островками примерно 200-метровой высоты, то Беранже решил рассредоточить французский отряд и распределить секторы огня между островками с целью полного перекрытия проходов между ними, тем самым препятствуя неприятелю скрыться и отрезая ему пути отхода на восток от острова. В соответствии с этим замыслом, французский отряд был разделен на три группы:«А» — крейсер «Ламотт-Пике», который должен был использовать свою скорость и огневую мощь для занятия наиболее восточной позиции между островками Ко-Клум и Ко-Чан, где противник, как полагалось, будет искать пути к отступлению, для окончательного уничтожения неприятельских кораблей.«В» — колониальные авизо «Дюмон д'Юрвиль» и «Адмирал Шарнье», которые должны были действовать по центру бухты между островками Ко-Кра и Ко-Клум, обстреливая якорную стоянку и выполняя роль «загонщиков».«С» — старые авизо «Таюр» и «Марн», которые, как самые слабые корабли, должны были действовать с западной мористой стороны между Ко-Чангом и островком Ко-Кра.Каждый корабль должен был самостоятельно выбирать цели для стрельбы и открывать огонь, как только позволят условия видимости.Оценивая план французского командующего, нетрудно заметить, что он основывался на недостаточно полной информации воздушной разведки и на уверенности в том, что все таиландские корабли у Ко-Чанга во главе с обнаруженным броненосцем находятся на главном рейде у южной оконечности острова.Между тем, как уже было сказано, «Шри Аётха» ушел оттуда накануне, в то время как корабли, находившиеся на стоянке у восточного берега Ко-Чанга, включая броненосец «Тонбури», видимо, обнаружены французскими летчиками 16 января не были. Поэтому главному удару французов предстояло быть нанесенным по фактически пустому месту — двум миноносцам. Это, в итоге, и позволило в ходе боя ускользнуть поврежденному «Тонбури».Французские корабли приблизились к Ко-Чангу с юго-запада около 5.30 утра 17 января. Погода была хорошая, на море стоял штиль. Солнце еще не взошло, но полная луна светила ярко, обеспечивая достаточную видимость. Со стороны берега море было затянуто легким туманом. В 5.45 французские силы по сигналу флагмана в соответствии с планом разделились на три группы и начали развертываться для атаки, начало которой было намечено на 6.15. Крейсер «Ламотт-Пике» попытался запустить один из двух своих бортовых гидросамолетов «Потэ-452», но не смог этого сделать вследствие выявившейся неисправности катапульты.Тем временем Ко-Чанга достиг вылетевший на разведку из Реама самолет «Луар-130» (командир лейтенант Плайнемайсон). Около 5.50 шум мотора «Луара-130», пролетавшего около южной оконечности острова, был услышан вахтенными на таиландских миноносцах «Сонгкла» и «Чонбури», на которых незамедлительно была объявлена боевая тревога. Оба миноносца немедленно стали разводить пары, но так и не успели дать ход до своей гибели.«Луар-130» пролетел на север вдоль восточного побережья Ко-Чанга, где Плайнемайсон около 6.00 увидел стоявшие корабли группы «Тонбури». В 6.05 с летающей лодки было передано сообщение об обнаружении у острова двух броненосцев противника (за второй броненосец на разведчике приняли минный заградитель «Нонг Сарай»), ставшее для французского командования в Сайгоне и для Беранже полной неожиданностью. Развернувшись, самолет прошел над островом и оказался над южной якорной стоянкой. В 6.05 таиландские миноносцы открыли по «Луару» зенитный огонь из своих 76-мм орудий — впрочем, оказавшийся совершенно безрезультатным. В ответ «Луар» сбросил бомбу по таиландскому ангару для гидросамолетов на островке Ко-Вай, но также промахнулся.После разделения с авизо, «Ламотт-Пике» лег курсом на О, увеличив скорость сперва до 19, а затем до 22 уз. В 6.10 крейсер был замечен с миноносца «Сонгкла», незамедлительно открывшему по «Ламотт-Пике» огонь залпами из своих трех 76-мм орудий с дистанции 12 000 м. Затем по крейсеру начал стрелять и стоявший севернее своего систершипа миноносец «Чонбури». Вследствие большой дистанции огонь таиландских кораблей был полностью неэффективен и был замечен на крейсере только в 6.14. Согласно французским источникам, часть выпущенных с миноносцев по крейсеру снарядов были зенитными с дистанционным взрывателем — видимо, в горячке боя тайцы забыли сменить тип боезапаса.Первым с французской стороны открыл огонь в 6.15 лидер группы «В» «Дюмон д'Юрвиль». В 6.23 с открытием огня «Амирапем Шарне» к стрельбе присоединились корабли группы «С». «Таюр» начал стрелять в 6.25. Авизо открывали огонь с дистанции от 5000 до 8000 м. В свою очередь, после обнаружения подходящего с W противника, миноносец «Чонбури» перенес стрельбу с крейсера на корабли группы «В».Таиландские корабли плохо различались в сумраке и тумане на фоне берега (хотя французам казалось, что они «ясно видят силуэты на якорной стоянке»), и на французских кораблях оставалась неясность относительно полного состава сил противника. В первые минуты боя авизо периодически стреляли осветительными снарядами, с восходом солнца около 6.30 видимость улучшилась.В 6.19 «Ламотт-Пике» с дистанции 10000 м открыл огонь из башенных 155-мм орудий по таиландским миноносцам, причем первый залп прошел над кораблями и лег на берегу. По французским источникам, при этом был случайно поврежден береговой пост наблюдения и выведена из строя телефонная связь поста с аэродромом Чантабун, что задержало прибытие к месту сражения таиландской авиации. Следующими залпами был поражен один из миноносцев. Все время боя крейсер держал 22 уз.В 6.20 крейсер ввел в действие свои 75-мм орудия и произвел по миноносцам пуск трех 550-мм торпед из аппаратов левого борта. В 6.30 на основании «торпедного следа» было решено, что «один из кораблей противника поражен в корпус», хотя фактически все три торпеды прошли мимо. Примерно в это же время, по докладу с КДП крейсера, миноносец с якобы бортовым номером «11» получил тяжелые повреждения от артогня и «скрылся за островом». Реально в таиландском флоте этот номер нес миноносец «Трэд», которого у Ко-Чанга вообще не было.С 6.30, со сближением французских кораблей с противником и улучшением видимости, эффективность французского огня резко возросла, и таиландские миноносцы, так и не давшие хода, стали получать попадание за попаданием. Основные повреждения им нанес, видимо, огонь 155-мм орудий «Ламотт-Пике». В 6.37 крейсер прекратил стрельбу, поскольку директрису ему перекрыл маленький островок Ко-Чан. Французские авизо продолжали гвоздить противника, сблизившись с ним к 6.50 на дистанцию 3000 м (группа «В») и 2600 м (группа «С»). Однако к этому времени таиландские корабли уже прекратили сопротивление и агонизировали.Над горящими миноносцами вздымались густые клубы дыма на высоту 300—400 м. В 6.45 экипажу миноносца «Сонгкла» был отдан приказ покинуть корабль и в 6.53 он скрылся под водой на месте своей последней стоянки. В 6.55 затонул и «Чонбури». Удостоверившись, что оба миноносца потоплены, авизо в 6.55 прекратили огонь, после чего группа «С» вступила в кильватер группе «В», которая двинулась на юг. В ходе боя ни один французский корабль не получил ни одного попадания и не понес никаких потерь, хотя на крейсере после боя было найдено некоторое количество осколков от 76-мм зенитных снарядов с таиландских миноносцев.Боевая тревога на стоявших к востоку от Ко-Чанга таиландских кораблях была объявлена в 6.05, немедленно вслед за обнаружением французского самолета. Командир броненосца «Тонбури» коммандер Луанг Промвиирапан приказал сниматься с якоря и одновременно безуспешно пытался по радио связаться с аэродромом Чантабури с целью вызова воздушного прикрытия.Наличие на броненосце дизельной энергетической установки позволило ему уже в 6.20 дать ход. В это время наблюдатели на мостике «Тонбури» уже смогли заметить верхушки мачт «Ламотт-Пике» на юге, а также видеть всполохи и слышать звуки артиллерийской стрельбы. Броненосец передал радиосоообщение в штаб флота: «Ламотт-Пике» атакует таиландские миноносцы южнее Ко-Чанга», — после чего сам двинулся на SO, подняв обращенный к набитому минами заградителю «Нонг Сарай» флажный сигнал «Не следовать за мной». С заградителем остался и сторожевой катер «Тео Уток».В 6.38 на «Ламотт-Пике» обнаружили надстройки «двух броненосцев», появившиеся из-за Ко-Чанга за NNW на дальности 10 000 м. «Два» броненосца, несомненно, привиделись французам в результате соответствующего донесения «Луара-130» Плайнемайсона. Однако, следует отметить, что условия для наблюдения за противником с французского крейсера были неблагоприятными — таиландский корабль был виден только в промежутках между мелкими островами, над морем продолжали висеть клочья тумана. Поэтому неудивительно, что французы были уверены, что имеют дело с двумя кораблями.В 6.40 командир «Тонбури» отдал приказ: «Приготовиться к открытию огня правым бортом, цель — легкий крейсер противника». Броненосец в этот момент находился в 4000 м от восточного берега Ко-Чанга.В 6.45 «Ламотт-Пике», двигаясь курсом NO со скоростью 22 уз. открыл по «Тонбури» огонь из башенных 155-мм орудий. Броненосец немедленно ответил двухорудийными залпами 200-мм калибра, его стрельба была довольно точной по направлению, но дистанция бралась таиландскими артиллеристами заведомо неверно. В противовес этому, огонь французов, хотя и ведшийся фактически в «просветы» между островками, был эффективным. Уже в 6.48 четвертый залп крейсера угодил в «Тонбури», снаряды разорвались на нижней палубе, а один — на мостике, причинив тяжелые потери в личном составе. Убит был и командир броненосца Промвиирапан. Система управления огнем главного калибра была выведена из строя, рулевое управление заклинено и корабль начал описывать циркуляции.Лишь после четырех полных кругов вступивший в командование штурман корабля смог восстановить управляемость, используя ручные приводы перекладки руля, и положил корабль на курс О. Тем временем «Тонбури» получил еще несколько попаданий 155-мм снарядов, вызвавших пожар и затопления.В 6.55 «Ламотт-Пике», достигнув 10-саженной изобаты, не мог далее идти на мелководье, и, описав циркуляцию, лег на обратный курс, продолжая обстреливать броненосец.Видимо, к этому времени на крейсере считали, что «первый броненосец», получив повреждения, скрылся с поля боя, и теперь сражение ведется со «вторым» кораблем. Адмирал Терро в своем донесении в морское министерство Виши утверждал, что таиландцы «неоднократно пытались скрыться между островами», хотя известная прокладка курса «Тонбури» это не подтверждает.Таиландский броненосец, продвигаясь на О, продолжал вести нечастый огонь двухорудийными залпами главного калибра, однако ввиду того, что управление огнем теперь было только местным (видимо, каждая башня стреляла самостоятельно), а дистанция росла, то стрельба «Тонбури» стала совсем плохой.Около 7.00 французский крейсер, идя на W, увеличил скорость до 27 уз. а около 7.12 потерял броненосец из виду и был вынужден прекратить огонь. После широкой циркуляции «Ламотт-Пике» лег на курс NNO, вновь пытаясь сократить дистанцию, и в 7.22 возобновил стрельбу по противнику. Тем временем в 7.15 к бою с броненосцем присоединились французские группы «В» и «С», шедшие одним кильватерным строем. Сближаться с «Тонбури» французские авизо остерегались, и поэтому обстреливали таиландский корабль с дальней дистанции (не менее 10 000 м), описывая циркуляции вокруг крохотного островка Ко-Биданг. Хотя французские описания говорят о «многократных» попаданиях с авизо в броненосец, однако имеются основания усомниться в этом. В свою очередь, таиландцы перенесли огонь на «Амирапь Шарнье», однако попаданий снова не достигли.К этому времени «Тонбури» был тяжело поврежден, горел в трех местах, имел заметный дифферент на корму и крен на правый борт, его кормовая башня была выведена из строя. Около 7.20 броненосец прекратил огонь, развернулся и начал отходить по мелководью на NW.В 7.25 французский крейсер лег на SO, чтобы обогнуть островки Ко-Хам и Ко-Чан, а в 7.30 вновь вернулся на курс NO, ведя огонь по уходящему таиландскому кораблю, и на 27-узловом ходу вновь вышел к 10-саженной изобате. Дальше следовать Беранже вновь не мог, поэтому, положив «Ламотт-Пике» на О, в 7.35 просигналил группе «В» организовать преследование броненосца. Однако авизо были слишком далеко и не могли выполнить этот приказ, а в 7.40 они вообще прекратили стрельбу из-за увеличения дистанции. В 7.48 крейсер из аппаратов левого борта послал еще три 550-мм торпеды вдогон уходящему противнику с дистанции 15 000 м — без всякой надежды на успех. В 7.50 «Ламотт-Пике» прекратил артогонь и повернул на SW. Бой у Ко-Чанга закончился. Французы не имели никаких потерь и повреждений.Минный заградитель «Нонг Сарай» и сторожевой катер «Тео Уток» никакого участия в бою не принимали и остались незамеченными французами.В 8.40 Беранже, опасаясь начала атак с воздуха таиландской авиацией, дал приказ своим силам отходить на W в сторону открытого моря. Четыре авизо во главе с «Дюмон д'Юрвилем» шли кильватерной колонной со скоростью 13 уз. южнее них отдельно следовал нагнавший авизо на 25-узловой скорости «Ламотт-Пике».Однако первый удар сиамских легких бомбардировщиков Воут V-93S «Корсар» из 44-й эскадрильи с Чантабури, по иронии судьбы пришелся на поврежденный «Тонбури», ошибочно атакованный и получивший попадание бомбы, причинившей новые серьезные повреждения. К 9.50 броненосец достиг Лаем-Нгоб на побережье Таиланда, где сел на грунт на глубине 6 м в устье реки Чантабун. Борьба с пожарами и поступлением воды так и не увенчалась успехом ив 11.00 корабль был оставлен экипажем.Позднее «Тонбури» был поднят и отбуксирован транспортом «Чанг» в Бангкок, однако полностью восстановлен так и не был. Почти четверть века он использовался в качестве несамоходного штабного корабля и плавучей базы Патрульной эскадры ВМС Таиланда, пока в 1967 г. не пошел на слом. Носовые надстройка и башня корабля были установлены в качестве мемориала на территории военно-морской академии Таиланда в Пакнам, где сохраняются по настоящее время.Первые два биплана «Корсар» 44-й эскадрильи ВВС Таиланда настигли французскую эскадру только в 8.58. Лидирующий самолет, пилотируемый капралом Чамраем Мунгпасеартом, сбросил две 50-кг бомбы, легшие всего в нескольких метрах вблизи «Ламотт-Пике» (таиландцы даже утверждали об одном попадании), однако его ведомый отбомбился гораздо хуже — в 200 м от крейсера. Французы вели энергичный зенитный огонь из 75-мм зенитных орудий и 13,2-мм пулеметов. В 9.00 еще один «Корсар» сбросил бомбы в 500 м от «Амираля Шарнье». Последующие несколько атак, предпринятых «Корсарами» нарядами по 1—2 машины до 9.40, проводились уже безо всякой настойчивости — самолеты явно остерегались входить в зону зенитного огня и бомбы сбрасывались с высоты около 3000 м на расстоянии зачастую нескольких километров от кораблей, которые безо всякого ущерба удалились в Сиамский залив, а утром 18 января триумфально вернулись в Сайгон.Французы полагали, что в сражении у Ко-Чанга уничтожили ядро таиландского флота, включая оба броненосца береговой обороны. В рапорте контр-адмирала Терро «перепроверенные по различным источникам» потери противника оценивались таким образом:— миноносцы № 11 («Трэд»), № 32 («Чонбури») и № 33 («Сонгкла») потоплены;— в течении начальной фазы сражения (корабли едва виднелись и их было тяжело опознать), один из двух кораблей береговой обороны, замеченный разведывательным самолетом, скорее всего «Аётха», был несколько раз поражен и бежал. Но, по-видимому, он налетел на мель и застрял в устье реки Чантабун, где его корпус и можно было увидеть;— другой корабль береговой обороны «Тонбури», весь объятый пламенем, попытался выброситься на берег, но пропорол корпус о риф и взорвался;— из экипажа «Тонбури» спаслось не более 82 человек.Потери экипажей противника французы оценивали в 300 погибших, «из которых более 80 на миноносцах» .Эти сведения безо всякой сверки с таиландскими источниками были утверждены во французской, а затем и вообще в западной литературе и до сих пор продолжают гулять по различным публикациям, в том числе и в России. Лишь в последние несколько лет в связи с развитием Интернета появилась возможность сопоставить данные обеих сторон. Как уже было сказано, ни броненосец «Шри Аётха», ни миноносец «Трэд» в сражении у Ко-Чанга участия не принимали и не топились.Впрочем, их «наличие» в составе таиландского флота было достаточно быстро выяснено иностранными авторами вскоре после окончания Второй мировой войны, но это ничтоже сумняше объяснялось тем, что эти корабли были «подняты и отремонтированы» (некоторые даже авторитетно добавляли — «японцами»). Как нетрудно видеть, севший на грунт у Лаен-Нгоба броненосец считался французами «Шри Аётхой», и это положило начало существующей до сих пор в литературе путанице относительно судьбы таиландских броненосцев. Реально «Шри Аётха» благополучно пережил войну на Тихом океане и был потоплен 30 июня 1951 года в Саттахипе в результате попадания авиабомбы с самолета ВВС Таиланда и огня полевой артиллерии таиландской армии в ходе предпринятой морскими офицерами попытки военного переворота против Пибусонграна. Остов корабля впоследствии на месте разобрали на металл.Потери личного состава таиландских кораблей в ходе боя у Ко-Чанга оказались на удивление невелики, и, согласно таиландским источникам, составили 36 погибших: 20 на «Тонбури», 14 на «Сонгкла» и двое на «Чонбури». Количество раненых автору обнаружить не удалось, но, поскольку известно, что общие потери ВМС Таиланда в конфликте с Францией 1940— 1941 годов составили 41 погибший и 67 раненых, то очевидно, что подавляющее количество из этих 67 раненых приходится на Ко-Чанг.В Таиланде бой у Ко-Чанга был объявлен образцом выдающегося героизма и до сих пор преподносится как победа таиландского флота, отбившего нападение французских агрессоров на Ко-Чанг и заставившего противника ретироваться. Коммандер Луанг Промвиирапан был посмертно произведен в кэптены (видимо, манера посмертного повышения в чине была заимствована у японцев).В целом сражение у Ко-Чанга представляет собой традиционное для XX столетия столкновение вооруженных сил западной державы с силами второразрядного государства «третьего мира». Как правило, ни численность, ни наличие достаточно современной боевой техники у «незападной» стороны никак не помогает ей избежать сокрушительного поражения с разгромным счетом. Преимущество западной армии в организации, управлении, опыте, уровне подготовки командного и личного состава, причем базирующихся прежде всего на западной самоорганизации и самодисциплине, оказывается практически всегда решающими факторами полной победы. Простое подражание западным военным организмам не дает восприятия механизмов западной военной эффективности.В случае с Ко-Чангом налицо не только плохая боевая подготовка таиландских моряков, артиллеристов и летчиков, не позволившая нанести какого-либо ущерба противнику. Бросается в глаза очевидная некомпетентность таиландского морского командования в использовании своих сил и средств. Силы относительно небольшого флота были разделены и распылены, при этом долгое бездеятельное пребывание отрядов кораблей на незащищенных рейдах у Ко-Чанга вблизи границы с Камбоджей само по себе как будто являлось приглашением для противника к нападению на них. Даже у самого острова таиландцы умудрились распылить корабли между двумя стоянками, давая противнику возможность легко уничтожать их по частям. Об отсутствии разведки, охранения и элементарных мер по защите передовой базы нечего и говорить. Представляется, что таиландцы в итоге легко отделались и что только стечение обстоятельств (в частности, уход «Шри Аётхи») и недостаточная активность Беранже уберегли их от куда более тяжелых потерь.В бою у Ко-Чанга, согласно рапорту контр-адмирала Терро, французские корабли израсходовали следующее количество снарядов: 454 155-мм, 509 138-мм, 54 100-мм, 280 75-мм (в том числе 117 зенитных). Точность стрельбы оценить затруднительно, но очевидно, что для 155-мм снарядов «Ламотт-Пике» было достигнуто несколько процентов попаданий. Четыре же авизо, судя по всему, реально сыграли незначительную роль в обеих фазах боя, и явно мало чего добились.«Тонбури», по французским данным, произвел около 100 двухорудийных залпов 200-мм орудий, не достигнув ни одного попадания. Точность его стрельбы в рапорте Терро характеризуется как «довольно посредственная».Глядя ретроспективно, можно сказать, что Беранже не использовал всех имеющихся у него возможностей для уничтожения противника. В первую очередь это можно объяснить как уверенностью французского командира в уничтожении сразу двух таиландских броненосцев (что уже само по себе являлось «полновесной» победой), так и чрезмерной боязнью таиландской авиации — боязнью, отчасти понятной в свете опыта войны на море в Европе 1940 года, но оказавшейся совершенно малообоснованной в данном случае. Поэтому, проведя успешный бой у Ко-Чанга, Беранже фактически пустился наутек, вместо того, чтобы, используя свои авизо, произвести «зачистку» прибрежных вод и мелководья у острова и попытаться добить поврежденные броненосцы. Без ложной скромности было решено считать оба самых мощных корабля таиландского флота априори «уничтоженными», хотя гибели ни того, ни другого французы воочию не наблюдали. Конечно, не стоит сбрасывать со счета опасения относительно навигационной сложности плавания в мелких малоизученных водах, однако нельзя не видеть, что в итоге Беранже упустил противника.Из имеющихся источников так и непонятно, почему группа «В», имея прямой приказ командующего на преследование поврежденного броненосца, его не выполнила. Во всяком случае, на мостиках французских авизо у Ко-Чанга стояли люди явно не нельсоновского склада. В результате только слабость судоремонтной базы Таиланда не позволила вернуть в строй «Тонбури».Еще более критически следует оценить отказ Беранже после победы при Ко-Чанге произвести нападение если не на Саттахип, то хотя бы на другие пункты таиландского побережья. А ведь именно это предписывали ему первоначальные инструкции на операцию, да и общий ее замысел строился на оказании содействия наступлению армии. Уничтожение таиландского флота с этой точки зрения являлось не самоцелью, а одной из предпосылок для успешного осуществления действий с моря против Таиланда.Беранже, полагая, что он потопил оба таиландских броненосца, тем самым мог считать задачу завоевания господства на море достигнутой, и должен был приступить к эксплуатации этого господства. Вместо этого следует уход в Сайгон. Трудно отделаться от ощущения, что французский флот в случае с Ко-Чангом вел в Сиамском заливе некую собственную «параллельную» войну, не интересуясь тем, что происходит на суше, хотя судьба Французского Индокитая зависела в первую очередь от результатов борьбы на сухопутном фронте.И поэтому не следует удивляться, что результаты победы французов у Ко-Чанга никак не повлияли на эту судьбу. Контрнаступление французской армии 16—17 января 1941 года быстро захлебнулось вследствие явной недостаточности задействованных в нем сил. В конечном счете, правительство Виши и администрация Французского Индокитая были вынуждено принять «посредничество» японцев, в подписанном в Токио 11 марта франко-таиландском мирном договоре «отсудивших» Таиланду весь Лаос и две провинции Камбоджи. А в июле 1941 года Япония добилась права размещения своих войск во всем Французском Индокитае. Тем самым была предрешена и судьба кораблей еще недавно победоносной французской эскадры.Места у о. Чанг, где лежат на грунте оба потопленных сиамских миноносца (в 200 м от берега, на глубине 15 м), сейчас отмечены красными бакенами и доступны для дайверов. Правда, как сообщается, из-за сильной заиленное и исключительно плохой видимости в этом месте ныряние на них не представляет никакого интереса. http://foto-history.livejournal.com/1030 4859.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com