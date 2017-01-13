БНД против Штази: Как предатель Горбачёв сдавал Германию и спецслужбы

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Ветеран Службы внешней разведки России вспоминает, как последний советский президент «сливал» восточногерманских союзников СССР.

27 лет назад, в сентябре 1989-го, началось разрушение Берлинской стены, за которым последовал распад Германской Демократической Республики и последующее объединение двух Германий в одно государство. О том, кто же виновен в изначальном расколе Германии на ФРГ и ГДР, как проходила тайная война между спецслужбами двух стран и почему СССР не вступился за своих союзников в высшем руководстве ГДР после разрушения страны, рассказывает бывший сотрудник Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР, ветеран Службы внешней разведки (СВР), полковник Виталий Коротков.

– Виталий Викторович, есть версия, что ГДР как страна появилась только из-за жёсткой воли Сталина, который стремился создать в центре Европы бастион против капиталистических стран. Но некоторые из ваших коллег уверяли меня, что высшее руководство СССР было готово пойти на создание на территории фашистской Германии социал-демократического государства, по примеру Швейцарии…

– Решение Тегеранской, как и решения Ялтинской и Потсдамской конференций, предусматривали создание на территории бывшей фашистской Германии демократического государства. По судьбе Германии у руководства СССР, Великобритании и США были разные предложения. Англичане предлагали расчленить Германию на разные земли и сектора, руководство же нашей страны придерживалось мнения, что Германия должна быть единой страной.

Нацистский резерв запада

– То есть ответственность за дробление Германии на сектора и зоны своего влияния, лежит на руководстве США и Великобритании?

– Именно на них. Когда войска нашей страны развернули наступления в Восточной Европе, а армии США и Великобритании высадились во Франции, произошло очень интересное событие, о котором редко вспоминают. А именно: в немецком Шлезвиг-Гольштейне, в Голландии и Бельгии сохранились крупные силы немецко-фашистской армии, и они почему-то после высадки войск союзников в Нормандии, не выступили против армии США и Великобритании. Эти части фашистских войск были интернированы в разных регионах Западной Европы, и их присутствие в ряде стран Европы, даже после окончания войны в мае 1945 года длилось больше месяца. У разведки СССР была чёткая информация, что руководство Великобритании сознательно их бережёт для возможного изменения политической ситуации в Европе, а также рассматривает эти силы как один из возможных резервов для войны с Советским Союзом.

– А как получилось, что во главе разведслужбы ФРГ оказался нацистский генерал, начальник отдела в Иностранной армии Востока Рейнхард Гелен?

– Под конец войны Гелену, который занимался разведкой против Красной Армии, удалось сохранить всю свою базу данных, вывезти её в Альпы и спрятать в подземной крепости «Альпийский редут», оборудованной на случай эвакуации ставки Гитлера. Затем Гелен сдался американцам. И когда они поняли, с кем имеют дело, то вывезли его в США, где на протяжении долгого времени допрашивали его и решали вопрос о дальнейшем его использовании. Гелен понял, что сотрудничество с американскими спецслужбами поможет ему продолжить борьбу с Советским Союзом. Американцы помогли ему создать новую спецслужбу ФРГ, куда он набрал сотрудников нацистской разведки и контрразведки. Этой службой Рейнхард Гелен руководил до 1968 года, она в дальнейшем стала носить название БНД. Заметим, что сотрудники БНД не стремились разжигать противоречия между ФРГ и СССР. Они решали только те задачи, которые им ставили американские и английские кураторы в рамках развязанной против СССР холодной войны. БНД собирала информацию о происходивших процессах, как на территории СССР, так и ГДР. В послевоенной экономической ситуации, в которой оказалась Германия, жизнь её граждан была очень сложна. Бывшие сотрудники СД и абвера искали в послевоенной Германии работу, какая была у них до 1945 года. А когда они увидели, что в их стране создаются обновлённые, пусть и американцами, новые германские спецслужбы, естественно, что бывшие сотрудники фашистских спецслужб пошли работать к Гелену. Впрочем, другие стали работать на английские и французские спецслужбы – это ведь были очень опытные работники, хорошо знающие своё дело, умевшие прекрасно работать с людьми разного политического калибра.

– Насколько удачно спецслужба Гелена смогла проникнуть в государственные секреты ГДР?

– В тот период, границы Советского и Американского, Английского секторов были практически открыты, и передвижение по разным зонам, находящимся под контролем стран антигитлеровской коалиции, было практически свободным. На западе Германии под воздействием плана Маршалла начался экономический рост, а в ГДР экономическое положение оставалось намного сложнее. Это естественно было связано с тем, что ГДР выплачивала репарации и многие предприятия, на которых могли работать её граждане, ликвидировались. И в связи с этим, найти работу в Восточной Германии было очень непросто – большинство её жителей стремилось найти себе работу в западной части Германии. Это облегчало геленовской спецслужбе работу по вербовке тех восточных немцев, кто обладал какими-то секретами. В 1990 годы организация Гелена по заданию ЦРУ насаждала в ГДР массовую агентуру, которая работала в районе расположения частей Советской армии, на железнодорожном транспорте, отслеживала прохождения воинских эшелонов, и переброску войск СССР.

И органы безопасности контрразведки ГДР, и естественно представители наших спецслужб, вели очень активную работу против шпионов западных разведок, поскольку на территории ГДР работала не только геленовская служба, но также разведки США и Великобритании. В этот период, благодаря активным действиям работников контрразведки СССР и ГДР удалось провести две крупнейшие операции по выявлению агентуры западных спецслужб. Нами была проведена операция под названием «Весна», в ходе которой было арестовано более шестисот агентов различных западных спецслужб, но, в основном, спецслужбы Гелена.

Спустя небольшой период, то ли полгода, то ли год, была проведена вторая операция, и снова было выявлено и арестовано около пятисот агентов западных спецслужб. И естественно, что эти операции МГБ СССР и ГДР нанесли очень большой ущерб, в первую очередь геленовской разведке, а так же американской и британской разведкам. Но вместе с тем эти же совместные операции ударили по нашим агентурным возможностям.

– Почему?

– Ну, представьте себе, если, какая-то из резидентур геленовской разведки полностью разгромлена, агентура арестована, а её шеф при этом остаётся в стороне, у руководства БНД или ЦРУ возникает подозрение, а откуда же была утечка информации о деятельности данной резидентуры на территории ГДР? И не является ли этот провал причиной того, что где-то в этой же резидентуре работал и даже руководил ею советский агент? И я знаю, что несколько наших весьма продуктивных агентов в геленовской разведке были отстранены от работы в ней и потеряли свои возможности снабжать нашу разведку очень ценной информацией, но при этом остались на свободе. Поскольку у контрразведки Гелена не было прямых улик или доказательств о сотрудничестве этих работников с советской разведкой, они оказывались под подозрением.

– Вы имеете в виду историю с агентом «Штази» Гюнтером Гийомом, секретарём канцлера ФРГ Вилли Брандта, которому пришлось уйти в отставку после «засветки» Гийома. Что же сгубило Гийома, личное поведение или было предательство со стороны кого-то из спецслужб ГДР?

– Здесь надо чётко разделять одно от другого – с одной стороны, упущения в поведении самого Гийома, а с другой – какие-то упущения со стороны тех, кто руководил его деятельностью из ГДР. А в сочетании эти два факта привели к его провалу как агента Штази. Как правило, о нелегалах или агентах такого уровня знают единицы. И, насколько я помню, Шпильман, работник научно-технической разведки ГДР, ушёл на Запад позже, чем контрразведка ФРГ смогла арестовать Гийома, и в связи с этим к провалу Гюнтера Гийома он не имел отношения. Скорее всего, в провале Гийома свою роль сыграли мелкие детали, которые затем и переросли в причины его раскрытия.

– Американцы вообще не брезговали кадрами из нацистских спецслужб, говорят, даже работники гестапо – консультировали сотрудников ЦРУ США?

– Было и такое. До момента создания в США такой разведывательной структуры, как ЦРУ, её сотрудники только учились мастерству разведки. И конечно консультации специалистов, какими были сотрудники спецслужб фашистской Германии, были очень полезными. Методика подхода к предполагаемому объекту вербовки, разработка, привлечение его к сотрудничеству, знание психологии – всем этим бывшие сотрудники фашистской политической разведки хорошо владели. Они знали и психологию советских людей, их слабые места, знали, на что можно при их вербовке надавить, и весь этот опыт был, конечно, полезен разведывательной службе США. Я не думаю, что они здесь открыли для себя что-то уж очень новое, но методика работы немцев наверняка пригодилась.

– Как признавал в своих интервью шеф МГБ ГДР Маркус Вольф, даже бывшие высокопоставленные сотрудники СД и СС винили США и Англию в расколе единой Германии, что, в свою очередь, облегчило задачи спецслужбе ГДР Штази по их вербовке. А были ли у ПГУ КГБ СССР подобные вербовки среди тех нацистов, которые могли помнить «ураганные» бомбардировки ВВС США и Британии городов Дрездена, Кёльна и Мюнхена, а значит – не пылали любовью к англосаксам?

– Во всей Западной Европе к США всегда было разное отношение. Кто-то считал план Маршалла спасением для голодавшей Европы. А были люди, кстати, политики, которые видели, что способы борьбы США в ходе войны даже с нацизмом, были иногда преступны, как те же массовые «ковровые» бомбёжки, в ходе которых уничтожалось мирное население немецких городов и были стёрты с лица земли города, которые были исторической памятью Германии – Дрезден, Мюнхен, Гамбург…

И очень многие жители Западной Германии понимали, что план Маршалла ведёт не просто к возрождению экономики Германии, а к завоеванию американскими концернами экономики их страны. И тот же Хайнц Фельфе, один из руководящих сотрудников бывший геленовской службы ФРГ, который до этого был работником СД, служил в VI управлении СД РСХА у Вальтера Шелленбера, а затем пошёл на сотрудничество с ПГУ КГБ СССР именно потому, что американские ВВС во время войны стёрли с лица земли его родной город Дрезден. Затем он мучился пару лет в плену у англичан и получил в течение этих двух лет не самые лучшие воспоминания об отношении союзников к его народу.

Я, кстати, работал с ним, он передал ПГУ КГБ более 15 тысяч секретных документов и назвал более чем 100 американских агентов. И могу вам сказать, что благодаря его деятельности как советского агента разведка СССР не имела ни единого провала в ФРГ. Неприязнь к американцам и англичанам была не только у него, но и у многих других немцев, живущих в ФРГ. СССР не раз выступал с инициативой объединения Германии, в то время, как Запад во главе с США не давал провести этого объединение.

Центр шпионажа и диверсионной работы

– Как вы считаете, была ли необходимость в строительстве Берлинской стены?

– Я знал столицу ГДР и Западный Берлин разных времён. И когда никакой стены и никакого контроля между Западным и Восточным сектором Берлина не было, на метро или пешком, кому, как было удобно, можно было пересечь границу и оказаться в Советской, Американской или Английской зоне. И никого пересечение границ этих зон не волновало. Потом постепенно стал появляться между секторами контроль. Мой очень близкий друг, работавший в таможенном управлении ГДР, рассказывал мне об одном эпизоде на его работе. Когда со стороны его коллег стал осуществляться контроль за передвижением по территории ГДР людей из Западной Германии, границу очень часто стал пересекать немец с велосипедом из Западного Берлина. И что-то в этом немце с Запада привлекло их внимание. Оказалось, что он каждый день перевозил из Восточного Берлина в его Западный сектор велосипед для продажи, на чём зарабатывал деньги.

Процветала спекуляция продовольствием, табачными изделиями, и всем, чем только возможно, поскольку в Восточном Берлине цены на все эти товары были ниже. И западники, пользуясь этим обстоятельством, как и открытостью границ между секторами, по дешёвке закупали товары, чтобы у себя их продать, но в три или в четыре раза дороже. И эта тенденция обирания ГДР приобрела массовый характер, который наносил ущерб её экономике. Шпионаж и вербовка граждан ГДР тоже не могли не сыграть свою роль в появлении стены. И всё же экономическая причина стала определяющей для её появления.

– В некоторых документальных фильмах о сносе Берлинской стены были показаны кадры, как во время массового бегства из ГДР пограничники ГДР нещадно расстреливают тех, кто даже с детьми хочет перелезть через стену, чтобы оказаться на Западе.

– Массового характера такие акции властей ГДР не носили, хотя подобные инциденты были. Не помню точно цифр, но за весь период существования стены – с 1961 по 1989 год – было около 120 случаев расстрела при попытках бегства или незаконного перехода границы. Если разделить эти цифры на двадцать восемь лет, получается не так уж много, чтобы говорить о массовом характере таких расстрелов.

– Говорят, что перед падением Берлинской стены радиостанция «Свобода» в Мюнхене, а также другие подрывные центры в ФРГ, внесли особый вклад в разжигание антисоветской истерии, они призывали беснующиеся толпы, которые пошли сначала крушить Берлинскую стену, а затем и громить здание ЦК СЕПГ и МГБ ГДР?

– Да, в Западном Берлине в 1950–1960 годы, где находились как спецслужбы, так и армии США, Великобритании и Франции, существовали десятки антисоветских организаций, созданных и финансированных Западом. Достаточно вспомнить такие организации, как Комитет свободных юристов, Общество борьбы с бесчеловечностью, Организация жертв сталинизма, Народно-трудовой союз (НТС) и многие другие. Все они вели беспрерывную пропаганду против СССР и ГДР, работники этих центров занимались вербовкой сторонников советского строя из граждан нашей страны, а также ГДР. Органам советской госбезопасности и нашим коллегам из МГБ ГДР приходилось нелегко в противостоянии всем этим организациям. Так что Берлин, действительно, был центром шпионажа и диверсионной работы.

– Считаете правомерным приказ об устранении в 1954 году Евгения Околовича, руководителя НТС, который не смог, по его словам, привести в исполнение капитан МГБ СССР Хохлов, ставший перебежчиком?

– В те годы наша разведка использовала такой метод борьбы со своими врагами. НТС был врагом нашей страны, услугами этой организации пользовались разведки крупнейших западных стран – Западной Германии, США, Великобритании и Франции. Кстати, Хохлов не просто остался на Западе, не желая убивать Околовича, но и сдал всю группу сотрудников МГБ СССР, а также пытался заманить в ловушку ЦРУ США нашего резидента нелегальной разведки в Австрии Окуня, вызвав его экстренно шифровкой на встречу, и очень хорошо, что Окунь, благодаря своему профессионализму, не попался в этот капкан. (Подробнее о Хохлове в статье «Цирк» Маклярского», № 8/385, август 2016 г. – Ред.)

А что касается методов, то против наших разведчиков тогда велась не менее беспощадная война. Я знаю два случая, когда сотрудники ЦРУ в Западном Берлине захватывали и избивали разведчиков нашей страны. Одного из них я хорошо знал – он пошёл на связную встречу со своим агентом, который был, очевидно, подставой. При выходе из телефонной будки его схватили сотрудники спецслужб США и стали зверски избивать. К счастью для моего знакомого, коллегам по работе в разведке его удалось спасти!

– А ПГУ КГБ СССР или спецслужбы МГБ ГДР допускали применение подобных методов в своей работе?

– Я о таких случаях не знаю. В 1970–1980-е годы таких операций ни наша, ни спецслужба ГДР не проводили, особенно на территории стран-противников.

«Это ваше внутреннее дело»

– Мог ли Михаил Горбачёв во время переговоров о судьбе Германии сделать что-то для своих верных союзников – договориться, чтобы представители аппарата ЦК СЕПГ и МГБ ГДР не попали под суд?

– Во время встречи президента Горбачёва с канцлером ФРГ Гельмутом Колем в Архызе, Коль задал вопрос: что же нам делать с гражданами ГДР? Горбачёв ответил, что это ваше внутреннее дело. Напоминаю, что ГДР была независимым государством, членом ООН и могла использовать весь арсенал средств, которым пользуются суверенные государства. К ним относятся вопросы её безопасности, разведывательных операций и так далее, и эта была естественная деятельность её госструктур. Как можно было при объединении ГДР и ФРГ в единую Германию рассматривать этих граждан Германской Демократической Республики как преступников, работавших против своего соседнего государства – ФРГ? Это же абсурд! Работники аппарата СЕПГ, и политические деятели ГДР, не должны были подвергнуться никакому преследованию и иметь, после объединения, те же права, что и граждане ФРГ. Ведь, это же были нормальные люди, которые осуществляли политику своего независимого государства и решали свои задачи.

В 1990-м году на живописной даче в Архызе Михаил Горбачёв и Гельмут Коль решили судьбу ГДР

Фото: Юрий Лизунов, Константин Тарусов/ТАСС

Слова Горбачёва о том, что это «ваше внутреннее дело» – это был не просчёт. Президент СССР был не настолько глуп, чтобы не понимать, к каким событиям приведёт его решение. Оно граничило с каким-то моральным предательством или даже преступлением.

И кстати, когда на бывших граждан ГДР из перечисленных нами государственных служб, особенно МГБ, начались гонения, которые длились очень долго – по моему мнению, больше десяти лет – бывшими сотрудниками МГБ, МВД и Пограничных войск ГДР, была создана организация под названием «Изор». Организация боролась за то, чтобы прекратилась дискриминация всех сотрудников правоохранительных органов ГДР.

Дискриминация выражалась в том, что им были определены по закону уже объединённой Германии нищенские пенсии, в несколько раз меньше, чем обычным гражданам ГДР. Бывшие служащие правоохранительных и органов госбезопасности ГДР были ограничены в поиске работы, и эта общественная организация «Изор» боролась с унижениями, которым были подвергнуты со стороны новых властей Германии её члены. Кроме этого, многие сотрудники спецслужб МГБ ГДР привлекались к уголовной ответственности и годами находились под следствием. Один из моих друзей, начальник Герского Управления МГБ ГДР, генерал Леман, два года находился под следствием, во время которого его постоянно допрашивали, грозили ему серьёзным тюремным сроком, но, слава Богу, что потом, в силу каких-то обстоятельств или политических событий, следствие по его делу было прекращено.

– СССР хотя бы как-то поддерживал этих людей?

– Нет, от нашей страны организация «Изор» ничего не получала, она существовала на небольшие взносы её членов и за счёт волонтёрской работы. «Демократическое» руководство объединённой Германии фактически развернуло репрессии против бывших сотрудник спецслужб ГДР. Тут было и стремление прижать к ногтю тех, кто активно и успешно боролся за социалистическую ГДР, а во‑вторых, желание показать, что Советский Союз и затем Россия ничем не может помочь своим бывшим союзникам.

– Неужели даже никаких протестов не было с нашей стороны?

– Я не уверен, что протест нашей страны того времени, мог бы что-то изменить или сыграть какую-то роль. Вспомните продвижение НАТО на Восток. Договорились с немцами, что СССР выводит войска из Восточной Европы, а ФРГ и США не расширяют своего присутствия в ней. И что из этого получилось? Документов с подписью руководства СССР и стран – членов НАТО не было. Впрочем, если бы даже такой договор был, то все знают, как США попирает мировое право, вспомним Югославию, Ирак, Сирию, Ливию.

«Миша, я ничего не могу для тебя сделать…»

– Я слышал такую версию, что когда руководству КГБ СССР стало ясно, что крах ГДР неминуем, сотрудники ПГУ КГБ СССР, на свой страх и риск, снабдив деньгами и документами ряд работников МГБ ГДР, вывезли их в нейтральные страны…

– Красивая легенда. Об этом я ничего не знаю и ничего не слышал. И могу только сожалеть, что такой операции по спасению моих коллег из МГБ ГДР не было.

– Во время суда над Маркусом Вольфом, экс генерал КГБ Олег Калугин заявил, что международный террорист Ильич Рамирес Санчес – Шакал – долгое время был личным агентом Вольфа по решению таких щекотливых поручений, как, например, взрыв на радиостанции «Свобода» в Мюнхене в 1981 году. Это, по словам Калугина, был личный приказ Андропова…

Маркус Вольф не верил в Горбачёва, но верил в идеалы страны, которая спасла его семью

Фото: ТАСС

– Предатель Калугин во время суда над Маркусом Вольфом и его коллегами, делал подобные заявления, отрабатывая свою зарплату, вид на жительство и свой дом под Вашингтоном в США. И я думаю, что и сотрудники ЦРУ и ФБР США, которые вынуждены были с ним работать, никогда и ничего не испытывали по отношению к нему, кроме как презрения. Такова участь всех предателей. А, поскольку сотрудники спецслужб США неглупые люди, они понимают, что если Олегу Калугину будет выгодно, он когда-то сможет предать и их. Лично я просто не верю, что разведка ГДР под руководством Маркуса Вольфа поддерживала террористов, снабжая их взрывчатыми материалами, и использовала их для решения своих задач.

– Рассказывают, что незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году в загородный дом четы Вольфов явились два сотрудника ЦРУ и предложили Маркусу Вольфу написать книгу о работе разведки ГДР на территории США с раскрытием всех тайных операций. За эту ему якобы обещали хороший гонорар, вид на жительство в США, который бы избавил его от судебных преследований на его родине, виллу в Калифорнии, а также работу в качестве консультанта при руководителе Госдепартамента США по вопросам безопасности. Один из цээрушников при этом заявил: «Только не говорите, что вы, Маркус, с вашим аналитическим умом ещё верите в Горбачёва». На это генерал-полковник Маркус Вольф ответил: «В Горбачёва я не верю, но верю в идеалы страны, которая спасла мою семью от физического уничтожения в 1933 году»! И указал непрошеным гостям на дверь. Руководитель МГБ ГДР действительно был настолько предан идеалам социализма?

– Я глубоко верю в порядочность и честь генерала Маркуса Вольфа, который предпочёл разделить в 1991 году судьбу своих коллег по работе в МГБ ГДР, вместо того чтобы купить себе красивую жизнь столь страшной ценой, как предательство. Как и мои товарищи, я думаю, что во времена Сталина, Хрущёва и Брежнева были сложные, иногда трагичные периоды, но мы верили в то, что строим справедливое общество. И я глубоко, убеждён, что на этих же позициях стоял Маркус Вольф. Он вырос в семье коммунистов, рос в СССР, он, бесспорно, видел все недостатки в нашей стране, о чём написал в своей книге «Игра на чужом поле». Но, он видел и все преимущества социалистического строя над капиталистическим. Он вместе с нами создавал разведку ГДР. У меня была с ним первая встреча в 1954 году, когда он через год после своего назначения на должность руководителя МГБ ГДР, приехал в Вену, чтобы там познакомиться с резидентурой нашей разведки, и я два часа беседовал с ним, рассказывая, как мы работаем. И в дальнейшем, во время своей работы в Первом главном управлении КГБ СССР, я неоднократно встречался с ним, когда выезжал в Берлин на переговоры с нашими коллегами из МГБ ГДР. Я очень хорошо знал его. Этот человек очень много сделал и для ГДР, и для нашей страны. И надо честно признать, в нашей стране его сильно обидели. Помните, как, проживая в СССР, после событий августа 1991 года он вынужден был уехать? Последний и. о. председателя КГБ СССР Леонид Шебаршин с болью сказал тогда Вольфу: «Миша, я ничего не могу для тебя сделать, сам видишь, что у нас творится». Но тем не менее, заметьте, он остался и после этого нашим другом, потому что понимал: позиция каких-то деятелей или представителей руководства страны может и не совпадать с той идеей, за которую он борется.

– Я слышал, что несколько высокопоставленных сотрудников КГБ СССР направили на имя Горбачёва предложение предоставить Вольфу гражданство СССР, чтобы спасти его от судебного преследования на Западе. Председатель КГБ СССР Владимир Крючков, как член Политбюро, передал письмо Горбачёву, но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось…

– Я вполне допускаю эту версию. Если бы ему за его заслуги в сотрудничестве немецкой и советской разведок дали бы гражданство СССР, это на тот момент его жизни было бы гарантией его неприкосновенности. У нас ведь были прецеденты, когда сотруднику ЦРУ Эдварду Ли Говарду, сдавшему нашей разведке американских шпионов в Вене, дали гражданство СССР, хорошую квартиру в районе Патриарших прудов, дачу в посёлке Жуковка и пенсию полковника ПГУ КГБ СССР. Я более чем уверен, что генерал-полковник Вольф заслуживал такого же отношения со стороны советского руководства. Но, увы…

Источник: nstarikov.ru