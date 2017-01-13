Без Олимпиады, ЧМ-2018 и спорта вообще За что извиняются наши профильные чиновники перед МОК?

Чемпион Европы по легкой атлетике россиянин Максим Дылдин отказался возвращать свою олимпийскую награду, несмотря на требование Международного олимпийского комитета (МОК). Бронзовая медаль была завоевана им на пекинских Играх 2008 года в эстафете 4×400 метров. Основанием для возврата чиновники от спорта назвали новые данные о старом допинге Дениса Алексеева, одного из участников российского эстафетного квартета, в составе которого был и Дылдин.

Известно, что допинг-тесты на крупных международных соревнованиях в обязательном порядке сдают все призеры. Взятые пробы долго потом хранятся в специальных контейнерах, защищенные, как уверяют, от посторонних глаз (и рук). Сразу после сдачи тех проб, чтобы были взяты в Пекине, никаких следов анаболиков у наших эстафетчиков не нашли. Видимо потому, что команды «Ату, Россию!» из США тогда ещё не прозвучало. И скромная частная организация под названием Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) тихонечко зарабатывала себе на жизнь, не выходя за рамки собственной компетенции.

Но вот из-за океана задул резко арктический ветер. Второй год прессует наших спортсменов ВАДА, а с ней за компанию и разные региональные допинговые службы, доставая из запыленных контейнеров застарелые анализы. И что только не находят в них теперь, благодаря спецзаказу с резко выросшими субсидиями на так называемые «дополнительные исследования»!

У Дениса Алексеева нашли следы туринабола. Препарат давно и хорошо известен культуристам: способствует наращиванию мышечной массы. А с ней улучшаются, как не трудно догадаться, и скоростно-силовые показатели. За что туринабол и попал в число запрещенных. Другой вопрос, что сразу после «бронзового» забега, то есть, как положено, по свежим следам, допинг выявлен не был. А спустя восемь лет вдруг раз — и, пожалуйста, отдавайте медали! Зрел он, что ли все минувшие восемь лет в той пробирке? Разве не бред? И как должен реагировать на подобное нормальный человек?

— Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать, — заявил в минувшую среду Максим Дылдин. — Мы её честно выиграли.

29-летний ныне пермяк хорошо известен в мире большого спорта. Он чемпион Европы 2010 года в эстафете 4×400 м. В этой же дисциплине завоевал серебро чемпионата Европы- 2014 и бронзу чемпионата мира -2013. С таким мастерством и опытом имел все шансы на успешное выступление в Рио-2016. Но туда сборную российских легкоатлетов, как известно, не допустили. А затем «накатила» история с туринаболом, оперативно испеченная руководством ВАДА.

— Что касается Алексеева, — уточняет Максим, — то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошли годы, они ее зачем-то вскрывают, и она вдруг оказывается грязной. К чему это все? Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли, она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Сборную поймали на одном из самых банальных допингов, видимо, ничего более интересного придумать не смогли. Это провокация, «накат» на Россию, политика и двойные стандарты.

Дылдин не единственный из российских спортсменов, кто отказался возвращать завоеванную награду. А количество наших «олимпийцев-лишенцев» все растет. Только за шесть месяцев 2016 года набралось восемь человек. Но Максим первым публично озвучил свою позицию по поводу происходящего. А правильней будет сказать, протест. Выступил, так сказать, один за всех.

Но мутные истории со «старым — новым» допингом, подобные той, что случилась нынче с нашим пекинским эстафетным квартетом, давно не удивляют. Понятно, что Западу хочется, как минимум, унизить Россию. Не получилось с санкциями «из-за Украины, Крыма, Сирии», ещё чего-то там? Взялись за более чувствительную материю — спорт.

Удивляет иное. А именно — то, как реагируют на допинговый прессинг руководители отечественного спорта. С первых месяцев травли наших чемпионов они только и делают, что оправдываются. Особенно преуспел в этом Виталий Мутко. «Какая-то несуразность вокруг нас происходит, — это из первых его выступлений по данному поводу. «Человек готовится, тренируется в закрытом режиме, постоянно на контроле, и вдруг попадается на непонятном препарате», — комментарий после очередного доклада главы ВАДА Макларена. «Нам надо многое переосмысливать… Я сам на многие вопросы не могу ответ найти… Получается абракадабра или бред», — конца нет невнятности Виталия Леонтьевича.

Результат? Ожидаемый. Чем больше мямлим, вместо того, чтобы решительно отметать и отстаивать, тем круче «заворачивают» против нас на Западе. Сначала (видимо, проверяли на прочность) отстранили от международных соревнований наших легкоатлетов. У нас поплакались, погрозили «суровыми европейскими судами», и смирились. Затем взялись за остальных олимпийцев, едва всю сборную России не лишив участия в Играх-2016. Потом пришла очередь спортсменов-инвалидов. А от отечественных чиновников в ответ опять лишь «ах» да «ох», да невнятные обещания исправиться.

Исключение — 81-летний Виталий Смирнов. Он 44 года представлял нашу страну в МОК. Когда начались разборки с ВАДА, его в срочном порядке отозвали с пенсии: выручай! Виталий Георгиевич возглавил Независимую общественную антидопинговую комиссию (НОАК). Запомнилось, как в Рио он красиво «вернул к действительности» зарвавшегося было немецкого журналиста Зеппельта. Того самого, что смонтировал фильм «разоблачающий русскую спортивную мафию». С тех пор тот несколько поутих.

Но что один Смирнов против целой армии русофобов — заокеанских и европейских?

Впрочем, недавно на международных спортивных просторах прозвучало ещё одно веское слово — Андрея Рябинского, промоутера известного боксера Александра Поветкина. История из той же серии, что со старыми допинг-пробами. Случилась она минувшим декабрем. За 20 часов до начала титульного боя профессионалов-тяжеловесов россиянина Поветкина и канадца Стиверна, Всемирный боксерский совет (WBC) узнаёт «вдруг» о его, Поветкина, положительной допинг-пробе. Бой, естественно, отменяется, соперник с проклятиями улетает домой. Оба спортсмена теряют почти миллионные гонорары.

Руководство российского спорта не замедлило «отреагировать» в свойственном ему стиле. Но! Пока Виталий Мутко, ныне уже вице-премьер, призывал «кропотливо разобраться в ситуации», а сменивший его на посту министра спорта Павел Колобков обещал, что «в случае нарушения антидопинговых правил россиянин должен понести наказание», Андрей Рябинский решительно заявил, что никакого допинга у Поветкина не было и быть не может. Более того, пригрозил судом тем, кто занимается фальсификациями и распространением порочащей боксера информации. И — о, чудо! — враз смолкли голоса обвинителей. А ещё спустя два дня было объявлено, что при вскрытии второй пробы — Б — запрещенного остарина не обнаружено. Нет никакого допинга, чист наш боксер! И вот уже президент WBC Маурисио Сулейман извиняется перед ним и его командой.

Может, потому так достойно ведет себя Рябинский, отстаивая честь своего спортсмена, а с ним и своей страны, что нечего ему терять? Не довлеет над ним ни высокая должность с солидными окладами и многочисленными преференциями, никакая другая зависимость. Промоутер он исключительно из любви к боксу. Деньги делает на строительном бизнесе. Нечего и некого ему бояться.

Давно известно: уважают силу. Особенно те, кто сам любит ею бравировать. Наших тяжелоатлетов Леонида Жаботинского и Василия Алексеева уважали за силу физическую (силищу!). Участника четырех Олимпиад, на которых было завоевано три золота и одно серебро советского легкоатлета Виктора Санеева — за силу воли. Хоккейного тренера из Москвы Анатолия Тарасова — за силу знаний и стальную твердость характера. За что уважать тех, кто сегодня «рулит» нашим спортом?..

А западная околоспортивная клика, между тем, разворачивает новую антироссийскую кампанию — за недопуск наших на Зимние игры-2018. Начали с переноса международных стартов из российских городов, где планировалось их проводить, в другие страны. А там наверняка пойдут разговоры о переносе футбольного ЧМ-2018. Да что там — уже пошли.