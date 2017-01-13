Американцам больно признавать что русские вертолёты лучшие в мире

МИ-8. Во всем мире этот вертолет известен, как самая универсальная винтокрылая машина, за долгие годы ставшая эталоном надежности и эффективности вертолетов.

МИ-24 - первый в мире транспортный вертолет, получивший бронирование и мощное вооружение, он прошел всю войну в Афганистане и стал ее символом, неотъемлемой частью.

МИ-28 - один из лучших вертолетов современности, достойную конкуренцию ему может составить лишь КА-50, американский Апач по многим параметрам не дотягивает до возможностей МИ-28.

Названия этих вертолетов, как имя их конструктора - Михаила Леонтьевича Миля, широко известны во всем мире, но мало кто знает, как создавались эти машины.