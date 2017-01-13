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Американцам больно признавать что русские вертолёты лучшие в мире

18:52. 13 января 2017 Просмотров - 245 Один комментарий Опубликовал:

МИ-8. Во всем мире этот вертолет известен, как самая универсальная винтокрылая машина, за долгие годы ставшая эталоном надежности и эффективности вертолетов. 
МИ-24 - первый в мире транспортный вертолет, получивший бронирование и мощное вооружение, он прошел всю войну в Афганистане и стал ее символом, неотъемлемой частью. 
МИ-28 - один из лучших вертолетов современности, достойную конкуренцию ему может составить лишь КА-50, американский Апач по многим параметрам не дотягивает до возможностей МИ-28. 
Названия этих вертолетов, как имя их конструктора - Михаила Леонтьевича Миля, широко известны во всем мире, но мало кто знает, как создавались эти машины.

Метки: вертолеты, Вооружённые силы России
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Один комментарий»

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    слободан 13 января 2017 в 20:22 Ссылка Пометить
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    Не надо быть контрразведчиком чтоб понять что -несчастные пиндосы давно проиграли.И этот проигрыш они поняли не вступая с нами в рукопашную
    То что пиндосы браво кричат о своей “мощи”,это просто от понимания своей немощи против нас…
    Никогда пиндосы сами в атаку не пойдут!
    Есть нарощенное мясо из прибалтов вукраины и прочих мясоферм,которые можно на нас кидать при этом ничем не рискуя.

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