«Зверь» для «Арматы»: почему новую разработку считают революционной

— Наши мобильные комплексы химзащиты «Зверь» в первую очередь будут использоваться военными

в противопожарных целях, — говорит гендиректор Санкт-Петербургского научно-производственного объединения «Современные пожарные технологии» («СОПОТ») Геннадий Куприн. — Специальным раствором на основе диоксида кремния — кремнезема — можно тушить пожары даже на складах ядерных боеприпасов. При этом не будет допущено распространения радиоактивных веществ. Эта же пена может использоваться и для маскировки военной техники.

Керамическая «шуба»

Ситуация: загорелся склад боеприпасов. Мало того что все буйно полыхает, так еще и взрывается. Для ликвидации таких страшных пожаров в нашей армии не так давно приняты на вооружение мобильные робототехнические комплексы (МРТК) «Уран-9». Но даже это чудо техники не способно победить законы физики. При заливке обычной тушащей пеной она, подчиняясь закону всемирного тяготения, неизбежно и быстро стекает вниз. На вертикальных поверхностях, подсчитано, задерживается не больше 5% пены, и, даже если погасить открытый огонь на стенах, они скоро рискуют загореться вновь. Поэтому приходится снова и снова проливать здание.

В Санкт-Петербургском НИИ для тушения пожаров такой степени сложности разработан новый двухкомпонентный материал, состоящий из пенообразователя и композиции на основе наночастиц кремнезема, которая обеспечивает затвердевание пены, переводя ее в керамическую фазу. Частицы кремнезема способны за считанные секунды заставить пену прочно фиксироваться на любой горящей поверхности. Эксперименты показали, что эта пена способна «зацепиться» даже за обычное стекло и твердеть, превращаясь в нечто вроде пористой керамической губки, которая надежно изолирует поверхность от огня и высоких температур.

— Ничего подобного прежде не получалось, — рассказывает Геннадий Куприн. Пена поступает на горящий объект, температура которого многократно превышает ее собственную. Она его резко охлаждает до температуры ниже температуры горения, и быстро отвердевает, не позволяя развиться повторному возгоранию. Горящий объект словно укутывается в керамическую «шубу».

Кстати, потом на пожарище специалистам службы вооружения не придется обстукивать снаряды молотками, отбивая окаменевшую пену. Кремнеземный материал мгновенно адсорбирует воду, размягчается и легко смывается. При этом он абсолютно экологически безопасен. Одна из форм кремнезема — кварц, как известно, не оказывающий никакого химического загрязнения.

Танки «в домике», их не видно

Специально для Вооруженных сил в НПО «СОПОТ» сконструировали мобильные комплексы химической защиты и маскировки (ВПХМ) «Зверь». Они уже прошли испытания в профильных НИИ и войсковых частях Минобороны. Боевой модуль включает в себя сверхмощную насосную станцию и емкости для 5 тонн спецраствора. За считанные минуты комплекс «Зверь» покрывает кремнеземной пеной несколько тысяч квадратных метров территории. Можно в лесу на пути огня сделать елки с соснами негорючими, можно горящий ядерный реактор на подводной лодке залить. Все это — исключая опасность для личного состава. Пожарный ствол нового комплекса химзащиты бьет струей на сотню метров. Но, кроме обеспечения пожаробезопасности, уникальная разработка питерских химиков позволяет еще и замаскировать на поле боя боевую технику.



— Безусловно, это не побочный эффект инновации, мы целенаправленно стремились придать такие свойства нашей пене изначально, — рассказывает гендиректор «СОПОТа» Геннадий Куприн. — Обработанная кремнеземным раствором военная техника будет поглощать одни виды излучения и отражать другие, что сделает наши ракетные установки и танки невидимыми для вражеских радиолокационных станций, разведывательных спутников и других средств обнаружения. Это, в свою очередь, существенно затрудняет корректную работу комплексов наведения вероятного противника.

Троп у «Зверя» много

Ожидается, что уже в ближайшее время «Зверь» поступит на вооружение в подразделения пожарной охраны на армейских складах боеприпасов и базах хранения горюче-смазочных материалов. Возможно, новейший комплекс химзащиты и маскировки пополнит арсеналы и «военного МЧС» — специальных спасательных полков, которые займутся в каждом из военных округов ликвидацией последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий. Опыт применения 100-го отдельного полка материального обеспечения, отличившегося в борьбе с лесными пожарами и при спасении военных городков и гражданского населения при наводнениях, показал, что такие части в наших Вооруженных Силах необходимы.

Кроме того, ВПХМ "Зверь" может быть использован для подачи (откачки) большого количества воды в зонах стихийных бедствий и катастроф, а также для обеспечения процесса тушения затяжных пожаров и проведения спасательных работ. Наличие в составе комплекса системы получения быстротвердеющей пены на основе структурированных частиц кремнезема позволяет использовать его не только для защиты объектов от пожара, но и для снижения воздействия светового излучения, радиоактивного заражения местности и проникающей радиации, а также защиты окружающей среды от испарений аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) (аммиак, гексан, соляная кислота, дихлорэтан, бензол, хлороформ и др.).

Применение СДКП позволяет создавать специальные заградительные огнестойкие полосы на путях распространения пламени за счет способности быстротвердеющей пены выдерживать температуру свыше 1000 градусов не разрушаясь в течение длительного времени. Пена на основе СДКП обладает высокой адгезией, в том числе к гладким металлическим поверхностям, что позволяет обеспечивать защиту конструкций металлических сооружений от воздействия светового и теплового излучения пламени.

Состав мобильного комплекса ВПХМ "Зверь"

Мобильный комплекс ВПХМ "Зверь" формируется на базе блок-модулей контейнерного типа, обеспеченных системой фиксирования к транспортным средствам с помощью штатных специализированных замков.

Комплекс состоит из многофункционального блок-контейнера, внутри которого размещаются:

— дизель-насосная станция производительностью от 40л/с до 200 л/с при 10-12 bar (1-1,2МПа) с минимальной высотой всасывания от 1 до 7м со временем заполнения насоса водой не более 30сек, привод насоса (двигатель) — автономный, вид топлива – дизельный;

— емкость для воды или спецраствора (специализированная двухкомпонентная композиция для пожаротушения — СДКП (компонент А);

— емкость для отвердителя (компонент Б);

— емкость для пенообразователя (углеводородный синтетический пенообразователь типа ПО-6ЦТ производства РФ);

— система трубопроводов, клапанов и вентилей;

— система внутрикомпонентного смешения (пенообразования);

— система электрообогрева (в случае хранения контейнера при низких температурах на открытом воздухе);

— отсек для хранения пожарных рукавов и пожарно-технического оборудования;

— стационарный лафетный ствол типа УКТП "Пурга ТП" (производительность от 40л/с до 150л/с, дальность подачи обычной и быстротвердеющей пены до 100м);

— ранцевое устройство УКТП "Пурга-2 ТП" для подачи пены, в том числе быстротвердеющей; производительность — 1-3л/с, дальность подачи — 15-18м;

— УКТП "Пурга-40 ТП" мобильная для подачи пены, в том числе быстротвердеющей; производительность — до 40л/с; дальность подачи — до 50м;

— отсеки для оптимального размещения аварийно-спасательного оборудования и инструмента с выдвижными, поворотными и съемными элементами (полками, стеллажами) с фиксирующими элементами, пылевлагозащитными шторными дверями с замками и барабанной системой намотки пожарных рукавов, распаянными дверями с фиксацией в торцевых частях модуля, надежной крепежной системой для всех видов оборудования и инструмента, локальным освещением для отсеков с автоматическим включением при открывании дверей;

— пожарно-техническое вооружение, в том числе пожарные рукава (формируется по согласованию с заказчиком).

Транспортировка комплекса ВПХМ "Зверь".

Мобильный комплекс ВПХМ доставляется к месту чрезвычайных ситуаций для проведений аварийно-спасательных работ с помощью автомобилей- контейнеровозов на шасси Урал, Камаз и других колесных специальных автомобилей, оснащённых системой Мультилифт.Он может доставляться также прицепами-контейнеровозами или специально дооборудованными гусеничными плавающими транспортерами типа ПТС-2, ПТС-4. При использовании шасси плавающего транспортера огнетущащие средства могут быть использованы непосредственно наплаву с забором воды в насосный агрегат непосредственно из водоема.

Источник: nnm.me