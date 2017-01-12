Хроника 1905 года

ЯНВАРЬ

как бывает когда надоело…[1]

1

Баку. Почти на всех промыслах и заводах приступили к работам. Стачка началась с 13 декабря на ряде нефтяных промыслов и др. производств в районах Балаханы и Биби-Эйбат. Собрания рабочих с количеством участников до 3.000 чел. Происходили многочисленные аресты, но все арестованные, кроме 14 чел., были освобождены. В 20-х числах происходили столкновения между рабочими и казаками; были убитые и раненые с обеиx сторон. 31/XII было объявлено, что забастовавшие, приступившие к работам в течение 3 суток, получают плату за все дни забастовки, неявившиеся — считаются уволившимися (В., 2, 12; П., 53) [2].

Керчь. Вечером имела место противоправительственная демонстрация. Многие участники привлекаются к ответственности (Юж. кур.; П., 194).



Смоленск. В дом губернатора брошена бомба; взрывом разрушен только забор и стекла двух этажей (Р. А.). /3/

2

Петербург. Нарвский отдел «Русского о-ва фабр.-зав. рабочих» [3] постановил начать забастовку (К. Л., I7/I, 332). /3/

Лодзь. Произошла демонстрация, устроенная ППС (Р. Р., 58, 19).

3

Петербург. Ввиду неудовлетворения требования о возвращении 4 уволенных рабочих, забастовал Путиловский завод, 12.000 чел. Стачка проходит организованно, машины и имущество охраняются, отправлены депутации на другие заводы (В., 433).

Москва. Вечером на Николаевском вокзале молодой человек три раза стрелял в московского обер-полицеймейстера, ген.-майора Д.Ф. Трепова, Трепов невредим. Покушение связывают с избиением полицией молодежи на Тверской 5–6 декабря (Н. вр.; П., 105).



Елисаветград. В начале января на соединенном заседании О-ва распространения ремесел и грамотности и О-ва охранения народного здравия после докладов неизвестный произнес противоправительственную речь, требуя созыва Учредительного собрания с всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов и закончил возгласом: «Долой самодержавие!» В это время потухло электричество, а когда оно загорелось, то ни оратора, ни окружающих его рабочих не было. По залу оказалась разбросана масса прокламаций, которые публика разобрала. По закрытии заседания прокламации отбирались полицией (В., 8, 9).

4

Киев. При баллотировке резолюции на заседании V съезда русской группы Международного союза криминалистов принята резолюция о введении в России представительного правления. Председатель русской группы сенатор Фойницкий ввиду несогласия с резолюцией объявил съезд закрытым (В., 9, 17; П., 198).



Прекращены работы на предприятиях Нарвского района (К. Л., I, 333).Возобновилась стачка на заводе Шау, безрезультатно бастовавшем четыре дня 2 недели тому назад. Забастовал Невский судостроительный завод. Выставлены экономические требования. Бастует завод Франко-русского о-ва, около 4–5 тыс. чел. Запрещена розничная продажа газет «Русь» и «Русские ведомости» и сделано второе предостережение газете «Наша жизнь» (П., 208). — Депутация правления «Русского о-ва рабочих» в правление Путиловского завода (К. Л., 22/I, 318).К стачке путиловцев присоединились предприятия Выборгского и Васильевского районов. В Выборгском районе происходят собрания рабочих. Выступают организованные рабочие; один из них произнес эсдековскую речь, встреченную аплодисментами. Собрание на Петергофском шоссе в несколько тысяч человек рабочих отнеслось к с.-д. иначе: листки рвут, но резолюция такова, что под ней может подписаться любой с.-д.

На Васильевском острове в собрании принята резолюция о всеобщей забастовке. Гапон заявил, что все забастовщики пойдут ко дворцу с требованием рабочих; под петицией уже до 7000 подписей (полностью имя, фамилия и адрес). В требованиях — Учредительное собрание и все свободы.

«Если царь даст всё это, — говорит Гапон, — то значит любит свой народ, а если нет, то это ложь; гг. с.-д., и с.-р., мы очень уважаем вас, но просим: не мешайте нам теперь», т. е. идти с петицией (В., 4, 4–5).

Во время водосвятия на Неве в «высочайшем» присутствии одним из орудий, расположенном на Петропавловской крепости, при салюте был произведен вместо холостого выстрел картечью. Обстрелян помост Иордани, набережная и разбиты стекла 4 окон дворца. Ранен один городовой. Для выяснения причин этого случая назначена комиссия (П., 106). Провал типографии группы при ЦК (К. Л., 1, 71).

Рига. Антивоенная демонстрация с тремя красными флагами и различными надписями двинулась по Александровской, разбрасывая прокламации на русском и латышском языках. Демонстрация была организована с.-д. и Бундом. Несколько человек арестовано (П., 112; Риж. Вестн.). /4/

7

Петербург. С утра по улицам толпы рабочих останавливают заводы. К стачке путиловцев присоединяются остальные фабрики и заводы.



Утром считали 40000 забастовщиков, а к вечеру на 24 производствах уже 82000 (английские газеты давали цифру 75000). За Нарвской заставой группы рабочих; выступают агитаторы. Везде порядок образцовый. Полиции меньше, чем обыкновенно (В., 4, 4–5). Письмо Ганона и 11 представителей отделов «Собрания» к министру внутр. дел с приложеннем петиции царю (О. Д.; П., 1. 45).Стачка стала всеобщей. Официальное число участников стачки определяется в 100–150 тыс. чел. Вся промышленная, торговая, общественная жизнь замерла. Из газет вышли: «Правительственный вестник», »Ведоимости СПБ градоначальства». Ежедневно массовые собрания рабочих во всех частях города. Руководство движением в руках зубатовцев [4]. Речи с.-д. принимаются сочувственно, хотя зубатовцы и пытаются устраивать оппозицию (В., 4, 6–7).

Петербург. Из-за ареста депутата стали мастерские Николаевской ж. д. Депутат арестован noслe того, как в речи упомянул о свободе собраний, неприкосновенности личности и пр. (В., 9, 34).

Поздно вечером либеральная депутация посетила Витте, прося принять петицию рабочих и не применять войск. Витте отослал их к Мирскому, а последний не принял. Тов. мин. внутр. дел. Ржевский принял очень сухо и указал, что убеждать надо не правительство, а рабочих; что правительство прекрасно обо всем осведомлено и решения его неизменимы.

Собрание либералов, выбравшее эту депутацию, предполагало отговаривать и рабочих, но присутствовавший на собрании друг Гапона заявил, что это будет бесполезно, так как решение рабочих бесповоротно. (Сведения корреспондента английской газеты «Дейли телеграф» г. Диллона и др.; В., 5, 6).

Люцин. Крестьянские волнения (П. И., 220, 1).

Саратов. В чайной во время концерта публика, преимущественно из рабочих, избрав своего председателя, обсуждала политические вопросы (П., 190).

Одесса. Политические дела и судебной палате: по 126 и 129 ст. у. у. Вайсман оправдан, Роскинд приговорен на поселение, Хавин к 1 г. крепости. Все три дела шли без допуска публики. Оправдан Финкельштейн, а Глус и Заславский по 250 ст. ул. о нак. — на поселение (П., 193–194).



Демонстрация, организованная Бундом, в связи с голодовкой в тюрьме (П. И., 232, 2).Шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией, организованное Гапоном, расстреляно. По официальным сведениям убито 96 и ранено 223 человека; по сведениям иностранных корреспондентов число убитых и раненых определяется в 4600 чел. Возмущенные рабочие в двух местах на Васильевском острове устроили баррикады. В числе убитых на баррикадах с.-д. Бердичевская и Архангельский.

Петербург. корреспондент английский газеты «Дейли телеграф» г. Диллон сообщает, что вечером состоялось собрание в Вольно-экономическом о-ве представителей образованного о-ва и буржуазии до 1000 чел. Не чувствовалось руководства. Настроение выжидательное и фаталистическое.

В Александринском театре один адвокат во время представления протестовал против увеселений. Полиция не решилась тронуть его, так как он был поддержан многочисленными возгласами. На собрании Вольно-экономич. о-ва составлено воззвание к офицерам, /5/ подписанное 459 лицами.

Указывая на сущность совершившихся событий, в обращении говорится:



«Вы учились на средства народа, из народной казны получаете жалованье, штыки и ружья куплены на народные деньги. Вы — дети народа и Вac посылают убивать своих сестер и братьев. Вдумайтесь, что произошло 9 января 1905 г.» (В., 5, 13–14

Город имеет вид завоеванного неприятелем. На улицах постоянно патрули и возбужденные группы рабочих. Вечером многие улицы темны: электричества и газа нет. На Невском опять нападение на офицеров и столкновение толпы с войсками, которые стреляют (у Аничкова три залпа).

Митинг на заседании о-ва книгопечатников, выступали с.-д. (Р. Р., 69, 14).

На Васильевском острове взятые в воскресенье войсками баррикады снова сегодня возобновлены и снова взяты солдатами. Учебные заведения закрыты. Рабочие на частных собраниях обсуждают меры сопротивления (В., 5, 5; П., 111).



Ввиду некоторых уступок рабочие Николаевской ж. д. стали на работу (В., 9, 14). Закрыты администрацией собрания «Русского о-ва рабочих» (И., 88, 4). Политехнический и технологический институты забастовали. Резолюции о борьбе и поддержке требований рабочих (П. И., 212, 213; О., 65, 225).

Москва. Начались забастовки рабочих (В., 5, 7).

Новгород. Гласные губернского земского собрания собрали частное совещание с выборным председателем. Находя, что нынешний государственный строй привел Россию к внешнему и внутреннему кризису, а в последние дни к «ужасающим событиям, сопровождавшим рабочее движение в Петербурге», единогласно постановлено требовать созыва народных представителей.

Когда же на губернском собрании председатель, губ. предводитель дворянства, не допустил обсуждения вопроса о поручении ему обследовать причины и размеры «столичного погрома», где, очевидно, пострадали и уроженцы Новгородской губ., — собрание, «удрученное тяжелыми событиями», единогласно постановило, приостановить свои обычные занятия (В., 9, 11; П., 111).

Саратов. Губернское земское собрание прекратило занятия ввиду запрещения обсуждать постановления земского съезда (О., 65, 258). Митинг на студенческом вечере (Н., 35).

Харьков. На первом заседании губернского земского собрания принят адрес Николаю II, очень резкий по форме, требующий созыва народных представителей (В., 8, 9).

Рига. В 11 час. вечера на чрезвычайном собрании русского литературного кружка произошло «нарушение тишины» и были разбросаны прокламации (Приб, край; П., 184).

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Петербург. Указ Прав. сенату об учреждении СПБ-ского генерал-губернаторства с подчинением ему всех гражданских учреждений и всех учебн. заведений, жандармской полиции, фабрик, заводов, с правом утверждения лиц городского и земского управления и высылки отдельных лиц из столицы. Генерал-губернатором назначен генерал-майор Трепов, которому объявлена высочайшая благодарность за отлично-усердную службу в должности московского обер-полицеймейстра (П., 97, 103; Пр. В., 8).



Арестованы члены либеральной депутации 9-го января: Гессен, Арсеньев, Кареев, Пешехонов, Мякотин, Семевский, Кедрин, Шнитников, Иванчин-Писарев и Горький.

Собранием журналистов принята петиция к министру внутр. дел Святополк-Мирскому с протестом против цензуры и требованием созыва земского собора. Подписались представители газет: «Право», «Наши дни», «Сын отечества», «Биржевая газета», «Новое время», «Новости», «Русь», «Петербургская газета», «Свет», «Петерб. листок», «Petersburger Zeitung», «Петерб. ведомости».

Выражением общего сочувствия жертвам 9 января были похороны студента политехнического института Савинкова, убитого на Дворцовой площади. На похоронах присутствовали директор института Гагарин и все студенты. Институт закрыт. На могиле произнесены речи (В., 5., 12).

Институт путей сообщения постановил забастовкой поддержать рабочих (П. И., 212; О., 65).

Предприниматели совещаются с министром финансов по вопросу об уступках рабочим (В., 5, 6). Опубликовано обращение к рабочим, подписанное министром финансов Коковцевым и ген.-губернатором Треповым, обещающее экономические реформы и предостерегающее от политической агитации (П., 100–101). /6/

Колпино. Столкновение с войсками 20000 рабочих, шедших с петицией в Царское село, много убитых. Рабочие дважды нападали на Царскосельскую ж. д., рельсы разобраны на протяжении 7 верст. Поезда остановились (В., 5, 5).

Москва. Стачка рабочих разрастается. Бастуют заводы Жако, Шустова, Гивартовского, Фарбверке, Шлихтермана, Гоппенера, Бахрушина, Михайлова, Циндель, Шредер, Бромлей, Вейхельд, Бари; становящиеся на работу снимаются товарищами.

На фабриках на окраине патрули. Работающие фабрики охраняются войсками. Рабочие ходят толпами по окраинам, на центральные улицы их не пропускают (Р. А.; П., 109–110). Рабочие пока не заявляют никаких требований, бастуют единственно из сочувствия к петербургским рабочим (В., 5, 7).



Собрание помощников присяжных поверенных, признавая, что действия петербургского правительства являются организованным массовым убийством, что самодержавное правительство привело страну в состояние полной анархии, что мирные средства борьбы за право и жизнь уже исчерпаны, находит, что на убийства и анархию в интересах самообороны и восстановления попранного права возможен только один ответ: борьба с петербургским правительством всеми возможнымн средствами, не исключая и насилия (В., 6, 7–8).

Гельсингфорс. С утра на Сенатской площади собралась густая толпа рабочих, интеллигенции и молодежи с красными флагами.

С криками «Да здравствует революция, долой тиранию, войну!» толпа прошла по улицам, устраивая демонстрации перед домами ген.-губернатора и прокурора сената, произносились революционные речи и пелись революционные песни.

Толпа достигала 20000 чел. («Финляндская газ.»; П., 183). Появились казачьи патрули, арестовано 23 чел. (В., 5, 11).

Вильно. Началась общая забастовка. На улицах разъезжают казаки, наряд полиции усилен, порядок пока нигде не нарушен (Р. А.; П., 110). Заграничные газеты сообщают о ряде стычек с полицией. Свыше 30 убитых и раненых, среди них полицейские и солдаты. Много арестованных (В., 5, 8).

Рига. Необычайное возбуждение рабочей массы под влиянием сведений о петербургских событиях. Состоялось общее собрание представителей рабочих всех районов и фабрик. Решено завтра объявить общую забастовку.

Федеративный союз латышской СДРП и Бунда выпустил прокламацию с призывом к всеобщей стачке с общеполитическими и экономическими требованиями.

Вечером началась забастовка мелких мастерских. Забастовавшие проникли на заседание Литературного о-ва в гимназии и распространяли прокламации (В., 5, 14; 6, 6).



Общая забастовка, начавшаяся с завода бр. Тильман. Трамвай и электрическая станция не работают, закрылись магазины (П., 280–231; С. К.).

Баку. Волнения, вызванные декабрьской всеобщей стачкой, не улеглись, так как общие требования не были удовлетворены для механических заводов (2000 чел.). Решено бороться до конца. Выпущен листок о продолжении стачки с 17 пунктами требований. Организована денежная помощь.

Заводчики согласились на 9,5-часовой день. Объявление об этом сорвано, так как рабочие требуют и для механических заводов 9-часового дня.

Губернатор объявил, что если сегодня рабочие не приступят к работе, то иногородние будут высланы (В., 8, 11).

Владимир. На губернском земском собрании 26 гласных заявили о невозможности заниматься, когда «на улицах Петербурга льется кровь граждан». Отказ председателя голосовать это заявление вызвал бурную сцену и уход этих гласных. Заседание пришлось отложить. В городе идет подписка в пользу «семейств убитых и раненых борцов за свободу» (В., 5, 12).

Симбирск. 14 гласных губернского земского собрания составили резолюцию, требуя свободного избрания народных представителей. Председатель не допустил ее обсуждения (В., 5, 12).

Симферополь. Земство единогласно приняло адрес к царю об избрании народных представителей (В., 5, 12).

Ковно. Забастовка на всех заводах, во всех частных и жел.-дор. мастерских (В., 5, 7). Вышел № 3 «Вперед».

Бердичев. Демонстрация, организованная Бундом (П. И., 219).



Волнения в 16 летучем парке артил. бригады и в казармах. Порядок восстановлен прибывшей воинской командой. 19 человек преданы суду по закону военного времени (П., 675).Число арестованных до того велико, что сажают по нескольку человек в одну камеру. С рабочими «диктатор» (ген. Трепов) совсем не /7/ церемонится. Городская дума приняла значительным большинством голосов ассигновку 25000 руб. на помощь раненым и семьям убитых (В., 5, 6–12).

Записка 342 ученых, присоединяющихся к ноябрьскому земскому съезду (Б., 31).

Москва. Забастовка расширяется. Начинают предъявлять требования (зав. Вейхельт, Бромлей).

Празднование 150-летнего юбилея Московского университета не разрешено. Московская городская дума ходатайствовала о неприменении вооруженной силы к мирным демонстрантам, а также о предоставлении рабочим союзам права собраний и мирных стачек (В., 5, 7–12; П., 112–115).

Киев. Начались стачки протеста против расстрелов 9 января.

Гельсингфорс. Демонстрации повторились. Толпы ходили по улицам с красными флагами, пели национальные и рабочие песни. Когда полиция пыталась производить аресты, раздались выстрелы, ранены 2 констебля («Финл. газ.»; П., 184).

Полиция разогнала толпу тысяч в пять. Есть раненые саблями и револьверными нулями (В., 5, 11).

Финляндия. Произошли волнения в Або, Бьернборге, Лахтисе, Котке, Выборге, Таммерфорсе, Ловизе и некоторых др. городах. Тысячные толпы, почти исключительно интеллигенции, пели патриотические песни с враждебными России криками. В Ловизе толпа пыталась разгромить полицейское управление, но была остановлена полицией («Финл. газ.»; П., 184).

Варшава. Масса прокламаций с.-д. Польши и Литвы по поводу петербургских событий с призывом ко всеобщей стачке и солидарному выступлению, с требованием немедленного созыва учредительного собрания (В., 5, 10).



. Уже несколько недель происходят недоразумения на правительственной верфи («Ланге и сын»); к рабочим верфей примкнули рабочие некоторых других фабрик, протестующие главным образом против мастеров, берущих взятки за предоставление работы.

Вышла прокламация Рижского к-та РСДРП. Рабочие нескольких заводов, забастовав, пошли по другим заводам, разъясняя события в Петербурге и Риге. Подходя к городу, толпа увеличилась до 10000 чел. Произошли столкновения с полицией и войсками. Убит один рабочий, трое ранены; убит один городовой. Далее толпа пошла по улицам города, пока не была рассеяна.

В Задвинье происходило то же. Толпа до 15000 чел. с красным знаменем пела революционные песни и кричала: «Долой самодержавие!» Начались сходки в политехникуме (В., 5, 14). В одном месте полиция стреляла. Арестовано 44 человека (Пр. Кр.; П., 186).

Саратов. Началась забастовка на заводах и ж.-д. мастерских (В., 5, 8).

Казань, Томск, Красноярск. Митинги, выступали с.-д. (Пр., 14, 216; П., 93; Р. Р., 63, 13).

Ковно. Губернатор, объявляя о стачке, приписывает ее отдельным агитаторам, обещает рассмотреть нужды рабочих, но грозит оружием в случае уличных волнений. Рабочие не поддаются увещаниям (В., 5, 7).

Могилев. Однодневная забастовка в знак сочувствия петербургским рабочим. Расчет ввиду этого некоторых рабочих вызывает возмущение. Губернатор Клингенберг (известный по гомельскому и могилевскому погромам) угрожает вооруженной силой (В., 5, 7).

Харьков. Арестована нелегальная типография (И., 87, 4).

Ревель. Рабочие вагоностроительного завода «Двигатель» ушли с работы и стали снимать всех товарищей на фабриках и заводах. К 10 час. утра число забастовщиков доходило до 10000 человек. Некоторые фабрики(Лютера) останавливали до 3-х раз, поколотив владельцев (В., 6, 11). Магазины и учреждения закрыты. Войска охраняют вокзал (В., 5, 9).



После думского заседания гласный Амброшкевич и представитель Бунда предложили резолюцию, принятую криками «Да здравствует петербургская стачка! Да здравствует социализм!». Резолюция была выработана с.-д. и Бундом. Явившаяся полиция многих переписала и кое-кого арестовала (В., 7, 7).

Воронеж. После речей статистика Воронова и адвоката Корякина собрание граждан приняло адрес о созыве учредительного собрания (Од. Н.; П., 191 и В., 7, 7).

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Рига. Утром рабочие двинулись в город, к ним присоединилась масса народу. Шли с знаменами и революционными песнями, впереди шел пристав Билев. Встреченные войска, как достаточно распропагандированные, неохотно разгоняли толпу.

Толпа подошла к первой цепи местной школы унтер-офицеров, та пропустила ее, а затем, когда толпа дошла до второй такой же цепи, то начался обстрел с двух сторон почти без всякого предупреждения. Дано 9 залпов. /8/ Пристав Билев махал все время белым платком, но был убит при первых залпах.

Убито 73 чел. и ранено до 200 чел. Ранено 8 унтер-офицеров перекрестным огнем своих товарищей; озверевшие солдаты били прикладами и кололи штыками демонстрантов. Многие бросились на лед реки, проломившийся под тяжестью толпы, и утонули (В., 5, 14).

Варшава. Начались стачки.

Либава. Шесть человек, ворвавшись в телефонную станцию, привели ее в негодность. В это время двинулись рабочие и прекратили работы, объявив всеобщую стачку. Огромная толпа с красными знаменами и пением ходила по городу. В одном месте на знаменосца бросился с несколькими городовыми всеми ненавидимый унтер-офицер Рушевич, правая рука местного начальника жандармского управления Мезенцева, но был убит, а городовые прогнаны.

В это же время вспыхнули волнения на судах стоящей здесь дополнительной части 2-й тихоокеанской эскадры. Матросы бросали офицеров в море. Арестованные (20 чел.) увезены в Ригу. Стачка в городе продолжается (В., 6, 11).



Начало стачек (П. И., 214–216).Стачка продолжается. Губернатор объявляет о применении оружия в случае насилий (П., 276).

Минск. Начали бросать работу ремесленные мастерские и мелкие промышленные заведения. Толпа до 2000 чел. запрудила центр города (В., 7, 8).

Юрьев. Начались стачки.

Сморгонь. С.-д. и Бунд объявили стачку. К часу дня было более 3000 бастующих. Толпа со знаменем и пением демонстрировала по улицам. Затем состоялся митинг, на котором были представлены все классы населения. Полиция попряталась (В., 7, 9).

Тифлис. Прекратили работу мастерские Закавказских железных дорог, механические заводы и частные типографии, с числом рабочих до 4000 чел. Все газеты, кроме «Кавказа» (официальной), не вышли. (Кавк.; П., 27, 9).

Москва. К забастовке присоединились рабочие мастерских Моск.-Брестской, Казанской и Нижегородской ж. д. В окрестностях города некоторые фабрики заняты казаками. Рабочие начинают предъявлять требования: 8-час. рабочий день, вежливое обращение, библиотеки и т. п. (У Вейхельт, Бромлей).

60 гласных думы требуют экстренного заседания. Забастовала масса фабрик и заводов. Войска наготове. Губернатор ежедневно угрожает репрессиями. Он объявил даже, что рабочие подкуплены японцами и англичанами (В., 5, 7).

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Петербург. Послание Синода, объясняющее движение 9 января «подкупом врагов России и порядка общественного» (П. В., 12).



За границей энергичная кампания среди образованного буржуазного общества Германии, Франции, Австрии, Италии за освобождение Горького (В., 5, 6).

Москва. Общее собрание моск. о-ва сельского хозяйства, выражая негодование против избиений 9 января, приняло резолюцию об учредительном собрании и постановило разослать ее всем правлениям и сельхоз. о-вам (П., 600).

Варшава. С утра забастовка. Работающих снимают, и они тотчас оставляют работу. Забастовал газовый завод. Перебои в водоснабжении. Почти не работает телефон. Паника среди жителей. У булочных толпы. В 3 часа дня большинство фабрик и заводов стали, и массы рабочих на улицах. К охране порядка привлечены войска. Небольшое столкновение с выстрелами полиции на Холодной ул., убито двое неизвестных. К 10 часам вечера толпы рассеялись. Театры пустуют (Варш. Дн.; П., 271).

На Холодной ул. много раненых и убитых. Ночь прошла сравнительно спокойно (В., 5, 10).

Лодзь. Забастовало около 100000 чел., газеты не выходят, телефоны городской и варшавский не работают (В. Д.; П., 280).

Белосток, Двинск, Полоцк. Начало стачек (Р. Р., 59, 16; П. И., 223, 2; 221, 3).

Ковно. Рабочие не поддаются ни увещеваниям, ни угрозам губернатора и бастуют. По сведениям иностранных газет, хозяева склонны на повышение заработной платы (В., 5, 7).

Митава. Рабочие забастовали и демонстрируют с знаменами, песнями, разбрасывают прокламации, останавливают фабрики (В., 5, 9–10).

Либава. Толпа вечером разрушала телеграфные столбы (В., 5, 10). Шумные демонстрации в разных частях города. Стягиваются войска (Либ. В.; П., 276).

Рига. Газеты не выходят, стал трамвай, занятия учебных заведений приостановлены до 18-ro. К стачке присоединились последние заводы и мастерские. /9/ Было две громадных сходки рабочих, решено продолжать стачку и участвовать в похоронах убитых. Большая сходка в политехникуме, из окна вывешено знамя с надписью: «Слава павшим, месть убийцам». Город возбужден. Полиция скрылась (В., 5, 14–15).



Стачка продолжается почти во всех предприятиях. Газет нет. Толпы увеличиваются (В., 7, 8; П., 281).

Саратов. Стачки продолжаются (П., 277).

Симферополь. На заседании сельхоз. о-ва принята эсдековская резолюция (И., 87, 6).

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Петербург. Обыски в редакциях «Наша жизнь» и «Наши дни». Отобраны все рукописи и подробные отчеты за неделю с показаниями очевидцев. Полиция старается посеять недоверие и вражду между населением и рабочими. Стачечники протестуют против клеветы (В., 5, 6).

Брянск. Начались стачки.

Варшава. С утра мелкие недоразумения: порча телефонных будок, закрытие магазинов, снимание седоков с извозчиков. В 12 час. около 2000 студентов молча прошли по Новому Свету и Краковскому предместью и были разогнаны на Театральной площади.

После полудня движение усилилось. Разграблены 2 оружейных магазина. Началась забастовка средних учебных заведений. На улицах происходят столкновения толпы с войсками. Стачка охватила все предприятия (Варш. Д.; Т. А.; П., 271–275; В., 5, 10).

Газеты не вышли. Почта не работает. Разбиты винные лавки и магазины. Вино выливается, его не пьют. Варшава объявлена на положении усиленной охраны (В., 6, 12).

Одесса. Начало забастовок (В., 5, 2–74).

Лодзь. Провозглашена всеобщая стачка. Газет нет. Кафе и рестораны закрыты. Банки и газовый завод охраняются войсками. Ученики коммерческого училища раздают прокламации. Произошла демонстрация. Лодзь и вся Петроковская губерния на положении усиленной охраны (В., 5, 11; П., 190).

Житомир, Полоцк, Ровно, Горы-Горки. Демонстрации (П. И., 3, 214–215; 4, 220; И., 86, 88).



Грандиозные похороны убитого студента Пичуркина. Участвовало до 20000 чел. Венки с революционными надписями, речи над могилой. Полиция скрылась. Казаки бездействовали (B., 5, 15).

Ровно. Произошла демонстрация.

Митава. Толпы рабочих па улицах. Столкновений нет (В., 72).

Киев. Студенты политехникума оказали сопротивление полиции (П. И., 214, 7).

Саратов. Часть учеников мужских высших и средних учебных заведений, прекратив занятия, отправилась снимать женскую гимназию, но у запертых ее ворот произошло столкновение с полицией и патрулей казаков, которые разогнали учеников нагайками (П., 277).

Юрьев. Произошла демонстрация.

Мелитополь (Таврич. губ.). Во время сходки нагрянула полиция, но когда стали вооружаться чем попало, то полиция отступила, арестовав несколько человек из пытавшихся скрыться. Однако сходка с пением революционных песен подошла к участку. После переговоров, ввиду подхода войскового начальника с конвоем, все пришедшие были переписаны, но арестованные отпущены (В., 9, 11).

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Петербург. Министр внутр. дел Святополк-Мирский уволен. Член гос. совета Булыгин назначен министром внутр. дел (Пр. В.).

Гомель. Начались забастовки.

Лодзь. Многотысячная сходка на Магистральной. Ораторы призывали к борьбе с царизмом. Полиция, находясь тут же, не мешала. Вчера полиция пыталась натравливать толпу на евреев. На улицах мелкие столкновения (В., 5, 11).

Бобруйск. Происходят стачки.



Город наводнен прибывшими войсками, но движение толпы усилилось. Разгромлено несколько винных лавок, но пьянства нет. Толпы рассеиваются оружием, слышны выстрелы. Убито за три дня 60 чел., раненых зарегистрировано 69. 3адержанo 300 чел. Рабочие заявляют, что бастуют по причинам политическим (П., 273).

Рабочие не дали себя спровоцировать на общую бойню и демонстрировали по 500–1000 чел. с пением и знаменами по разным частям города. Чисто убитых и раненых считают до 1800 человек (В., 5, 11). /10/

Борисов. Объявлена стачка.

Рига. Повсюду патрули. Водопровод, газопровод и телефон охраняются. В газозаводе работают солдаты. Приказ — в 7 час. вечера закрывать все ворота (Пр. К.; В., 5, 15).

Шклов. Всеобщая стачка.

Горки (Могилевской губ,). Столкновение толпы с полицией. Двое убито (М. Г. В.; П., 279).

Волковыск. Объявлена стачка.

Минск. Забастовка усилилась. Присоединились служащие учреждений, приказчики и конка (П., 282).

Митава. Забастовавшие рабочие демонстрировали.

Батум. Днем на Ардаганской убит полицейский офицер кн. Гуриели — «батумский Трепов». Убийца скрылся в толпе, из которой были выстрелы. Убитого Гуриели никто не желал хоронить. Ввиду yгроз гробовщики боялись продавать гроб (Р. А.; П., 110). После спектакля «Кай Гракх» толпа рабочих с пением революционных песен прошла по городу (В., 8, 11).

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Митава. Стачка продолжается. Гарнизон ослаблен отсылкой роты в Виндаву. Произошли столкновения, ранен 1 полицейский.



. Начались стачки.

Либава. Стачка продолжается. Батальон пехоты и батарея артиллерии, посланы сюда из Вильно (В., 5, 10 и 6, 11).

Виндава. Стачка приостановила нагрузку и выгрузку пароходов (П., 282).

Смоленск. Начались забастовки.

Варшава. С утра появились трамваи и извозчики (Варш. дн.; П., 273).

Лодзь. Из 150000 рабочих забастовало 100000 (В., 5, 11).

Иваново-Вознесенск. Началась забастовка (В., 9, 16).

Петербург. На многих заводах и на Николаевской ж. д. рабочие фактически осуществляют 8-часовой день. На целом ряде заводов вторично началась стачка: Путиловском, Машиностроительном, Балтийском, Ижорских. На зтих заводах объявлено, что рабочие, не явившиеся сегодня на работу, рассчитываются. Вследствие протестов закрыты все учебные заведения (Б., 35).

Харьков. Начались забастовки протеста. В фойэ театра до 400 чел., собравшихся с запрещенного банкета в честь юбилея Московского ун-та, организовали митинг. Принята резолюция об учред. собрании (В., 8, 9). Председательствовавший прис. повер. Гонтаров арестован (Пр. Кр.; П., 452).

Тамбов. Происходят забастовки.

Саратов. Временно превращены занятия средних учебных заведений (П., 277).

Красноярск. Началась стачка (Р. Р., 63, 13).

Батум – Пристань. Толпа до 500 чел. сняла рабочих на пристанях жел. дороги Русского и Российского пароходных об-в; погрузка прекратилась; при грузах оставлены караульные. Требуют увеличения зарплаты. Того же требует прислуга станции Рион (Кавк.; П., 278).



Демонстрация (П. И., 219, 3).Начались забастовки.Начались стачки.

Виндава. Рабочие элеваторов и жел. дороги забастовали. Все заведения и банки закрыты. Стачечники спокойно собираются на площади. Элеваторные рабочие, начавшие забастовку, после обещания уступок приступили к работам (В., 5, 10).

Рига. При возвращении 10060 чел. с похорон трех рабочих, убитых в предшествующую бойню, все шли мирно, но на одном перекрестке какой-то городовой так грубо пристал с требованием разойтись, что на него набросились.

Он свистком вызвал казаков, применивших огнестрельное и холодное оружие. Возмущенная толпа отвечала чем могла, В больницу доставлено 60 раненых, убито из толпы семь человек и 2 казака. Выясняется, что бойня 13-го была организована по указанию из Петербурга. Убирать раненых солдаты запрещали, так что многие умерли от потери крови. Из Двины извлечено 90 трупов участников демонстрации.

Стачка продолжается, возбуждение ycиливается появлением штрейкбрехеров; организованы патрули. Губернатор не мог обеспечить охрану типографий, чего требовали редакторы, как условие выпуска газеты.

Войска ненадежны. На днях были беспорядки запасных белорусских и литовских губерний, /11/ отправляемых на Дальний Восток. Они прогнали офицеров и кричали: «Долой самодержавие», пока не были окружены местным унтер-офицерским батальоном (В., 6, 11).

Лодзь. Город неузнаваем, похож на осажденную крепость. Все закрыто, витрины забиты досками. Трамваи не ходят. На улицах патрули и сотни народа у булочных. Ждут общей стачки польского промышленного района (В., 5, 11).

Радом, Ковров, Люблин, Речица, Паричи и Щедрин. (Минской губ.). Забастовки (И., 86, 91; Б., 35; П. И., 215, 217).



С утра забастовка. Забастовщики обходят предприятия и их толпа растет. Они потребовали прекращения занятий учебных заведений. Уездный съезд отложил рассмотрение дел. Собрание стачечников постановило: «Вина не пить и никого не обижать» (С.-3. Кр.; П., 281).

Бердичев. Демонстрация (П. И., 214). Вышли № 4 «Вперед» и № 84 «Искры» (оба о событиях 9 января).

Гомель. В сходку забастовщиков стреляли солдаты и городовые. Убита Дворкина 17 лет, тяжко ранены Коган 15 лет, Резникова 17 лет и Фридман 16 лет, из них двое умерли. Солдаты стреляли по команде городовых (Н. Д.; П., 280).

Вильно. После похорон товарища толпу рабочих, шедших совершенно спокойно, стали выпускать по одному с кладбища. Рабочие вновь собрались на Немецкой, где ввиду энергичных мер полиции стали раздаваться протесты. Полиция с дворниками бросилась на рабочих. Есть пострадавшие с обеих сторон. 10 чел. арестовано (П., 114).

Сморгонь. За недостатком средств окончилась забастовка. В город приехал губернатор с 400 солдат и 36 казаками. Арестовано до 60 рабочих. Распространено до 2500 прокламаций (В., 7, 9).

Иваново-Вознесенск. Забастовали заводы Калашникова, Анонимного о-ва, Полушина, Дербенева и Горелина. Присланы из Костромы 700 солдат с 10 офицерами. Разъезжают патрули. Винные лавки закрыты. Забастовщики ведут себя мирно, но их хватают партиями и избивают до крови. Арестовано 25 чел. (В., 9, 16).

Самара. Вследствие забастовки рабочих газеты не вышли (П., 280).

Екатеринослав. Забастовали Юзовский, Днепровский и Брянский заводы (В., 7, 14).

Москва. Появились известия об окончании стачки; считают, что из 170 тыс. рабочих бастовало 43 тыс. Эти официальные сведения, конечно, преуменьшены, так как общее число московских рабочих уже гораздо больше (В., 57).



Полиция и казаки напали на демонстрацию, избивали чем попало и где попало, даже в частных дворах и особенно в 5-м участке. Арестован предсeдaтeль банкета, известный семидесятилетний Потанин (В., 9, 11).

Убит с.-д. Кононов. Совет Технологического института протестует против избиений 9 января, требует гласного суда над виновными и присоединяется к требованиям конституции (О., 67, 287; П., 341).

Батум. Забастовали ремонтные рабочие и путевые сторожа на линии Батум — Саджеваха (Кавк.; П., 278).

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Петербург. 34 рабочих — «представителя» различных петербургских фабрик и заводов, подобранных для этого случая полицией, приняты царем в Александровском дворце Царского села. Николай II произнес речь о том, что-де расстрел произошел вследствие вовлечения «изменниками» рабочих в бунт в то время, когда нужно наибольшее напряжение сил для одоления врага; что он, царь, знает — якобы — их нужды, но что требуется терпение и справедливость к хозяевам и условиям промышленности; что-де будет сделано все для возможного улучшения их быта и обеспечения законных путей для выяснения их нужд (П., 175).

Ченстохов. Происходят стачки.

Томашев. Объявлена стачка.

Рига. К толпе в 1000 чел., шедшей к Балтийскому заводу для возобновления работ, обратился рабочий и стал их отговаривать. Городовые схватили и потащили его, но, когда у одного из городовых выпал револьвер, рабочий схватил его и, выстрелив, ранил одного городового (Р. В.; П., 275).

Лодзь. Столкновение рабочих с войсками.

Шавли. Исправник пригласил фабрикантов и представителей рабочих. Состоялось миролюбивое соглашение, плата увеличена и рабочее время сокращено (С.-З. Кр.; П., 281).

Щедрин. Началась стачка (П. И., 217, 3). /12/



«В. Дн.» сообщает, что началась забастовка предприятий Петроковской (Томашев, Ченстохов (К. Л., 83)), Калишской, Радомской, Люблинской и Варшавской губерний; причем в Лодзи и Радоме войска стреляли. «Газета Радомска» сообщает список 28 умерших от ран в Радоме, из них 16 несовершеннолетних (один 10-ти и двое по 14 лет) и 5 жителей посада Скаржиско. Забастовка в Сосновицком районе и Домброве, пограничном районе. Народ шел большими толпами, снимал с работ. Прибыл в Сосновицы полк солдат (Сл.; П., 274).

Одесса. В 10 час. утра вблизи здания полиции Израиль Бурак, 20 лет, стрелял в ехавшего полицеймейстера, полк. Головина, и ранил его в лопатку. Бурак задержан, у него найдены прокламации (Р. А.; П., 190).

Тифлис. К забастовке присоединились рабочие фабрик Адельхановская, Мир и приказчики Томалишевых, всего 4000 чел. Собравшиеся 2000 жел.-дорожников требовали освобождения арестованных накануне. Агитаторы арестованы (Кавк.; П., 279).

Кутаис. Демонстрация молодежи, рассеянная полицией. Арестовано 7 чел. (В., 8, 11).

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Варшава. Рабочие предместья Воля, игравшие особо видную роль в забастовке, подали президенту Варшавы протест против обвинения их официальным «Варшавским дневником» в разграблении лавок (П., 274).

Батум. Начались стачки.

Нарва. Началась забастовка (В., 5, 8).

Псков. Ученики средних учебных заведений демонстрировали с «марсельезой». После бесплодных предложений разойтись, губернатор послал полицию и пожарных, которые избили демонстрантов (В., 9, 16).

Юрьев. Демонстрация рабочих. На некоторых фабриках самочинно сократили рабочий день (В., 9, 16).

Казань. Забастовали на заводах Рамма, Алафузова, Свешникова, Локке и три типографии. Главное требование — сокращение рабочего дня, увеличение платы на 20% (В., 8, 10). Казанский к-т с.-д. (б-ков) выпустил бюллетени и корреспонденцию о событиях 9-го января, а затем призыв к стачке. Первые отозвались алафузовцы и сняли остальных, но в город их не пустила полиция (В., 15, 17).



С утра остановились конки и трамвай, но под охраной солдат конное сообщение восстановлено (Кавк.; П., 289).

Кутаис. Демонстрация; ранен городовой. Арестовано 40 чел. (В., 8, 11).

Гомель. Демонстративные похороны убитого рабочего (П. И., 21, 2).

Царицын, Невель (Витеб.),Мозырь, Щедрин и Пинские ж.-д. мастерские. Стачка (О. Д. П., 1. 291; П. И., 215, 217, 220, 221).

Киев, Харьков, Варшава и Казань. Вследствие студенческих волнений закрыты университеты.

Могилев. Арестовано до 50 чел. Все они избиты в участке (П., 736).

Москва. Очередное общее собрание присяжных поверенных, обсудив события 9–11 января, постановило: выразить горячее сочувствие рабочим и глубокое соболезнование жертвам и их семьям; заявить о чувстве глубокого ужаса, охватившего всех при вести о том, что сограждане наши в рядах русских войск осмелились поднять оружие против своих братьев; выразить свое презрение официальным и добровольным клеветникам, измыслившим, будто русский народ способен продаваться за деньги иностранцам, и негодование и возмущение действиями русского правительства (В., 9, 10–11).

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Дидиджихайси (Кутаисского у.). Крестьянская демонстрация совместно с учениками сельского училища. Схватка с казаками, убит 1 крестьянин, несколько человек ранено (В., 9, 17).

Варшава. Отказано в просьбе жителей увести войска с улиц. Магазины открыты. Газеты начали выходить. Многие фабрики приступают к работам (П., 274).

Саратов. Волнения среди запасных (П., 216).

Казань. Произошло столкновение бастующих рабочих с полицией и запасными, двинутыми против них (В., 15, 18).



Митинг учащихся и рабочих в ресторане. Развернуты два знамени с надписями: «Свобода» и «Вечная память». Распространялись прокламации местного к-та с.-д. Принята резолюция о всеобщей забастовке под клики «Долой /13/ самодержание!», «Да здравствует учредительное собрание!» (В., 8, 9). Предложение либералов об обращении в кабинет министров вызвало бурные протесты (В., 15, 18).

Самтреди. Железнодорожные рабочие и окрестные крестьяне в течение нескольких часов демонстрировали, заставив пристава идти с красный флагом. Сопротивлявшийся старшина смертельно ранен (Пр., 98).



Эривань. В полдень двумя лицами произведено покушение на помощника шаруро-даралгезского уездного начальника Скибинского, оставшегося невредимым. Один покушавшийся скрылся, другой убит стражником (Р. А.; П., 286).

Орехово-Зуево. Начались стачки.

Харьков. Совет у-та указывает, что лишь желание и способность студентов к работе является необходимым условием продолжения занятий и что эти желания и способности возможны лишь при установлении условий безопасности обсуждения всех волнующих студентов вопросов (П., 595).

Лодзь. Столкновение рабочих с войсками. Убито 6, ранено 48 paбoчих (В. П., 9).

Радом. Войсками расстреляна демонстрация.

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Екатеринослав. Мирная забастовка. Требования экономические. Многие заводы приступили к работе (В., 9, 16). Забастовали Петровский завод (Енакиево) и металлический завод (Бахмут. у.), Криворожские рудники (Славяно-серб. у.) (В., 9, 16). Губернатор принял депутацию стачечников и обещал рассмотреть и по возможности удовлетворить требования (В., 15, 18).

Сосновицы. Начались стачки.

Казань. В университете на ряде курсовых собраний приняты решения о забастовке. Губернатор предупреждает, что беспорядки будут решительно прекращаться и обещает обеспечить желающим возможность безопасно работать (П., 280; В., 8, 9).

Петроков. Забастовки.

Севастополь. В военно-морском суде объявлена резолюция по делу о беспорядках в казармах Черноморского флота в ноябре 1904 г. 5 чел. приговорены к каторге, 7 — оправданы, 23 — в дисциплинарный батальон и арестантские роты (П. А.; П. 286).



Бастует ряд предприятий.С 18/I ввиду забастовки не выходят газеты (П., 230).

Киев. «Союз мыслящих офицеров» выпустил воззвание к товарищам с призывом «примкнуть к движению всей России» (Освоб., 67, 274).



Могилев. Избиения полицией граждан в участках продолжались вчера и сегодня. Обыватели просят городское самоуправление оградить их безопасность (П., 736).

Пинск, Поти. Забастовки (О. Д. П., 193 и П, И., 221).

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Лида. Митинг протеста, организованней c.-.д. и Бундом (П. И., 216). Демонстрация.

Петербург. Дознанием о выстреле 6 января на водосвятии выяснено: первая гвардейская батарея, салютовавшая 6/I, за два дня до того производила ученье с учебными снарядами, один из которых, по-видимому, по недосмотру остался в канале одного из орудий. Орудия ни после учения, ни перед салютом не были «пробанены» (П., 179). Представители ученых и высших учебных заведений Петербурга в количестве 342 чел., составили записку об угрожающем положении просвещения в России, выход из которого видят только в требованиях съезда земских деятелей, к которым и присоединяются. Закрыты: университет, академия художеств, институт инженеров путей сообшения и технологический, политехникум, женский медицинский институт и женские высшие курсы (П., 183). Учреждена комиссия сенатора Кобеко по делам печати (Пр. В., 20, 1).

Дубровка (Могил. губ.). Однодневная политическая стачка, организованная Бундом (П. И., 224).

Казань. Забастовка рабочих окончилась. Достигнуто небольшое сокращение рабочего дня, уничтожение незаконных стеснений (обыски, чистка машин по окончании работ и т. д.) (В., 15, 18).

По просьбе ректора губернатор приказал рассеять общестуденческую сходку в общежитии. Студенты забаррикадировались и сопротивлялись. К забастовке /14/ примкнули другие высшие учебные заведения. Начальник охраны Кулаков организует черную сотню для избиения учащихся по примеру Тамбова и Пскова. Из старших классов 2-й гимназии исключено 80 чел. (В., 8, 9).



Могилев-на-Днепре. Толпа рабочих и учащихся демонстрировала с красным флагом и рев. песнями; при столкновении с полицией ранен 1 реалист (П., 449; Р. Сл.).

Сосновицы. Состоялась демонстрация.

Екатеринодар. Небольшая кучка рабочих отслужила панихиду по убитым 9/I. После панихиды появились прокламации, священник поднял тревогу (П., 454).

Сувалки. Начались стачки.

Ошмяны (Виленской губ.), Енакиево (Рус.-бельгийский зав.), Квирилы (ж.-д. Депо). Забастовки (П. И., 219; И., 87, 5 и 92, 6).

Москва. Забастовали рабочие городских предприятий, требования бастующих частично удовлетворены.

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Прекратили занятия: ярославский лицей; институт гражд. инженеров; женские педагогич. курсы в Одессе; киевский университет и политехнич. институт. Московские: с.-х. институт и техническое училище; новороссийский (одесский) ин-т. Харьковские: университет, ветеринарный ин-т и технологический ин-т; варшавский ун-т; казанский ун-т; ветеринарный ин-т и духовная академия; петерб. лесной ин-т (С. К., П. А., Р. А., Ю. К., Сл. Н. Д.-П., 282–3); военно-мед. академия; варш. политехникум; петерб. духовная акад., статкурсы; н.-александр. институт (Люблин. Губ.), Константиновскнй межевой ин-т в Москве; физ.-мат. фак-т петерб. ун-та, рождественские курсы; курсы Лесгафта и технолог. ин-т; юрьевский ун-т, моск. жен. курсы; киев. дух. акад. (П., 446).



Житомир. Забастовка (П. И., 217).

Гельсингфорс. Сын пастора, б. студент местного ун-та Карл Леннарт Хохенталь, массажист, тремя выстрелами убил прокурора Ионсона. Стрелявший ранен чинами полиции (П. А.; П., 285).

Ветка (Могил. губ.). Демонстрация (П. И., 219).

Тифлис. Демонстрация. Брошена бомба, ранившая многих стражников. В перестрелке ранено 8 рабочих, убито несколько полицейских. Убито несколько штрейкбрехеров и 2 солдата. Объявлена комитетом с.-д. всеобщая забастовка (В., 8, 11).

Батум. Сходка гимназистов постановила объявить забастовку (В., 10–11).

Петербург. Военно-морской суд приговорил по 96 и 97 ст. в. у. (оскорбление и поранение начальства в строю) матроса 18-го флотского экипажа Гавриила Владимирова, ввиду смягчающих обстоятельств, к бессрочной каторге (П., 286).

Лодзь. Стычка на фабрике Гепенера из-за штрейкбрехерства. Убиты рабочий и казак, 15 рабочих ранено (В., 10, 9).

Кутаис. Продолжение забастовки.

Житомир. Начались стачки.

Жирардов. Происходят стачки.

Радом. Столкновения рабочих с войсками.

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Петербург. Кабинет министров постановил отменить религиозные стеснения, не основанные на законе (П., 556).

Женские курсы Лохвицкой-Скалон прекратили занятия до 20/II (П., 339).

Могилев. Демонстрация.

Рогачев (Могилевский). Однодневная политическая забастовка, организованная Бундом (П. И., 224).

Батум. Согласно решениям к-та с.-д., в 9 ч. утра стали все заводы. Рабочие с криком «долой самодержавие!» ушли из мастерских и с марсельезой прошли по городу, приостановив все движение. Казаки избивали жителей. Большинство пароходов отходят негружеными. Погрузка кое-где производится под охраной полиции (В., 8, 17).



Макеево. Забастовка (И., 87, 5; 92, 6).

Тквибулы. Забастовки.

Кутаис. Манифестация с красным знаменем. В театре изгнана полиция, распространена масса прокламаций, произнесены политические речи. Толпа с революционными песнями прошла по городу. Волнения идут уже 2 недели. Забастовка приказчиков, водовозов, извозчиков и учащихся (В., 8, 11). /15/

Квирилы. Демонстрация. Знаменосец тяжело ранен стражником (Прол., 98).

Юрьев. Совещание студентов ввиду серьезного политического положения и кровавых событий постановило закрыть ун-т на текущий семестр (П., 338).

Вышел № 5 «Вперед».

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Батум. Убит городовой Кондрашевич. Неистовства пьяных казаков, с утра разъезжающих по городу, усиливаются (В., 10, 14).

Петербург. Объявлены на положении усиленной охраны губернии: Калишская, Седлецкая, Радомская; Кутаисский, Новосенакский и Озургетский уезды Кутаисской губ. и гор. Кутаис (П., 341).

Юрьев. Совет профессоров (32 пр. 9) постановил временно закрыть университет. До решения вопроса министром несогласные с постановлением совета профессора решили продолжать лекции (П., 338).

Чиатуры. Большая рабочая демонстрация и митинги. Началась стачка (Прол., 97).

Тквибулы. Все 800 рабочих забастовали (Прол., 98).

Красноярск. Городской голова передал на обсуждение Думы заявление гласных по поводу 9 января, но удалил из залы публику (П., 439).

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Лодзь. Столкновения рабочих с войсками.

Батум. В гимназии после первого урока раздались в разных местах выстрелы и крики «долой самодержавие!», «долой войну!». Портрет царя прострелен и изорван. Прискакавшие казаки не застали уже учащихся гимназии. Арестован лишь растерявшийся ученик Закарнадзе с револьвером в руках. Казаки по городу избивали беспощадно всех учеников, врывались в квартиры. Избит на улице следователь Дургалов. Жизнь города замерла (В., 10, 14).

Сосновицы. Столкновение рабочих с войсками.

Петербург. На заседании отделения О-ва естествоиспытателей, по предложению С.И. Метальникова, почтена вставанием память погибших 9 января и постановлено закрыть заседание до восстановления нормальных условий академической жизни (П., 339). На ряде заводов самовольно установлен 8-часовой рабочий день. На Ижорских заводах (Колпино) возобновилась забастовка за уменьшение рабочего дня (В., 8, 10).

Сосновицы. К заводу «Екатерина» явилась бо.тьшая толпа забастовщиков, преимущественно из Домбровы, и стала ломать ворота; стоявшая здесь рота Бутырского полка стреляла; убито 21, ранено 20 рабочих (Варш. Д.; П., 449). Сегодня не вышли поезда (П., 449, Р. А.).

Томашев-Равский (Петроковской губ.). Скрывшийся неизвестный легко ранил в голову фабричного инспектора Иванова (П., 449).

Чита. Забастовка ж.-д. мастерских и депо (И., 101).

Рига. Прекратилось все товарное ж.-д. движение (П., 449).

Грозный. Политическая забастовка (И., 87 и 92).

Варшава. Прекращено ж.-д. движение Привисленских и Тираспольской ж. д. (П., 449).

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Петербург. Рабочие Путиловского завода самочинно ввели 8-часовой день. Сегодня начальство вывесило объявление о 10-часовом рабочем дне под угрозой закрытия завода. Рабочие сорвали объявление и забастовали (В., 8, 10).

Записка железнозаводчиков о необходимости обеспечить «устойчивость правовой организации страны» (П., 919). Демонстративная панихида интеллигенции по Михайловском. Толпа в 1500 чел. прошла по Невскому в сопровождении полиции и разошлась.

Вильно. При закрытых дверях разобрано три политических дела по 129 и 130 ст. уг. ул.: X.Б. Волынский, 19 лет, оправдан; М. Винник-Минскнй, Хаим Гефштейн, 22 л., и Конст. Протоцкий, 22 лет, осуждены (С.-З. Кр.; П., 345).

Могилев. Трое неизвестных стреляли вечером в ехавшего по главной улице полицеймейстера Родионова, Полицеймейстер невредим (Р. А.; П., 342).

Минск. Запасные громили лавки, били окна, избивали прохожих (П., 452).

Тифлис. Все рабочие Тифлиса бастуют; начались волнения в учебных заведениях.

Кутаис. Демонстранты пытались овладеть тюрьмой; произошла резня (Пр., 9, 7). /16/

Ст. Самтреди. Подожжен вокзал, сняты рельсы. Рабочие и публика демонстрируют.

В Гурии официальная власть обессилена и игнорируется; управляет провинцией Народный комитет (В., 8, 11).

Батум. Грабеж казаками мирного населения продолжается весь день. Забастовка прислуги в гостиницах и у частных лиц. Скрывшиеся лица убили кондуктора Ючинчука. Близ станции Ланхуты испорчен путь.

Квирилы. Демонстрация; избит стражник, разгонявший демонстрантов; тяжело ранен один демонстрант (В., 10, 14).

Лодзь. У фабрик Шейблера и Куна столкновения рабочих с войсками. Убито 30, ранено более 100 рабочих (В., 10, 9).

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Петербург. У ворот Путиловского завода полиция разогнала рабочих нагайками. Завод оцеплен, рабочих не пускают в город (В., 8, 10). «Высочайше повелено, независимо от обсуждения в кабинете министров общих мер упорядочения быта и положения рабочих, образовать под председательством члена гос. совета, сенатора Шидловского, особую комиссию для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем». В комиссию входят, кроме представителей заинтересованных ведомств, представители промышленников — по их выбору — и рабочих — по избранию самих рабочих (П., 329; Пр. В., 24).

Минск. Запасные ходили по лавкам и под угрозой разгрома требовали денег. Нижний базар с некоторого времени обратился в осаждаемый солдатами лагерь. Лавки почти постоянно закрыты, и обыватели дрожат за имущество (П., 452).

Киев. Жандармы весь день производили обыски. В одном месте арестовано 8 солдат и ученик художественного училища. При них 20 номеров «Искры». В другом месте взят мимеограф. В комнате, занимаемой политехником Павловым, полиция была встречена револьверными выстрелами. Политехнический институт закрыт (В., 8. 9; П., 451).

Харьков. Началась всеобщая забастовка.

Юрьев. Происходят студенческие волнения.

Нежин. В историко-филологическом институте во время лекции проф. Мандеса раздались возгласы против правительства, появились прокламации, началась химическая обструкция. Около 200 чел. вышли на улицу и прошли через весь город с революционными песнями. Полиция, застигнутая врасплох, не успела принять никаких мер (В., 8, 9).

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Петербург. Совещание начальников высших учебных заведений под председательством попечителя Извольского признало желательным возобновить учебные занятия около середины февраля, предоставив назначение точного срока советам самих учебных заведений. Ввиду возбужденного состояния учащихся, объясняемого исключительными обстоятельствами времени, нежелательно применять кары за сходки или удаление всех учащихся, каковые меры только вызывают более острые осложнения. Совещание признало, что причины ненормального течения академической жизни лежат вне стен учебных заведений (Н. Д.; П., 335).

Тула. Весь состав губ. земской управы с председателем кн. Е. Г. Львовым уволен губернатором Шлиппе без прошения (П., 333).

Уфа. Губернатор Соколовский два раза не утвердил выборы Депрейса председателем земской управы и предводителем дворянства, что обжаловано дворянством (П., 333).

Казань. Гласные требуют экстренного созыва думы для обсуждения мер восстановлення порядка в учебных заведениях (П. А.; П., 334).

Могилев. Состоялась демонстрация, организованная с.-д. с участием учащихся. Заранее осведомленная полиция набросилась и стала избивать даже непричастную публику, особенно учащихся. Арестованных затаскивали в участок и там избивали (В., 8, 9).

Минск. Все улицы полны пьяными солдатами, требующими у прохожих денег (С.-З. Кр.; П., 452).

Ростов-на-Дону. Убит провокатор Лисьченко (Шевченко?); арестована типография (В., 9, 18).

Финляндия. Газета «Бьернеборг Тиднинг» приостановлена на 3 месяца за /17/ статью «К освещению современной деятельности абосского гофгерихта» (П. A.; П., 269).

Сибирь. На Сибирской ж. д. в некоторых пунктах были временные забастовки рабочих (Н. В.). Забастовало 400 чел. на ст. Красноярск (Аг. Р.; П., 281).

Закрыты высшие учебные заведения: ярославский лицей, институт гражд. инженеров, одесские женские педологич. курсы, киевский ун-т, московский с.-х. ин-т, московское технич. уч-ще, новороссийский ин-т, харьковский ун-т и ветерин. ин-т, харьковский технолог. ин-т, варшавский ун-т, казанский ун-т и ветерин. ин-т, варшавский политехникум, военно-мед. академия, петербургская духовная академия, статист. курсы, н.-александр. ин-т, межевой ин-т, физ.-мат. фак-т петерб. ун-та, рождеств. курсы, курсы Лесгафта, петерб. технологич. ин-т, ин-т инж. путей сообщения, ин-т фил., киевск. ун-т, казанский ун-т, моск. женские педагогич. курсы, моск. ун-т (П., 282, 446). Киевская дух. академия.

Лодзь. Столкновения с войсками; убито 42, ранено до 200 рабочих в разных частях города. Прибыли войска из Варшавы. Вся жизнь замерла, все закрыто (В., 10, 9).



Кострома, Иваново, Кохма. Стачки, вызванные петербургскими событиями (В., 8, 11).

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Батум. Согласно расклеенному листку с.-д. комитета, забастовка прекращена и жизнь сразу вошла в норму (В., 10. 15).

Воронеж. Бастуют частные механические заводы, товарная станция и фельдшера приемного покоя (В., 136).

Симбирск. Бастуют Алатырскис мастерские. Телеграфисты станций Алатырь, Инза, Сызрань бастовали 3 дня (В., 9, 16).

Елисаветполь. Бастующие ученики гимназии требуют лучшего преподавания туземных языков. Их поддерживают родители (В., 9, 11).

Слоним. Все наличные рабочие местечка, 700 чел., устроили 2-дневную забастовку солидарности с петербургскими рабочими. Разбросаны прокламации. Арестовано 50 человек, введено военное положение (В., 9, 17).

Гурия. Убит мировой посредник Накашидзе (В., 11, 10).

Тифлис. Неизвестными армянами в Игдыре убит подъесаул Гнутов (П., 454).

Петербург. Поданы записки петербургских и московских заводчиков и фабрикантов (700 подписей) и инженеров (500 подписей) с изложением взгляда промышленников на причины событий 9 января, в которых говорится, что «не агитация революционеров, не иноземное вмешательство… а неустройство государства виновно в трагических событиях» (П., 260–268, 430).

Томск. Городская дума, по предложению 13 гласных, обратилась к министру внутр. дел, прося о расследовании событий 18 января (П., 823).

Источник: nnm.me