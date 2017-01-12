Вмешательством в чужие выборы занимаются все

...с Россией. Принимаете европейский выбор, значит, выполняйте все...Эту позицию мы занимали и занимаем в отношении Украины ... посмотреть на последствия внешнего вмешательства в Ираке, Афганистане, ... незамысловатым принципом «свой-чужой» и не особенно задумываясь...