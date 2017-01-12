Упс.. «Русский шансон» – это еврейский блатняк.

Русский шансон (по аналогии с французским шансоном) — собирательный термин, которым обозначают различные жанры русской музыки: блатная песня, городской романс, военные, эмигрантские и некоторые эстрадные песни.



В российской музыкальной индустрии термин «русский шансон» был введён как эвфемизм в 1990-х годах, когда блатная песня стала звучать на эстраде, по радио и телевидению, и популяризован одноимённой радиостанцией.



Таким образом, под понятие русского шансона подпадают довольно отличные друг от друга исполнители — от Петра Лещенко, Михаила Шуфутинского и Аркадия Северного до Клавдии Шульженко и Марка Бернеса, — отчего данный термин вызывает противоречивое отношение и не всеми принимается.



Так или иначе, в Государственном кремлёвском дворце с 2002 года проводится церемония вручения премии «Шансон года».



Русский шансон — это песня характерного социального персонажа, часто исполняемая от первого лица.

Вики

Словарь

Эвфеми́зм (греч. ευφήμη — «благоречие») — нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. (Википедия)

Шансо́н (фр. chanson — песня) — французская эстрадная песня в стиле кабаре. (Википедия)

Советская эстрадная песня начиналась с народных еврейских мелодий.

Марьян Беленький Марьян Беленький

Вспомните хиты Утесова «Держи фасон» и «Дядя Эля».

И товарищу Сталину это нравилось! Утесов принимал участие во всех новогодних концертах в Кремле с участием Иосифа Виссарионовича. Вождь часто просил повторить песни.

- Товарищ Сталин любил еврейские песни?!

- Не еврейские, а советские. Но которые были созданы под сильным влиянием.

Интересно, что хасидские мелодии в Израиле человек русской культуры узнает с ходу.

Это блатняк, или, как сейчас говорят, «русский шансон». Правда, тексты другие.

Как-то раз я спросил известного музыковеда, доцента Киевской консерватории Владимира Матвиенко: «Чем объяснить, что весь блатной фольклор поется на одну мелодию?»

Он ответил: «Все русские композиторы тащили из болота бегемота. Блатняк - это энергия, с которой бегемот шлепается обратно в болото».

Марьян Беленький "Еврейское господство закончилось!"

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Легенда: песни о настоящей жизни, жестокой реальности. Застольная музыка. Продолжение традиций русской каторжной и острожной песни.



История: блат - жаргонное слово еврейского происхождения, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях и ущемляющие интересы третьих лиц.



В начале XX века, в Одессе, это понятие перешло в жаргон еврейского уголовного мира.



Отсюда «блатной жаргон», «блатная музыка».



Традиционные мелодии российского «блатняка» позаимствованы из ресторанных песен и куплетов, сочинявшихся и исполнявшихся еврейскими артистами в Одессе в начале XX века.



В музыкальном отношении эти песни испытали сильное влияние еврейской национальной музыки - клезмера, прослеживаемое в жанре до сих пор.



В начале 90-х годов никто не называл блатную песню «шансоном», этот термин использовался лишь в отношении французской музыки.

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Словарь

Кле́змер (из идиш ‏קלעזמער‏‎ кле(й)змер, сложносоставное слово из двух корней, восходящих к ивр. ‏כּלֵי‏‎ [клэй] инструменты и זֶמֶר [зэмэр] напев[1]) — традиционная народная музыка восточноевропейских евреев и особенный стиль её исполнения. (вики)

Словарь

Кадиш (арам. קַדִּישׁ — «святой») — еврейская молитва, прославляющая святость имени Бога и Его могущества и выражающая стремление к конечному искуплению и спасению. (вики)

ВОСПОМИНАНИЯ Б. М. СИЧКИНА О КОМПОЗИТОРЕ ВЛАДИМИРЕ ШАИНСКОМ

12 апреля в день космонавтики Шаинский, Зубков и я выступали для космонавтов, а после концерта генерал — полковник Команин увез нас на банкет.

На банкете также присутствовали другие высшие военные чины; особенно мне запомнился дважды герой Советского Союза летчик-испытатель в звании генерал-майора.

Обаятельный интеллигентный человек с прекрасным русским языком, он рассказывал забавные истории из жизни испытателей, коснулся Шестидневной войны, высоко отозвался о мастерстве израильских летчиков, посетовал, что советским летчикам пришлось воевать далеко от родины, и многие из них были сбиты на арабо-израильском фронте.

Неожиданно встал подвыпивший Шаинский:

— Нечего у нас летать! Будете летать — будем сбивать!

Генерал слегка оторопел от этого неожиданного заявления, но спокойно сказал:

— Мы не выбираем. Согласно присяге, мы подчиняемся приказу...

— Нас, — перебил Шаинский, подчеркивая слово "нас", — ваш приказ не интересует. Летайте где хотите, но к нам мы лезть не позволим.

— Мы — военные люди, — пытался объяснить летчик, — и летим туда, куда нас посылает командование, — но Шаинский гнул свое:

— У нас вы не разлетаетесь — будем сбивать. Мы отобьем охоту воевать против нашего государства! А еще раз полезете — будем уничтожать прямо на советских аэродромах.

Мы с Зубковым слушали нашего обычно тихого очаровательного, а тут вдруг разгулявшегося, Шаинского одновременно с восхищением и ужасом. В душе мы были с ним согласны, но, как говорят одесситы — нашел время и место. Он наговорил примерно на 25 лет каторги, а наш срок, как слушавших и не возражавших, тянул лет на десять.

Что самое удивительное, ни один из присутствующих не поспешил выступить с фальшиво-патриотическим заявлением, доказывающим его любовь к советской власти; наоборот, они даже как бы сочувственно отнеслись к сказанному Шаинским.

— Я прекрасно понимаю вашу позицию, — сказал Команин, — но меня немного удивляет тот факт, что вы написали такое количество прекрасных русских песен, а живете мыслями и чувствами Израиля.

— Все мои песни — еврейские, — заявил Шаинский. — Это переделанные под якобы русские песни кадиши. Смотрите, — сел за рояль и начал играть сначала свои песни, а потом соответствующие им еврейские молитвы, подробно объясняя, как он их подгонял под русский колорит.

Вечер закончился всеобщим повальным хохотом.

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"Блатняк" на утреннике: почему детсадовцы запели тюремную лирику

В соцсетях бурно обсуждали выступление бывшего солиста группы "Бутырка" Владимира Ждамирова. С песнями на уголовную тематику он выступил на детском утреннике, сообщает ГТРК "Воронеж".

В частности, он исполнил песню "Аттестат в крови", в которой поется о несчастной любви выпускника школы, который зарезал соперника и попал в тюрьму:

"Аттестат в крови, по бокам конвой



А меня везут под сирены вой,



И теперь там ждут друзья новые,



А предметы там уголовные…"

Примечательно, что под этот блатной "хит" бурно веселятся и дети, и взрослые. Некоторые даже подпевают и танцуют:

Бутырка на детском празднике. Видео пользователя Roman Greenstein

Видео (очевидно, снятое кем-то из взрослых на этом детском утреннике) было размещено на YouTube в феврале, но лишь на днях к нему было привлечено внимание СМИ.

Однако в детском учреждении какого именно города состоялся этот необычный концерт, из описания к видео понять невозможно.

5 апреля 2016 г.

источник http://www.vesti.ru/doc.html?i...

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...Хоровое пение под караоке.

"Блатняк" — любимое искусство многих россиян. (???)

И всё бы ничего, если бы не контекст происходящего.

Дети вместе с исполнителем блатного шансона поют о драке на выпускном вечере, когда один из школьников из ревности к девушке, которую любил "все десять лет", начал "лечить" (то есть избивать) ее поклонника. Итог — зарезанный соперник, аттестат в крови, конвой и будущие тюремные университеты с уголовными предметами.

В общем, сюжет песни совсем не о добром и не вечном, чем следовало бы воспитывать подрастающее поколение.

Но и каких-то глубокомысленных заключений делать на основании этого видео не стоит.

Дети просто не осознают, что поют, убеждена семейный, детский психолог Оксана Орлова:

"Часто в этом возрасте дети механически повторяют слова, не вдаваясь в суть. Для них все это сливается в одно слово. И когда спросишь, они не могут ответить. Но при этом им важна ритмичность, повторяемость , что есть в попсе и шансоне ", — отмечает психолог.

А еще это, конечно же, просто подражание взрослым. Что нравится им, то обычно нравится и их детям, добавляет Орлова.

"Основное, что влияет на ребенка, — это то, что слушают родители. Соответственно, если есть какие-то особенности родительского восприятия, если вспоминают какие-то свои лихие девяностые или службу в Афгане, или вообще какое-нибудь военное прошлое, то ребенок будет это перенимать как модель поведения и будет любить эти песни, чувствуя принадлежность", — говорит эксперт.

Исполнение детьми блатных песен, оказывается, дело в России весьма популярное.

Чему свидетельствуют многочисленные видеозаписи. Причем, не брезгуют этим даже известные коллективы — например, детский ансамбль "Непоседы":

Детский хор "непоседы". А наш притончик гонит самогончик

Более того, судя по кадрам в соцсетях, авторы специально пишут детские песни в блатной стилистике:

"Меня сюда сдала моя родная мама, и скрипнул за плечами детсадовский замок.



Судьба нас здесь с тобой на годы повязала, когда тебя увидел, решил мотать весь срок.



Я на горшке сижу, как фраер в одиночке..."

Заявлений в полицию по итогам таких исполнений нет.

Поэтому правоохранители обычно заинтересованности не проявляют.

Источник http://www.vesti.ru/doc.html?i...

Но при этом им важна ритмичность, повторяемость, что есть в попсе и шансоне", — отмечает психолог.

Исполнители "Русского" шансона - еврейского блатняка.

Алтайский, Евгений



Воронцов, Игорь



Голдовский, Михаил



Горячев, Игорь



Грабежов, Анатолий



Грач, Гера



Гриф, Георгий



Громов, Дема



Грубов, Сергей



Гулько, Михаил



Дали, Михаил



Данцев, Андрей



Дацишин, Евгений



Демидыч



Днепров, Анатолий



Драгилев, Борис



Дыкало, Виктор



Дюмин, Александр



Ефремов, Леонид



Елабуга, Сергей



Жаров, Геннадий



Жека



Жогин, Вадим



Забелин, Влад



Загот, Михаил



Запольский, Игорь



Заречный, Гриша



Заря, Андрей



Звездинский, Михаил



Звинцов, Александр



Зерницкий, Влад



Зубарев, Сергей



Зуйков, Валерий



Иванов, Дмитрий



Ильин, Сергей



Иноземцев Михаил Владимирович



Казанцев, Руслан



Казиев, Казан



Калашников, Олег



Калина, Виктор



Кальянов, Александр



Канада, Семён



Кандур, Игорь



Карат, Андрей



Кест Вовк



Каре, Андрей



Каретный Шура



Карманов, Федя (Карамов)



Кемеровский, Евгений



Кишинёвский, Ник



Клименко, Виктор



Клименков, Вячеслав



Климнюк, Андрей



Кобозя, Вальдемар



Колюха, Игорь



Комаров, Михаил



Коренюгин, Александр



Корж, Анатолий



Корнилов, Влад



Королёв, Виктор



Коротин, Валерий



Краснов, Данила



Кратов, Кирилл



Крестовский, Виталий



Крижевский, Владимир



Кричевский, Гарик



Круг, Михаил



Крым, Сергей



Катаев, Семен



Кузема, Вадим



Куприк, Сергей



Куряев, Андрей



Кучин, Иван



Лапин, Вячеслав



Леви, Борис



Лепс, Григорий



Лисицын, Владимир



Лифановский, Олег



Лобановский, Александр Николаевич



Любавин, Сергей



Магомаев, Юра



Малинин, Игорь



Мартынов, Андрей



Мартьянцев, Геннадий



Мафик



Медин, Вадим



Медяник, Слава



Михайлов, Михаил



Мираж, Александр



Могутов, Потап



Моисеев, Валерий



Мынкин, Павел



Мякушкин, Анатолий



Наговицын, Сергей Борисович



Назар



Нежный, Владимир



Немецъ, Александр



Никитин, Валерий



Никольский, Андрей



Новиков, Александр



Норд, Геннадий



Ноябрьский, Сергей



Одесский, Веня



Олден, Виктор



Орехов, Александр



Павлецов, Павел



Паровой, Сергей



Пахомов, Олег



Петлюра (Юрий Барабаш)



Петлюра, Виктор



Петрович



Петросов Арсен



Пишоновский, Дима



Погорелов, Игорь (Росписной)



Полотно, Анатолий



Полянский, Серж



Портной, Леонид



Протасов, Олег



Поспелов, Ростислав



Пшеничный, Владимир



Резанов, Николай Серафимович (солист группы Братья Жемчужные)



Росс, Евгений (Евгений Чужой)



Рука, Андрей



Рябов, Юрий



Рябов, Вадим



Сазонов, Алексей



Сальников, Юрий



Самсон, Александр



Самарин, Владимир



Сахалин, Игорь



Север, Сергей (Русских)



Северный, Аркадий



Семашков, Владимир



Сергеев, Леонид



Сидель, Сергей



Сингер, Эдик



Словесник, Илья



Слуцкий, Игорь



Сокол, Геннадий



Сорокин, Владимир (настоящее имя — Евгений Оршулович)



Стёпин, Алексей Анатольевич



Столбов, Виктор



Стольный, Владимир



Сурский, Михаил



Таволжанский, Анатолий



Тимофеев, Геннадий Тарасович



Телешев, Леонид Михайлович



Тишинская Татьяна



Токарев, Вилли



Трофим



Триполитов, Александр Валентинович



Тюменский, Виктор



Удача, Александр



Ундров, Костя



Уральский, Юрий



Файер, Владимир



Флор



Фомин, Иван



Хитрин, Дмитрий



Шапиро, Александр



Шварцман, Борис



Шелег, Михаил



Шиповник, Сергей



Школин, Андрей



Шунт, Валерий



Шуфутинский, Михаил



Южный, Ильдар



Юрпалов, Александр



Яковлев, Антон



Ямской, Михаил



Ясень, Влад (Савосин)

Исполнительницы "Русского" шансона - еврейского блатняка

Акого, Ирина Эла



Александрова, Марина



Астахова, Светлана



Афина



Ваенга, Елена



Верещагина, Наталья



Войс, Наталья



Вольная, Нина



Воробей, Аня



Вика Фёдорова



Голицына, Катя



Джанни Стелла



Дроздовская, Катя



Журга (Галина Журавлёва)



Кабанова Татьяна



Коган, Рита



Круг, Ирина



Кучина, Лариса



Курсанова Марина Викторовна



Лебединская, Таня



Любовь Шепилова



Максимова, Ирина



Малолетка



Наговицына, Инна



Оболенская, Ольга



Огонек, Катя



Орлова, Оксана



Орская, Маргарита



Павлова, Яна



Размахова, Ляля



Рай, Рада



Розова, Майя



Сибирцева, Анастасия



Сирень, Саша



Скок, Алёна



Снежная, Вера (Анжела Бабич)



Таис



Теркулова, Диана



Тернова, Светлана



Тишинская, Таня



Треф, Танечка



Удовикова, Рая



Успенская, Любовь



Фролова, Алёна



Хопер, Лала



Цыганова, Вика



Чинская Вика

Группы "Русского" шансона - еврейского блатняка

А.Т.А.С.



Американка



Арматура



Архив ресторанной музыки (Геннадий Рагулин)



Атаман



Ахас



Беломорканал



Белый орёл



Блатной удар



Братья Жемчужные



Бригада



Бутырка



Бумер



Воля вольная



Воркута



Воркутинцы



Воровайки



Гуляй поле



Дальний свет



Дядя Витя



Зона



Кабриолет



Калина Красная



Колыма



Контра



Крестовый туз



Кресты России



Криминальные куклы



Лесоповал



Лукьяновка



Ля Минорь



Магаданцы



Мишки на Севере



Новенькие мурки



Ори!Зона!



Пацанка



Перевал



Пики козыри



Попутчик (Группа Михаила Круга)



Пятилетка



Рулетка



Русская изба



Рядовой Дарин



Сибирь



Степной волк



Там америки нет



Тундра



Шансонетки



Экипаж НЛО [1]



Эшелон



ЮГ

Источник http://dic.academic.ru/dic.nsf...

Вот такой шашлык-машлык, шансон-блатняк получился...а вы что по этому поводу думаете?

С уважением - В.Лычковский.

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001. Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк.pdf

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