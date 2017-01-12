Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2017
- 14:40 Сотрудники МЧС ДНР продемонстрировали свои навыки по спасению людей на льду.
- 14:16 ОБСЕ: Использование запрещенного минскими договоренностями оружия в Донбассе увеличилось на 250%.
- 14:16 «Я собственными глазами видел, как разорвало ребенка во время обстрела ВСУ», — боец Армии ДНР (ВИДЕО).
- 13:33 ВСУ начали набирать добровольцев в спецназ — разведка ЛНР.
- 12:33 ВСУ обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой.
- 11:15 Украинская армия с вечера выпустила по ДНР 270 снарядов и мин.
- 11:15 Украинские силовики обстреляли КПП “Майорск” под Горловкой.
- 10:32 Ночные обстрелы городов ДНР: поврежден жилой дом, обесточена Донецкая фильтровальная станция.
- 09:23 ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
- 09:04 В Петровском районе Донецка в результате обстрела поврежден жилой дом.
- 08:36 Дети из Ясиноватой: «Солдаты Украины, не надо нас обстреливать!».
- 01:55 ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка и Горловки (ВИДЕО).
- Вчера 23:07 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 11.01.2017.
- Вчера 22:12 Обмен пленными и списки Савченко.
- Вчера 21:34 Атака ВСУ на пригороды Донецка — репортаж с линии фронта (ВИДЕО).
Сотрудники МЧС ДНР продемонстрировали свои навыки по спасению людей на льду
Сотрудники водолазной группы министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР провели сегодня профилактический рейд и учения по спасению людей на одном из крупнейших водоемов Донецка – Донецком море. Рыбакам продемонстрировали различные способы спасения из ледяной воды, навыки оказания первой помощи и рассказали о правилах зимней рыбалки.
В рейде участвовали специалисты группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра, сотрудники пункта здравоохранения медицинской службы и представители Государственной инспекции по маломерным судам.
Вначале водолазы показали, как самостоятельно выбраться из воды при помощи подручных средств. Затем путем оказания сторонней помощи. Таких вариантов было продемонстрировано два. В первом случае работник МЧС на животе подполз к проруби и вытащил условно пострадавшего за одежду. Во втором были использованы канаты. На обе спасательные операции потребовалось не больше 18 секунд.
— отметил начальник группы водолазно-спасательных работ Александр Труханов.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
ОБСЕ: Использование запрещенного минскими договоренностями оружия в Донбассе увеличилось на 250%
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала с 19 по 25 декабря резкое увеличение использования запрещенного минскими договоренностями оружия в Донбассе, заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
— сказал Хуг журналистам.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
«Я собственными глазами видел, как разорвало ребенка во время обстрела ВСУ», — боец Армии ДНР (ВИДЕО)
Военнослужащий Армии ДНР с позывным «Фома» рассказал, как взял в руки оружие, чтобы защищать Донбасс от преступных атак ВСУ.
«Украинские оккупанты мира не хотят. Они бы уже давно развернулись и пошли навели порядок у себя в Киеве, так ведь нет, не хотят уходить. Хотя это было бы намного разумнее, чем пытаться здесь уничтожать людей…
Я видел собственными глазами, как разорвало ребенка во время обстрела со стороны ВСУ, видел, как беременной женщине снесло полголовы на остановке», — делится тягостными воспоминаниями «Фома».
С бойцом беседовала военкор News Front Катерина Катина.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ начали набирать добровольцев в спецназ — разведка ЛНР
Командование вооруженных сил Украины из-за недоукомплектованности начало набор добровольцев в спецподразделения, действующие в зоне «АТО».
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
«В подразделениях 2 батальона 54 бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Троицкое проводится отбор военнослужащих, желающих пройти обучение с последующим прохождением службы в подразделениях 130 отдельного разведывательного батальона. По нашим данным, обучение будет производиться на базе пункта временной дислокации (ПВД) батальона в населенном пункте Старобельск», — сказал он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой
Украинские военные поздним вечером обстреляли из крупнокалиберных минометов контрольно-пропускной пункт «Майорск» на севере Горловки.
«В 22:00 украинская сторона открыла огонь по КПП „Майорск”. По нему было выпущено 10 мин калибра 120 мм», — об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.
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По данным источника, наряду с минометами украинская армия использовала также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
«Обстрел велся в нерабочее время, гражданских в этот момент на посту не было, потому пострадавших среди мирного населения нет», — добавил он.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская армия с вечера выпустила по ДНР 270 снарядов и мин
Украинские силовики с вечера выпустили 270 артиллерийских снарядов и мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«Интенсивность обстрелов со стороны украинских подразделений была достаточно высока. В общей сложности с 18:00 до 01:30 украинской стороной было выпущено 270 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.
По данным источника, под огнем ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западной окраине Донецка, горловские поселки Зайцево, шахта имени Гагарина и Михайловка , Крутая Балка и территория промзоны вблизи Ясиноватой, селам Спартак, Жабичево Ясиноватского района, села Октябрь и Ленинское Новоазовского района на юге страны.
В свою очередь, по уточненным данным и.о. главы горадминистрации Ясиноватой Олега Моргуна, в окрестностях города в ходе украинских обстрелов сгорел жилой дом.
«В поселке Крутая Балка, по улице Победы, 27 сгорел дом. Точное время указать не могу, так как людей на данный момент там не было, — сказал он. – Пострадавших нет. Кроме того, Красный Партизан третий день остается без света».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинские силовики обстреляли КПП “Майорск” под Горловкой
Украинские силовики поздним вечером обстреляли из крупнокалиберных минометов контрольно-пропускной пункт “Майорск” на севере Горловки. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.
— сказано в сообщении.
По данным источника, наряду с минометами украинские силовики использовали также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
“Обстрел велся в нерабочее время, гражданских в этот момент на посту не было, потому, пострадавших среди мирного населения нет”,
— добавил он.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Ночные обстрелы городов ДНР: поврежден жилой дом, обесточена Донецкая фильтровальная станция
Жилой частный дом поврежден накануне вечером в поселке Трудовские Петровского района Донецка в результате обстрелов со стороны украинских военных.
«Вечером вчера стреляли. У нас разрушения по улице Амударьинская, 39. Попадание в чердак, в результате выгорело два метра кровли. Также Черногорская, 31 — повреждения по газопроводу. Там аварийную ситуацию локализовали еще вчера», — сообщил ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский.
По словам главы райадминистрации, информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.
Также вечером 11 января ВСУ открыли огонь по инфраструктуре Донецкой фильтровальной станции. Как сообщили «Русской Весне» в Минуглеэнерго Республики, повреждена высоковольтная линия электропередачи, объект обесточен.
«Как сообщил оперативный дежурный министерства угля и энергетики ДНР, 11 января в 20:45 в ходе артатаки ВСУ была повреждена высоковольтная линия 110 кВ „Макеевская — АКХЗ № 2“, в результате обесточена подстанция 110 кВ „ДФС“, которая питает фильтровальную станцию, — говорится в сообщении. — В очередной раз обесточена Донецкая фильтровальная станция».
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Министерство угля и энергетики ДНР обратилось к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить «режим тишины» для обследования линии и устранения повреждений.
«Как только позволит обстановка, энергетики Республики приступят к проведению ремонтных работ», — заключили в министерстве.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.
С направления села Троицкое четыре раза подвергся обстрелу район села Калиново, огонь велся из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 82 мм и автоматического станкового гранатомета АГС.
Дважды киевские силовики с направления поселка городского типа Луганское обстреляли район села Калиновка, применялись 120-мм и 82-мм минометы и вооружение БМП.
По району пгт Фрунзе с направления села Крымского велся огонь из 82-мм миномета и вооружения БМП.
С направления Станицы Луганской киевские силовики обстреляли район памятника князю Игорю из вооружения БМП, АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Петровском районе Донецка в результате обстрела поврежден жилой дом
Жилой дом и газопровод получили повреждения в результате ночного обстрела на западе Донецка, обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— говорится в сообщении пресс-службы.
В администрации добавили, что в результате обстрелов снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела города нет.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Дети из Ясиноватой: «Солдаты Украины, не надо нас обстреливать!»
фото:usukraine.org
Управление МО ДНР записало видеообращение детей Ясиноватой к солдатам ВСУ, с просьбой не стрелять по ним.
Пожалуйста, мы вас очень просим. Вы можете нас не обстреливать? Нам очень страшно, мы по ночам сидим в подвалах, мы боимся выходить на улицу – попросили дети Ясиноватой украинских солдат.
Также начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов записал видеообращение жителей Ясиноватой к ОБСЕ и мировому сообществу с просьбой содействовать прекращению обстрелов города и Донецкой фильтровальной станции.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка и Горловки (ВИДЕО)
Вечером 11 января украинские войска открыли огонь по окрестностям Донецка и Горловки.
Так, около 21:20 с украинских позиций возле шахты «Южная» и пгт Новгородское был обстрелян район Широкой балки.
Несколько минут спустя был открыт огонь из РПГ, СПГ и пулеметов. В видеоролике, который прислал «Русской Весне» житель Горловки под ником «Доктор Гор», хорошо слышны частые звуки разрывов мин.
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Около 20:30 из оккупированной Красногоровки был обстрелян из минометов и стрелкового оружия поселок Старомихайловка на западе Донецка, после чего завязался бой.
В полночь с позиций в районе Марьинки ВСУ открыли огонь из минометов по поселку Трудовские.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 11.01.2017
— Россия перебросила в Сирию 12 штурмовиков СУ-25;
— ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу «священную войну»;
— ВСУ почти 1000 раз нарушили перемирие в ДНР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Обмен пленными и списки Савченко
Коротко на тему предложений Савченко https://strana.ua/news/49479-savchenko-v
1. Само предложение возникло вскоре после визита Савченко Минск и ее встреч с руководством ДНР и ЛНР. По существу, оно представляет собой очередную попытку вдохнуть хотя бы видимость жизни в минские соглашения. Ранее, неоднократно заявлялось, что минские соглашения принятые в феврале 2015 года продлеваться не будут. В 2015-м году Порошенко заявлял, что на 2016-й год минские соглашения продлеваться не будут http://joinfo.ua/politic/1119029_Minskie-s
2. Пункт про обмен военнопленных по принципу "всех на всех" является одним из наиболее простых к выполнению из всех пунктов в минских соглашениях, но за 2 года даже он не был выполнен. Попытки оживить работу в этом направлении, заместив спорадические обмены пленными общим решением, являются прежде всего попыткой наполнить практическим содержанием хотя бы один пункт минских соглашений. В глобальном масштабе это конечно ничего не решит, но для пропаганды "безальтернативности минского курса" сгодится, поэтому в Москве достаточно комплиментарно отнеслись к обнародованию списков.
Как не трудно было заметить из комментариев представителей хунты, Киев наоборот в этом совершенно не заинтересован, так как он не хочет отдавать целый ряд лиц арестованных СБУ не на территории Донбасса. Это касается как многочисленных пророссийских активистов на Юго-Востоке (в основном Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепропетровск), так и к примеру двух российских военнослужащих похищенных на Перекопе, суд на которыми должен начаться в Киеве на следующей неделе http://economistua.com/sud-nad-krymskimi-d
3.Касательно количества, то основная часть лиц с обеих сторон попавших в плен в ходе боевых действий на Донбассе уже обменена и вопрос скорее упирается не в военнопленных, а в лицах удерживаемых в украинских тюрьмах, по различным, зачастую сфабрикованным обвинениям (в том числе и с целью последующего обмена на пленных ВСУшников). Характерный пример такого рода заключенных, дело Васильца http://www.politvyazni.in.ua/politzakluc
4. В связи с очевидным неприятием предложения Савченко киевским режимом, маловероятно, что обмен по принципу "всех на всех" состоится и скорее всего мы продолжим наблюдать спорадические обмены военнопленных попавших в плен на Донбассе и еще более спорадические попытки обменять политзаключенных на Украине и удерживаемых граждан РФ на граждан Украины осужденных за террористическую и разведывательную деятельность на территории РФ. Есть все основания полагать, что к 2-й годовщине минских соглашений ни один из их пунктов, включая пункт связаный с обменом военнопленными, так до конца и не будет выполнен – как стреляли, так и будут стрелять, как не отводили войска, так и не отведут, как не договорились по выборам, амнистии, децентрализации, так и не договорятся. Выборы же скорее всего в очередной раз перенесут на весну или лето 2017 года. В существующем военно-политическом раскладе вокруг Украины наблюдается полный стратегический пат. В рамках минского и нормандского формата преодолеть его нельзя. В этом за 2015-2016 год могли убедиться даже самые отъявленные оптимисты. Подвижки возможны лишь в новых форматах, где напрямую будут задействованы США как настоящие хозяева киевского режима, с которыми и можно решать долгосрочные вопросы. Если предстоящие переговоры по комплексу российско-американских отношений принесут позитивные результаты, то тогда и возможны какие-то подвижки с образованием нового переговорного формата. Если же серьезных дипломатических прорывов не последует (что тоже достаточно вероятно), то стратегический тупик на Украине сохранится и пленных вместе с политзаключенными будут менять еще пару лет, а то и больше, а фронт на Донбассе продолжит существовать в состоянии перманентной позиционной войны с периодическими обострениями.
Смотреть списки военнопленных и заключенных.
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К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Атака ВСУ на пригороды Донецка — репортаж с линии фронта (ВИДЕО)
Бойцы Народной милиции ДНР рассказали подробности вчерашней атаки украинских войск на северные пригороды Донецка.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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Держитесь,герои Донбасса,недолго до часа расплаты,всех палачей народа будут судить!