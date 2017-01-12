Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2017

Сотрудники МЧС ДНР продемонстрировали свои навыки по спасению людей на льду

«После спасения человека и доставки его на берег мы показали практические навыки по оказанию помощи»

Сотрудники водолазной группы министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР провели сегодня профилактический рейд и учения по спасению людей на одном из крупнейших водоемов Донецка – Донецком море. Рыбакам продемонстрировали различные способы спасения из ледяной воды, навыки оказания первой помощи и рассказали о правилах зимней рыбалки.В рейде участвовали специалисты группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра, сотрудники пункта здравоохранения медицинской службы и представители Государственной инспекции по маломерным судам.Вначале водолазы показали, как самостоятельно выбраться из воды при помощи подручных средств. Затем путем оказания сторонней помощи. Таких вариантов было продемонстрировано два. В первом случае работник МЧС на животе подполз к проруби и вытащил условно пострадавшего за одежду. Во втором были использованы канаты. На обе спасательные операции потребовалось не больше 18 секунд.— отметил начальник группы водолазно-спасательных работ Александр Труханов.

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ОБСЕ: Использование запрещенного минскими договоренностями оружия в Донбассе увеличилось на 250%

“По сравнению с предыдущей неделей наши сотрудники зафиксировали увеличение использования оружия, запрещенного минскими соглашениями, на 250%”

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала с 19 по 25 декабря резкое увеличение использования запрещенного минскими договоренностями оружия в Донбассе, заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.— сказал Хуг журналистам.

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«Я собственными глазами видел, как разорвало ребенка во время обстрела ВСУ», — боец Армии ДНР (ВИДЕО)

Военнослужащий Армии ДНР с позывным «Фома» рассказал, как взял в руки оружие, чтобы защищать Донбасс от преступных атак ВСУ. «Украинские оккупанты мира не хотят. Они бы уже давно развернулись и пошли навели порядок у себя в Киеве, так ведь нет, не хотят уходить. Хотя это было бы намного разумнее, чем пытаться здесь уничтожать людей… Я видел собственными глазами, как разорвало ребенка во время обстрела со стороны ВСУ, видел, как беременной женщине снесло полголовы на остановке», — делится тягостными воспоминаниями «Фома». С бойцом беседовала военкор News Front Катерина Катина. Читайте также: Атака ВСУ на пригороды Донецка — репортаж с линии фронта (ВИДЕО)

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ВСУ начали набирать добровольцев в спецназ — разведка ЛНР

Командование вооруженных сил Украины из-за недоукомплектованности начало набор добровольцев в спецподразделения, действующие в зоне «АТО».

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«В подразделениях 2 батальона 54 бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Троицкое проводится отбор военнослужащих, желающих пройти обучение с последующим прохождением службы в подразделениях 130 отдельного разведывательного батальона. По нашим данным, обучение будет производиться на базе пункта временной дислокации (ПВД) батальона в населенном пункте Старобельск», — сказал он.

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ВСУ обстреляли КПП «Майорск» под Горловкой

Украинские военные поздним вечером обстреляли из крупнокалиберных минометов контрольно-пропускной пункт «Майорск» на севере Горловки. «В 22:00 украинская сторона открыла огонь по КПП „Майорск”. По нему было выпущено 10 мин калибра 120 мм», — об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР. Читайте также: ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка и Горловки (ВИДЕО) По данным источника, наряду с минометами украинская армия использовала также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. «Обстрел велся в нерабочее время, гражданских в этот момент на посту не было, потому пострадавших среди мирного населения нет», — добавил он.

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Украинская армия с вечера выпустила по ДНР 270 снарядов и мин

Украинские силовики с вечера выпустили 270 артиллерийских снарядов и мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Интенсивность обстрелов со стороны украинских подразделений была достаточно высока. В общей сложности с 18:00 до 01:30 украинской стороной было выпущено 270 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.

По данным источника, под огнем ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западной окраине Донецка, горловские поселки Зайцево, шахта имени Гагарина и Михайловка , Крутая Балка и территория промзоны вблизи Ясиноватой, селам Спартак, Жабичево Ясиноватского района, села Октябрь и Ленинское Новоазовского района на юге страны.

В свою очередь, по уточненным данным и.о. главы горадминистрации Ясиноватой Олега Моргуна, в окрестностях города в ходе украинских обстрелов сгорел жилой дом.

«В поселке Крутая Балка, по улице Победы, 27 сгорел дом. Точное время указать не могу, так как людей на данный момент там не было, — сказал он. – Пострадавших нет. Кроме того, Красный Партизан третий день остается без света».

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Украинские силовики обстреляли КПП “Майорск” под Горловкой

“В 22:00 украинская сторона открыла огонь по КПП «Майорск». По нему было выпущено 10 мин калибра 120 мм”,

Украинские силовики поздним вечером обстреляли из крупнокалиберных минометов контрольно-пропускной пункт “Майорск” на севере Горловки. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.— сказано в сообщении.По данным источника, наряду с минометами украинские силовики использовали также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.“Обстрел велся в нерабочее время, гражданских в этот момент на посту не было, потому, пострадавших среди мирного населения нет”,— добавил он.

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Ночные обстрелы городов ДНР: поврежден жилой дом, обесточена Донецкая фильтровальная станция

Жилой частный дом поврежден накануне вечером в поселке Трудовские Петровского района Донецка в результате обстрелов со стороны украинских военных. «Вечером вчера стреляли. У нас разрушения по улице Амударьинская, 39. Попадание в чердак, в результате выгорело два метра кровли. Также Черногорская, 31 — повреждения по газопроводу. Там аварийную ситуацию локализовали еще вчера», — сообщил ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский. По словам главы райадминистрации, информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. Также вечером 11 января ВСУ открыли огонь по инфраструктуре Донецкой фильтровальной станции. Как сообщили «Русской Весне» в Минуглеэнерго Республики, повреждена высоковольтная линия электропередачи, объект обесточен. «Как сообщил оперативный дежурный министерства угля и энергетики ДНР, 11 января в 20:45 в ходе артатаки ВСУ была повреждена высоковольтная линия 110 кВ „Макеевская — АКХЗ № 2“, в результате обесточена подстанция 110 кВ „ДФС“, которая питает фильтровальную станцию, — говорится в сообщении. — В очередной раз обесточена Донецкая фильтровальная станция». Читайте также: Атака ВСУ на пригороды Донецка — репортаж с линии фронта (ВИДЕО) Министерство угля и энергетики ДНР обратилось к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить «режим тишины» для обследования линии и устранения повреждений. «Как только позволит обстановка, энергетики Республики приступят к проведению ремонтных работ», — заключили в министерстве.

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ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

С направления села Троицкое четыре раза подвергся обстрелу район села Калиново, огонь велся из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 82 мм и автоматического станкового гранатомета АГС.

Дважды киевские силовики с направления поселка городского типа Луганское обстреляли район села Калиновка, применялись 120-мм и 82-мм минометы и вооружение БМП.

По району пгт Фрунзе с направления села Крымского велся огонь из 82-мм миномета и вооружения БМП.

С направления Станицы Луганской киевские силовики обстреляли район памятника князю Игорю из вооружения БМП, АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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В Петровском районе Донецка в результате обстрела поврежден жилой дом

“В ночь на 12 января обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район. Прямое попадание зафиксировано в дом по улице Амударьинская, частично выгорела крыша и вещи. Повреждена газовая труба по улице Черниговская”,

Жилой дом и газопровод получили повреждения в результате ночного обстрела на западе Донецка, обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.— говорится в сообщении пресс-службы.В администрации добавили, что в результате обстрелов снова обесточена Донецкая фильтровальная станция. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела города нет.

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Дети из Ясиноватой: «Солдаты Украины, не надо нас обстреливать!»

фото:usukraine.org

Управление МО ДНР записало видеообращение детей Ясиноватой к солдатам ВСУ, с просьбой не стрелять по ним.

Пожалуйста, мы вас очень просим. Вы можете нас не обстреливать? Нам очень страшно, мы по ночам сидим в подвалах, мы боимся выходить на улицу – попросили дети Ясиноватой украинских солдат.



Также начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов записал видеообращение жителей Ясиноватой к ОБСЕ и мировому сообществу с просьбой содействовать прекращению обстрелов города и Донецкой фильтровальной станции.

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ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка и Горловки (ВИДЕО)

Вечером 11 января украинские войска открыли огонь по окрестностям Донецка и Горловки. Так, около 21:20 с украинских позиций возле шахты «Южная» и пгт Новгородское был обстрелян район Широкой балки. Несколько минут спустя был открыт огонь из РПГ, СПГ и пулеметов. В видеоролике, который прислал «Русской Весне» житель Горловки под ником «Доктор Гор», хорошо слышны частые звуки разрывов мин. Читайте также: Атака ВСУ на пригороды Донецка — репортаж с линии фронта (ВИДЕО) Около 20:30 из оккупированной Красногоровки был обстрелян из минометов и стрелкового оружия поселок Старомихайловка на западе Донецка, после чего завязался бой. В полночь с позиций в районе Марьинки ВСУ открыли огонь из минометов по поселку Трудовские.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 11.01.2017





— Россия перебросила в Сирию 12 штурмовиков СУ-25;



— ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу «священную войну»;



— ВСУ почти 1000 раз нарушили перемирие в ДНР.

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Обмен пленными и списки Савченко

Коротко на тему предложений Савченко https://strana.ua/news/49479-savchenko-v se-taki-opublikovala-spiski-plennyh-nesm otrya-na-preduprezhdenie-sbu.html по обмену военнопленными и представленного списка.1. Само предложение возникло вскоре после визита Савченко Минск и ее встреч с руководством ДНР и ЛНР. По существу, оно представляет собой очередную попытку вдохнуть хотя бы видимость жизни в минские соглашения. Ранее, неоднократно заявлялось, что минские соглашения принятые в феврале 2015 года продлеваться не будут. В 2015-м году Порошенко заявлял, что на 2016-й год минские соглашения продлеваться не будут http://joinfo.ua/politic/1119029_Minskie-s oglasheniya-prodlevat-2016-goda-budut.ht ml Потом заявлялось при июль 2016 http://nvdaily.ru/info/66957.html и т.д. Если в 2015 году осенью еще наблюдалась лихорадочная активность связанная в продлением минских соглашений на 2016-й год, то этой осенью политические движения вокруг их выполнения так и вовсе остались на уровне белого шума. Про дедлайны уже не вспоминали и они плавно уехали на 2017-й год, без какой либо надежды на их выполнение.2. Пункт про обмен военнопленных по принципу "всех на всех" является одним из наиболее простых к выполнению из всех пунктов в минских соглашениях, но за 2 года даже он не был выполнен. Попытки оживить работу в этом направлении, заместив спорадические обмены пленными общим решением, являются прежде всего попыткой наполнить практическим содержанием хотя бы один пункт минских соглашений. В глобальном масштабе это конечно ничего не решит, но для пропаганды "безальтернативности минского курса" сгодится, поэтому в Москве достаточно комплиментарно отнеслись к обнародованию списков.Как не трудно было заметить из комментариев представителей хунты, Киев наоборот в этом совершенно не заинтересован, так как он не хочет отдавать целый ряд лиц арестованных СБУ не на территории Донбасса. Это касается как многочисленных пророссийских активистов на Юго-Востоке (в основном Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепропетровск), так и к примеру двух российских военнослужащих похищенных на Перекопе, суд на которыми должен начаться в Киеве на следующей неделе http://economistua.com/sud-nad-krymskimi-d ezertirami/ При этом, стоит помнить, что даже списки представленные Савченко не полны и там скажем отсутствует ополченец из ЛНР Тарасенков выданный из России на Украину http://colonelcassad.livejournal.com/218 7366.html Уверен, что при тщательной сверке данных различных правозащитных организаций занимающихся с обеих сторон вопросами обмена и помощи политзаключенным, выяснится, что есть и другие лица не попавшие в данные списки.3.Касательно количества, то основная часть лиц с обеих сторон попавших в плен в ходе боевых действий на Донбассе уже обменена и вопрос скорее упирается не в военнопленных, а в лицах удерживаемых в украинских тюрьмах, по различным, зачастую сфабрикованным обвинениям (в том числе и с целью последующего обмена на пленных ВСУшников). Характерный пример такого рода заключенных, дело Васильца http://www.politvyazni.in.ua/politzakluc hennie/vasilets/ По сути, человек в заключении по совершенно надуманным обвинениям https://www.youtube.com/watch?v=o9MC2p6M F5M&feature=youtu.be и главная его ценность для хунты, это возможность обменять на кого-то из статусных заключенных в российских тюрьмах, например осужденных за террористическую деятельность в Крыму или офицеров ГУР МОУ задержанных в ходе спецопераций ФСБ в 2016 году. О различных причинах фабрикации подобных дел, подробно рассказывается вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=vjieews1 lmo&feature=youtu.be Понятное дело, что вариант "всех на всех", разрушает работу подобных схем и именно поэтому СБУ выступала против обнародования списков на обмен, потому тогда пропадала многомесячная работа по фабрикации подобных дел, жертвы которых использовались для подготовки точечных обменов. Плюс не стоит забывать про бизнес по торговле военнопленными, который был распространен еще с 2014 года, когда при наличие связей и денег, работали схемы по выкупу узников украинских тюрем. Так за первого народного губернатора Луганска просили 10 000 долларов. Уверен, что и сейчас в некоторых делах наличествует коммерческая составляющая, которая вступает в противоречие с принципом "всех на всех".4. В связи с очевидным неприятием предложения Савченко киевским режимом, маловероятно, что обмен по принципу "всех на всех" состоится и скорее всего мы продолжим наблюдать спорадические обмены военнопленных попавших в плен на Донбассе и еще более спорадические попытки обменять политзаключенных на Украине и удерживаемых граждан РФ на граждан Украины осужденных за террористическую и разведывательную деятельность на территории РФ. Есть все основания полагать, что к 2-й годовщине минских соглашений ни один из их пунктов, включая пункт связаный с обменом военнопленными, так до конца и не будет выполнен – как стреляли, так и будут стрелять, как не отводили войска, так и не отведут, как не договорились по выборам, амнистии, децентрализации, так и не договорятся. Выборы же скорее всего в очередной раз перенесут на весну или лето 2017 года. В существующем военно-политическом раскладе вокруг Украины наблюдается полный стратегический пат. В рамках минского и нормандского формата преодолеть его нельзя. В этом за 2015-2016 год могли убедиться даже самые отъявленные оптимисты. Подвижки возможны лишь в новых форматах, где напрямую будут задействованы США как настоящие хозяева киевского режима, с которыми и можно решать долгосрочные вопросы. Если предстоящие переговоры по комплексу российско-американских отношений принесут позитивные результаты, то тогда и возможны какие-то подвижки с образованием нового переговорного формата. Если же серьезных дипломатических прорывов не последует (что тоже достаточно вероятно), то стратегический тупик на Украине сохранится и пленных вместе с политзаключенными будут менять еще пару лет, а то и больше, а фронт на Донбассе продолжит существовать в состоянии перманентной позиционной войны с периодическими обострениями.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Атака ВСУ на пригороды Донецка — репортаж с линии фронта (ВИДЕО)

Бойцы Народной милиции ДНР рассказали​ подробности вчерашней атаки украинских войск на северные пригороды Донецка. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: ВСУ открыли огонь по Донецкому аэропорту

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