Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 января 2017
- 13:44 Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана подготовку межсирийских переговоров.
- 13:18 В РФ из Сирии перебазировали шесть бомбардировщиков Су-24.
- 13:15 В Минобороны РФ назвали «уткой» сообщения западных СМИ об увеличении числа Су-24 в Сирии.
- 12:05 Багдадский Информационный центр и вопросы координации в Ближневосточных войнах.
- 11:35 Сражение у Дамаска: армия Сирии, ВКС РФ и «Хезболла» атакуют террористов в долине Вади Барада.
- 09:01 ООН: в Мосуле почти 50% всех жертв составляют гражданские лица.
- 04:40 Сражение в долине под Дамаском: кадры боев и прорыв спецназа сквозь оборону банд (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+).
- 00:10 Битва за Аль-Баб. 11.01.2017.
- Вчера 20:58 Черепашки в Алеппо.
Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана подготовку межсирийских переговоров
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении Кремля.
Затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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В РФ из Сирии перебазировали шесть бомбардировщиков Су-24
В рамках сокращения группировки в Сирии на территорию РФ перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«На территорию РФ с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24», — сказал И.Конашенков.
«В ближайшее время с территории Сирийской Арабской республики спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава», — сообщил представитель Миноборон.
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В Минобороны РФ назвали «уткой» сообщения западных СМИ об увеличении числа Су-24 в Сирии
Российские военные опровергли сообщения западных СМИ о том, что РФ увеличивает военное присутствие в Сирии.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Министерством обороны РФ реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск в Сирийской Арабской республике», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он назвал сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, «не более чем примитивной пропагандистской уткой».
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Багдадский Информационный центр и вопросы координации в Ближневосточных войнах
О дипломатической и разведывательной координации в ближневосточных войнах.
Накануне начала военной операции РФ в Сирии, 21 сентября 2015 года по соглашению военно-политического руководства России, Ирака, Сирии и Ирана, была создана координационная структура под названием Информационный центр («Четырёхсторонний центр обмена информацией» – Markaz Tabadul Al-Maalumat Al-Rubai) расположенный в столице Республики Ирак городе Багдад http://kommersant.ru/doc/2821293. Цель ИЦ – сбор, анализ и обмен информацией о перемещениях ИГИЛ и других террористических организаций на территории Сирии и Ирака. Основные усилия центра направлены на поиск и выявление объектов террористов с целью их уничтожения. Ведётся работа по нарушению коммуникаций, выявлению маршрутов переброски боевиков, перевозки боеприпасов и оружия, путей транспортировки контрабандной нефти, ведётся обмен координат пунктов управления, складов, кустарных мастерских по производству оружия и боеприпасов, лабораторий по производству химического оружия «Исламского государства» на территории Республики Ирак. Полученная информация передается Генеральным штабам, часть ее используется для нанесения ударов по террористам в Сирии в интересах САА.
Кроме того, ведется разведка для контроля над перемещениями террористов через сирийско-иракскую границу и организуется нанесение воздушных ударов по выявленным целям. Так, например, в ходе проведения правительственными войсками Республики Ирак операции по освобождению города Фаллуджа в конце июля 2016 года был выявлен факт выхода из окружения и выдвижения в сторону сирийской границы большой группы боевиков. Благодаря информации, предоставленной Центром, последующим авиационным ударам Воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики данная группа была уничтожена в районе погранперехода Абу Кемаль на границе Сирии и Ирака.
2 октября 2015 года глава российской делегации генерал-лейтенант Александр Кураленко выступил в интервью телеканалу RT Arabic https://goo.gl/vOCtAQ, где поведал о работе Центра и его задачах. Из интересного:
- совместная работа с разведывательной информацией при соблюдении принципа равенства всех участников
- совместная работа должна быть направлена на нанесение ущерба Исламскому Государству, при этом БИЦ может решать и другие задачи на Ближнем Востоке
- сбор информации происходит как на территории Сирии, так и на территории Ирака
- стороны координируют свою работу в вопросам борьбы с каналами поставок оружия и наемников террористам на территории Сирии и Ирака
- сам центр открыт для возможности присоединения к нему других стран, готовых бороться с международным терроризмом-
По сути, БИЦ (Багдадский Информационный Центр) стал важным элементом коалиционной дипломатии в рамках действий российско-иранской военной коалиции на Ближнем Востоке, которые связаны не только с поддержкой сирийского правительства, но и с взаимодействием с правительством Ирака, испытывающим во многом схожие проблемы в борьбе с международным терроризмом и Исламским Государством. В его основе лежит взаимодействие спецслужб указанных государств в интересах борьбы с Халифатом. Неудивительно, что деятельность БИЦ освещается так слабо: сотрудничество идёт, в первую очередь, по линиям разведслужб и обмена информацией, поэтому деятельность данного союза стараются лишний раз не афишировать, поэтому у нас в прессе лишь изредка появляются сообщения о его деятельности в духе пожеланий https://ria.ru/world/20151005/1296934335.h
Естественно, что эта деятельность серьезно нервирует американцев, для которых Ирак с 2003 года воспринимался как своя вотчина. Помимо политического давления на правительство Ирака, которое по мнению Вашингтона ведет войну неправильно и мешает американцам, осуществлялись попытки торпедировать работу БИЦ, ослабив влияние Ирана и Москвы в иракских делах.
14 сентября 2016 года издание “The Baghdad Post” выпустило статью под названием «Внезапная смерть альянса зла Москва – Тегеран – Дамаск –Багдад».
«Источники в СМИ сообщили, что так называемый «четырёхсторонний союз» между Россией, Ираком, Ираном и Сирией, о создании которого было объявлено в сентябре 2015 года, мёртв. Это стало очевидно после убытия последних трёх российских советников из г.Багдад в середине августа, о котором иракскую сторону даже не уведомили. Нет никаких намёков на дальнейшее сотрудничество и координацию между четырьмя государствами на иракской почве, о которых говорилось в заявленных во времена формирования союза декларациях.
Сперва несколько слов о рождении такого союза.
28 сентября 2015 года было объявлено о его создании. 26 октября 2015 года началась его работа после прибытия представителей МО РФ, ИРИ и САР в г.Багдад, где было заявлено о создании «Объединённого кабинета г.Багдад». Было решено создать информационный центр для координации борьбы с ИГИЛ, куда войдут представители генеральных штабов четырёх стран.
Несмотря на заявления на начальном этапе о том, что центр будет поочерёдно с периодичность в 3 месяца работать в каждой из стран, представительство этого альянса так и осталось в первой стране, Ираке. При этом, другие страны-участницы — официальный Дамаск, Тегеран и даже Москва — не сделали ни единого заявления, которое это сколько-нибудь опровергло.
Согласно информации от одного иракского министра в середине августа уехали последние три российских советника, и, внезапно, объединённый кабинет опустел. Он подчеркнул, что «диалог между Москвой и Багдадом вернулся на привычный уровень: посредством военного атташе РФ в посольстве в Багдаде».
Также он подчеркнул, что «причина увядания этого альянса лежит в понимании прежних американо-российских отношений. Изначально Вашингтон не хотел вмешиваться в дела Москвы на иракской земле. Но после этого сунниты и курды отказались сотрудничать с данным альянсом, хотя и курды отказываются сотрудничать с международной коалицией, возглавляемой США».
Смерть альянса зла
В этой связи высокопоставленные офицеры иракской армии подтвердили, что «четырёхсторонний союз мёртв и предан забвению. Нет никакого сотрудничества в обмене разведывательной информацией или в военной сфере, кроме выполнения договорённостей, заключённых в период между 2011 и 2014 годами, о поставке Российской Федерацией боеприпасов для русского оружия, стоящего на вооружении большей части ВС Ирака. На данный момент поставлен лишь 51 % от общего количества».
В октябре 2015 года премьер-министр Аль-Абади выразил желание на участие России в нанесении авиаударов по ИГИЛ в Ираке. В минувшем феврале поступали сообщения об обеспокоенности американской стороны фактом существования этого союза. В особенности, беспокойство вызвал факт увеличения присутствия Ирана и России на территории Ирака за американский счёт.
Ранее начальник комитета безопасности и обороны парламента Хамид Аль-Мутлак называл четырёхсторонний союз «альянсом зла, который ничего не принёс иракцам и сирийцам, кроме разрухи».
С другой стороны, вице-председатель парламентского блока «Курдистанский союз» Мухсен Саадун заявлял, что «четырёхсторонний союз не добился никаких значительных результатов в Ираке со дня своего образования», а также подчеркнул, что и проамериканская коалиция ничего толком для Ирака не сделала. При этом, его к участию в том или ином союзе не привлекали».
19 сентября 2016 года Департамент информации и печати МИД РФ выступил с официальным опровержением данной информации:
«В контексте контртеррористических усилий России по борьбе с ИГИЛ во взаимодействии с нашими партнерами в регионе в формате Багдадского Информационного центра (БИЦ) с участием военных России, Сирии, Ирана и Ирака обратило на себя внимание распространенное неким информационным интернет-ресурсом «Багдад пост» сообщение с весьма показательным названием «О внезапной смерти альянса зла Москва-Тегеран-Дамаск-Багдад». Со ссылкой на неназванные источники в нем утверждается, что деятельность БИЦ сворачивается, в том числе прекращается обмен контртеррористической информацией. Примечательно, что такой опус был сразу же подхвачен рядом местных и зарубежных сетевых медиа-ресурсов. Отмечаем, что данная заметка – это ни что иное как откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальным положением вещей. Ее цель – внести сумятицу среди наших друзей и единомышленников, посеять сомнения относительно цементирующего деятельность Центра российского участия. Подчеркиваем, что БИЦ остается важным инструментом практического взаимодействия также с другими участниками в борьбе с ИГИЛ, имея в виду, что заинтересованность в поддержании и развитии такого взаимодействия подтверждена всеми нашими партнерами по Центру. Соответствующее опровержение упомянутого «информационного» вброса было распространено иракским информагентством NINA.»
Весьма символично, что американские ставленники называют альянс противостоящий Халифату "альянсом зла", так как режим в Ракке и Мосуле видимо длительно время ими воспринимался как "добро", а активизация России и Ирана, серьезно поломала многие планы связанные с ИГ на Ближнем Востоке. Как не трудно заметить, "альянс зла", в котором находятся Россия, Сирия и Иран, а так же втянувшийся в это дело Ирак, вызывает серьезную обеспокоенность у американской креатуры в иракских государственных структурах и в иракском Курдистане, так как Россия и Иран фактически заполняют тот вакуум, который образовался после ослабления влияния США на Ближнем Востоке и предлагают свои сценарии войны с Халифатом и международным терроризмом, в обход традиционных американских схем. На данном этапе эта деятельность связана с координацией дипломатических и разведывательных усилий 4 государств.
24 сентября 2016 года с официальным интервью телеканалу RT Arabic выступил https://www.youtube.com/watch?v=uVd1sJz6
Целью интервью было, в первую очередь, опровержение вброса со стороны «Багдад пост». Однако Смоловый упомянул ряд интересных деталей.
«…очевидно, что существуют силы, препятствующие работе Центра, поэтому такие заявления далеки от истины. Работа в Четырёхстороннем информационном центре ведётся непрерывно и совершенствуется. Мы постоянно ищем новые источники информации. В этом процессе активно участвуют силовые структуры Республики Ирак. Так, в частности, налажен обмен данными о боевиках из Российской Федерации и стран СНГ, воюющих на территории Ирака и Сирии. Нами вскрываются маршруты их доставки в зону боевых действий, лагеря подготовки боевиков и источники их финансирования. В этом процессе активно участвуют силовые структуры Республики Ирак, что свидетельствует об огромном доверии и тесном сотрудничестве…
…мы открыты к взаимодействию со всеми сторонами ради достижения скорейшей победы над терроризмом и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. К участию в работе Центра проявляют интерес другие региональные и мировые державы…
…хотелось бы подчеркнуть, что в уставе Четырёхстороннего информационного центра закреплено равноправие всех участвующих сторон и подтверждена открытость Центра для присоединения других государств, заинтересованных в искоренении терроризма…
…на сегодняшний день деятельность Центра уже не укладывается в рамки одного лишь обмена информацией. Мы видим будущее данного органа военного управления в формате Координационного комитета регионального уровня, как это и задумывалось изначально. И именно через этот Комитет будет спланирована координация усилий всех сторон по уничтожению террористических формирований, в том числе на ирако-сирийской границе…»
Как не трудно заметить, планы по взаимодействию спецслужб РФ, Ирана, Сирии и Ирака простираются дальше простого обмена информацией и распространяются и на военные вопросы, связанные с возможными в 2017-2018 годах операции по освобождению от Халифата сирийско-иракской границы и общим повышением роли БИЦ в ближневосточных делах.
В конце декабря 2016 года советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалех Фаяд (иракский коллега Патрушева) с рабочим визитом провёл в России 10 дней http://russiancouncil.ru/blogs/ruslan-ma
Согласно информационному порталу аль-Хашд аш-Шаабий, на встрече присутствовал и заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Также аль-Файяд прибыл с посланием Владимиру Путину от премьер-министра Ирака Хайдера аль-Аббади. С 2014 г. в Багдаде действует информационно-координационный центр. В него входят Россия, Иран, Ирак и Сирия. Считается, что в нем присутствуют и представители ливанской «Хезболлы» — об этом заявили и турецкие эксперты на конференции в Анкаре РСМД и Центра стратегических исследований (SAM) МИД Турции. Причем у них этот факт не вызывал особого раздражения, что, конечно, иначе бы воспринималось в монархиях Залива. Еще в 2014 г. духовный лидер Ирака аятолла Али ас-Систани приветствовал российскую помощь этой стране. Помощь осталась относительной во многом из-за позиции США. Тем не менее стоит отметить важную роль, которую сыграла Россия в борьбе с ИГ в период, когда иракская армия терпела поражения. Оперативные поставки военной техники в Ирак из России — в первую очередь самолеты Су-25, вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35М — помогли иракцам противостоять ИГ почти у самого Багдада. Этот фактор обретает особую важность, учитывая, что США не смогли предоставить аналогичную поддержку своим союзникам в Багдаде за столь короткий срок. Российская техника была передана в рамках реализации контракта, подписанного между Москвой и Багдадом, на сумму 4,2 млрд долл в 2013 г.
У России существует положительный опыт взаимодействия с Ираком в сфере ВТС. Возможно, одной из тем встречи аль-Файяда и Н. Патрушева и стали поставки вооружений. Однако этот вопрос мог быть далеко не единственным. Совсем недавно президент России назначил нового посла в этой стране, что может говорить о некоторой смене курса. Вероятно, речь идет об активизации действий России в Ираке. Тем не менее необходимо учесть и внутриполитическую ситуацию в Ираке, как и его взаимодействие с внешними силами.
С момента вторжения США в 2003 г. и свержения режима С. Хуссейна Ирак традиционно находился под почти прямым управлением Соединенных Штатов. Тем не менее подрыв государственности Ирака только увеличивал роль Ирана во внутриполитической повестке, а с выводом американских войск в 2011 г. Ирак попал под влияние Ирана. И несмотря на то, что США сохраняют свои каналы воздействия на Багдад, сегодня Иран — один из наиболее активных игроков в Ираке. В 2017 г. в Ираке пройдут выборы. От поддержки Ираном тех или иных иракских политических сил во многом зависит то, как будет двигаться политический процесс.
Российско-иранское взаимодействие в Сирии принесло свои плоды за год активной работы российских специалистов и ВКС в этой стране. Именно поддержка России позволила сирийской арабской армии стабилизировать и улучшить ситуацию на различных направлениях. Однако все это время поддержку людскими ресурсами Б. Асаду оказывали иранцы, «Хезболла» и в том числе отдельные иракские военизированные формирования из той самой аль-Хашд аш-Шаабий. Так или иначе, во всем этом прослеживается связь: российско-иранское взаимодействие, аль-Хашд аш-Шаабий и их деятельность как на территории Ирака, так и в Сирии, а также поставки российских вооружений.
Чтобы лучше было понятно, что за человек Фалех аль-Фаяд, небольшая справка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬ-ХАШД»(«АШ-ШААБИ»)
Организация «Аль-Хашд Аш-Шааби» («Народная толпа») согласно закона от 26 ноября 2016 года, одобренного Советом представителей Ирака, является частью Вооружённых сил Ирака, подчиняющейся непосредственно верховному главнокомандующему – премьер-министру Ирака. В состав организации входит 67 боевых подразделений.
В составе организации «Аль-Хашд» («Аш-Шааби») воюют, как правило, добровольцы-шииты, поклявшиеся соблюдать фетву (религиозное предписание) «умеренной борьбы» («адекватного джихада»). Позднее по ходу освобождения провинций Ирака – Салах Эд-Дина, Анбара, Найнавы – в состав «Аль-Хашд Аш-Шааби» входили представители других религий и религиозных течений: часть суннитского племенного ополчения, христиане, туркоманы и курды.
Официально датами основания «Аль-Хашд Аш-Шааби» считаются 13-15 июня 2014 года, поскольку в этот период были изданы соответствующие религиозные фетвы. Однако официальный статус организация получила 26 ноября 2016 года. Примерная численность «Аль-Хашд Аш-Шааби»: от 60 до 90 тысяч бойцов, тогда как общая численность всех последователей организации составляет до 3 миллионов человек. Действует организация в провинциях Анбар, Бабиль, Багдад, Дияла, Киркук, Найнава, Салах Эд-Дин – как правило, в данных провинциях созданы специальные органы местного управления «Аль-Хашд Аш-Шааби» вроде местных «советов», подчинённых напрямую штабу «Аль-Хашд Аш-Шааби». Вооружение: иранское, американское, российское.
Участие в операциях: освобождение Джарф Ан-Наср (24.10.2014, провинции Багдад – Бабиль), битва за Амерли (11.06 – 31.08.16, провинция Салах эд-Дин), освобождение Ад-Далюиа (28-30.12.2014, провинция Салах эд-Дин), освобождение Тикрита (02.03 – 01.04.2015, провинция Салах эд-Дин), битва за Бейджи (23.12.2014-22.10.2015, провинция Салах эд-Дин), битва за Рамади (07.12.2015-09.02.2016), освобождение острова Самарра (почти весь 2015 год, провинция Салах эд-Дин), операция «Раскол терроризма» по освобождению Фаллуджи и прилегающих районов (23.05-26.06.2016, провинция Анбар), освобождение острова Халидия (30.07-29.08.2016, провинция Анбар), освобождение Шарката (20.09.2016 – по н.в.), операция «Мы идём, Найнава!» (16.10.2016 – по н.в., провинция Найнава), ряд других мелких операций.
Руководство организации «Аль-Хашд» («Аш-Шааби»)
Фалех Фаяд – глава организации, советник премьер-министра РИ по безопасности.
Родился в 1956 году, в 1977 году окончил университет Мосула, получив диплом бакалавра-инженера-энергетика. Вступил в партию «Исламский призыв» («Хизб Ад-Даава Аль-Ислями»). 24.12.1980 был задержан полицией безопасности Саддама Хуссейна. Отсидел в тюрьме Абу Гариб пять лет по обвинению в принадлежности к партии «Исламский призыв». Занимал следующие посты: глава администрации заместителя президента республики, член Национального иракского собрания, член Совета представителей от блока «Национального согласия Ирака» («Кутля Аль-Иатиляф Аль-Вотани Аль-Ираки») в 2005 году, член Верховного комитета национального примирения, член Совета помощи провинции Дияла, входил в различные делегации и комиссии по формированию правительства Ирака, член «Национального альянса» («Ат-Тахалюф Аль-Вотани».
На Фалеха Фаяда возложен целый ряд задач:
- национальное примирение;
- отношения со странами-соседями и другими арабскими странами;
- урегулирование отношений между различными политическими силами Ирака;
- глава Высшего комитета по безопасности связи и информации;
- заместитель главы Национальной организации по разведывательной координации, также отвечает за выдачу национальных иракских удостоверений;
- государственный министр по делам безопасности при агентстве;
- глава Совместного комитета нового иракского лагеря.
Участвовал в составе делегаций многочисленные конференции по примирению в Финляндии, Иордании, Турции, Египте, Ливане, ОАЭ. Участвовал в многочисленных конференциях, организованных Агентством ООН по делам беженцев.
Абу Мехди Аль-Мухандис (настоящее имя: Джамаль Джафар Мухаммад Али Аль-Ибрагим) – заместитель главы организации, осуществляет руководство боевыми действиями
Родился в 1954 году в «местечко Ас-Сумейр» в старой Басре. В 1977 году окончил Инженерно-технологический институт в Багдаде. После прохождения срочной службы устроился в главную металлургическую компанию в Басре, где работал гражданским инженером. Впоследствии получил степень магистра политических наук, а затем защитил и докторскую в этой же области. Был членом партии «Исламский призыв».
В связи с политическими гонениями на членов партии «Исламских призыв» со стороны сторонников правящей партии Баас, задержаниями и арестами, а также смертью аятоллы Мухаммада Бакра Ас-Садра, в 1980 году Абу Мехди Аль-Мухандис был вынужден эмигрировать в Кувейт. После предоставления убежища в Иране прошёл путь от рядового бойца до командующего корпусом Бадр, заняв этот пост в 1985 году.
Также был членом Высшего исламского совета, затем одним из восьми командиров командного совета, подчинявшегося Мухаммаду Бакру Аль-Хакиму. В данном совете курировал политические вопросы, тогда как военными делами занимался как командующий корпусом Бадр.
Незадолго до смены режима в Ираке отошёл от дел как в Бадре, так и Высшем совете и работал как независимый эксперт, не утратив, при этом, своих прежних связей. Затем оказался плотно замешан в политическую жизнь страны, в частности формировал блок «Объединённого национального согласия» и, соответственно, «Национального иракского согласия», а затем и нынешний «Национальный альянс».
Официальный Вашингтон требовал выдачи Абу Мехди Аль-Мухандиса по обвинению в проведении военных операций против войск США, вследствие чего тот был вынужден отказаться от поста в парламенте и дождаться вывода американских войск из Ирака.
На данный момент играет колоссальную роль в проведении войсковых операций против боевиков ИГИЛ, тесно сотрудничает с Касимом Сулеймани (глава спецподразделения «Кудс» в составе иранского Басиджа) и Гади Эль-Амери (главой организации Бадр в составе «Аль-Хашд Аш-Шааби»). Отвечает за планирование и проведение войсковых и специальных операцией силами «Аль-Хашд Аш-Шааби».
Абу Мехди аль-Мухандис и генерал Касем Сулеймани обсуждают планы операции в районе Фаллуджи.
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В период визита в Москву, Фаяд дал принял участие в аналитической передаче телеканала RT Arabic https://www.youtube.com/watch?v=Ca_TACte
«Журналист: Кстати, о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Багдадом. В Багдаде был создан Центр. В первые месяцы после его основания мы много слышали об его активности, однако из соображений безопасности о Центре говорят немного. Можете ли рассказать о каких-нибудь изменениях?
Фалех Фаяд: На самом деле, багдадский четырёхсторонний разведывательный центр работает беспрестанно, а мы его развиваем. Но по своей природе Центр – разведывательный.
Журналист: Да.
ФФ: Сейчас все разведывательные службы Ирака работают в этом Центре, налажен качественный обмен информацией. И я считаю, что двустороннее сотрудничество России и Ирака по военной и разведывательной линиям после создания данного Центра получило толчок к развитию, особенно в свете того, как Россия – крупное и могущественное государство – включилось в борьбу с терроризмом. Её присутствие в регионе и роль эффективна, а сотрудничество и совместная работа с Россией приобретает особую важность и влияет также на другие сферы сотрудничества.
Журналист: Сейчас в Центре есть Россия, Иран, Ирак и…
ФФ: Сирия.
Фаяд на встрече с Асадом. Январь 2017.
Журналист: Да, Сирия. Однако борьба с терроризмом затрагивает все государства. Не думали ли вы о привлечение других стран или региональных держав? Особенно в свете ощутимого улучшения отношений между Анкарой и Москвой и понимания турками необходимости бороться с терроризмом, как мы это видим в Сирии.
ФФ: По правде, Ирак открыт для сотрудничества. У нас имеются каналы взаимодействия со всеми сторонами, которые прозрачно и эффективно борются с терроризмом. Мы обмениваемся информацией с многими государствами по ряду вопросов: обмену списками находящихся в розыске, поиску террористический сетей. Не секрет то, что терроризм стал мировой сетью, использующей блага современной цивилизации для нанесения вреда этой самой цивилизации – в первую очередь интернет и социальные сети, не говоря уже про иные современные технические средства. У нас налажено взаимодействия со странами-соседями, однако с Россией мы сотрудничаем потому, что у России есть больше возможностей, её присутствие в регионе благотворно. И я считаю – и премьер-министр (Ирака, Хайдер Аль-Абади – прим.пер.) эту точку зрения разделяет – у России хватает влияния и возможностей для переубеждения других стран и вовлечения их в борьбу с терроризмом…»
В целом, можно говорить о том, что Россия и Иран в рамках развития координационных структур связанных с взаимодействием по поддержке Сирии, проводят более амбициозную политику связанную с расширением своего влияния на ближневосточные государства путем организации стратегического и информационного взаимодействия с спецслужбами других государств в интересах совместной борьбы против Халифата и других террористических группировок. Это касается как сотрудничества со спецслужбами Ирака, так и контактов с турецкой разведкой. Примечательными моментами этой деятельности являются декларируемое равноправие участников, практическое наполнение работы и уход от пустой говорильни в сторону конкретных дел. Так же стоит отметить, что подобная структура существует в традиционной зоне влияния США, но в обход уже существующих организационных структур гегемона и возглавляемой им международной коалиции. Ирак в этой связи по сути параллельно взаимодействует как с российско-иранской, так и с американской коалицией. В этом проявляется двойственность текущей военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, когда две воюющие с Халифатом коалиции по сути конкурируют друг с другом за влияние на страны Ближнего Востока, и местные государства так или иначе вынуждены учитывать изменившуюся обстановку, что и проявляется в наблюдаемых подвижках в Турции и Ираке.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сражение у Дамаска: армия Сирии, ВКС РФ и «Хезболла» атакуют террористов в долине Вади Барада
Сирийские войска вместе с ливанской «Хезбаллой» продолжали крупномасштабное наступление в районе Вади Барада в долине провинции Дамаск в понедельник, атаковав оборону террористов в нескольких местах вокруг городков Бассима и Дейр Макран.
Под руководством 42-й бригады 4-й механизированной дивизии САА армейцы и ливанские бойцы начали атаку с мощного обстрела бронетехники и огневых точек врага противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Были подбиты несколько бронетранспортеров и укрепленных позиций банд в районе Вади Барада.
После шквала ракет проправительственные силы начали штурм обороны противника к северу от Дейр Макран, где завязались ожесточенные боестолкновения.
ВКС России также активно поддерживают наступление войск на террористов, авиаударами были уничтожены опорные пункты и техника противника.
Предполагается, что командиры сирийской армии имеют главной целью атак — вынудить исламистов начать переговоры о скорейшей сдаче Вади Барада.
Местность Вади Барада, которая сейчас находится под контролем главным образом «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» — запрещена в РФ) и «Ахрар Аш-Шам», является ключом к решению водного кризиса в Дамаске; до тех пор, пока она остается под контролем боевиков, правительство не будет иметь возможность восстановить подачу воды для 5 миллионов человек в столице Сирии и ближайших районах.
Во вторник Сирийская Арабская армия снова открыла шквальный ракетный огонь по боевикам в долине Вади Барада. В результате были уничтожены позиции и техника «Джебхат-Ан Нусры» у поселков Бассима и Дейр Макран.
Массированный ракетный обстрел вели 4-я механизированная дивизия САА и Республиканская гвардия.
Перед этим ВКС России нанесли более 15 авиаударов в районе Вади Барада по объектам банд вне городской черты.
Правительственные войска готовятся к началу мощного наступления, чтобы разрезать карман Вади Барада пополам, заставляя боевиков либо сдаться, либо оказаться блокированными в двух разделенных районах.
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ООН: в Мосуле почти 50% всех жертв составляют гражданские лица
Мирные жители составляют почти половину раненных в результате боевых действий в районе Мосула, где иракские силы безопасности при поддержке коалиции во главе с США проводят операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Об этом заявила в среду журналистам в Нью-Йорке гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде, передает ТАСС.
По ее словам, среди тех, кто получил огнестрельные ранения с начала операции, «47% составляют гражданские лица».
«В подобном противостоянии доля раненых среди мирных жителей обычно составляет от 15% до 20%; в Мосуле мы видим, что почти 50% всех жертв составляют гражданские лица», — сообщила она, выступая по видеосвязи из Ирака.
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Сражение в долине под Дамаском: кадры боев и прорыв спецназа сквозь оборону банд (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+)
Политуправление сирийской армии публикует фрагменты масштабного сражения развернувшегося под Дамаском в последние дни, где ставкой являются водные источники, снабжающие 5 миллионов жителей столицы Сирии.
На кадрах правительственные войска наносят удары по террористам в долине Вади Барада на западе провинции Дамаск.
Армейцы атакуют боевиков с помощью артиллерии и ракет в поселках Бассима и Файдже в районе Вади Барада на фоне постоянных боестолкновений в этом регионе.
Сирийские правительственные силы продвигаются вглубь захваченных бандитами населенных пунктов в Вади Барада, пытаясь положить конец двухнедельному водному кризису, от которого страдают миллионы мирных жителей столицы страны.
Спецподразделения сухопутных войск отвоевали жилищный комплекс Аль-Анкаа в поселке Бассима, после ожесточенного боя с террористами «Джебхат Фатх Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*).
Взятые стратегически важные позиции позволили армейцам проложить путь к полному освобождению населенного пункта.
Вечером в среду в некоторых СМИ появились противоречивые данные, что правительственным силам удалось заставить боевиков заключить соглашение о прекращении боевых действий в этом районе и оставлении бандитами захваченных поселков и деревень в долине Вади Барада.
Кроме того, социальные медиа бандформирований подтвердили, что десятки боевиков сдались войскам в ходе наступления САА.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Битва за Аль-Баб. 11.01.2017
Боевик "Сирийской Свободной Армии" над телом своего брата убитого в бою с Халифатом под Аль-Бабом. Фактурная фотография.
Туркам пока что не удается добиться существенного продвижения к западу от города, но активные авиаудары ВВС Турции и ВКС РФ в принципе должны создать предпосылки для взлома обороны "черных".
Полноценное наступление с запада пока еще не началось. Некоторые успехи у турок и ССА наблюдаются к востоку от Аль-Баба в районе Кабайсина, но темпы продвижения и тут весьма медленные, турки явно хотят предварительно отрезать Кабайсин от основных сил Халифата и продвинуться к городу с севера-востока.
Штурм Аль-Баба – ноябрь-январь.
Потенциальная схема действий – окружение Кабайсина и продвижение к высоте Таль-Батнан, чтобы выйти на ближние подступы к северным окраинам Аль-Баба.
Потенциальный удар САА к северу от Кувейриса, где с декабря накапливались войска. Не исключено, что авиаудары ВКС РФ в районе Тадифа осуществляются в интересах этого наступления.
Есть стойкое ощущение, что в течении 1-2 недель под Аль-Бабом начнут разворачиваться активные события.
Плюс немного новых фотографий из под Аль-Баба.
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Турецкие военные погибшие под Аль-Бабом.
Турецкий бронированный грузовик уничтоженный под Аль-Бабом.
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Черепашки в Алеппо
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Здесь явный успех.