Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 января 2017

Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана подготовку межсирийских переговоров

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении Кремля.

Затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В РФ из Сирии перебазировали шесть бомбардировщиков Су-24

В рамках сокращения группировки в Сирии на территорию РФ перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«На территорию РФ с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24», — сказал И.Конашенков. «В ближайшее время с территории Сирийской Арабской республики спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава», — сообщил представитель Миноборон.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В Минобороны РФ назвали «уткой» сообщения западных СМИ об увеличении числа Су-24 в Сирии

Российские военные опровергли сообщения западных СМИ о том, что РФ увеличивает военное присутствие в Сирии.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Министерством обороны РФ реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск в Сирийской Арабской республике», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он назвал сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, «не более чем примитивной пропагандистской уткой».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Багдадский Информационный центр и вопросы координации в Ближневосточных войнах

Но по своей природе Центр – разведывательный.

О дипломатической и разведывательной координации в ближневосточных войнах.Накануне начала военной операции РФ в Сирии, 21 сентября 2015 года по соглашению военно-политического руководства России, Ирака, Сирии и Ирана, была создана координационная структура под названием Информационный центр («Четырёхсторонний центр обмена информацией» – Markaz Tabadul Al-Maalumat Al-Rubai) расположенный в столице Республики Ирак городе Багдад http://kommersant.ru/doc/2821293 . Цель ИЦ – сбор, анализ и обмен информацией о перемещениях ИГИЛ и других террористических организаций на территории Сирии и Ирака. Основные усилия центра направлены на поиск и выявление объектов террористов с целью их уничтожения. Ведётся работа по нарушению коммуникаций, выявлению маршрутов переброски боевиков, перевозки боеприпасов и оружия, путей транспортировки контрабандной нефти, ведётся обмен координат пунктов управления, складов, кустарных мастерских по производству оружия и боеприпасов, лабораторий по производству химического оружия «Исламского государства» на территории Республики Ирак. Полученная информация передается Генеральным штабам, часть ее используется для нанесения ударов по террористам в Сирии в интересах САА.Кроме того, ведется разведка для контроля над перемещениями террористов через сирийско-иракскую границу и организуется нанесение воздушных ударов по выявленным целям. Так, например, в ходе проведения правительственными войсками Республики Ирак операции по освобождению города Фаллуджа в конце июля 2016 года был выявлен факт выхода из окружения и выдвижения в сторону сирийской границы большой группы боевиков. Благодаря информации, предоставленной Центром, последующим авиационным ударам Воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики данная группа была уничтожена в районе погранперехода Абу Кемаль на границе Сирии и Ирака.2 октября 2015 года глава российской делегации генерал-лейтенант Александр Кураленко выступил в интервью телеканалу RT Arabic https://goo.gl/vOCtAQ , где поведал о работе Центра и его задачах. Из интересного:По сути, БИЦ (Багдадский Информационный Центр) стал важным элементом коалиционной дипломатии в рамках действий российско-иранской военной коалиции на Ближнем Востоке, которые связаны не только с поддержкой сирийского правительства, но и с взаимодействием с правительством Ирака, испытывающим во многом схожие проблемы в борьбе с международным терроризмом и Исламским Государством. В его основе лежит взаимодействие спецслужб указанных государств в интересах борьбы с Халифатом. Неудивительно, что деятельность БИЦ освещается так слабо: сотрудничество идёт, в первую очередь, по линиям разведслужб и обмена информацией, поэтому деятельность данного союза стараются лишний раз не афишировать, поэтому у нас в прессе лишь изредка появляются сообщения о его деятельности в духе пожеланий https://ria.ru/world/20151005/1296934335.h tml о развитии координации между странами воюющими с Халифатом.Естественно, что эта деятельность серьезно нервирует американцев, для которых Ирак с 2003 года воспринимался как своя вотчина. Помимо политического давления на правительство Ирака, которое по мнению Вашингтона ведет войну неправильно и мешает американцам, осуществлялись попытки торпедировать работу БИЦ, ослабив влияние Ирана и Москвы в иракских делах.14 сентября 2016 года издание “The Baghdad Post” выпустило статью под названием «Внезапная смерть альянса зла Москва – Тегеран – Дамаск –Багдад».19 сентября 2016 года Департамент информации и печати МИД РФ выступил с официальным опровержением данной информации:Весьма символично, что американские ставленники называют альянс противостоящий Халифату "альянсом зла", так как режим в Ракке и Мосуле видимо длительно время ими воспринимался как "добро", а активизация России и Ирана, серьезно поломала многие планы связанные с ИГ на Ближнем Востоке. Как не трудно заметить, "альянс зла", в котором находятся Россия, Сирия и Иран, а так же втянувшийся в это дело Ирак, вызывает серьезную обеспокоенность у американской креатуры в иракских государственных структурах и в иракском Курдистане, так как Россия и Иран фактически заполняют тот вакуум, который образовался после ослабления влияния США на Ближнем Востоке и предлагают свои сценарии войны с Халифатом и международным терроризмом, в обход традиционных американских схем. На данном этапе эта деятельность связана с координацией дипломатических и разведывательных усилий 4 государств.24 сентября 2016 года с официальным интервью телеканалу RT Arabic выступил https://www.youtube.com/watch?v=uVd1sJz6 jx8 глава российской группы в БИЦ генерал-майор Александр Смоловый.Целью интервью было, в первую очередь, опровержение вброса со стороны «Багдад пост». Однако Смоловый упомянул ряд интересных деталей.Как не трудно заметить, планы по взаимодействию спецслужб РФ, Ирана, Сирии и Ирака простираются дальше простого обмена информацией и распространяются и на военные вопросы, связанные с возможными в 2017-2018 годах операции по освобождению от Халифата сирийско-иракской границы и общим повышением роли БИЦ в ближневосточных делах.В конце декабря 2016 года советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалех Фаяд (иракский коллега Патрушева) с рабочим визитом провёл в России 10 дней http://russiancouncil.ru/blogs/ruslan-ma medov/?id_4=3054 Чтобы лучше было понятно, что за человек Фалех аль-Фаяд, небольшая справка.* * *В период визита в Москву, Фаяд дал принял участие в аналитической передаче телеканала RT Arabic https://www.youtube.com/watch?v=Ca_TACte WiU&t=637s , где затронул взаимоотношения Ирака с Россией, ожидания от своей поездки, перспективы развития сотрудничества, а также сказал несколько слов о БИЦе. Видео длится около часа, вот выдержка куска про БИЦ (07:00-10:40):В целом, можно говорить о том, что Россия и Иран в рамках развития координационных структур связанных с взаимодействием по поддержке Сирии, проводят более амбициозную политику связанную с расширением своего влияния на ближневосточные государства путем организации стратегического и информационного взаимодействия с спецслужбами других государств в интересах совместной борьбы против Халифата и других террористических группировок. Это касается как сотрудничества со спецслужбами Ирака, так и контактов с турецкой разведкой. Примечательными моментами этой деятельности являются декларируемое равноправие участников, практическое наполнение работы и уход от пустой говорильни в сторону конкретных дел. Так же стоит отметить, что подобная структура существует в традиционной зоне влияния США, но в обход уже существующих организационных структур гегемона и возглавляемой им международной коалиции. Ирак в этой связи по сути параллельно взаимодействует как с российско-иранской, так и с американской коалицией. В этом проявляется двойственность текущей военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, когда две воюющие с Халифатом коалиции по сути конкурируют друг с другом за влияние на страны Ближнего Востока, и местные государства так или иначе вынуждены учитывать изменившуюся обстановку, что и проявляется в наблюдаемых подвижках в Турции и Ираке.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сражение у Дамаска: армия Сирии, ВКС РФ и «Хезболла» атакуют террористов в долине Вади Барада





Сирийские войска вместе с ливанской «Хезбаллой» продолжали крупномасштабное наступление в районе Вади Барада в долине провинции Дамаск в понедельник, атаковав оборону террористов в нескольких местах вокруг городков Бассима и Дейр Макран.



Под руководством 42-й бригады 4-й механизированной дивизии САА армейцы и ливанские бойцы начали атаку с мощного обстрела бронетехники и огневых точек врага противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Были подбиты несколько бронетранспортеров и укрепленных позиций банд в районе Вади Барада.



После шквала ракет проправительственные силы начали штурм обороны противника к северу от Дейр Макран, где завязались ожесточенные боестолкновения.



ВКС России также активно поддерживают наступление войск на террористов, авиаударами были уничтожены опорные пункты и техника противника.



Предполагается, что командиры сирийской армии имеют главной целью атак — вынудить исламистов начать переговоры о скорейшей сдаче Вади Барада.



Местность Вади Барада, которая сейчас находится под контролем главным образом «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» — запрещена в РФ) и «Ахрар Аш-Шам», является ключом к решению водного кризиса в Дамаске; до тех пор, пока она остается под контролем боевиков, правительство не будет иметь возможность восстановить подачу воды для 5 миллионов человек в столице Сирии и ближайших районах.



Во вторник Сирийская Арабская армия снова открыла шквальный ракетный огонь по боевикам в долине Вади Барада. В результате были уничтожены позиции и техника «Джебхат-Ан Нусры» у поселков Бассима и Дейр Макран.



Массированный ракетный обстрел вели 4-я механизированная дивизия САА и Республиканская гвардия.



Перед этим ВКС России нанесли более 15 авиаударов в районе Вади Барада по объектам банд вне городской черты.



Правительственные войска готовятся к началу мощного наступления, чтобы разрезать карман Вади Барада пополам, заставляя боевиков либо сдаться, либо оказаться блокированными в двух разделенных районах.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ООН: в Мосуле почти 50% всех жертв составляют гражданские лица

Мирные жители составляют почти половину раненных в результате боевых действий в районе Мосула, где иракские силы безопасности при поддержке коалиции во главе с США проводят операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом заявила в среду журналистам в Нью-Йорке гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде, передает ТАСС.

По ее словам, среди тех, кто получил огнестрельные ранения с начала операции, «47% составляют гражданские лица».

«В подобном противостоянии доля раненых среди мирных жителей обычно составляет от 15% до 20%; в Мосуле мы видим, что почти 50% всех жертв составляют гражданские лица», — сообщила она, выступая по видеосвязи из Ирака.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сражение в долине под Дамаском: кадры боев и прорыв спецназа сквозь оборону банд (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+)

Политуправление сирийской армии публикует фрагменты масштабного сражения развернувшегося под Дамаском в последние дни, где ставкой являются водные источники, снабжающие 5 миллионов жителей столицы Сирии. На кадрах правительственные войска наносят удары по террористам в долине Вади Барада на западе провинции Дамаск. Армейцы атакуют боевиков с помощью артиллерии и ракет в поселках Бассима и Файдже в районе Вади Барада на фоне постоянных боестолкновений в этом регионе. Сирийские правительственные силы продвигаются вглубь захваченных бандитами населенных пунктов в Вади Барада, пытаясь положить конец двухнедельному водному кризису, от которого страдают миллионы мирных жителей столицы страны. Спецподразделения сухопутных войск отвоевали жилищный комплекс Аль-Анкаа в поселке Бассима, после ожесточенного боя с террористами «Джебхат Фатх Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*). Взятые стратегически важные позиции позволили армейцам проложить путь к полному освобождению населенного пункта. Вечером в среду в некоторых СМИ появились противоречивые данные, что правительственным силам удалось заставить боевиков заключить соглашение о прекращении боевых действий в этом районе и оставлении бандитами захваченных поселков и деревень в долине Вади Барада. Кроме того, социальные медиа бандформирований подтвердили, что десятки боевиков сдались войскам в ходе наступления САА. Читайте также: Сражение у Дамаска: Армия Сирии, ВКС РФ и «Хезболла» атакуют боевиков в долине Вади Барада (+ВИДЕО, ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Битва за Аль-Баб. 11.01.2017

[ Нажмите, чтобы прочитать ]

























































































Турецкие военные погибшие под Аль-Бабом.









Турецкий бронированный грузовик уничтоженный под Аль-Бабом.



















Турецкие военные погибшие под Аль-Бабом.Турецкий бронированный грузовик уничтоженный под Аль-Бабом.

Боевик "Сирийской Свободной Армии" над телом своего брата убитого в бою с Халифатом под Аль-Бабом. Фактурная фотография.Туркам пока что не удается добиться существенного продвижения к западу от города, но активные авиаудары ВВС Турции и ВКС РФ в принципе должны создать предпосылки для взлома обороны "черных".Полноценное наступление с запада пока еще не началось. Некоторые успехи у турок и ССА наблюдаются к востоку от Аль-Баба в районе Кабайсина, но темпы продвижения и тут весьма медленные, турки явно хотят предварительно отрезать Кабайсин от основных сил Халифата и продвинуться к городу с севера-востока.Штурм Аль-Баба – ноябрь-январь.Потенциальная схема действий – окружение Кабайсина и продвижение к высоте Таль-Батнан, чтобы выйти на ближние подступы к северным окраинам Аль-Баба.Потенциальный удар САА к северу от Кувейриса, где с декабря накапливались войска. Не исключено, что авиаудары ВКС РФ в районе Тадифа осуществляются в интересах этого наступления.Есть стойкое ощущение, что в течении 1-2 недель под Аль-Бабом начнут разворачиваться активные события.Плюс немного новых фотографий из под Аль-Баба.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Черепашки в Алеппо

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com