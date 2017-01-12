«Русские хакеры» — как средство давления на Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США – это не победа одного кандидата над другим. И даже не одного «предложения» избирателям США над альтернативным «предложением» другой партии. Это итог внутренней борьбы американской, а значит и мировой элиты, в результате которой верх взяла одна из двух сторон, олицетворяющих один из путей развития, предлагаемых (или навязываемых) всему человечеству. Президентов в США не выбирают — президентов США назначают.

Любой, кто занимается всерьёз внутриамериканской политикой, скажет вам, что в США нет международной политики как таковой. Есть внутренняя, а весь мир — «как бы» приложение к ней. С одной стороны — вера в собственное мессианство, с другой — реальное сосредоточение глобальных ТНК в Штатах привело к тому, что внутренняя политика заменяет собой всё остальное. На прошедших выборах в США, которые должны были освятить решение мировой элиты, решался вопрос о путях развития всего человечества. Решался не у избирательных урн, а в тиши кабинетов, на встречах без лишних глаз и ушей.

И вот, выборы позади. Что от них осталось? Вернее говоря, что от них оставили? Миф о «русских хакерах». Очень удобный миф – для проигравшей стороны, для демократической партии, за которой стоят ТНК, предлагающие дальнейшее движение в сторону глобализации, выступающие за продолжение строительства финансово-ориентированной экономики. И очень неудобный для победителя Трампа, за которым стоит та часть мировой (и американской элиты), которая выступает за возвращение промышленности в США, за прекращение глобализации в её нынешнем виде.

Чем удобен для противников Трампа и чем неудобен для самого Трампа миф о том, что некие «русские хакеры» сделали что-то такое, что Хилари Клинтон, в итоге, проиграла?

Прежде чем поговорить об этом приведем несколько фактов. О загадочных смертях. Которые как то слишком густо облепили избирательное поле Хилари Клинтон.

Джон Эш — Бывший председатель сессии Генеральной ассамблеи ООН Джон Эш был замешан в коррупционном скандале. Его уличили в получении взяток от китайских инвесторов, и 27 июня 2016 года он должен был давать показания в суде о своем сотрудничестве с китайским бизнесменом Нг Лап Сенгом (Ng Lap Seng). Ранее Сенг фигурировал в «Чайнагейте» – деле о спонсировании президентских кампаний Билла Клинтона и незаконном вливании средств в Национальный комитет Демократической партии США. Учитывая, что Сенг поддерживал близкие связи с четой Клинтон, многие считают, что Эш мог бы раскрыть схемы теневого финансирования нынешней кампании Хиллари, а также механизмы подкупа для фальсификации праймериз. 23 июня 2016 года, за три дня до суда Эш неожиданно умер — уронил штангу себе на горло во время тренировки в одиночестве у себя дома. По заключению полиции – несчастный случай.

Источник Сет Рич — работник аппарата Национального комитета Демократической партии США. Занимал должность директора по приросту электоральной базы (director of voter expansion) в НКДП. Он имел доступ не только к электронной почте, но и к серверу, на котором хранились материалы, впоследствии опубликованные WikiLeaks. Предполагаемый «инсайдер», который слил информацию о грязных делах в Демократической партии. Застрелен 10 июля накануне съезда демократов, 2-мя выстрелами в спину. Полиция признала убийство за «неудачную попытку ограбления». Хотя ничего из ценного, и деньги не пропали.

Источник Джо Монтано — бывший председатель Национального комитета Демократической партии США. Кроме того, Монтано был помощником кандидата в вице-президенты от демократов Тима Кейна. Это был очень осведомленный в делах партии человек, и его смерть в разгар съезда, буквально на следующий день после вброса Wikileaks предвыборной переписки, многих навела на размышления. Умер 25 июля, причиной смерти 47-летнего политика называют сердечный приступ.

Источник Виктор Торн – журналист, автор трилогии: «Хиллари (и Билл): Секс, наркотики и убийства» и книги «Коронация Клинтон: почему Хиллари не должна попасть в Белый Дом». Незадолго до смерти он обвинил Клинтон в убийстве молодого демократа Сета Рича, который был застрелен 10 июля недалеко от Белого дома – после утечки секретных документов партии на портал WikiLeaks. Торн был первым, кто связал убийства Рича (на улице двумя выстрелами в спину) с фракцией афроамериканской организации Black Lives Matter, лояльной Демпартии. Виктор Торн в своих последних статья исследовал и загадочную смерть бывшего президента Генассамблеи ООН Джона Эша, который по официальной версии погиб во время утренней зарядки со штангой. Это случилось в день, когда он должен был свидетельствовать против Демпратии и Клинтон относительно махинаций с финансированием. По мнению Торна, это было заказное убийство. Сам Виктор Торн был застрелен выстрелом в голову 1 августа 2016 г. Версия полиции – самоубийство. Шон Лукас – 28 июня 2016 г. передавал в суд дело о иск против Национального комитета Демократической партии (DNC) в начале июля 2016 года, по обвинению НКДП в совершении «мошенничества», обеспечившего преимущество Хиллари Клинтон над Берни Сандерсом во время праймериз. Где-то упоминается, как адвокат, где-то, как ведущий специалист того дела, но подтверждающей информации нет. Умер 2 августа 2016 г. в собственной ванной. Причина смерти была объявлена лишь 1 ноября: несчастный случай в результате приёма комбинации нескольких препаратов: фентанила, циклобензаприна и митрагинина.

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Весьма показательная цепочка смертей. Во время праймериз демократической партии главный конкурент Хилари Клинтон Берни Сандерс был отодвинут в сторону с помощью весьма грязных приемов. Ещё менее чистой являлась схема финансирования избирательной компании Клинтон. И началось: сначала «уронил» штангу на свое горло Джон Эш, который был в курсе финансовых махинаций. После чего был застрелен Сет Рич, вероятнее всего передавший компромат на Клинтон с дальнейшей его публикацией в Викиликс. Сразу после выхода этого материала и накануне съезда демократической партии от сердечного приступа умирает видный партиец Джо Монтано. Далее выстрелом в голову убит журналист Виктор Торн, который писал о загадочных смертях вокруг Клинтон и пытался их расследовать. После чего объелся таблетками Шон Лукас, который подавал иск в суд о «мошенничестве на праймериз».

Информация – компромат на Клинтон — была опубликована. Но после всей этой цепочки смертей точно указать источник «слива» было попросту некому. Убийство данной группы лиц позволяло теперь смело обвинять хоть кого угодно в утечках информации из Демократической партии США. Хоть Россию, хоть инопланетян. Свидетелей осталось ровно столько же, сколько и свидетелей Ледового побоища. Значит можно предлагать публике любую версию происходящего. И её предложили – во всем виноваты «русские хакеры». Не случайно не представлено никаких доказательств. Их попросту нет, отсюда и «засекреченность» части доклада американских спецслужб, который посвящен «русским хакерам».

Версия о «русском следе» событий, выдуманная уже по факту ликвидации целой группы лиц, ставит в неудобное положение уже Трампа. Он оказался в очень сложной ситуации.

Если признать «российский след», то тем самым он ставит самого себя в положение победителя, которого к власти, пусть и косвенно, привел Кремль. Не признавать «российский след», это означает признавать правдивость публикаций Викиликс, а значит — подкладывать бомбу под ВСЮ политическую систему Америки. Чего он не может, как президент, сделать. В такой ситуации Трамп выбирает тактику «ни да, ни нет», ни признавать, ни отрицать. Самым лучшим решением для него была бы случайная и скоропостижная смерть Хиллари от рук каких-нибудь террористов или же в авиакатастрофе где-нибудь в Европе. Но как оно будет — это вопрос практического применения «накопления качества». Чего там Трамп успеет «накопить» к ближайшему времени, пока непонятно.

Но понятно, что противоположная Трампу сторона не побоялась озвучивать версию, которая на самом деле подрывает легитимность американской системы власти и сделала США мировым посмешищем. Это что за сверхдержава такая США, если Россия «с разорванной в клочья экономикой» может оказывать решающее влияние на исход выборов в Штатах? Напор западных СМИ в озвучивании «русского следа» в победе Трампа в любом случае подрывает легитимность его победы, ослабляет главу американского государства. Не очень ли дорогая цена для того, чтобы поднять градус русофобии в мире? А правила игры в американском истеблишменте свято соблюдают. Ведь лично для Трампа очень выгодно замазать грязью Клинтон с головы до ног, полностью опровергнуть выдумки о «русских хакерах» и поднять вопросы о загадочных смертях. Но всё это убивает веру американцев и всего мира в честные выборы в США и является недопустимым для тех кругов, что стоят за кандидатами на пост главы США. И Трамп никак не движется в направлении, лично для него наиболее комфортном, но разрушительном для самой системы.

А вот другая сторона отчего-то не боится такого исхода. Почему? Потому что речь идет о игре на более высоком уровне, о желании ослабить не лично Трампа, а Трампа как олицетворение нового курса. Лишить его возможности начать перетаскивать промышленность в США, начать сдувать гигантский пузырь ничем не обеспеченных финансов.

Вот за что, на самом деле, идёт борьба. Глобалисты, потерпев поражение во внутриэлитных разборках, пытаются, используя ситуацию, ослабить возможность Трампа делать то, ради чего его привели к власти.

В заключение ещё раз о личности самого Трампа:

Это не «революционер», не борец, а президент от Республиканской партии. Он стоит в ряду двух Бушей и Рональда Рейгана, которые в русофилии и мягкости замечены не были.

Конечная цель политики США не поменялась – это сохранение доминирующего положения в мире. Просто достижение этой цели другими методами открывает для России некое окно возможностей, которого не было при продолжении курса Обамы.

Одной из путеводных нитей политики Трампа будет его антикитайская направленность. В этой связи дружелюбие в адрес России на фоне жёсткости в адрес Китая является лишь тактической уловкой для того, чтобы разорвать тесные отношения между Москвой и Пекином. А значит — очаровываться сменой курса в США не только вредно, но даже смертельно опасно. Ведь конечная цель американцев – развязывание русско-китайской войны, на манер Первой мировой, где англосаксы столкнули друг с другом русских и немцев, уничтожив двух своих конкурентов.

Источник: nstarikov.ru